С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, - пресс-центр ОС

По состоянию на 17.00 21 января 2022 года обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зону ООС посетила делегация британских переговорщиков. ФОТОрепортаж