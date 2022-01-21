РУС
На зимних Олимпийских играх в Пекине Украину будут представлять 45 спортсменов в 12 видах спорта, - НОК

Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на Олимпийских играх в Пекине, стартующих 4 февраля. Украину будут представлять 45 спортсменов в 12 видах спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОК.

Украину будут представлять 45 спортсменов в 12 видах спорта.

Украинские спортсмены выступят в следующих дисциплинах: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Читайте также: Китай остановил продажу билетов на зимнюю Олимпиаду из-за пандемии коронавируса

В состав делегации также вошли 43 человека: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала. Решение организационных, управленческих, коммуникационных и логистических вопросов, связанных с пребыванием команды и ее информационным обеспечением, будут осуществлять 7 представителей административного персонала.

Напомним, Олимпийские игры-2022 стартуют в Пекине 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Всего разыграют 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

21.01.2022 19:25 Ответить
Є примарна надія на біатлон.
21.01.2022 19:24 Ответить
Вряд-ли ,у мужчин вообще шансов нет а женщины могут выстрелить только при какой-то страшной непрухе у других ,не бегут наши девчата ,не бегут ...
21.01.2022 19:26 Ответить
Жаль что медалей не будет ...
21.01.2022 19:23 Ответить
Є примарна надія на біатлон.
21.01.2022 19:24 Ответить
Вряд-ли ,у мужчин вообще шансов нет а женщины могут выстрелить только при какой-то страшной непрухе у других ,не бегут наши девчата ,не бегут ...
21.01.2022 19:26 Ответить
Що є, то є, краща з наших, Юлія Джима, крепко здала в цьому сезоні...
21.01.2022 19:28 Ответить
Нужен толковый тренер ,норвежец или немец ,платить человеку достойную зарплату и пусть работает ,даже у Лукашенко ума хватает понимать ,что спорт сегодня не просто спорт ..
21.01.2022 19:32 Ответить
Одного тренера мало. Много чего надо. А впервые очередь - мир.
21.01.2022 20:20 Ответить
21.01.2022 19:25 Ответить
45 спортсменів і 1450 спортивних ******* фунціонерів
21.01.2022 19:26 Ответить
Вы читать умеете? 10 врачей и массажистов на 45 спорсменов и 26 тренеров. Может это много а может и мало по сравнению с другими командами. Зачем на Луну брешешь, бездельник?
22.01.2022 06:22 Ответить
Ти читати вмієш?? " Спортивні функціонери" - це весь непотріб який паратизитує в Україні. Тренери і масажисти деякі не поїдуть, а цим місце знайдеться
22.01.2022 06:35 Ответить
Практично усі Світові війни (та й не тільки) починались з Олімпіади. А особливість підступності Х*йла тільки тому делегує.
21.01.2022 19:29 Ответить
Олйух нитуП нужно на форме изобразить!
21.01.2022 22:21 Ответить
Игры во время войны?
21.01.2022 22:34 Ответить
+ я правильно помню, что США отказались от участия? Мы - как всегда...? Побиже к тусовкам и роялям?
22.01.2022 08:36 Ответить
21.01.2022 22:38 Ответить
Маловато. Наверно опять установят антирекорд по медалям.
22.01.2022 01:19 Ответить
А може відразу інвалідів-параолімпійців відправимо на олімпіаду,вони хоч нагороди принесуть не те що ці здорові бугаї.
22.01.2022 06:22 Ответить
Пожелаем же олимпийцам хороших результатов на играх. Вон Россия стоит на первом месте в Топе самых титулованных стран которые принимали участие в олимпийских играх. Хотелось бы чтобы и Украина стояла рядом с Россией. https://stavkinasport.com/top10-stran-v-istorii-oi/ Ведь столько талантливых спортсменов... Будем надеяться, что Норвежцы на этих играх не сместят Россию на 2 место
01.02.2022 19:33 Ответить
 
 