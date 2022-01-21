"Война неизбежна? Чего хочет Путин?": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о вероятности полномасштабной войны и деле Порошенко
В пятницу, 21 января, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о возможном вторжении войск Владимира Путина в Украину и деле пятого президента Петра Порошенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Темы программы:
• Весь мир говорит о вторжении Путина в Украину в ближайшее время, а Владимир Зеленский называет эту информацию слухами. Почему?
• Будет ли полномасштабная война?
• Дело Порошенко: государственная измена или расправа над оппонентом?
Гости студии:
ПЕТР ПОРОШЕНКО, президент Украины (2014-2019), лидер партии "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ";
АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);
АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);
ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021);
ВАСИЛИЙ БУРБА, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016-2020);
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";
АНДРЕЙ БИЛЕЦКИЙ, лидер партии "Национальный корпус";
РОМАН КОСТЕНКО, народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины.
Як воно, насправді жити під загрозою бомбардувань, маючи президента, який у своїй голові вже здав Харків. І легітимізує окупацію перед Заходом, називаючи його "територією, яка контролюється українським урядом", але на якій насправді живуть росіяни.
Бо як інакше західний читач має зрозуміти "людей, у яких родичі в росії".
Як на мене, у інтерв'ю Зе немає жодного зайвого слова. Всі формулювання вивірені як в аптеці. Саме це він хотів повідомити, точно обравши місце, аудиторію і час.
У Харкові необхідно негайно проводити великий патріотичний мітинг під синьо-жовтими прапорами проти окупації і проти капітуляції. Це єдине, що зможе перебити шкоду, завдану цим інтерв'ю. - Тамара Горіха Зерня
Во всяком случае, не тошнотворные.
Буде обговорюватися:
- Суд проти Порошенка: чого добивається влада?
- Зупинити Кремль: чи допоможе європейське турне Ентоні Блінкена?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Денис Маслов (фракція "Слуга народу"), Марія Іонова (фракція "Європейська солідарність"), Ярослав Железняк (фракція "Голос") та Костянтин Бондарєв (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) та Олексій Гарань - науковий директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, професор політології.
Не пропустіть! https://www.youtube.com/watch?v=eLqWasFOFwU Сьогодні, в прямому ефірі на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-го телеканалу о 19:30