Житель оккупированных территорий пытался провезти через КПВВ "Меловое" 1,8 млн российских рублей, - Госпогранслужба. ФОТО

В Луганской области пограничники в пункте пропуска "Меловое" обнаружили в автомобиле жителя оккупированных территорий тайники с немалой суммой средств разной валюты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления ГПСУ.

В пункт пропуска на границе с РФ транспортным средством Шевроле прибыл 40-летний гражданин Украины. Житель временно оккупированной территории Донецкой области нервничал, на что и отреагировали пограничники.

Впоследствии во время углубленного осмотра автомобиля, в багажном отделении под обшивкой, пограничники обнаружили более 1,8 млн рублей РФ и 2,9 тыс. долларов США. Также в тайнике найдены номерные знаки, выданные оккупационными властями.

Мужчина пояснил, что валютную операцию с деньгами провернул для заработка. Поскольку ему пообещали "оплату услуг" - 2% от суммы, которую перевезет водитель.

"Сотрудники таможни на украинца составили протокол по ст. 483 ТКУ, незадекларированные средства конфисковали. Номерные знаки, выданные оккупационными властями, передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов", - говорится в сообщении.