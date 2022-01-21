В Черниговской области переименовали две последние улицы, названные в честь "единоросски" Терешковой, - СМИ
В селах Безугловка и Куриловка Черниговской области депутаты единогласно переименовали улицы Терешковой в Пашковскую и Квитневу соответственно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.
26 декабря состоялись общественные слушания, где жители деревень поддержали переименование улиц. А 21 января депутаты Талалаевского сельского совета единогласно поддержали переименование.
Стоит отметить, что Терешкова голосовала 1 марта 2014 за оккупацию Крыма, а также она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она была деятелем Коммунистической партии.
Напомним, ранее сообщалось, что более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://news.obozrevatel.com/politics/na-cherkaschine-otkazalis-ot-idei-pereimenovat-ulitsu-edinoroski-tereshkovoj-v-chest-pogibshih-v-vojne-na-donbasse.htm
Советское школьное творчество.
Валентина Терешкова , захотела молока ,
не попала под корову ,
а попала , под быка .
народное творчество .))))
Жомовую яму Кивы можно назвать именем Терешковой.
Пахнут одинаково.
Вам видимо стыдно за свою соотечественницу, променявшую совесть на деньги и регалии, за дома в России и заграницей.
Россию жаль, что власть из людей делает негодяев и подонков.
У этой космонавтки совести меньше, чем у шлюхи с 20-летним стажем!
Лживая паскуда!