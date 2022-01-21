Львовский "Охматдет" переполнен пациентами с COVID-19. Такой страшной динамики за два года мы еще не видели, – Садовый
Во Львове почти 10 тысяч детей сейчас болеют COVID-19 — такой динамики не было за всю пандемию.
Об этом во время брифинга заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация с COVID-19 во Львове не просто угрожающая, а такой страшной динамики мы здесь за два года еще не видели. Сегодня 27 тысяч детей не пришли в школу. Больных около 10 тысяч, а остальные целыми классами ушли на самоизоляцию. И по просьбе учителей и директоров школ отправляем на дистанционное обучение учеников 5-11 классов", - сказал Садовый.
Также, по его словам, уже в понедельник "будем говорить о младшей школе, если будет такая необходимость".
Кроме того, мэр сообщил, что только вчера детская городская больница начала принимать больных с коронавирусом, а сегодня утром там уже было 23 ребенка. Сейчас там развернули 30 коек с доступом к кислороду, однако при необходимости их увеличат до 100. Львовская областная больница "Охматдет", которая единственная в области принимала несовершеннолетних с COVID-19, переполнена. Хотя в городских больницах среди взрослого населения госпитализированы 304 человека.
"Отмечу, что сейчас по городу большое количество дворников заболело, более 10% водителей общественного транспорта заболели. То есть идет очень серьезная волна и выглядит так, что это только начало. Мы анализируем динамику в европейских странах и ожидаем, что через полторы недели у нас будет пик", – добавил Садовый.
На Львовщине за все время пандемии COVID-19 подтвердили у 232 993 человек, за минувшие сутки – 1989. Умерли – 6130 человек.
Вот ты мне лучше объясни, как ты перед своим шефом Бортниковым объяснятся будешь за твое Путин-*****?
А еще для проверки напиши: Путин-убийца. Без кавычек и переадресации.
А факт є фактом: хворіють "короною", як привиті, так і не привиті. І перші і другі переносять цю хворобу теж однаково, кому пощастить - хворіють легше, кому ні - важко переносять хворобу.
А это не ты писал?
"уже доказано и передоказано - вакцинированные переносят легче в 11 раз и заражаются в 6 раз реже."
А теперь сделай усилие над своим мозгом (если он есть у тебя) и объясни это противоречие в твоих высказываниях.
Как до кацапа до тебя доходит. Ну ничего, мне не трудно еще раз повторить.
И зря ты, написал что директор ФСБ Бортников-ЧМО. Можешь без зарплаты на сегодня остаться.
Ежте их,как в детстве 😁