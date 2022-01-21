РУС
Новости
Многим "слугам народа" не нравится происходящее в стране, некоторые подходят с фразами: "Вы же к себе возьмете?", - Сюмар

Потенциальные будущие партнеры "Европейской Солидарности" сейчас смотрят, кто кого, а пока "мы в сторонке постоим, подождем".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.

"Мы сидим в этом зале, сидим долго, многим их депутатам не нравится то, что происходит. И многие подходят с фразами: "ну вы же к себе возьмете?" Я не знаю, говорят это в шутку или полушутку, но мы общаемся. Но даже если не строить теорий и не пользоваться информацией источников, то они включая президента Зеленского наговорили достаточно, чтобы говорить, что это дело (против лидера "ЕС", пятого президента Порошенко. - Ред. .) - политическое и заказное", - объяснила парламентарий.

По словам Сюмар, нардеп "слуги народа" Дунда на одном из эфиров сказал парламентариям из "ЕС" "Подождите, вам под Новый год будет такой подарок, как подозрение по углю".

Читайте также: Нардеп "ЕС" Сюмар о внеочередном заседании Киевсовета по "делу Порошенко": изменения начнутся с Киева, потому что власти потеряли берега

"Какие после этого могут быть разговоры о политической мотивированности? Она очевидна. Поэтому им либо роты нужно немного зашить, либо осознать последствия своих заявлений на миллионные аудитории. Почему о подозрении знает депутат правящей партии?" – подчеркнула нардеп.

Интервью с Викторией Сюмар для Цензор.НЕТ читайте здесь.

ВР (29385) Сюмар Виктория (426) Слуга народа (2654) Европейская Солидарность (1076)
Топ комментарии
21.01.2022 15:54 Ответить
Што ето, ісповєдь Люсі?
Воно вже стільки наговорило, що не відмиється ніколи.
21.01.2022 16:02 Ответить
21.01.2022 15:52 Ответить
21.01.2022 15:52 Ответить
Што ето, ісповєдь Люсі?
Воно вже стільки наговорило, що не відмиється ніколи.
21.01.2022 16:02 Ответить
бужанский и шевченко попросились
21.01.2022 15:52 Ответить
в единую росисю? туда и клоун с агрохимией очередь заняли
21.01.2022 18:31 Ответить
Хфамилии ,имена ,явки пароли а многие приходят ,это для лохов рассказки ..
21.01.2022 15:54 Ответить
видишь, ты уже знаешь. раз про лоха вспомнил
21.01.2022 18:32 Ответить
21.01.2022 15:54 Ответить
насправді подарунок був з-за океану
за «содєйствіе Россіі в дєстабілізациі Украіни».
Під санкції попали ОПЗЖери Тарас Козак и Олег Волошин, а також Владімір Олєйнік і Владімір Сівковіч.

21.01.2022 15:55 Ответить
Через фільтраційний лагер і публічні свдчення. Мало не забув - всі гроші з конвертів - на потреби армії.
21.01.2022 15:55 Ответить
"..До себе візьмете?" Акуеть, інфанти та придурки
21.01.2022 15:56 Ответить
21.01.2022 15:58 Ответить
21.01.2022 16:07 Ответить
"мая бАрьпа салигархами!"(с)зеленский
21.01.2022 17:09 Ответить
Куда таких посылать, всем известно
21.01.2022 15:58 Ответить
гнать ссаными тряпками!
21.01.2022 16:03 Ответить
"Владимир Ильич, к вам ходоки!"- "Гоните их, батенька, в шею! Уже третья кепка пропала!"
21.01.2022 16:45 Ответить
и тех и тех
21.01.2022 16:49 Ответить
Усі СН- зрадники !
21.01.2022 16:05 Ответить
Візьміть до себе. Щоб з вас та Порошенка сміялись як з дурачків.
Юрченка, Безуглу, Корнієнка, Яременка пару фотографів і кочегара.
21.01.2022 16:06 Ответить
Пів-цуцика забув.
21.01.2022 16:52 Ответить
Хто їх там всіх знає. Ноу-нейми.
21.01.2022 16:56 Ответить
А как на счет вернуться к прежней " трудовой деятельности".. Или попробовав сладкой жизни так тяжело с ней прощаться.
21.01.2022 16:07 Ответить
Яке - візьмете , куди . !? Женіть те лайно від себе , подалі . Слуги , то вже зашкварене бидло , їх місце - возлє параші .
Інакше ризикуєте втратити своїх відданих прихильників .
21.01.2022 16:07 Ответить
Ні пощади,
Ні прощення...
21.01.2022 16:14 Ответить
Люди за жопезеже не голосують!!!
21.01.2022 16:53 Ответить
Кстати, Дунда - один из самых мерзких и тупорылых в зелёном моносброде.
Удивляюсь, что его зелень выпускает на эфиры на "Еспресо" - телеканал не для тупых.
21.01.2022 16:25 Ответить
Спорное утверждение! По мерзости там наперегонки! А тупорілость, то у них корпоративная особенность владельца мандата!
21.01.2022 16:57 Ответить
Прямо очередь стоит....
21.01.2022 16:30 Ответить
фракция разбегается

21.01.2022 16:37 Ответить
А отчего и не взять? Отсидят положенное, выйдут с чистой совестью, судимость погасится и возьму. Может и возмут.
21.01.2022 16:40 Ответить
Фамилии - в студию.
21.01.2022 16:42 Ответить
не бреши
21.01.2022 16:48 Ответить
21.01.2022 17:02 Ответить
Дар мови пропав чи що?
21.01.2022 19:01 Ответить
Та це вона "пробиває дно" такою заявою! Насправді "зелені" дуже "монолітні" зі своїм лідером в "розбудові" держави.
21.01.2022 17:05 Ответить
Шлите их нахер, не отмоетесь потом от этого слуганародного смрада. Пусть идут бродят...
21.01.2022 17:53 Ответить
Сюмар представник партії перевертнів та перебіжчиків?
21.01.2022 18:07 Ответить
дуня, как там люсина пайка? тебе хоть что-то досталось? или все из рояльного органа питаешься?
21.01.2022 18:34 Ответить
Бачу ти по "люсям". Тоді ти адресою помилилося.
21.01.2022 19:55 Ответить
дуняша, не строй из себя целку) ты же штатная давалка клоуна.
21.01.2022 19:57 Ответить
Не суди по собі людей.
21.01.2022 19:58 Ответить
Сюмар я надеюсь что вы в ЕС говорите слугам изи каломыйского - пошли вы на йух жабы зелёные! Да и если говорить серьёзно - нужны ли вам в ЕС такие «крутые политики» которые не рубят вообще ни в чем? Нужен ли вам например Коля митболл или безуглая или агрохимия с юзеком, человекштанга вирастюк и др. дятлы???
21.01.2022 18:37 Ответить
Особо не зашквареним слугам зебені можна пообіцяти камери платні ,які організовує їхній 100% міністр юстиції.Ну а решті Качанівка чи Менська .
21.01.2022 19:00 Ответить
бегут крысы... бегут.....
21.01.2022 21:27 Ответить
Вот так и всегда. Никакого института репутации! Те кто были патриотами до 2014 года большинством воспринимались как маргиналы и были высмеяны. А те кто вдруг "прозрел"- перекрасились, поймали волну и теперь учат других как надо родину любить. И какбы все уже забыли кто выбирал кравчука вместо Черновила, яныка и рыгов вместо Ющенко, и снова рыгов но уже под ЗЕленым флагом в 2019 году. Хуже всего что нарид все это схавает потому что и сам такой же. А через 20 лет в книгах будут писать что пришли злые большевицкие матросы и заставили всех голосовать за ЗЕ потому что за него никто не хотел
21.01.2022 23:50 Ответить
 
 