Блокирование работы "АрселорМиттал" является свидетельством коррупционного давления на бизнес со стороны властей, – экономист
Блокировка работы АрселорМиттал Кривой Рог уничтожает инвестиционный климат Украины и дискредитирует страну на международной арене.
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Истории с арестами счетов крупнейшего инвестора в Украине "Криворожстали", когда появляется сообщение об арестах и наложении штрафов с миллиардными суммами на компании "Синево" или на "Новую почту" – это открытая информация… За этим стоит не просто некомпетентность, за этим стоит коррупционная составляющая", – сказал Кушнирук.
По его словам, такие действия властей крайне негативно влияют на имидж страны и отпугивают инвесторов. Ведь если власти разрешают незаконные действия в отношении одного из крупнейших иностранных инвесторов, такого как "АрселорМиттал", то и других может постичь такая же участь.
"То, что делают за последние два с половиной года власти по всем комплексам проблем – это действия с одной стороны откровенные некомпетентности, а с другой стороны просто растущая головокружительная коррупция, которая причем уже начинает доходить до уровня времен Януковича", – отметил Кушнирук.
Он подчеркнул, что коррупция и давление на бизнес со стороны властей дискредитируют Украину, делают ее невыгодной для инвестирования, и инвесторы будут выводить свои капиталы из страны.
"Общаясь с бизнесменами, я слышу от них разговоры о безумном наглом коррупционном давлении со стороны чиновников, которого они не помнили начиная с 2013 года. Поэтому сейчас мы наблюдаем именно ту ситуацию – вроде бы люди живут как последний день, пытаются украсть и получить взятки как можно больше здесь и сейчас, а потом просто побегут из страны по всему миру", – подытожил Кушнирук.
Ранее инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что блокировка работы "АрселорМиттал" – это позорная история, о которой будут говорить на международных встречах, в частности в Давосе.
Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании выразили возмущение этим решением, осуществленным во исполнение решения Шевченковского суда от 30 ноября 2021 года по иску Государственной налоговой службы.
В свою очередь, экономист Алексей Плотников отметил, что блокирование работы "Арселор Миттал" налоговой службой приведет к тому, что в Украину не придет ни один иностранный инвестор, а украинские инвесторы будут пытаться вывести отсюда свой бизнес.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Думаєте зійде з рук?
захади - не бойся
выхади - не плачь
Зе и его няня
Чим скоріше ми відправимо їх на смітник історіі , а багатьох до буцегарні, тим краще для українців і Украіни !
Так, це правда!
Але, хто сказав, що на значну частину бізнесу не потрібно тиснути? Бізнес чистий перед законом? Бізнес не уникає можливостей вдути державу, працівників?
Тиснути треба і на божевільну владу і на божевільний бізнес.
Залишилося питання - як врятувати і корумповану державу і корумпований бізнес?
Відповідь - при теперішніх умовах (73% ідіотів), ніяк(
Треба щось міняти. От нехай народ (не нарІд) і подумає.
Бо часу залишилося зовсім обмаль(
Источник: разъяснение https://t.me/pgo_gov_ua/2819 ОГП в Telegram
Дословно: "По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.
Согласно материалам уголовного производства установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы".
Детали: В ОГП напоминают, что в рамках этого уголовного производства действующему финансовому директору - главному бухгалтеру предприятия в ноябре 2021 года было объявлено о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены заключениями комплексной судебной экспертизы.
Указано, что ходатайство об аресте счетов общества было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации.
тож є "єфєктівна работа інвєст-нянь"