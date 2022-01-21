Готовы к новым переговорам Байдена и Путина в случае необходимости, - Блинкен
Президент США Джо Байден готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, если возникнет такая необходимость.
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы придем к выводу, что лучше решать некоторые вопросы из-за прямого диалога президентов, мы готовы это сделать", - сказал Блинкен.
"Однако если выяснится, что было бы полезно для прогресса в решении проблем провести встречу, переговоры двух президентов, то мы готовы сделать это", - еще раз подчеркнул он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
по возвращению - еще стоко-же.
ну кто сказал, что это невозможно?
над этом надо всем поработать
если не хотим, что бы этот глобус лопнул пополам