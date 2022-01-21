Блокирование работы "АрселорМиттал" является свидетельством коррупционного давления на бизнес со стороны властей, – экономист

Блокировка работы АрселорМиттал Кривой Рог уничтожает инвестиционный климат Украины и дискредитирует страну на международной арене.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Истории с арестами счетов крупнейшего инвестора в Украине "Криворожстали", когда появляется сообщение об арестах и ​​наложении штрафов с миллиардными суммами на компании "Синево" или на "Новую почту" – это открытая информация… За этим стоит не просто некомпетентность, за этим стоит коррупционная составляющая", – сказал Кушнирук.

По его словам, такие действия властей крайне негативно влияют на имидж страны и отпугивают инвесторов. Ведь если власти разрешают незаконные действия в отношении одного из крупнейших иностранных инвесторов, такого как "АрселорМиттал", то и других может постичь такая же участь.

"То, что делают за последние два с половиной года власти по всем комплексам проблем – это действия с одной стороны откровенные некомпетентности, а с другой стороны просто растущая головокружительная коррупция, которая причем уже начинает доходить до уровня времен Януковича", – отметил Кушнирук.

Он подчеркнул, что коррупция и давление на бизнес со стороны властей дискредитируют Украину, делают ее невыгодной для инвестирования, и инвесторы будут выводить свои капиталы из страны.

"Общаясь с бизнесменами, я слышу от них разговоры о безумном наглом коррупционном давлении со стороны чиновников, которого они не помнили начиная с 2013 года. Поэтому сейчас мы наблюдаем именно ту ситуацию – вроде бы люди живут как последний день, пытаются украсть и получить взятки как можно больше здесь и сейчас, а потом просто побегут из страны по всему миру", – подытожил Кушнирук.

Ранее инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что блокировка работы "АрселорМиттал" – это позорная история, о которой будут говорить на международных встречах, в частности в Давосе.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании выразили возмущение этим решением, осуществленным во исполнение решения Шевченковского суда от 30 ноября 2021 года по иску Государственной налоговой службы.

В свою очередь, экономист Алексей Плотников отметил, что блокирование работы "Арселор Миттал" налоговой службой приведет к тому, что в Украину не придет ни один иностранный инвестор, а украинские инвесторы будут пытаться вывести отсюда свой бизнес.