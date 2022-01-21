РУС
Готовы к новым переговорам Байдена и Путина в случае необходимости, - Блинкен

Президент США Джо Байден готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, если возникнет такая необходимость.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы придем к выводу, что лучше решать некоторые вопросы из-за прямого диалога президентов, мы готовы это сделать", - сказал Блинкен.

"Однако если выяснится, что было бы полезно для прогресса в решении проблем провести встречу, переговоры двух президентов, то мы готовы сделать это", - еще раз подчеркнул он.

Байден Джо (2799) Лавров Сергей (2350) путин владимир (31996) россия (96910) США (27726) Блинкен Энтони (937)
путина-***** надо говорить ,у него же давно двойная хфамилиё ...
21.01.2022 15:55 Ответить
нет, только *****. его девичья уже давно канула в Лету!
21.01.2022 16:16 Ответить
Відключить для початку свіфт, щоб лапті зрозуміли і перестали милити очі бредовими вимогами
21.01.2022 15:57 Ответить
Ще не говорилися? Цей старий упир розважається залякуючи увесь світ.
21.01.2022 16:06 Ответить
дядя Сем, надо заплатить Моссаду много-много, пусть поламают московские ядерные ракеты нафиг.
по возвращению - еще стоко-же.
ну кто сказал, что это невозможно?
над этом надо всем поработать
если не хотим, что бы этот глобус лопнул пополам
