Блинкен – Лаврову: если РФ хочет убедить мир, что не имеет агрессивных намерений в отношении Украины – следует отвести свои войска
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Россию доказать действиями, а не словами намерение по деэскалации ситуации вокруг Украины.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что оперирует не эмоциями, а фактами, а они свидетельствуют о том, что РФ стянула к границам Украины достаточно сил для атаки с юга, востока и севера.
"Российские официальные лица многократно заявляли, что не намерены нападать на Украину. Но мы видим то, что видят все. Значения имеют не слова, а действия, то, что видимо. Я предложил Лаврову, если РФ хочет убедить мир, что не имеет агрессивные намерения относительно Украины, то следует начать деэскалацию и отвести войска от границы и начать дипломатический диалог", - уверяет он.
Блинкен также напомнил, что Россия уже вторгалась в Украину в 2014 году.
"Россия взяла Крым, продолжает поддерживать конфликт на востоке Украины", – добавил Блинкен.
За короткий строк ставлення до постачання зброї радикально змінилося. Ще не так давно Нідерланди разом з Німеччиною блокували будь-які можливості надати Україні озброєння за процедурами закупівель НАТО.
Нідерландський уряд відкритий до військової допомоги Україні для оборони. Про це заявив міністр закордонних справ Вопке Хекстра у Палаті представників Нідерландів. Більшість у Палаті представників також не виключає постачання оборонної зброї. "Якщо буде запит через НАТО, ми схвально до цього поставимося", - сказав Хекстра. Він наголосив, що такого запиту поки немає. Раніше подібний запит було заблоковано Німеччиною за підтримки Нідерландів. «Тоді вважалося, що це потенційно може мати ефект ескалації». Але ситуація змінилася: «Контекст змінюється майже щодня», - заявив міністр. https://texty.org.ua/fragments/105415/**********-hotovi-postachaty-oboronnu-zbroyu-v-********/
Нашіх войск там нєт, і отводіть ми іх не будєм
Они думают , что им сойдёт с рук подгон к Украине 100000 оловянных солдатиков ?
Мир такого не прощает !!
Поэтому нет у РФ никакого желания кому-то что-то доказать.
И Блинкен правильно говорит, что основываться нужно не на словах, а на действиях. Именно на этом и основывается РФ, т.к. никаких серьезных действий со стороны "мира" они на себе не ощутили.
Сегодня в аэропорту Вильнюса приземлился военно-транспортный самолёт C-17A Globemaster III ВВС США. Предположительно именно этот самолёт должен будет доставить из Литвы в Украину ранее одобренное оружие. Предположительно, это будет партия ПЗРК, предположительно, Stinger.
В 2008 году стоимость «Газпрома» оценивали в $360 млрд. В 2020 году Газпром получил убыток в размере 707 миллиардов рублей. В 2021 стоимость Газпрома составляет около $70 млрд, а его долговые обязательства превышают $100 млрд.
Скольких россиян убили натовцы?
Сколько российской территории захватили натовцы?
Россия сама хотела стать членом НАТО.
Больше того, двери НАТО открыты и перед ней.
Где этот источник страха, после которого у России появился такой безумный страх, что те готовы напасть на мирную страну?