Блинкен – Лаврову: если РФ хочет убедить мир, что не имеет агрессивных намерений в отношении Украины – следует отвести свои войска

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Россию доказать действиями, а не словами намерение по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что оперирует не эмоциями, а фактами, а они свидетельствуют о том, что РФ стянула к границам Украины достаточно сил для атаки с юга, востока и севера.

"Российские официальные лица многократно заявляли, что не намерены нападать на Украину. Но мы видим то, что видят все. Значения имеют не слова, а действия, то, что видимо. Я предложил Лаврову, если РФ хочет убедить мир, что не имеет агрессивные намерения относительно Украины, то следует начать деэскалацию и отвести войска от границы и начать дипломатический диалог", - уверяет он.

Блинкен также напомнил, что Россия уже вторгалась в Украину в 2014 году.

"Россия взяла Крым, продолжает поддерживать конфликт на востоке Украины", – добавил Блинкен.

армия РФ (20331) Лавров Сергей (2350) россия (96910) Блинкен Энтони (937)
+11
Кремлівська хунта нарешті доламала мозок собі та російському охлосу, та тепер намагається поламати мозок притомним людям у всьому світі.
21.01.2022 15:43 Ответить
+9
21.01.2022 15:46 Ответить
+8
21.01.2022 15:53 Ответить
какцапы не умеют воевать без заградотрядов! вот когда такие появятся на границе с Украиной - тогда можно быть уверенным, что какцапы приняли решение атаковать Украину
21.01.2022 15:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q-PkF8VM0NU На это я пойтить не могу...
21.01.2022 15:39 Ответить
...шеф, всьо прапало!!! (с)
21.01.2022 15:51 Ответить
Кремлівська хунта нарешті доламала мозок собі та російському охлосу, та тепер намагається поламати мозок притомним людям у всьому світі.
21.01.2022 15:43 Ответить
ну, якщо вони судять про світ по собі...

За короткий строк ставлення до постачання зброї радикально змінилося. Ще не так давно Нідерланди разом з Німеччиною блокували будь-які можливості надати Україні озброєння за процедурами закупівель НАТО.

Нідерландський уряд відкритий до військової допомоги Україні для оборони. Про це заявив міністр закордонних справ Вопке Хекстра у Палаті представників Нідерландів. Більшість у Палаті представників також не виключає постачання оборонної зброї. "Якщо буде запит через НАТО, ми схвально до цього поставимося", - сказав Хекстра. Він наголосив, що такого запиту поки немає. Раніше подібний запит було заблоковано Німеччиною за підтримки Нідерландів. «Тоді вважалося, що це потенційно може мати ефект ескалації». Але ситуація змінилася: «Контекст змінюється майже щодня», - заявив міністр. https://texty.org.ua/fragments/105415/**********-hotovi-postachaty-oboronnu-zbroyu-v-********/
21.01.2022 15:49 Ответить
"33 поезда с военной техникой и военнослужащими РФ прибыло в Беларусь за последнюю неделю."
21.01.2022 15:43 Ответить
не в Беларусь,а в Белорусскую область..
21.01.2022 16:54 Ответить
А куди вони відведуть? Назад Китай не дозволяє, Чечня, якщо підуть в їх бік, вистріляє всіх до одного, Дагестан задумався. Моксва переповнена таджиками. Куди їм ординцям діватися?
21.01.2022 15:44 Ответить
Повертатись назад додому - на дерева.)
21.01.2022 15:48 Ответить
Дуже доречне зауваження
21.01.2022 15:44 Ответить
21.01.2022 15:46 Ответить
Там гораздо больше атрофировалось
21.01.2022 15:48 Ответить
Не тільки Блінкен це каже, а і жителі Воронежу. не вірите Блінкену - повірте своїм жителям, їм не гроби треба, а попоїсти.
21.01.2022 15:47 Ответить
Та срати ***** хотів на простих людей.
21.01.2022 15:50 Ответить
Відповідь коняки:
Нашіх войск там нєт, і отводіть ми іх не будєм
21.01.2022 15:47 Ответить
Хіба божевільна кобила розуміє людську мову
21.01.2022 15:48 Ответить
А вторым шагом убраться из ОРДЛО, Крыма и Севастополя вместе с паспортами, рублями, партийными билетами, боеприпасами, вооружением, техникой, флотом, переселенными туда "глубинными бурятами", могут в виде бонуса захватить с собой и всех желающих жить в "русЬком мире" земли то у них много от Мурманска и до Чукотки. ( всех вместит)
21.01.2022 15:49 Ответить
Хутин ,нужно признать ,не глуп. Умеет просчитывать ходы наперед. Даже с тем оружием, что у него, победить и оккупировать Украину невозможно. В 2014 это можно было сделать. Но он не стал. Вся эта движуха- блеф.
21.01.2022 15:50 Ответить
карманники-нельзя вводить на рынке дежурство ментов и народных дружин.это небезопасно для ворюг,им негде харчеваться
21.01.2022 15:51 Ответить
21.01.2022 15:53 Ответить
21.01.2022 15:53 Ответить
Заигравшиеся в ГЕОПОЛИТИКУ придурки - убийцы.
Они думают , что им сойдёт с рук подгон к Украине 100000 оловянных солдатиков ?
Мир такого не прощает !!
21.01.2022 15:55 Ответить
Кацапы не Украину пугают,а США шантажируют ,потому что очкуют из за НАТО,и боряться за сферы влияния с ЕС и США, так что странам участникам НАТО и США нужно учитывать то, что Украина берет на себя давление кацапии ,по сути являясь буферной зоной между парашкой и цивилизованным миром.
21.01.2022 15:53 Ответить
РФ глубоко насрать на "мнение мира", т.к. "мир" не реагирует должным образом на гопничества РФ.
Поэтому нет у РФ никакого желания кому-то что-то доказать.
И Блинкен правильно говорит, что основываться нужно не на словах, а на действиях. Именно на этом и основывается РФ, т.к. никаких серьезных действий со стороны "мира" они на себе не ощутили.
21.01.2022 15:58 Ответить
Все просто - дурень бросай ружье да всплывай ))
21.01.2022 16:05 Ответить
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1484528591769673728 12 мин



Сегодня в аэропорту Вильнюса приземлился военно-транспортный самолёт C-17A Globemaster III ВВС США. Предположительно именно этот самолёт должен будет доставить из Литвы в Украину ранее одобренное оружие. Предположительно, это будет партия ПЗРК, предположительно, Stinger.
21.01.2022 16:22 Ответить
Отличная новость


21.01.2022 17:08 Ответить
21.01.2022 16:23 Ответить
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1484526191654621184 27 мин



В 2008 году стоимость «Газпрома» оценивали в $360 млрд. В 2020 году Газпром получил убыток в размере 707 миллиардов рублей. В 2021 стоимость Газпрома составляет около $70 млрд, а его долговые обязательства превышают $100 млрд.
21.01.2022 16:28 Ответить
на текущ. момент 95 млрд. долл. , что примерно в 24 раза превышает капитализацию всего фондов. рынка Украины.
21.01.2022 17:30 Ответить
Интересно откуда такой страх России перед НАТО?
Скольких россиян убили натовцы?
Сколько российской территории захватили натовцы?
Россия сама хотела стать членом НАТО.
Больше того, двери НАТО открыты и перед ней.
Где этот источник страха, после которого у России появился такой безумный страх, что те готовы напасть на мирную страну?
21.01.2022 19:37 Ответить
 
 