7 525 84

Львовский "Охматдет" переполнен пациентами с COVID-19. Такой страшной динамики за два года мы еще не видели, – Садовый

Львовский

Во Львове почти 10 тысяч детей сейчас болеют COVID-19 — такой динамики не было за всю пандемию.

Об этом во время брифинга заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация с COVID-19 во Львове не просто угрожающая, а такой страшной динамики мы здесь за два года еще не видели. Сегодня 27 тысяч детей не пришли в школу. Больных около 10 тысяч, а остальные целыми классами ушли на самоизоляцию. И по просьбе учителей и директоров школ отправляем на дистанционное обучение учеников 5-11 классов", - сказал Садовый.

Также, по его словам, уже в понедельник "будем говорить о младшей школе, если будет такая необходимость".

Читайте также: Учеников 5-11 классов во Львове переводят на дистанционное обучение

Кроме того, мэр сообщил, что только вчера детская городская больница начала принимать больных с коронавирусом, а сегодня утром там уже было 23 ребенка. Сейчас там развернули 30 коек с доступом к кислороду, однако при необходимости их увеличат до 100. Львовская областная больница "Охматдет", которая единственная в области принимала несовершеннолетних с COVID-19, переполнена. Хотя в городских больницах среди взрослого населения госпитализированы 304 человека.

"Отмечу, что сейчас по городу большое количество дворников заболело, более 10% водителей общественного транспорта заболели. То есть идет очень серьезная волна и выглядит так, что это только начало. Мы анализируем динамику в европейских странах и ожидаем, что через полторы недели у нас будет пик", – добавил Садовый.

На Львовщине за все время пандемии COVID-19 подтвердили у 232 993 человек, за минувшие сутки – 1989. Умерли – 6130 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общегородское освящение воды во Львове отменили из-за COVID-19, - горсовет

Автор: 

+14
Еще пару дней назад все было вполне сносно и умеренно. Теперь опять "страшная динамика". И это уже не впервой такое: переход от умеренного до страшного занимает день-два. Разве такое в природе бывает? Или природа врет, или начальство что-то изобретает.
21.01.2022 16:33 Ответить
+10
Направляють на тест і олівцем помічають вакцинований чи ні : невакциновані - ковід , вакциновані - пневмонія. І да, антиваксери живі і здорові, а вакциновані зараз сидять вдома лікують свої шмарклі.
21.01.2022 17:38 Ответить
+6
Тільки-но перехворів, був привитий Модерною та Пфайзером. Два дні температура 38, потім - норма, трохи голова, нежить, кашель. В цілому, легший перебіг ніж звичайного грипу. Поки що. Враховуючи, що я півроку тому хворів Ковідом ще непривитий. Тоді було набагато гірше ((( Два тижні, антібіотики. Якщо це так буде, то вакцина працює
21.01.2022 16:58 Ответить
Треба вже негайно переводити школярів на дистанційне навчання! Суджу по Київській обасті: в класах нема до половини учнів, багато вчителів захворіли- нема кому заміняти, клас за класом уходять на карантин. Вчителі, що залишились розриваються, бо треба читати очно та онлайн. Чому така інерція? Вже зараз треба всім на декілька тижнів попрацювати в онлайні. Так хоч діти на самоізоляції не пропустять матеріал. Необхідно збити хвилю, яка тільки набирає сили.
21.01.2022 16:41 Ответить
Тільки-но перехворів, був привитий Модерною та Пфайзером. Два дні температура 38, потім - норма, трохи голова, нежить, кашель. В цілому, легший перебіг ніж звичайного грипу. Поки що. Враховуючи, що я півроку тому хворів Ковідом ще непривитий. Тоді було набагато гірше ((( Два тижні, антібіотики. Якщо це так буде, то вакцина працює
21.01.2022 16:58 Ответить
Для антиваксеров дебильных объясняю: лежал в госпитале в январе-марте 19 года. По причине совершенно другой, межпозвоночная грыжа поясничного отдела, отказали ноги. Но, поскольку это период начала Ковида, то температура, одышка от просто лежать на спине. Врач диагностировал воспаление легких, двухстороннее по рентгену, а ведь никаких признаков при поступлении. При этом что ни соплей ни кашля не было, а вот температура шпарила. Антибиотиками перекачали так, что аллергия пошла, высыпания не только на слизистых, а даже на животе. Но это детали. Самое главное что спокойно сделал две прививки пфайзером и ничего страшного, не заразился снова и, самое главное, не заражаю других, являясь генератором ковида, а не переносчиком..
21.01.2022 17:40 Ответить
І як тебе дибілка ще не заспамили?
21.01.2022 18:40 Ответить
Не хочеш вакцинуватись- не вакцинуйся. Навіщо ти людей до дурні підбиваєш?
21.01.2022 18:42 Ответить
Давай я тебе как дебилу объясню: когда ты разносишь грязь на подошвах своей обуви, и не вытираешь ее при входе в общественное место, то это про маски для привитых (надеюсь твой 2 граммовый ботомозг это поймет), А когда ты, рашобот, ходишь по улицам с полными жидкого поноса штанами и это твое творчество коричневым и вонючим следом за тобой остается, то это непривитый ходит две недели и не подозревает что он убийца окружающих. Так понятно рашотроллик? Материал скрепного якутского скульптора тебе поможет?
21.01.2022 18:54 Ответить
рашотроллик, ты переигрываешь. Где воевал, боец, у моторылы или гивандоса?
21.01.2022 19:13 Ответить
рабссейская прокладка, это твои кумиры. *** надо Бортникову написать что его платный тролль полный дебил. Ты из Пскова или из Новороссийска?
21.01.2022 19:25 Ответить
А нафига ты написал что директор ФСБ Бортников-ЧМО? Не надо кусать руку, которая тебя кормит, рашотроллик... Где вас таких тупых на рабссее в ольгинские тролли набирают? В Якутии? Присягу возле петуха из навоза принимаете?
21.01.2022 19:44 Ответить
А нафига ты написал что директор ФСБ Бортников-ЧМО? Не надо кусать руку, которая тебя кормит, рашотроллик... Где вас таких тупых на рабссее в ольгинские тролли набирают? В Якутии? Присягу возле петуха из навоза принимаете?
Вот ты мне лучше объясни, как ты перед своим шефом Бортниковым объяснятся будешь за твое Путин-*****?
21.01.2022 20:22 Ответить
Поздравляю, рашотроллик. Тебя повысили.
А еще для проверки напиши: Путин-убийца. Без кавычек и переадресации.
21.01.2022 20:47 Ответить
привитый в этом ничем не отличается . вирус разносят одинаково .
21.01.2022 20:18 Ответить
Врач понятие растяжимое. Удивительно, но факт: врачи не являются специалистами в области вирусологии. С таким успехом школьный учитель информатики может заявлять инкапсуляции методов в c++ не имеют смысла. И понятия "посадить иммунитет" относительно вакцин не существует. Прекращайте обсуждать то, что для вас является магией.
21.01.2022 17:47 Ответить
Это не факт, а высосанное из пальца желаемое вами представление реальности. Факт это статистика. И статистика говорит что вакцинированные и невакцинированные болеют абсолютно несопоставимо. Как минимум смертность среди вакцинированнвых в 5-6 раз ниже. Если для вас это не аргумент, то вы действительно не представляете важность для этого мира, можете спокойно не вакцинироваться.
21.01.2022 19:29 Ответить
Например в центральном госпитале в ЛосАнджелесе 82% ковидников полностью привитые , 36% из них привиты трижды .
21.01.2022 20:23 Ответить
Вася, ды дебил?
А факт є фактом: хворіють "короною", як привиті, так і не привиті. І перші і другі переносять цю хворобу теж однаково, кому пощастить - хворіють легше, кому ні - важко переносять хворобу.
21.01.2022 20:19 Ответить
Это ты Сереня дебил - уже доказано и передоказано - вакцинированные переносят легче в 11 раз и заражаются в 6 раз реже.
22.01.2022 18:52 Ответить
"Вася, ды дебил?
А факт є фактом: хворіють "короною", як привиті, так і не привиті. І перші і другі переносять цю хворобу теж однаково, кому пощастить - хворіють легше, кому ні - важко переносять хворобу."

А это не ты писал?

"уже доказано и передоказано - вакцинированные переносят легче в 11 раз и заражаются в 6 раз реже."

А теперь сделай усилие над своим мозгом (если он есть у тебя) и объясни это противоречие в твоих высказываниях.
22.01.2022 19:41 Ответить
Это ты сереня сделай над собой усилие и постарайся не изнасиловать свой спинной мозг - больше тебе нечем думать.
22.01.2022 19:49 Ответить
Теперь ясно чем ты думаешь. Следи за своими словами, раштроллик.
22.01.2022 19:53 Ответить
Ты бы за собой, тупой гавнюк лаптеногий, смотрел.
22.01.2022 20:11 Ответить
Теперь ясно чем ты думаешь. Следи за своими словами, раштроллик.
Как до кацапа до тебя доходит. Ну ничего, мне не трудно еще раз повторить.
И зря ты, написал что директор ФСБ Бортников-ЧМО. Можешь без зарплаты на сегодня остаться.
22.01.2022 20:19 Ответить
Ты инфузория буковы знаешь? Читать умеешь? Различаешь кто и что пишет? Или как Вован Зеленый живешь в своем вонючем мирке?
23.01.2022 09:59 Ответить
Теперь ясно чем ты думаешь. Следи за своими словами, раштроллик.
Как до кацапа до тебя доходит. Ну ничего, мне не трудно еще раз повторить.
И зря ты, написал что директор ФСБ Бортников-ЧМО. Можешь без зарплаты на сегодня остаться.
23.01.2022 10:40 Ответить
существует понятие усталость имунной системы . нельзя колоть каждые 6 месяцев организм провоцируя его на реакцию против самого себя . автоимунное заболевание и не только .
21.01.2022 20:21 Ответить
Еще пару дней назад все было вполне сносно и умеренно. Теперь опять "страшная динамика". И это уже не впервой такое: переход от умеренного до страшного занимает день-два. Разве такое в природе бывает? Или природа врет, или начальство что-то изобретает.
21.01.2022 16:33 Ответить
До бедосика. я так понял, все было нищак?
21.01.2022 16:43 Ответить
Вирус в Европе появился, насколько я помню, осенью 2019. Здесь о нем начали говорить в 20-м после продажи защитных средств со складов. Так что да, до него вируса не было.
21.01.2022 16:54 Ответить
Ну вот, получается, шо хоть круть-верть , хоть верть-круть - те же гогошары... j-гаплогруппный БЕДУИН...
21.01.2022 17:21 Ответить
Копонавирус елемент вирусной войны,что стоит диверсанту ходить и намазывать ручки дверей.
21.01.2022 16:48 Ответить
Час-два... тот вирус вне организма дохнет.
21.01.2022 17:22 Ответить
живет на поверности до 12 часов .
21.01.2022 20:24 Ответить
Бывает и не такое.
21.01.2022 19:30 Ответить
добряче попшикали после свят..
21.01.2022 16:35 Ответить
Бедоносик накатался на лыжах.
21.01.2022 16:41 Ответить
Нужно прививатся,носить маску,и несморкаться под ноги прохожим.Меня это бесит,когда идешь по улице, и переступешь через смарчки.
Ежте их,как в детстве 😁
21.01.2022 16:46 Ответить
как не смешно, но дети сопли глотают и за счет єтого их иммунитет тренируется и укрепляется....
21.01.2022 19:31 Ответить
Болеют непривитые.
21.01.2022 18:12 Ответить
болеют все , а Омикрон в большей степени заражает привитых .
21.01.2022 20:26 Ответить
Брехня, я заболел последний в группе мракобесов-антипрививочников.
21.01.2022 23:56 Ответить
Брехня . Лех Валенса трижды уколотый заболел короной и причитает как же так я же три раза укололся ?
22.01.2022 02:08 Ответить
и я заболел и что? антипрививочники месяц под кислородом мучаются а то и умирают, а мне хорошо.
22.01.2022 09:29 Ответить
у нас заболели все, привитые и непривитые, только непривитые выпадают из графика на месяц, а привитые на три дня, двое непривитых знакомых умерло, в том числе директор КБ Южное ЮМЗ.
21.01.2022 23:54 Ответить
все там счерез дупу не срачка так болячка то снег то потом то омикрон...нефиг ехать в европу торгашам и перекупщикам и контрабандистам плюс лыжы))
21.01.2022 17:08 Ответить
Доколядувались дибіли...
21.01.2022 17:09 Ответить
Во Франции и Америке тоже?
21.01.2022 17:13 Ответить
и в Израиле...
21.01.2022 19:32 Ответить
А носили бы маски, то такой динамики не было бы.
21.01.2022 17:17 Ответить
при омикроне поноса нет, как привитый говорю.
21.01.2022 23:57 Ответить
Если бы еще можно было верить кому-то или чему-то в этом напрочь прогнившем датском королевстве...
21.01.2022 17:37 Ответить
Направляють на тест і олівцем помічають вакцинований чи ні : невакциновані - ковід , вакциновані - пневмонія. І да, антиваксери живі і здорові, а вакциновані зараз сидять вдома лікують свої шмарклі.
21.01.2022 17:38 Ответить
Чушь высосанная из пальца. Как было так и осталось, 95 процентов больных не привитые. И этоо говорит наука, а не кухарка выражает свое личное мнение.
21.01.2022 17:41 Ответить
Математика говорит что в выборке из 2 десятков миллионов, при продолжительности болезни 2 недели, невакцинированные могут спокойно болеть десятками тысяч в сутки по кругу.
21.01.2022 19:33 Ответить
Троляка рашистська - це у вас олівці та параши на вулиці. В Україні давно вже дані про вакцинованих у системі: навіщо тут комусь олівець )
21.01.2022 17:52 Ответить
І хто в лабораторії туди заглядає? а якщо невакцинований - то рашист да ?
21.01.2022 17:58 Ответить
у вас тільки на чужу землю заглядають, а у нас лабораторії підключені до системи, де все вказано про хворого
21.01.2022 18:00 Ответить
Наука може щось і каже, але помітка на направленні вакцинований чи ні прямо впливає на результат тесту. Я пишу те що зараз спостерігаю на своїх колегах .
21.01.2022 17:52 Ответить
Вакциновані не паряться . Це проблеми антиваксів .
21.01.2022 19:07 Ответить
И что я поимею с уколизации твоего сына?
21.01.2022 19:35 Ответить
На днях зустрів знайомого.Повідав свою історію. Десь на початку жовтня захворів на якусь ніби простуду-37,5 температура нежить. Ходив в поліклініку щось там прописали ну і скоріш за все в поліклініці підхватив ковід.Через 3 дні після цього походу температура під 40. Попав в реанімацію на місяць з інтубацією. Дружині вже говорили що може бути все. Але вичухався завдяки тому що по життю не бухав і не палив і не має надлишкової ваги і не мав хронічних хвороб. Спитав чи вакцинувався? Відпрвідь;Ні бо йолоп і слухав йолопів. Вік знайомого 67 років.
21.01.2022 19:38 Ответить
Врут все больше, и все смелее. Дурак верит, система мерит.
21.01.2022 20:25 Ответить
 
 