В случае расширения агрессии РФ Украина оперативно мобилизует до 400 тысяч резервистов, - Вениславский
В условиях реального расширения агрессии Российской Федерации на территории Украины из резерва оперативно будет мобилизовано 300 – 400 тысяч граждан, обладающих опытом ведения боевых действий.
Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, если мы увидим реальное расширение агрессии, то скоро сможем мобилизовать по меньшей мере тех, кто имеет опыт ведения боевых действий... Кроме нашего постоянного состава Вооруженных Сил и других военных формирований сектора безопасности и обороны есть резерв, который имеет опыт ведения боевых действий действий и готов быстро выполнять задачи по назначению: 300 – 400 тысяч мы можем оперативно поставить, а это уже та сила, которая точно нанесет неприемлемые потери для нашего врага, страны-агрессора", - сказал политик.
Так, Вениславский уточнил, что вооруженных сил, которые находятся в ведении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, достаточно для нейтрализации локальных обострений. В то же время, по его словам, в случае масштабного вторжения России в Украину без полноценной мобилизации не обойдется.
В контексте возможной всеобщей мобилизации женщин депутат высказал мнение, что такого не произойдет.
"Если будет мобилизация, будут мобилизовать только тех, кто будет обеспечивать обороноспособность нашей армии. Это узкий круг специалистов, в частности, военные медики, возможно, связные, а также представительницы других профессий, которые выразят добровольное желание защищать страну", - добавил он.
В то же время политик рассказал, что в парламенте идет усовершенствование законодательства о мобилизации и мобилизационной подготовке.
ще й в какошнікє..
Что помешало вооружить население тому же Турчинову? Затем Порошенко?
Чувство самосохранения. Сбежать они всегда имеют возможность, договориться тоже.
А вот если дать оружие народу, то тут уже вариантов не много остается.
ты бы там разобралась со своими методичками
ты это пиши этой тёте
Бідна Україна...
Тільки США мають для захисту два окєана, протиракетни батареї, супутникову систему нагляду, система повітрянних РЛС "АВАКС", та сами тіхі у світі атомні подводні човни - хантери за ракетоносцами.
А у США є база ПРО, яка обороняє ракетну базу Вандерберг, та також має 100 ракет.
А зараз питання. Як ви вважаєте, ну хочаб на прикладі прошлорічного прікладу обстрілу Ізраілю, коли ракет Купола банально було недостатньо.
Тому розробники зробили боєголовки для протиракет ядерними. Суть у тому, що така ракета летить назустрічь ракетам противника, та на висоті десь у 30-40 км над поверхнею Землі зустрічають ядерними вибухами і тільки це може надати гарантію від знищення бази Вандерберг, або командних пунктів Москви від враження ядерними боеприпасами.
А Москва у цьому разі буде знищена світловим випромінюванням та радіаційним випромінюванням, це для вас гірька, але правда.
Ну і ще додам інформації. Як би боеголовки протиракет були звичайними, то їх би зберігали на складах ціх частин. Але за ними завжди приєзджали офіцери з ПРТБ, забирали їх, а потім привозили та передавали офіцерам пускових установок.
А может им удасться доказать, что скорость света не самая высокая во вселенной...
2014 год показал, как это происходит, даже если власть самоустраняется от своих ф-ций
потім тікав від призову з 14 по 18й
як піде, як дасть усім мокшам разом взтим киздюлей, що теробороні там буде некуй ловити
ну ви б хоча в змі написали кому, що та як робити
куди бігти, кого слухати.
а то (бідність вже побороли, корупціонерів посадили)
тепер, 400 тищ, готові.
я сижу дома
ні сном ні духом.
не чув і не бачив.
служив з 1985 по 1991р. ЦГВ, Чехія, м Міловіце.
ще є питання?
на це є місцева преса.
бо все, шо знають майбутні добровольці,
цн те, що можна воювати своїми берданками.
а мені зовсім не хочеться зустрічатися з автоматчиком коли у мене дробовик.
я це все розумію по свому, тому у нас така розмова вийшла.
2. Этот форум мониториться спецслужбами и РФ в том числе. Вы хотитн чтобы здесь панические настроения распостранялись?
3. Недобор в армии неизбежен в периоды многолетних окопных сиделок и возвращения совковых порядков
4. Не всем нужно на передовую, возможно кто то из допысувачив Цензора гораздо больше пользы Украине принесет в тылу
з новим законом їм і ховатися не потрібно...