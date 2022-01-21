"Укравтодор" использовал средства фонда борьбы с COVID-19 по целевому назначению, - Госаудитслужба

Государственная аудиторская служба (ГАСУ) пришла к выводу, что "Укравтодор" использовал средства фонда борьбы с COVID-19 по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства. Замечания экспертов относятся только к формальным нарушениям в ходе закупок.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Укравтодора" в ответ на публикации в СМИ, где распространялась информация о нарушениях, якобы обнаруженных Государственной аудиторской службой (ГАСУ), передает Цензор.НЕТ.

"Часть замечаний исправлена во время мониторинга, однако все остальные замечания обжалованы в суде. Замечания касаются случаев, когда, например, не указан адрес заказчика или не указан язык формирования предложения. Такие формальные нарушения не влияют на саму процедуру закупки и ее результаты", - объяснил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

В "Укравтодоре" рассказали, что цифры возможных нарушений, на которые ссылаются в ряде СМИ, не имеют своего подтверждения ни в официальном опубликованном отчете ГАСУ, ни официальном письме этой службы в "Укравтодор" относительно результатов проверки.

По словам Ивко, большинство проектов прошли через Антимонопольный комитет, где есть механизмы оперативного реагирования на нарушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудит "Укрзализныци" выявил рисков и финансовых нарушений на 61,4 млрд грн

В то же время, как отмечается, в заключении ГАСУ по закупкам "Укравтодора" указано о необходимости изменений в действующей системе контроля, в том числе – привлечении независимого технадзора, методики оценки некачественных работ и обеспечении контроля качества на протяжении всего цикла эксплуатации объектов.

Эти рекомендации учитываются "Укравтодором", отмечают в ведомстве. За последние 2 года на ключевых объектах инфраструктуры привлекают независимый технадзор, а экспертиза проектов стала обязательной.

"Все средства из Фонда использованы по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства – о чем и говорится в отчете", - подчеркивает Укравтодор.

Читайте также: "Укрзализныця" закупила новогодние подарки на 35 млн грн: Госаудитслужба выявила нарушения