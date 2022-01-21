РУС
Блокирование работы "АрселорМиттал" является свидетельством коррупционного давления на бизнес со стороны властей, – экономист

Блокирование работы

Блокировка работы АрселорМиттал Кривой Рог уничтожает инвестиционный климат Украины и дискредитирует страну на международной арене.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Истории с арестами счетов крупнейшего инвестора в Украине "Криворожстали", когда появляется сообщение об арестах и ​​наложении штрафов с миллиардными суммами на компании "Синево" или на "Новую почту" – это открытая информация… За этим стоит не просто некомпетентность, за этим стоит коррупционная составляющая", – сказал Кушнирук.

По его словам, такие действия властей крайне негативно влияют на имидж страны и отпугивают инвесторов. Ведь если власти разрешают незаконные действия в отношении одного из крупнейших иностранных инвесторов, такого как "АрселорМиттал", то и других может постичь такая же участь.

"То, что делают за последние два с половиной года власти по всем комплексам проблем – это действия с одной стороны откровенные некомпетентности, а с другой стороны просто растущая головокружительная коррупция, которая причем уже начинает доходить до уровня времен Януковича", – отметил Кушнирук.

Он подчеркнул, что коррупция и давление на бизнес со стороны властей дискредитируют Украину, делают ее невыгодной для инвестирования, и инвесторы будут выводить свои капиталы из страны.

"Общаясь с бизнесменами, я слышу от них разговоры о безумном наглом коррупционном давлении со стороны чиновников, которого они не помнили начиная с 2013 года. Поэтому сейчас мы наблюдаем именно ту ситуацию – вроде бы люди живут как последний день, пытаются украсть и получить взятки как можно больше здесь и сейчас, а потом просто побегут из страны по всему миру", – подытожил Кушнирук.

Ранее инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что блокировка работы "АрселорМиттал" – это позорная история, о которой будут говорить на международных встречах, в частности в Давосе.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании выразили возмущение этим решением, осуществленным во исполнение решения Шевченковского суда от 30 ноября 2021 года по иску Государственной налоговой службы.

В свою очередь, экономист Алексей Плотников отметил, что блокирование работы "Арселор Миттал" налоговой службой приведет к тому, что в Украину не придет ни один иностранный инвестор, а украинские инвесторы будут пытаться вывести отсюда свой бизнес.

дарагие инвесторы
захади - не бойся
выхади - не плачь

Зе и его няня
Це не влада , а здирачі бабла і гешефту !

Чим скоріше ми відправимо їх на смітник історіі , а багатьох до буцегарні, тим краще для українців і Украіни !
влада зелених комсомольців
Нуу, Кушнирук это ещё тот экономист ...
А хто для тебе є авторитетним українським економістом?
Махно .
не верю. клоун и опзжная шл.ха гетьманцев. ты же клоунский активист
4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" НАЙБІЛЬШОЇ У СВІТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ КОМПАНІЇ.
Думаєте зійде з рук?
показать весь комментарий
Тиск на бізнес?
Так, це правда!
Але, хто сказав, що на значну частину бізнесу не потрібно тиснути? Бізнес чистий перед законом? Бізнес не уникає можливостей вдути державу, працівників?
Тиснути треба і на божевільну владу і на божевільний бізнес.
Залишилося питання - як врятувати і корумповану державу і корумпований бізнес?

Відповідь - при теперішніх умовах (73% ідіотів), ніяк(

Треба щось міняти. От нехай народ (не нарІд) і подумає.
Бо часу залишилося зовсім обмаль(
Ну и что за 25 лет до зе надумал народ(не нарід)?Как миллиарды в офшор выводить?И че-то копеечные налоги не помогли.
В Офисе генпрокурора говорят, что https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/01/5/681194/ арест на безналичные средства на отдельных счетах ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" наложен только на деньги, признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве и в пределах суммы вероятного ущерба.

Источник: разъяснение https://t.me/pgo_gov_ua/2819 ОГП в Telegram

Дословно: "По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.

Согласно материалам уголовного производства установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы".

Детали: В ОГП напоминают, что в рамках этого уголовного производства действующему финансовому директору - главному бухгалтеру предприятия в ноябре 2021 года было объявлено о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены заключениями комплексной судебной экспертизы.

Указано, что ходатайство об аресте счетов общества было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации.
клоуны в телеграме что-то вякают) серьезная инфа
все це лише слова. Де реальні прямі докази, а не проплачені "експертизи"?
Вже червоніють.
цей економіст нічого не тямить в зе-економіці:
тож є "єфєктівна работа інвєст-нянь"
Це одне із завдань шмарклі.
является свидетельством давления на бизнес со стороны властей ...КАЦАПИИ
Ми чуємо від президента запрошення всіх інвесторів йти в Україну. А бачимо, що всі іноземні інвестиції, які зайшли в Україну, або не працюють, або забираються геть якомога далі від нашої податкової та судів. На кого працює президент? Слушне питання чи ні?
Игорью Валерьичу оочень нравицца Криворожсталь. Отдал распоряжение-налоговая и заблокировала деятельность. До конца каденции тоько 2 года, надо спешить.
