"Война неизбежна? Чего хочет Путин?": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о вероятности полномасштабной войны и деле Порошенко

В пятницу, 21 января, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о возможном вторжении войск Владимира Путина в Украину и деле пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Темы программы:

• Весь мир говорит о вторжении Путина в Украину в ближайшее время, а Владимир Зеленский называет эту информацию слухами. Почему?

• Будет ли полномасштабная война?

• Дело Порошенко: государственная измена или расправа над оппонентом?

Гости студии:

ПЕТР ПОРОШЕНКО, президент Украины (2014-2019), лидер партии "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ";

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021);

ВАСИЛИЙ БУРБА, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016-2020);

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";

АНДРЕЙ БИЛЕЦКИЙ, лидер партии "Национальный корпус";

РОМАН КОСТЕНКО, народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины.