В Черниговской области переименовали две последние улицы, названные в честь "единоросски" Терешковой, - СМИ

В селах Безугловка и Куриловка Черниговской области депутаты единогласно переименовали улицы Терешковой в Пашковскую и Квитневу соответственно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

26 декабря состоялись общественные слушания, где жители деревень поддержали переименование улиц. А 21 января депутаты Талалаевского сельского совета единогласно поддержали переименование.

Стоит отметить, что Терешкова голосовала 1 марта 2014 за оккупацию Крыма, а также она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она была деятелем Коммунистической партии.

Напомним, ранее сообщалось, что более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой.

