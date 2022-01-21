РУС
В Черниговской области переименовали две последние улицы, названные в честь "единоросски" Терешковой, - СМИ

В селах Безугловка и Куриловка Черниговской области депутаты единогласно переименовали улицы Терешковой в Пашковскую и Квитневу соответственно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

26 декабря состоялись общественные слушания, где жители деревень поддержали переименование улиц. А 21 января депутаты Талалаевского сельского совета единогласно поддержали переименование.

Стоит отметить, что Терешкова голосовала 1 марта 2014 за оккупацию Крыма, а также она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она была деятелем Коммунистической партии.

Напомним, ранее сообщалось, что более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Улицы и переулки "единоросски" Терешковой переименовали в Фастове

переименования (743) Черниговщина (1486) Терешкова Валентина (6)
+12
Дуже добре!
21.01.2022 17:22 Ответить
+6
Могла войти в историю со знаком плюс как выдающийся космонавт эпохи СССР ,а в реальности её запомнят как рашонацистку и *************.
21.01.2022 17:53 Ответить
+5
ох и морда у этой терешковой! такое впечатление, что она рассекала небесную твердь без теплового оптекателя на корабле
21.01.2022 18:38 Ответить
21.01.2022 17:22 Ответить
21.01.2022 18:38 Ответить
І ШО? У нашому містечку до вчорашнього дня( сьогодні не дивився) вулиця має назву Леніна! А у м. Ківерці бачив вул. Чапаєва!
21.01.2022 19:24 Ответить
Ото діло, нах воно там було потрібно
21.01.2022 17:25 Ответить
смелянский горсовет возмущён таким поступком черниговчан
https://news.obozrevatel.com/politics/na-cherkaschine-otkazalis-ot-idei-pereimenovat-ulitsu-edinoroski-tereshkovoj-v-chest-pogibshih-v-vojne-na-donbasse.htm
21.01.2022 17:28 Ответить
та насрати на них, вони почнуть всератися коли зявлятся бендерівці, і це будуть сусіди..
21.01.2022 17:36 Ответить
можна подумати хтось знав в чeсть кого вулиця
21.01.2022 17:49 Ответить
21.01.2022 17:53 Ответить
"валентине терешковой за полет космический марсиане подарили буй автоматический"

Советское школьное творчество.
21.01.2022 18:31 Ответить
в 60-х пели:
Валентина Терешкова , захотела молока ,
не попала под корову ,
а попала , под быка .
народное творчество .))))
21.01.2022 20:51 Ответить
А моей семье в моём детстве с ее помощью дали квартиру!
21.01.2022 19:22 Ответить
Квартиру треба купувати самому , а не лізти в чужу , гандон ти кончений .
21.01.2022 19:45 Ответить
ты дурачек малолетний! в союзе квартиры давало государство. Это ты сейчас умный: украл у страны и купил квартиру! иное ты противозачаточное средство!
21.01.2022 22:36 Ответить
а в моем детстве . ни какие коммуняки , и космонавты ,ни мне ни моей семье не чего не дали .... у деда 12 мельниц на Дерле отобрали , хорошо не расстреляли .
21.01.2022 20:54 Ответить
у моего деда тоже забирали в колхоз скот....но это 30-е года, а я писал про 80-е....
21.01.2022 22:38 Ответить
Добре , але дуже довго чухались .
21.01.2022 19:43 Ответить
Говнюшка!
21.01.2022 20:19 Ответить
Улица имени засранки, обгадившей весь скафандр - гордись, страна !
Жомовую яму Кивы можно назвать именем Терешковой.
Пахнут одинаково.
21.01.2022 20:44 Ответить
я хотел про это тоже написать .... про скафандр и полет .....
21.01.2022 20:55 Ответить
Россияне, простите глупую женщину - Валентину Терешкову, поднявшуюся из грязи и не знающую ничего кроме вранья и лизоблюдства.
Вам видимо стыдно за свою соотечественницу, променявшую совесть на деньги и регалии, за дома в России и заграницей.
Россию жаль, что власть из людей делает негодяев и подонков.

У этой космонавтки совести меньше, чем у шлюхи с 20-летним стажем!
Лживая паскуда!
21.01.2022 21:24 Ответить
Оперативно,восьми лет не прошло.
22.01.2022 07:17 Ответить
 
 