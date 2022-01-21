Блинкен – Лаврову: если РФ хочет убедить мир, что не имеет агрессивных намерений в отношении Украины – следует отвести свои войска

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Россию доказать действиями, а не словами намерение по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что оперирует не эмоциями, а фактами, а они свидетельствуют о том, что РФ стянула к границам Украины достаточно сил для атаки с юга, востока и севера.

"Российские официальные лица многократно заявляли, что не намерены нападать на Украину. Но мы видим то, что видят все. Значения имеют не слова, а действия, то, что видимо. Я предложил Лаврову, если РФ хочет убедить мир, что не имеет агрессивные намерения относительно Украины, то следует начать деэскалацию и отвести войска от границы и начать дипломатический диалог", - уверяет он.

Блинкен также напомнил, что Россия уже вторгалась в Украину в 2014 году.

"Россия взяла Крым, продолжает поддерживать конфликт на востоке Украины", – добавил Блинкен.