8 865 83

В случае расширения агрессии РФ Украина оперативно мобилизует до 400 тысяч резервистов, - Вениславский

В случае расширения агрессии РФ Украина оперативно мобилизует до 400 тысяч резервистов, - Вениславский

В условиях реального расширения агрессии Российской Федерации на территории Украины из резерва оперативно будет мобилизовано 300 – 400 тысяч граждан, обладающих опытом ведения боевых действий.

Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, если мы увидим реальное расширение агрессии, то скоро сможем мобилизовать по меньшей мере тех, кто имеет опыт ведения боевых действий... Кроме нашего постоянного состава Вооруженных Сил и других военных формирований сектора безопасности и обороны есть резерв, который имеет опыт ведения боевых действий действий и готов быстро выполнять задачи по назначению: 300 – 400 тысяч мы можем оперативно поставить, а это уже та сила, которая точно нанесет неприемлемые потери для нашего врага, страны-агрессора", - сказал политик.

Так, Вениславский уточнил, что вооруженных сил, которые находятся в ведении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, достаточно для нейтрализации локальных обострений. В то же время, по его словам, в случае масштабного вторжения России в Украину без полноценной мобилизации не обойдется.

В контексте возможной всеобщей мобилизации женщин депутат высказал мнение, что такого не произойдет.

"Если будет мобилизация, будут мобилизовать только тех, кто будет обеспечивать обороноспособность нашей армии. Это узкий круг специалистов, в частности, военные медики, возможно, связные, а также представительницы других профессий, которые выразят добровольное желание защищать страну", - добавил он.

В то же время политик рассказал, что в парламенте идет усовершенствование законодательства о мобилизации и мобилизационной подготовке.

Топ комментарии
+19
А шо забздів? Будеш з караваєм зустрічати?
показать весь комментарий
21.01.2022 17:23 Ответить
+12
Хотелось, бы также послушать про боевый опыт в 2014-2019 этого самого вениславского и прочих арахамий
показать весь комментарий
21.01.2022 17:27 Ответить
+12
что, нико не хочет защищать "мегапопулярного зебаната и его слуг урода"?
ты бы там разобралась со своими методичками
показать весь комментарий
21.01.2022 17:27 Ответить
А шо забздів? Будеш з караваєм зустрічати?
показать весь комментарий
21.01.2022 17:23 Ответить
буде,падло...
ще й в какошнікє..
показать весь комментарий
21.01.2022 17:29 Ответить
Таких кокошников- какашников надо гнать из Украины вон. Они любят Расею, а сидят в Украине, понимают, что в Расее хуже. Сидят и гадят Украине, животные.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:44 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 19:17 Ответить
Власть должна раздать оружие и боеприпасы всему взрослому населению. Каждый украинец вправе защищать себя и свой дом от невменяемого шизоидного агрессора. Путинские бандиты, наемники и военные уже показали свою сатанячью зверскую морду на Донбассе, что они творят все знают. Фашист Путин говорил, что на войне нет законов, порядка и морали и понятно, что они будут творить. Поэтому наша власть, если уж не смогла или не захотела укрепить армию нормально и снабдить современным вооружением, то обязана обеспечить население хотя бы оружием и боеприпасами, а сама пусть валит из страны, народ им найдет достойную замену.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:42 Ответить
Але вона цього не зробе, тому що це не наша влада.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:45 Ответить
Требовать надо и когда начнется война то власть хвост подожмет и хорошо если не свалит за границу в первый день.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:51 Ответить
А типа в 2014 году кто то открыл арсеналы для населения?
Что помешало вооружить население тому же Турчинову? Затем Порошенко?
Чувство самосохранения. Сбежать они всегда имеют возможность, договориться тоже.
А вот если дать оружие народу, то тут уже вариантов не много остается.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:07 Ответить
всему народу? шо б гопота вечерком раздевала бегущих с работы мамаш? или что в условной Жмеринке можно еще с ним делать? вынести магазинчик?
показать весь комментарий
21.01.2022 20:46 Ответить
Ну да, эти олигархические твари столько зла делают народу, что боятся его мести и оружие не дают. Пэтя в Иловайске сколько загубил жизней в своем зеленом коридоре, сговорившись с агрессором? И не ответил за это преступление. А Зеленая Шмаркля специально не закупила летом дешевый газ, чтобы обдирать людей дорогим зимой, когда война в стране и другой двухлетний бандитский беспредел, дал олигархам такую возможность, слуга олигархата. И позволил все продукты вывезти из страны осенью , чтобы был голод зимой и карточки, которые они жаждут ввести, твари. Все делают во вред, все для вымирания людей, все для геноцида. Выбирали выбирали 30 лет разных уродов, но это уже такое выбрали, что вообще капец.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:36 Ответить
Дякую, я це розумію. Поширюйте йнадалі свою думку.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:13 Ответить
ты ж за них топила в 2019, шо не так?) НЕ каждая кухарка может возглавить державу?)
показать весь комментарий
21.01.2022 20:44 Ответить
Провокаторам шоколадным позор! Я за олигархат не топила никогда- ни за зеленый, ни за шоколадный и это все знают, кроме шоколадных ботов. Олигархат любого цвета и прозвища уничтожает страну, обманывает народ, довел украинцев до ручки. Осенью олигархат вывез все продукты и урожай из страны и оставил украинцев в военное время без продуктов. Наши продукты за границей дешевле чем у нас, теперь зеленый слуга олигархов закупает наши продукты втридорога за границей. Зеленский и его компашка геноцидят народ вместе со всеми олигархами!
показать весь комментарий
21.01.2022 22:26 Ответить
за "народного перзидента" ты топила не слушая никого насчет бени и той шоблы с которой он шел тогда на выборы) можно было просто ответить "ошиблась" и не выставлять эту дурь на показ
показать весь комментарий
21.01.2022 22:49 Ответить
Ты или путаешь или нагло брешешь, бот, я никогда не топлю за олигархат- ни за твоего шоколаду не топила, ни за Коломойшу зеленого. Это ты бредишь. Так что вали.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:15 Ответить
та да) шо там стало чуть позорным уже?) зенаклейки поздирала?)
показать весь комментарий
22.01.2022 12:37 Ответить
У тебя типичное поведение платного бота. Дискредитировать тех комментаторов, кто пишет правду, обоврать их недоказанными лживыми выдумками и обхамить. Вали уже. Я таких ушлепков виду за 3 км. Пшел.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:36 Ответить
какую ты правду можешь писать?) разведка, топ дипломат, вхожа в ОПу?) Шария насмотрятся и побегут за разумкова топить скоро дружно)
показать весь комментарий
22.01.2022 23:38 Ответить
У вас в результате действия зелёно-кацапской пропаганды смешались в кучу кони, люди. Все - сволочи, а потом "хороший" подкидыш, типа "новых лиц".
показать весь комментарий
22.01.2022 09:39 Ответить
Якби це сказав хтось не із зрадників, то можна б було і повірити.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:19 Ответить
то більішсть слуг і є тими зрадниками
показать весь комментарий
21.01.2022 17:34 Ответить
Та уже очери возле военкоматов стоят)) Все так и ломанулись)) Очобенно упорно будут защищать верховный совет и банковую)))Враг не пройдет))))
показать весь комментарий
21.01.2022 17:20 Ответить
что, нико не хочет защищать "мегапопулярного зебаната и его слуг урода"?
ты бы там разобралась со своими методичками
показать весь комментарий
21.01.2022 17:27 Ответить
А если просто за Украину? А если просто долг? Или Вы тоже за деньги?
показать весь комментарий
21.01.2022 17:30 Ответить
я о том, что у ботов-зефилитиков дилема - как оправдать "бешенную популярность лидера **********" и как внушить плебсу "что никто не хочет защищать банковую и зраду"
показать весь комментарий
21.01.2022 17:33 Ответить
Вы свои приоритеты не натягивайте на 73% общества!
показать весь комментарий
21.01.2022 18:01 Ответить
оставшиеся проценты дают очень большую группу людей! даже если руководствоваться социследованиями, где около 60% опрошенных от оставшихся 27% готовы защищать Украину с оружием в руках - это около 3-4 млн человек!! МИЛЛИОНОВ
показать весь комментарий
21.01.2022 18:10 Ответить
За гроші не вийде! Ви ж самі бачили, що військовослужбовцям не піднімають зарплату. Зарплату після подій у Казахсані піднімають охоронцям.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:48 Ответить
Ты в первую очередь защищаешь себя и свою семью, чтобы тебя кацап не выпотрошил или не бросил в подвал лет на 10 гнить, как на Донбассе они делают. А зеленые или голубые пришли и уйдут или народ их уйдет.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:48 Ответить
ты это не мне пиши, я это прекрасно осознаю!
ты это пиши этой тёте
показать весь комментарий
21.01.2022 17:53 Ответить
Просто ти тупая ватна курва, маскалей будут жечь ударними темпами.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:33 Ответить
З якою легкість цей ЧЛЕН (Комітету ВР) мобілізує 300-400 тис ("какая разнітца", 300 чи 400 тисяч...) резервістів, що мають досвід бойових дій... Їм це - що два пальці обісцяти, що прутнем по роялю.
Бідна Україна...
показать весь комментарий
21.01.2022 17:24 Ответить
Это так понимать Вениславский со всей шоблой Квартал 95 и Слуги Уроды будут ПЕРВЫМИ?!....Кто тикать будет......
показать весь комментарий
21.01.2022 17:27 Ответить
Хотелось, бы также послушать про боевый опыт в 2014-2019 этого самого вениславского и прочих арахамий
показать весь комментарий
21.01.2022 17:27 Ответить
или хламидий
показать весь комментарий
21.01.2022 17:33 Ответить
если Амеры сделают безполетную над Украиной....то боевым бурятам и и остальным ************** будет писец....верьте пацаны себе...
показать весь комментарий
21.01.2022 17:27 Ответить
Украина и сама сможет сделать безполётную зону! В Украине полноценные ВВС и зенитно-ракетные войска
показать весь комментарий
21.01.2022 17:29 Ответить
...а ракеты типа Искандер ?
показать весь комментарий
21.01.2022 17:40 Ответить
вот и узнаем
показать весь комментарий
21.01.2022 17:42 Ответить
А повноцінної протиракетної оборони немає і у москалів. В них тільку Мацкву захищає ПРО зі ста ракет, з ядерними боєголовками. Масквачи просто не встигнут сховатися у Метрополітені, тільки керівники країни.

Тільки США мають для захисту два окєана, протиракетни батареї, супутникову систему нагляду, система повітрянних РЛС "АВАКС", та сами тіхі у світі атомні подводні човни - хантери за ракетоносцами.
показать весь комментарий
21.01.2022 19:08 Ответить
ПРО з ядерними боєголовками? ПРО з ядерними боєголовками не існує, що за маячня
показать весь комментарий
21.01.2022 20:08 Ответить
Це був окремий корпус Протиракетної оборони, згідно договорам ОСВ-1 та ОСВ-2. Інформація для радяньских громадян була під грифом ОВ. Навіть назва ПРО буда під гріфом "цілком таємно". Одна з самих охороняємих таємниць СРСР. Мій батько приймав участь в її створенні та після розвалу СРСР розповів мені у деталях.

А у США є база ПРО, яка обороняє ракетну базу Вандерберг, та також має 100 ракет.

А зараз питання. Як ви вважаєте, ну хочаб на прикладі прошлорічного прікладу обстрілу Ізраілю, коли ракет Купола банально було недостатньо.

Тому розробники зробили боєголовки для протиракет ядерними. Суть у тому, що така ракета летить назустрічь ракетам противника, та на висоті десь у 30-40 км над поверхнею Землі зустрічають ядерними вибухами і тільки це може надати гарантію від знищення бази Вандерберг, або командних пунктів Москви від враження ядерними боеприпасами.

А Москва у цьому разі буде знищена світловим випромінюванням та радіаційним випромінюванням, це для вас гірька, але правда.

Ну і ще додам інформації. Як би боеголовки протиракет були звичайними, то їх би зберігали на складах ціх частин. Але за ними завжди приєзджали офіцери з ПРТБ, забирали їх, а потім привозили та передавали офіцерам пускових установок.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:39 Ответить
Занадто оптимістична думка.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:42 Ответить
Як на мене, то ні. Бо навить у Сірії кацапи відразу не використовували більш 12 бойових літаків зараз. А у Грузії, у 2008-му відмовлялися літати військови льотчики з бойовим опитом польотів в горах Чечні.
показать весь комментарий
21.01.2022 19:10 Ответить
Сподіваюсь, що Ви маєте рацію.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:01 Ответить
Слуги-уроды сбегут из Украины со скоростью света.
А может им удасться доказать, что скорость света не самая высокая во вселенной...
показать весь комментарий
21.01.2022 17:28 Ответить
пусть бегут! украинцы прекрасно умеют самоорганизовываться!
2014 год показал, как это происходит, даже если власть самоустраняется от своих ф-ций
показать весь комментарий
21.01.2022 17:31 Ответить
Слуги схилятимуть народ капітуляцію підписати.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:51 Ответить
400 тысяч+ один,я тоже пойду,хоть и на пенсии.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:29 Ответить
полуінвалід, бо не продовжив групу. +
показать весь комментарий
21.01.2022 17:35 Ответить
Будет сформирован 95й отдельный квартальный батальон! И в тельнике сражаться будет его командарм тов.Зеленинский! До последнего грамма кокса!
показать весь комментарий
21.01.2022 17:31 Ответить
Юзик со Стефанчуком будут мишени Бегущий кабан!
показать весь комментарий
21.01.2022 17:33 Ответить
Их в минометный взвод. Минами. ))
показать весь комментарий
21.01.2022 17:37 Ответить
ДерьмоСнаряд
показать весь комментарий
21.01.2022 17:37 Ответить
людина яка тікала від служби з 18 до 27, цілих 9 років,
потім тікав від призову з 14 по 18й
як піде, як дасть усім мокшам разом взтим киздюлей, що теробороні там буде некуй ловити
показать весь комментарий
21.01.2022 17:38 Ответить
аж 400 тищ????
ну ви б хоча в змі написали кому, що та як робити
куди бігти, кого слухати.
а то (бідність вже побороли, корупціонерів посадили)
тепер, 400 тищ, готові.
я сижу дома
ні сном ні духом.
не чув і не бачив.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:34 Ответить
а ви резервіст? військовослужбовець? чи генерал диванних військ?
показать весь комментарий
21.01.2022 17:56 Ответить
я прапорщик РА
служив з 1985 по 1991р. ЦГВ, Чехія, м Міловіце.
ще є питання?
показать весь комментарий
21.01.2022 18:37 Ответить
я не з претензією. просто запитав. ви якщо військовослужбовець запасу, сходіть у військомат і вам все розкажуть. резервісти ******** російсько-української війни і так знають, куди їм і як в разі війни.
показать весь комментарий
21.01.2022 19:02 Ответить
повинні знати всі, без виключення.
на це є місцева преса.
бо все, шо знають майбутні добровольці,
цн те, що можна воювати своїми берданками.
а мені зовсім не хочеться зустрічатися з автоматчиком коли у мене дробовик.
я це все розумію по свому, тому у нас така розмова вийшла.
показать весь комментарий
21.01.2022 19:21 Ответить
На то он и СН
показать весь комментарий
21.01.2022 17:38 Ответить
А вообще из слуг народа хоть кто-то воевал?
показать весь комментарий
21.01.2022 17:37 Ответить
У них у всех корочки участника АТО есть, но почти никто в АТО из них не был.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:05 Ответить
***
какая разница?
бросится в бой или на месте остаться?
какая разница?
верить и ждать или просто расстаться?
какая разница?
быть безразличным или любить без памяти?
какая разница?
разлиться рекой или цедить по капельке?
какая разница?
холод...тоска...или солнца свечение?
какая разница?
ужас и боль или лечение?
какая разница?
вера, надежда или отчаянье?
какая разница?
друзья и семья или молчание?
какая разница?
выдержать бой...или сдаться на милость?
какая разница?
быть президентом....или просто приснилось???
какая разница...
показать весь комментарий
21.01.2022 17:37 Ответить
Зрадникам нічого робити у ВР України. Нехай спробують себе в іншому місці.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:42 Ответить
400 000 то колишні військові. А ще потрібно мобілізоаувати тих. хто ховався в усі хвилі минулих мобілізацій. Щоб не сиділи по інтернетах і не вумнічали на кацапських ресурсах, як їм в Україні погано український хліб їсти!!!!!!! 👺👺👺👺👺👺👺
показать весь комментарий
21.01.2022 17:54 Ответить
Не хвилюйся. Полонених багато не буде. Всі знають прекрасно, що полон це подальша смерть Тільки смерть із знущаннями і стражданнями. Кому потрібне життя у концтаборах десь у Сибиру?
показать весь комментарий
21.01.2022 18:43 Ответить
Депутаты ВР, у которых есть корочки участника АТО, тоже считаются резервистами, или они исключение.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:04 Ответить
Вопрос особо воюющим в интернете) Почему у нас в армии недобор страшный?) Как откроеш цензор так сразу) Да мы их, да мы так ) Да мы рашку на части порвем)) А в армии недобор) Прям загадка))
показать весь комментарий
21.01.2022 18:27 Ответить
1. Интерне важнейшее поля боя, и вцелои мы его на жаль до сих пор проигрываем кацапской пропаганде и тролям

2. Этот форум мониториться спецслужбами и РФ в том числе. Вы хотитн чтобы здесь панические настроения распостранялись?
3. Недобор в армии неизбежен в периоды многолетних окопных сиделок и возвращения совковых порядков

4. Не всем нужно на передовую, возможно кто то из допысувачив Цензора гораздо больше пользы Украине принесет в тылу
показать весь комментарий
21.01.2022 19:12 Ответить
А "чотирижди уклоністи" і надалі радітимуть, що прийняли "шикарний" закон, щоб захист Вітчизни був обов'язком лише невеликої частини населення (типу вже відмітився, - то і продовжуй), а різні пад.. і надалі будуть ховатися за їх спинами. Ой...
з новим законом їм і ховатися не потрібно...
показать весь комментарий
21.01.2022 18:45 Ответить
Треба якусь памятку зробити, що у полон здаватись = смерть 100 відсотків. Всё одне, будуть катувати і знущатись, а потім полонений або сам помре, або у концтаборі помре від рабської праці, або розстріляють після тортур. 👹
показать весь комментарий
21.01.2022 18:53 Ответить
почему эта платная шалава вообще комментирует военные вопросы, оно ж занимается фальсификацией будущих парламентских
показать весь комментарий
21.01.2022 20:41 Ответить
Я так розумію, що пан Веніславський теж резервіст. Ухилянт у нас тільки пан преЗедент...
показать весь комментарий
21.01.2022 20:57 Ответить
Это хорошо.
показать весь комментарий
24.01.2022 00:42 Ответить
 
 