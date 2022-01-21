США на следующей неделе направят России список своих "опасений и идей", – Блинкен
США на следующей неделе могут передать России список своих "опасений и идей", после чего возможны новые переговоры.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Я вернусь в Вашингтон сегодня во второй половине дня, чтобы проконсультироваться с президентом Байденом и нашей командой по нацбезопасности, а также членами конгресса, а затем с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни", - сказал Блинкен.
Госсекретарь США заявил, что договорился с Лавровым по поводу важности продолжения дипломатического процесса.
"После консультаций, которые будут в ближайшие дни с союзниками и партнерами, мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими опасениями и идеями более подробно в письменном виде на следующей неделе", - сказал Блинкен.
