Турция готова стать посредником в мирном процессе между Россией и Украиной, - Эрдоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара готова бути посередником у врегулюванні відносин між Росією і Україною.

Об этом он сказал после пятничной молитвы в пятницу, 21 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим, чтобы мир восторжествовал, (...) мы можем стать посредником в мирном процессе между Россией и Украиной", - сказал Эрдоган.

По его словам, об этом турецкие власти не раз говорили об этом как российскому лидеру Владимиру Путину, так и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Мы не приемлем напряженности в регионе", - подчеркнул Эрдоган.

Агентство "Анадолу" отмечает, что Эрдоган для содействия решению кризиса намерен в ближайшее время посетить Украину, поездка уже стоит в его графике. Кроме того, турецкий президент допустил возможность проведения телефонного разговора с Путиным и даже визита в Москву.

"Не исключаю телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву", - приводит агентство слова турецкого президента.

Эрдоган подчеркнул, что Турция установила хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной и не может позволить, чтобы они ухудшились. Особое внимание при этом турецкий президент уделил отношениям с Москвой.

"С точки зрения географии Россия - крупнейшая страна в регионе и самое мощное государство в регионе. У нас прекрасные мирные отношения с Россией. Наши отношения развиваются в военной, культурной сферах, в политике, (...) то же самое касается и Украины", - пояснил Эрдоган.

+11
Англия-США - посредник, остальные идут лесом
21.01.2022 16:24
21.01.2022 16:24
+10
Такой посредник нам подходит ,Байрактары ,корабли ,сбитый ватный самолёт ,утилизированный посол - вообщем ГОДИТСЯ .
21.01.2022 16:21
21.01.2022 16:21
+10
Прямо с языка снял. Сбив российский самолет, Эрдоган стал экспертом по мирным переговорам с россией.
21.01.2022 16:23
21.01.2022 16:23
Такой посредник нам подходит ,Байрактары ,корабли ,сбитый ватный самолёт ,утилизированный посол - вообщем ГОДИТСЯ .
21.01.2022 16:21
21.01.2022 16:21
Прямо с языка снял. Сбив российский самолет, Эрдоган стал экспертом по мирным переговорам с россией.
21.01.2022 16:23
21.01.2022 16:23
Так это для роССии обычный диалог. Если ты ничё не сбил, с тобой вообще говорить не о чем
21.01.2022 16:23
21.01.2022 16:23
Это изречение надо повесить большим плакатом в нашем МИДе и ОП
21.01.2022 16:28
21.01.2022 16:28
Англия-США - посредник, остальные идут лесом
21.01.2022 16:24
21.01.2022 16:24
Какие посередники, разберитесь нормально с Карабахом.
21.01.2022 16:22
21.01.2022 16:22
Той хай стає посеред кєрчінького мосту. З одного боку Україна, з іншого расєя
21.01.2022 16:22
21.01.2022 16:22
керчинського
21.01.2022 16:23
21.01.2022 16:23
...Корчинського... Міст ім.Корчинського. Так краще
21.01.2022 16:25
21.01.2022 16:25
Най буде так
21.01.2022 17:18
21.01.2022 17:18
Керченского
21.01.2022 16:29
21.01.2022 16:29
Чомусь із шавками пуйла Асадом та Пашиняном Ердоган "домовляється" про мир іншими методами.
21.01.2022 16:27
21.01.2022 16:27
Що він може? "Даґаваріццапосєрєдінє"? Але нам це не підходить, бо окупована наша територія і вбито багато людей та зруйновано частину економіки. Ердоґан говоритиме про деокупацію та репарації? Ні? Тоді про що? Адже США не можуть його "вмовити", а тут Ердоґан. Не вірю. навіть зважаючи на епізод із захистом Туреччини від авіації росії.
21.01.2022 16:28
21.01.2022 16:28
Розмовляти можна. Але - про що домовлятися? Мордор хоче війни...
21.01.2022 16:31
21.01.2022 16:31
Никакого мирного процесса не будет и посредник у Украины мощный уже есть - это США, но Зеленского это они хрена не устраивает и он не оставляет попыток лично сдаться.
21.01.2022 16:31
21.01.2022 16:31
Эта мразь уже давно капитулировала(ибо была завербована). Просто в силу своей тупости не знает, как это подать. И союзники прессуют, и кураторы фсбшные, и очко сжалось до размеров игольного ушка...
21.01.2022 17:11
21.01.2022 17:11
А чего Эрдоган не стал посредником в мирном процессе между арменами и Азербайджаном?
До сих пор бы договаривались, пока расея занимала позиции
21.01.2022 16:33
21.01.2022 16:33
Та уже заняла) ВС РФ находятся в карабахе )))
21.01.2022 16:37
21.01.2022 16:37
Та "без проблем"! Єдина умова з боку України - глава української делегації на перемовинах - депутат Верховної Ради України - Петро Порошенко!
21.01.2022 16:33
21.01.2022 16:33
Первый хочет второго убить.
Второй не хочет чтоб первый его убил.
О чем переговариваться?
21.01.2022 16:39
21.01.2022 16:39
Старый волчара меняет Украину на Кавказ и Среднюю Азию. Как политику - зачёт, как союзнику - ?..

И кто даст гарантию, что ТТХ (слабые стороны) "Байрактаров" давно не переданы эрэфийским оркам??
21.01.2022 16:59
21.01.2022 16:59
Эрдогана в посредниках боюсь. Ладно помидоры свои заставит и нас и рашу покупать. Но он нам байрактары, а кацапам средства для борьбы с ними легко может предложить. Лиру то надо укреплять. Хоть военным снаряжением хоть туристами со всей кацапии и Украины.
21.01.2022 17:02
21.01.2022 17:02
Эрлоган себе в политику запишет плюс,а Украина останется без Крыма и части Донбасса,но зато с миром.
21.01.2022 17:23
21.01.2022 17:23
Якщо Ердоган влаштує зустріч Путлера та Порошенка, то це добре. Якщо Путлера та Турчинова як керівника ради оборони, теж нормально. А варіант зі шмарклею навіть не повинен розглядатися. Це сором і ганьба!
21.01.2022 18:44
21.01.2022 18:44
Муркель уже була посередником тепер цей набивається!
Тільки після неБуття паРаші!
24.02.2022 10:23
24.02.2022 10:23
 
 