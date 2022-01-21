На зимних Олимпийских играх в Пекине Украину будут представлять 45 спортсменов в 12 видах спорта, - НОК

Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на Олимпийских играх в Пекине, стартующих 4 февраля. Украину будут представлять 45 спортсменов в 12 видах спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОК.

Украину будут представлять 45 спортсменов в 12 видах спорта.

Украинские спортсмены выступят в следующих дисциплинах: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Читайте также: Китай остановил продажу билетов на зимнюю Олимпиаду из-за пандемии коронавируса

В состав делегации также вошли 43 человека: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала. Решение организационных, управленческих, коммуникационных и логистических вопросов, связанных с пребыванием команды и ее информационным обеспечением, будут осуществлять 7 представителей административного персонала.

Напомним, Олимпийские игры-2022 стартуют в Пекине 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Всего разыграют 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.