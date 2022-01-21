Волонтер Юсупова собирает помощь для воинов на Донбассе: нужны лекарства, квадрокоптеры и планшеты. ДОКУМЕНТ+ФОТОрепортаж

Украинским воинам на передовой необходимы лекарства, а также планшеты и квадрокоптеры.

Об этом в Facebook пишет волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Все наконец-то поняли, что ситуация в стране очень серьезная, весь мир наблюдает за событиями в Украине. Многие люди пришли в себя и стали спрашивать, чем помочь нашим военным.

Сейчас на фронт нужны лекарства, квадрокоптеры, планшеты, запчасти. Холод, сырость, ребята болеют. Мне снова прислали большой список и множество других заказов. Сейчас надо срочно выкупить два планшета это 24 тыс., лекарства онкобольному воину и прочее по списку – 37 тыс. Уже в январе я купила два квадрокоптера 39 тыс. и 57 тыс., монитор 5600 грн., запчасти 7200грн., кабеля, лекарства, все отправлено на фронт. А сейчас нужно закупить лекарство по списку, покупаю в аптечном складе со скидкой. Люди, все вместе, помогаем, каждая копейка, это большая помощь", - подчеркнула волонтер.

Реквизиты для помощи: 5375 4115 0267 5353

5375 4115 0265 7732.

