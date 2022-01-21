РУС
"Укравтодор" использовал средства фонда борьбы с COVID-19 по целевому назначению, - Госаудитслужба

Государственная аудиторская служба (ГАСУ) пришла к выводу, что "Укравтодор" использовал средства фонда борьбы с COVID-19 по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства. Замечания экспертов относятся только к формальным нарушениям в ходе закупок.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Укравтодора" в ответ на публикации в СМИ, где распространялась информация о нарушениях, якобы обнаруженных Государственной аудиторской службой (ГАСУ), передает Цензор.НЕТ.

"Часть замечаний исправлена во время мониторинга, однако все остальные замечания обжалованы в суде. Замечания касаются случаев, когда, например, не указан адрес заказчика или не указан язык формирования предложения. Такие формальные нарушения не влияют на саму процедуру закупки и ее результаты", - объяснил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

В "Укравтодоре" рассказали, что цифры возможных нарушений, на которые ссылаются в ряде СМИ, не имеют своего подтверждения ни в официальном опубликованном отчете ГАСУ, ни официальном письме этой службы в "Укравтодор" относительно результатов проверки.

По словам Ивко, большинство проектов прошли через Антимонопольный комитет, где есть механизмы оперативного реагирования на нарушения.

В то же время, как отмечается, в заключении ГАСУ по закупкам "Укравтодора" указано о необходимости изменений в действующей системе контроля, в том числе – привлечении независимого технадзора, методики оценки некачественных работ и обеспечении контроля качества на протяжении всего цикла эксплуатации объектов.

Эти рекомендации учитываются "Укравтодором", отмечают в ведомстве. За последние 2 года на ключевых объектах инфраструктуры привлекают независимый технадзор, а экспертиза проектов стала обязательной.

"Все средства из Фонда использованы по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства – о чем и говорится в отчете", - подчеркивает Укравтодор.

+13
сюр
дорстрой (стройка и ремонт дорог)
использовал деньги антиковид фонда (профилактика и лечение болезни)
без нарушение и правильно
21.01.2022 18:23 Ответить
+10
Это какъ?
Прививки в асфальт ширяли?
21.01.2022 18:20 Ответить
+9
просто вслушайтесь - использование ковидного фонда на ремонт дорог...)))) и фсё нормуль))))
21.01.2022 19:09 Ответить
Вранье.

На 30 млрд. гривень порушень та «проблемних питань» знайшла в фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік Державна аудиторська служба. Такі дані містяться у звіті Служби, який вимагає МВФ.
В абсолютних числах найбільше проблем виявили в Укравтодорі - 12,6 млрд грн. «Срібло» взяло Мінсоцполітики, де знайшли проблем на 7,6 млрд, а «бронза» в Мінекономіки (5 млрд).
21.01.2022 18:06 Ответить
это получается бубочка украл и вывел в офшоры 40% ковидного фонда
21.01.2022 19:00 Ответить
21.01.2022 18:06 Ответить
УкрАвтоДор доказал, что 51% отремонтированных дорог были в направлении КЛАДБИЩЬ!
21.01.2022 18:08 Ответить
Это какъ?
Прививки в асфальт ширяли?
21.01.2022 18:20 Ответить
21.01.2022 18:23 Ответить
21.01.2022 19:21 Ответить
нецелевое расходование бюджетных денег - криминал.
должен быть суд и тюрьма
21.01.2022 18:36 Ответить
Та, то таке. То ж не барига )))
21.01.2022 18:44 Ответить
21.01.2022 18:50 Ответить
Оманские офшоры растут как на дрожжах..
21.01.2022 18:52 Ответить
Ці цільові призначення навіть передавали привіт із Сейшел!
21.01.2022 19:05 Ответить
просто вслушайтесь - использование ковидного фонда на ремонт дорог...)))) и фсё нормуль))))
21.01.2022 19:09 Ответить
Вот интересно они слышат себя
21.01.2022 19:23 Ответить
Ааа, ну тогда те кто не дождался кислорода , вовремя закупленной вакцины, тестов ,масок и всего что должно было быть в больницах - могут спокойно отдыхать , на том свете. За то их дети и внуки будут ездить к ним на кладбище по хорошей дороге, если доживут.
21.01.2022 19:12 Ответить
ни хера не понял! где ковид, а где дороги?
21.01.2022 19:14 Ответить
это не понял никто!
(ну из тех у кого есть мозги.... а тем у кого там сопли галабародьки))))) - пофиг! )))
21.01.2022 19:47 Ответить
Зато по хорошим дорогам хорошо танкам до Киева ехать. А вот защитные сооружения вокруг Киева и на границе с Беларусью - то такое ...
21.01.2022 19:16 Ответить
Все нормально.. у клоуна справка есть, что дорога заболела.. Вот ее и лечили на миллиард.
21.01.2022 19:28 Ответить
Или я что-то не понимаю - а как Автодор мог бороться с ковидом? Ударим дорогами по вирусу???
21.01.2022 19:46 Ответить
...у зелепукина : скорые очень скоро окажут скорую помошчь...он ещчё и последние колгоспы автобаном обвяжет
22.01.2022 05:40 Ответить
Как вообще можно называть целевым использование Укравтодором средств ковидного фонда? Почему-то эти деньги не пошли на лекарства и зарплаты врачам.
А использование Пенсионным фондом средств офиса президента будет считаться целевым?
21.01.2022 19:50 Ответить
21.01.2022 19:55 Ответить
...с Аудитом всё понятно (свои посоны) таки отпустили Тодора что Украв
22.01.2022 05:38 Ответить
 
 