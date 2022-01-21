Страны Балтии предоставят Украине противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, - заявление министров обороны
Страны Балтии предоставят Вооруженным Силам Украины противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger.
Об этом говорится в заявлении министра обороны Эстонии Калле Лаанет, министра обороны Латвии Артиса Пабрикса и министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня Украина находится на переднем крае отделения Европы от военного конфликта с Россией. Посмотрим правде в глаза - война в Украине продолжается, и важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору", - сказал министр обороны Эстонии Лаанет.
Он добавил, что доволен тем, что после консультации с союзниками Эстония приняла решение передать Украине системы вооружений.
"Сегодня у нас есть все необходимые согласования от США для отправки оружия. Этим мы показываем, что поддерживаем Украину не только на словах, но и на деле. Союзники едины, но всегда нужны те, кто проявляет инициативу, Эстония определенно является одной из таких стран", указал Лаанет.
Согласно заявлению, Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала Украины.
Министры обороны также выразили надежду на то, что Украине никогда не придется реально применять эти системы вооружений и что Россия изменит свою агрессивную позицию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"от просто дивна історія, але в нас є інформація, що ту зброю, яку доставляють британці, - її не розмитнюють, її просто складають. І це в умовах, коли вам кажуть, що з дня на день може щось трапитись! Якщо у вас є цей ресурс і "Боже бережи королеву", то давайте проводьте навчання, як користуватись цією зброєю, давайте вчити резервістів. Де розгорнуті полігони? Джерело: "
Велика подяка бандерівцям Балтії.
УкраIна Мати!!!
и как теперь оправдываться перед влядимирвлядимирычем?
а вдруг теперь скотов на рашке запретят? ))))))))))))
https://www.wsj.com/articles/germany-blocks-nato-ally-from-transferring-weapons-to-ukraine-11642790772?mod=Searchresults_pos1&page=1
оголтелая .... она самая.....‼️
thanks for the support, we will not forget!
paldies par atbalstu, neaizmirsīsim!
ačiū už palaikymą, nepamiršime!
täname teid toetuse eest, me ei unusta!
И повтрю еще много раз: хороший россиянин-мертвый россиянин(если он находится на территории Украины)
Когда у пуштунов, узбеков и таджиков в Афганистане появились stinger-ы и другое оборудование.
Всё, нужно было выводить войска с Афганистана.