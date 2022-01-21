РУС
Новости
5 351 25

"Война неизбежна? Чего хочет Путин?": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о вероятности полномасштабной войны и деле Порошенко

В пятницу, 21 января, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о возможном вторжении войск Владимира Путина в Украину и деле пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Темы программы:

• Весь мир говорит о вторжении Путина в Украину в ближайшее время, а Владимир Зеленский называет эту информацию слухами. Почему?

• Будет ли полномасштабная война?

• Дело Порошенко: государственная измена или расправа над оппонентом?

Гости студии:

ПЕТР ПОРОШЕНКО, президент Украины (2014-2019), лидер партии "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ";

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021);

ВАСИЛИЙ БУРБА, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016-2020);

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";

АНДРЕЙ БИЛЕЦКИЙ, лидер партии "Национальный корпус";

РОМАН КОСТЕНКО, народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины.

+14
показать весь комментарий
21.01.2022 17:39 Ответить
+13
всі зауважили - газова принцеса юлька НІКОЛИ не приходить до Савіка на актуальні політичні теми,лише на економічний популізм з п"єдесталом і кучою паперів. хитросрака ****(
показать весь комментарий
21.01.2022 17:43 Ответить
+9
показать весь комментарий
21.01.2022 17:45 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 17:37 Ответить
Конечно не помнит, каждая новая доза обнуляет шо у него там голове.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:43 Ответить
НЕАДЕКВАТ
показать весь комментарий
21.01.2022 18:30 Ответить
Ждать от зебильного торчка адекватности глупо.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:49 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 17:39 Ответить
...Дуже хочу,щоб ось це відчуття холоду по спині і тривоги якнайдовше запам'яталося виборцям.

Як воно, насправді жити під загрозою бомбардувань, маючи президента, який у своїй голові вже здав Харків. І легітимізує окупацію перед Заходом, називаючи його "територією, яка контролюється українським урядом", але на якій насправді живуть росіяни.
Бо як інакше західний читач має зрозуміти "людей, у яких родичі в росії".

Як на мене, у інтерв'ю Зе немає жодного зайвого слова. Всі формулювання вивірені як в аптеці. Саме це він хотів повідомити, точно обравши місце, аудиторію і час.

У Харкові необхідно негайно проводити великий патріотичний мітинг під синьо-жовтими прапорами проти окупації і проти капітуляції. Це єдине, що зможе перебити шкоду, завдану цим інтерв'ю. - Тамара Горіха Зерня
показать весь комментарий
21.01.2022 17:49 Ответить
После 8 лет войни умственноотсталие будут вияснять, что хочет путлер! Грепаний стид.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:41 Ответить
Да ладно, два года назад 73% верило что это Порошенко не желает прекращать войну.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:12 Ответить
Сегодня у Шустера гости более-менее адекватные.
Во всяком случае, не тошнотворные.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:43 Ответить
всі зауважили - газова принцеса юлька НІКОЛИ не приходить до Савіка на актуальні політичні теми,лише на економічний популізм з п"єдесталом і кучою паперів. хитросрака ****(
показать весь комментарий
21.01.2022 17:43 Ответить
И партия "Батькивщина" не лучше ,ни одна сволочь не поддержала П Порошенко преследуемого верховным🦠недопутлером
показать весь комментарий
21.01.2022 18:35 Ответить
Редкая гнида эта ботоксная самка женского рода. Как и ее поклонники.
показать весь комментарий
21.01.2022 19:22 Ответить
***** хочет отвлечь своих лаптей от "успехов"! что тут непонятного?
показать весь комментарий
21.01.2022 17:43 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 17:45 Ответить
И без мнения маскалей кончно не обойдется, будет дезу малоросам распилять.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:46 Ответить
Будут козла османского куесосить,я бы на его месте застрелился
показать весь комментарий
21.01.2022 17:49 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 17:59 Ответить
А баба Юля ?
показать весь комментарий
21.01.2022 18:17 Ответить
баба иуля на клику у баби бені
показать весь комментарий
21.01.2022 18:22 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 18:29 Ответить
Якщо Порох таємно купував вугілля у сепарів, то має відповісти. Державна зрада - серйозна стаття.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:54 Ответить
як таємно? А що, в тебе в 2014-му не було ні інтернету, ні ТБ? Не чув, не читав, не знав, як і від кого те вугілля заходило?
показать весь комментарий
21.01.2022 19:14 Ответить
"ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова з проблем: "Навіщо влада переслідує Петра Порошенка та чи призведе до бажаних результатів європейське турне Ентоні Блінкена?"
Буде обговорюватися:
- Суд проти Порошенка: чого добивається влада?
- Зупинити Кремль: чи допоможе європейське турне Ентоні Блінкена?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Денис Маслов (фракція "Слуга народу"), Марія Іонова (фракція "Європейська солідарність"), Ярослав Железняк (фракція "Голос") та Костянтин Бондарєв (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) та Олексій Гарань - науковий директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, професор політології.
Не пропустіть! https://www.youtube.com/watch?v=eLqWasFOFwU Сьогодні, в прямому ефірі на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-го телеканалу о 19:30
показать весь комментарий
21.01.2022 19:13 Ответить
на каком канале на "Украине" на 24 или на обоих?
показать весь комментарий
21.01.2022 20:55 Ответить
 
 