В случае расширения агрессии РФ Украина оперативно мобилизует до 400 тысяч резервистов, - Вениславский

В условиях реального расширения агрессии Российской Федерации на территории Украины из резерва оперативно будет мобилизовано 300 – 400 тысяч граждан, обладающих опытом ведения боевых действий.

Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, если мы увидим реальное расширение агрессии, то скоро сможем мобилизовать по меньшей мере тех, кто имеет опыт ведения боевых действий... Кроме нашего постоянного состава Вооруженных Сил и других военных формирований сектора безопасности и обороны есть резерв, который имеет опыт ведения боевых действий действий и готов быстро выполнять задачи по назначению: 300 – 400 тысяч мы можем оперативно поставить, а это уже та сила, которая точно нанесет неприемлемые потери для нашего врага, страны-агрессора", - сказал политик.

Так, Вениславский уточнил, что вооруженных сил, которые находятся в ведении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, достаточно для нейтрализации локальных обострений. В то же время, по его словам, в случае масштабного вторжения России в Украину без полноценной мобилизации не обойдется.

В контексте возможной всеобщей мобилизации женщин депутат высказал мнение, что такого не произойдет.

"Если будет мобилизация, будут мобилизовать только тех, кто будет обеспечивать обороноспособность нашей армии. Это узкий круг специалистов, в частности, военные медики, возможно, связные, а также представительницы других профессий, которые выразят добровольное желание защищать страну", - добавил он.

В то же время политик рассказал, что в парламенте идет усовершенствование законодательства о мобилизации и мобилизационной подготовке.