США на следующей неделе направят России список своих "опасений и идей", – Блинкен

США на следующей неделе направят России список своих

США на следующей неделе могут передать России список своих "опасений и идей", после чего возможны новые переговоры.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Я вернусь в Вашингтон сегодня во второй половине дня, чтобы проконсультироваться с президентом Байденом и нашей командой по нацбезопасности, а также членами конгресса, а затем с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что договорился с Лавровым по поводу важности продолжения дипломатического процесса.

"После консультаций, которые будут в ближайшие дни с союзниками и партнерами, мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими опасениями и идеями более подробно в письменном виде на следующей неделе", - сказал Блинкен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен – Лаврову: если РФ хочет убедить мир, что не имеет агрессивных намерений в отношении Украины – следует отвести свои войска

21.01.2022 17:27 Ответить
+5
+5
Необходимо это выкладывать, везде!
21.01.2022 17:31 Ответить
Suleymanzade@Suleymanzade

https://twitter.com/Suleymanzade/status/1484390749835726848 10 ч

Интересно, что после провала теракта в Рязани - когда местное (не проинформированное) ФСБ накрыло террористов из Московского ФСБ, никто ска НИКТО из рязанских правду не сказал. Нашелся всего один порядочной агент Литвиненко, который украинец. Среди русских - ни одного!
21.01.2022 17:27 Ответить
21.01.2022 17:27 Ответить
Необходимо это выкладывать, везде!
21.01.2022 17:31 Ответить
Книгу зараз його читаю. Багато прізвищ ,які зараз правлять Росіїю. Коротше кажучи ,Росія зараз - дуже організоване міжнародне злочинне угрупування з мільярдами грошей ,яке прагне відновить СРСР. В основному ,всі КДБшники .
21.01.2022 17:34 Ответить
21.01.2022 17:35 Ответить
побоювання: Україна вступить в НАТО.
ідея: не беріть Україну в НАТО
пропозиція: хочете всі в газром?
21.01.2022 17:30 Ответить
газпром*
21.01.2022 17:31 Ответить
пошлют в письменной форме, если устно не поняли.
21.01.2022 17:31 Ответить
"А что так можно было что-ли?!"
21.01.2022 17:32 Ответить
Тактика "побоювань та ідей" від бл..дських харантів Будапештського меморандуму
21.01.2022 17:48 Ответить
Россия уже всем надоела!
21.01.2022 17:58 Ответить
Ели Кремль требует что бы НАТО вернулось к границам 70 х годов. То НАТО может предложить вернуться Московии к границам 1482 г. ( ну что б как минимум показать идиотизм их требований)
21.01.2022 18:59 Ответить
Мюнхенский сговор лавров/блинкен
21.01.2022 19:51 Ответить
 
 