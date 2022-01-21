Турция готова стать посредником в мирном процессе между Россией и Украиной, - Эрдоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара готова бути посередником у врегулюванні відносин між Росією і Україною.
Об этом он сказал после пятничной молитвы в пятницу, 21 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы хотим, чтобы мир восторжествовал, (...) мы можем стать посредником в мирном процессе между Россией и Украиной", - сказал Эрдоган.
По его словам, об этом турецкие власти не раз говорили об этом как российскому лидеру Владимиру Путину, так и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
"Мы не приемлем напряженности в регионе", - подчеркнул Эрдоган.
Агентство "Анадолу" отмечает, что Эрдоган для содействия решению кризиса намерен в ближайшее время посетить Украину, поездка уже стоит в его графике. Кроме того, турецкий президент допустил возможность проведения телефонного разговора с Путиным и даже визита в Москву.
"Не исключаю телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву", - приводит агентство слова турецкого президента.
Эрдоган подчеркнул, что Турция установила хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной и не может позволить, чтобы они ухудшились. Особое внимание при этом турецкий президент уделил отношениям с Москвой.
"С точки зрения географии Россия - крупнейшая страна в регионе и самое мощное государство в регионе. У нас прекрасные мирные отношения с Россией. Наши отношения развиваются в военной, культурной сферах, в политике, (...) то же самое касается и Украины", - пояснил Эрдоган.
До сих пор бы договаривались, пока расея занимала позиции
Второй не хочет чтоб первый его убил.
О чем переговариваться?
И кто даст гарантию, что ТТХ (слабые стороны) "Байрактаров" давно не переданы эрэфийским оркам??
Тільки після неБуття паРаші!