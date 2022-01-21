РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6107 посетителей онлайн
Новости
4 982 12

Житель оккупированных территорий пытался провезти через КПВВ "Меловое" 1,8 млн российских рублей, - Госпогранслужба. ФОТО

В Луганской области пограничники в пункте пропуска "Меловое" обнаружили в автомобиле жителя оккупированных территорий тайники с немалой суммой средств разной валюты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления ГПСУ.

Житель оккупированных территорий пытался провезти через КПВВ Меловое 1,8 млн российских рублей, - Госпогранслужба 01

В пункт пропуска на границе с РФ транспортным средством Шевроле прибыл 40-летний гражданин Украины. Житель временно оккупированной территории Донецкой области нервничал, на что и отреагировали пограничники.

Впоследствии во время углубленного осмотра автомобиля, в багажном отделении под обшивкой, пограничники обнаружили более 1,8 млн рублей РФ и 2,9 тыс. долларов США. Также в тайнике найдены номерные знаки, выданные оккупационными властями.

Житель оккупированных территорий пытался провезти через КПВВ Меловое 1,8 млн российских рублей, - Госпогранслужба 02

Мужчина пояснил, что валютную операцию с деньгами провернул для заработка. Поскольку ему пообещали "оплату услуг" - 2% от суммы, которую перевезет водитель.

"Сотрудники таможни на украинца составили протокол по ст. 483 ТКУ, незадекларированные средства конфисковали. Номерные знаки, выданные оккупационными властями, передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

валюта (3077) Госпогранслужба (6761) контрабанда (2412) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) Луганская область (6536)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Вообще то принцип с деньгами и материальным имуществом должен быть такой - сюда пожалуйста, назад хрен вам в сраку.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:50 Ответить
+2
ТИ на кого рота розкрив?То все на Сейшели, ШмарклІ на відпочинок.
показать весь комментарий
21.01.2022 19:54 Ответить
+1
Забрать і поділить!
показать весь комментарий
21.01.2022 16:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Забрать і поділить!
показать весь комментарий
21.01.2022 16:43 Ответить
ТИ на кого рота розкрив?То все на Сейшели, ШмарклІ на відпочинок.
показать весь комментарий
21.01.2022 19:54 Ответить
Вообще то принцип с деньгами и материальным имуществом должен быть такой - сюда пожалуйста, назад хрен вам в сраку.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:50 Ответить
Естественно ,может для совершения терактов
показать весь комментарий
21.01.2022 16:57 Ответить
Здається там немає митниці, щоб декларувати щось. Прикордонникам, аби по кишеням полазити(
показать весь комментарий
21.01.2022 16:59 Ответить
Так і дно немає,а звідки дерево?
показать весь комментарий
21.01.2022 19:55 Ответить
ДНР
показать весь комментарий
21.01.2022 20:02 Ответить
Гроші передати на нашу армію .
показать весь комментарий
21.01.2022 19:21 Ответить
То його до нас, купити джавеліни у Соплі послали.
показать весь комментарий
21.01.2022 19:57 Ответить
 
 