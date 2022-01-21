РУС
Новости
Кулеба о переговорах в Женеве: Лавров работает по методичке Кремля и рассказывает, что Украина хочет на кого-то напасть

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что озвученная российской стороной риторика по итогам встречи госсекретаря США и главы МИД России "направлена ​​на внешнего наблюдателя".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Я примерно понимаю, даже еще не ознакомившись с результатами самих переговоров, примерно понимаю, как прошел этот разговор. Россия продолжает создавать нарратив, что мы хорошие, а Украина плохая, что Украина представляет нам угрозу. Вопрос в том, что никто, кроме возможно какой-то части российского общества, этот нарратив не покупает. Но официально Лавров работает по методичке, которую ему там в Кремле выдали, и рассказывает, что вот Украину накачивают оружием, Украина агрессивна, Украина хочет на кого-то напасть, Украина представляет для них угрозу", – объяснил министр иностранных дел.

Кулеба подчеркнул, что Украина не планирует никаких наступательных операций "ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было".

"Мы сейчас привержены принципиально дипломатическому урегулированию. Но Россия никогда больше не захватит Украину врасплох в момент ее наибольшей слабости, как это было в 2014 году. Украина будет сильной. Мы сами внутренне стали сильнее, и наши партнеры помогут нам стать еще сильнее. И Россия никогда больше не получит слабой Украины, и никогда мы не позволим ей сделать то, что она с нами делала в прошлом", - добавил глава МИД.

Напомним, сегодня состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Американская сторона в очередной раз предупредила Россию о жестких санкциях в случае вторжения РФ в Украину.

Лавров Сергей (2350) россия (96910) Кулеба Дмитрий (2881) Блинкен Энтони (937)
Топ комментарии
+4
риторику обкуренной лошади очень легко сменить - анулируйте ему визу!
потом анулируйте визу его дочурке! увидете как лошадь умеет скулить
21.01.2022 17:38 Ответить
+4
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
21.01.2022 17:52 Ответить
+3
Ватные болбо@бы . Кому вы всрались ? В Украине одна мечта - полная изоляция вашего зверинца .
21.01.2022 18:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
риторику обкуренной лошади очень легко сменить - анулируйте ему визу!
потом анулируйте визу его дочурке! увидете как лошадь умеет скулить
21.01.2022 17:38 Ответить
Они рассказывают, так и вы рассказывайте, язык без костей…
21.01.2022 17:48 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
21.01.2022 17:52 Ответить
Так это само собой ! Опасны местные коллаборанты ,гниды ,кроты и троянские кони
21.01.2022 18:24 Ответить
Об мокшан нужно просто ноги вытирать, тогда они это уважают.
21.01.2022 17:56 Ответить
лавров і є методичка.... яку треба підвісити
21.01.2022 18:00 Ответить
Калантарян(он же лавров)- это гнида,падло и сволочь. Что и где оно там работает-просто насрать.
21.01.2022 18:16 Ответить
Ватные болбо@бы . Кому вы всрались ? В Украине одна мечта - полная изоляция вашего зверинца .
21.01.2022 18:18 Ответить
***** епілепмік притому
21.01.2022 18:29 Ответить
Внимательно просмотрел интервью лаврова и Блинкена..Поражает убогость лексикона унылой лошади пукина.Но это ,к сожалению, реальная политика московии...
21.01.2022 18:34 Ответить
у параши нет политики, там чиста понятия!!
21.01.2022 20:26 Ответить
Было бы странно, если бы Лавров работал по другой методичке.
21.01.2022 18:42 Ответить
Парад НАТО на красной площади остановит придурков.
21.01.2022 19:10 Ответить
Оказывается они, боясь несущестаующей угрозы, просто от страха убивают украинцев и захватывают чужие территории?
21.01.2022 19:29 Ответить
зараз мене заплюють "експерди"....може в мене і паранойа, але ніхто не замислювався над тим, що схоже оця вся гнила метушня направлена на народження 4-го рейху? Пояснюю своє хворобливе марення))) В свій час Германія зробила все, для того щоб Англія вийшла з ЄС (на той час Велика Британія була лідером і головою ЄС, хто пам'я тає причину виходу з уніїї?, усі ці ігри німців з бідними членами союзу...). Тепер цей газопровід, В Газпромі всі топ-менеджери німці, захист "рашки" на всіх рівнях....а може німці хочуть знову всесвітнього правління "великої арійської раси"?...але тепер за рахунок російских ембіцилів...бо Версаль і Нюрберг це було дуже тяжко!!!
21.01.2022 20:28 Ответить
Так ни для кого не является откровением тот факт, что Австро-Германо_Венгерско_Российская связка всегда противостояла англосаксонскому миру, причем началось это за много веков до Третьего Рейха. Большинство русских царей начиная с Гольштейн-Готторп_Романовых были немцами и управляли мордором в интересах Германии. А идеологическое родство немецких фашистов и русских коммунистов в свое время признавалось официальной властью СССР. Поэтому ничего нового, собственно, ты не написал )
21.01.2022 20:37 Ответить
...слава Богу я не параноик))) если до меня, простого обывателя, со средними знаниями истории и не "великого ума" в геополитике, дошло, что этот "гешефт" немного больше чем авитаминоз и маразм старого ботексного чмыря....может не того придурка мировому сообществу надо присаживать?...просто надо вспомнить, кто начинал самые кровавые войны...обе мировые катастрофы начинались с одного места в Европе....
21.01.2022 20:53 Ответить
Фашисты и те и другие. Они уже две мировых проиграли - проиграют и третью.
21.01.2022 20:44 Ответить
Интересно, а Кулеба знает чей министр Лавров, и чьи поручения он должен и выполняет?
21.01.2022 21:44 Ответить
Ахаха, смешной какой. Прямо открытие века у человека. Интересно, по чьей методичке должен был работать Лавров?
22.01.2022 08:33 Ответить
 
 