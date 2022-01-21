Многим "слугам народа" не нравится происходящее в стране, некоторые подходят с фразами: "Вы же к себе возьмете?", - Сюмар

Потенциальные будущие партнеры "Европейской Солидарности" сейчас смотрят, кто кого, а пока "мы в сторонке постоим, подождем".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.

"Мы сидим в этом зале, сидим долго, многим их депутатам не нравится то, что происходит. И многие подходят с фразами: "ну вы же к себе возьмете?" Я не знаю, говорят это в шутку или полушутку, но мы общаемся. Но даже если не строить теорий и не пользоваться информацией источников, то они включая президента Зеленского наговорили достаточно, чтобы говорить, что это дело (против лидера "ЕС", пятого президента Порошенко. - Ред. .) - политическое и заказное", - объяснила парламентарий.

По словам Сюмар, нардеп "слуги народа" Дунда на одном из эфиров сказал парламентариям из "ЕС" "Подождите, вам под Новый год будет такой подарок, как подозрение по углю".

"Какие после этого могут быть разговоры о политической мотивированности? Она очевидна. Поэтому им либо роты нужно немного зашить, либо осознать последствия своих заявлений на миллионные аудитории. Почему о подозрении знает депутат правящей партии?" – подчеркнула нардеп.

