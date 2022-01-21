Кулеба о переговорах в Женеве: Лавров работает по методичке Кремля и рассказывает, что Украина хочет на кого-то напасть
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что озвученная российской стороной риторика по итогам встречи госсекретаря США и главы МИД России "направлена на внешнего наблюдателя".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
"Я примерно понимаю, даже еще не ознакомившись с результатами самих переговоров, примерно понимаю, как прошел этот разговор. Россия продолжает создавать нарратив, что мы хорошие, а Украина плохая, что Украина представляет нам угрозу. Вопрос в том, что никто, кроме возможно какой-то части российского общества, этот нарратив не покупает. Но официально Лавров работает по методичке, которую ему там в Кремле выдали, и рассказывает, что вот Украину накачивают оружием, Украина агрессивна, Украина хочет на кого-то напасть, Украина представляет для них угрозу", – объяснил министр иностранных дел.
Кулеба подчеркнул, что Украина не планирует никаких наступательных операций "ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было".
"Мы сейчас привержены принципиально дипломатическому урегулированию. Но Россия никогда больше не захватит Украину врасплох в момент ее наибольшей слабости, как это было в 2014 году. Украина будет сильной. Мы сами внутренне стали сильнее, и наши партнеры помогут нам стать еще сильнее. И Россия никогда больше не получит слабой Украины, и никогда мы не позволим ей сделать то, что она с нами делала в прошлом", - добавил глава МИД.
Напомним, сегодня состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Американская сторона в очередной раз предупредила Россию о жестких санкциях в случае вторжения РФ в Украину.
потом анулируйте визу его дочурке! увидете как лошадь умеет скулить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!