"Укравтодор" использовал средства фонда борьбы с COVID-19 по целевому назначению, - Госаудитслужба
Государственная аудиторская служба (ГАСУ) пришла к выводу, что "Укравтодор" использовал средства фонда борьбы с COVID-19 по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства. Замечания экспертов относятся только к формальным нарушениям в ходе закупок.
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Укравтодора" в ответ на публикации в СМИ, где распространялась информация о нарушениях, якобы обнаруженных Государственной аудиторской службой (ГАСУ), передает Цензор.НЕТ.
"Часть замечаний исправлена во время мониторинга, однако все остальные замечания обжалованы в суде. Замечания касаются случаев, когда, например, не указан адрес заказчика или не указан язык формирования предложения. Такие формальные нарушения не влияют на саму процедуру закупки и ее результаты", - объяснил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.
В "Укравтодоре" рассказали, что цифры возможных нарушений, на которые ссылаются в ряде СМИ, не имеют своего подтверждения ни в официальном опубликованном отчете ГАСУ, ни официальном письме этой службы в "Укравтодор" относительно результатов проверки.
По словам Ивко, большинство проектов прошли через Антимонопольный комитет, где есть механизмы оперативного реагирования на нарушения.
В то же время, как отмечается, в заключении ГАСУ по закупкам "Укравтодора" указано о необходимости изменений в действующей системе контроля, в том числе – привлечении независимого технадзора, методики оценки некачественных работ и обеспечении контроля качества на протяжении всего цикла эксплуатации объектов.
Эти рекомендации учитываются "Укравтодором", отмечают в ведомстве. За последние 2 года на ключевых объектах инфраструктуры привлекают независимый технадзор, а экспертиза проектов стала обязательной.
"Все средства из Фонда использованы по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства – о чем и говорится в отчете", - подчеркивает Укравтодор.
На 30 млрд. гривень порушень та «проблемних питань» знайшла в фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік Державна аудиторська служба. Такі дані містяться у звіті Служби, який вимагає МВФ.
В абсолютних числах найбільше проблем виявили в Укравтодорі - 12,6 млрд грн. «Срібло» взяло Мінсоцполітики, де знайшли проблем на 7,6 млрд, а «бронза» в Мінекономіки (5 млрд).
