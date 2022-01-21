Председателем Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС избран экс-судья из Канады Зажечны

Судья в отставке федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван Канады Тед Зажечны избран председателем Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей, а сопредседателем – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Иван Мищенко.

Зажечны подчеркнул, что один из принципов работы комиссии — принцип прозрачности. "Мы выбираем тех, кто будет избирать членов ВККС. И без преувеличений скажу, что эта работа является безотлагательной. И очень важно, чтобы мы свою работу надлежащим образом провели и завершили", – сказал Зажечны. По его словам, задача комиссии "сделать так, чтобы эта работа была проделана должным образом".

"Мы здесь не для того, чтобы просто обработать информацию и просто вытащить имена наугад, как в лотерее. Наша задача в конкурсной комиссии сделать так, чтобы нормы законодательства надлежащим образом были применены на практике. В нашей комиссии есть три международных эксперта, я один из них, я сам из Канады. Мой опыт работы в сфере права составляет 51 год... Я принимал участие в работе Общественного совета международных экспертов, который работал над назначением 39 судей Высшего антикоррупционного суда. Так что опыт работы в Украине у меня есть. Я за последних 10 лет уже 22 раза был в Украине и имел возможность общаться с почти 400 украинскими судьями, я знаю, какие у них надежды относительно развития судебной системы в Украине", - заметил Зажечны.

Также он подчеркнул, что члены Комиссии знают, "что есть вопросы, которые нужно решить, что есть определенные опасения относительно судебной системы и процесса назначения судей".

Глава комиссии проинформировал, что комиссия состоит из 6 членов - трех украинских судей и трех международных экспертов, которые "очень хорошо сотрудничают". "Это великолепное сочетание, украинские коллеги будут помогать нам с украинским контекстом, с которым мы работаем, а иностранные коллеги смогут предоставить иностранную точку зрения, поделиться лучшими практиками, наработанными в наших странах", - подчеркнул Зажечны.

"Я своих коллег спросил о том, сколько лет опыта в сфере права они имеют. И общая сумма лет опыта в области права – 166 лет. Это суммарно всех членов комиссии. Так что нам есть, что предложить. Этот опыт, как я надеюсь, мы сможем использовать для успеха в нашем начинании", - добавил Зажечны.

Как сообщалось, 21 января конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей провела первое заседание.

Эта комиссия создана как вспомогательный орган Высшего совета правосудия для проведения конкурсного отбора и составления списка кандидатов, которые будут назначены Высшим советом правосудия членами ВККС.

Подготовительную работу для обеспечения старта официальной деятельности по проведению конкурсного отбора Конкурсная комиссия начала 19 ноября 2021 года.

Конкурсная комиссия состоит из трех судей, предложенных Советом судей Украины, и трех международных экспертов, предложенных международными и иностранными организациями.

Так, членами Конкурсной комиссии являются Сергей Верланов - судья Киевского апелляционного суда, Евгений Мезенцев - судья Шестого апелляционного административного суда, Иван Мищенко - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, Роберт Брукхейсен - бывший специальный прокурор отдела по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере Прокуратуры Нидерландов, Тед Зажечны – судья в отставке федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван Канады и Стивен Маркман – председатель Верховного Суда штата Мичиган США в отставке.

Предполагается, что Конкурсная комиссия изберет 32 кандидатов, имеющих по меньшей мере 15 лет профессионального опыта в сфере права и соответствующих критериям добропорядочности и профессиональной компетентности, по результатам открытого и публичного конкурса. Из 32 кандидатов Высший совет правосудия назначит 16 членов ВККС.

Напомним, Верховная Рада 13 июля приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, который предусматривает решающую роль международных экспертов в формировании ВККС.