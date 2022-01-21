РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10445 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
20 946 166

Страны Балтии предоставят Украине противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, - заявление министров обороны

Страны Балтии предоставят Украине противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, - заявление министров обороны

Страны Балтии предоставят Вооруженным Силам Украины противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Эстонии Калле Лаанет, министра обороны Латвии Артиса Пабрикса и министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Украина находится на переднем крае отделения Европы от военного конфликта с Россией. Посмотрим правде в глаза - война в Украине продолжается, и важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору", - сказал министр обороны Эстонии Лаанет.

Он добавил, что доволен тем, что после консультации с союзниками Эстония приняла решение передать Украине системы вооружений.

"Сегодня у нас есть все необходимые согласования от США для отправки оружия. Этим мы показываем, что поддерживаем Украину не только на словах, но и на деле. Союзники едины, но всегда нужны те, кто проявляет инициативу, Эстония определенно является одной из таких стран", указал Лаанет.

Читайте также: Страны Балтии просят НАТО увеличить военное присутствие на своей территории, - премьер Эстонии Каллас

Согласно заявлению, Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала Украины.

Министры обороны также выразили надежду на то, что Украине никогда не придется реально применять эти системы вооружений и что Россия изменит свою агрессивную позицию.

Автор: 

Латвия (1380) Литва (2565) оружие (10403) Балтия (367) Эстония (1492)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+75
та что ж эта за, *****, русофобия-то такая сплошная со всех сторон
показать весь комментарий
21.01.2022 19:35 Ответить
+61
Країни Балтії нададуть Збройним Силам України протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger. -- СПАСИБО Это не продажные ШВАБЫ
показать весь комментарий
21.01.2022 19:37 Ответить
+59
И только осел оманский уже сдал Харьков...
показать весь комментарий
21.01.2022 19:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У нас не бандерівці, а лісові брати Слово інше, суть та же
показать весь комментарий
21.01.2022 23:01 Ответить
Ай шоб у вас ручки не болiли...
показать весь комментарий
21.01.2022 23:32 Ответить
Интересно. А на рашенсамолеты и вертолеты еще не прикручивают сетки от кроватей, для защиты от Стингеров? ))))
показать весь комментарий
21.01.2022 20:25 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 20:47 Ответить
а не надо подсказывать !!! ))))))))))
показать весь комментарий
21.01.2022 20:50 Ответить
От стрингеров помогают только обоссанные матрасы
показать весь комментарий
22.01.2022 21:02 Ответить
В Афганістані пастухи справлялися зі стінгерами. Наші хлопці освоять цю справу на раз.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:25 Ответить
Там справляться не с чем. Он тоже делает всё сам. Захват цели осуществляется с помощью микропроцессора и фокальной решётки. Сопровождаешь пару секунд, жмёшь спуск, и всё в «чёрном тюльпане»
показать весь комментарий
21.01.2022 21:04 Ответить
Мало самолетов и вертолетов сбили. Оружие не мега-эффективное. Хотя возможно из-за применения необученными боевиками.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:41 Ответить
Що москалики заходьте в гості))
показать весь комментарий
21.01.2022 20:27 Ответить
не очкуй "умний" цитуй китайців))
показать весь комментарий
21.01.2022 21:12 Ответить
Идти к вам? Куда? На воронеж?
показать весь комментарий
21.01.2022 22:09 Ответить
И только ********** Украины приглашает кацов в гости с холодцом и водочкой. Мудак.
показать весь комментарий
22.01.2022 11:33 Ответить
Спасибо, родные.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:31 Ответить
Сплошной праздник какой то
показать весь комментарий
21.01.2022 20:32 Ответить
По Стингерам. Це не наступальна зброя. І пропагандони у Лднр ні чого нести не зможуть. Бо в них нема авіації.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:34 Ответить
Абы кто-то из наших хенералов или Верховных не отдал приказ "не поддаваться на провокации, огня не открывать".... Как уже проворачивали такой фокус в 2014 году.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:34 Ответить
Єто как пить дать !
показать весь комментарий
21.01.2022 21:16 Ответить
ВИктория Сюмар:

"от просто дивна історія, але в нас є інформація, що ту зброю, яку доставляють британці, - її не розмитнюють, її просто складають. І це в умовах, коли вам кажуть, що з дня на день може щось трапитись! Якщо у вас є цей ресурс і "Боже бережи королеву", то давайте проводьте навчання, як користуватись цією зброєю, давайте вчити резервістів. Де розгорнуті полігони? Джерело: "
показать весь комментарий
22.01.2022 05:00 Ответить
Всесвітній Бандерівський Рух у реальній справі.
Велика подяка бандерівцям Балтії.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:35 Ответить
Батько наш Бандера!
УкраIна Мати!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 22:10 Ответить
Але ж, ще треба щось з великою висотою ураження.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:37 Ответить
Им они все равно не понадобятся, а срок Джавелинов истекает. Писали что британским ПТРК тоже несколько лет осталось до списания.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:52 Ответить
Ваня, водки нет! Иди домой на бутылку и сиди ровно.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:56 Ответить
не пиши херню. там срок может подойти только на литиевую батарейку, которых и так две в комплекте. А железо обновляется програмно постоянно.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:56 Ответить
Срок NLAW 20 лет. В статье писали про 7 лет. Предполагалось что британцы передали первые выпущенные комплексы.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:13 Ответить
ну мы на скрученных немцах ездим и ничо)))
показать весь комментарий
21.01.2022 20:56 Ответить
та этот хакасс думает что дротики это как у кацапни ракеты из китайских салютов.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:58 Ответить
хакас, наивно полагает, что джавы и стингеры пойдут из Балтии??? Дядя Сэм открыл СВОЙ военторг - вот это главное!!)
показать весь комментарий
21.01.2022 21:04 Ответить
Темный отсталый сибирский недонарод. До великой европейской арийской украинской нации им еще расти сотни лет.

показать весь комментарий
21.01.2022 21:33 Ответить
Мордва лаптеногая, шло бы ты отсюда
показать весь комментарий
21.01.2022 21:43 Ответить
Феерический Да прокисли уже джавелины
показать весь комментарий
21.01.2022 21:42 Ответить
от слова Стингер (жало) у кацапни началась тяжелая продресь. у них в памяти еще осталось как их диды кишлаки в Афганистане бомбящие в результате укуса превращались в безголовую тушку очень быстро.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:54 Ответить
Стингер -жалящий,стинг -жало.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:15 Ответить
Х.уйло всех, абсолютно всех переиграло)) *****, каким же надо быть дебилом, шоб своими же дебильными потугами накачать цель всевозможными средствами противодействия? Даже питерской подворотне должно стать стыдно за выходца дебила)
показать весь комментарий
21.01.2022 20:54 Ответить
сладкая парочка)
показать весь комментарий
21.01.2022 20:54 Ответить
зеля в шоке ))) оно хотело просто санкций....для рашки ну и пафосно пропиарится....а тут ?...
и как теперь оправдываться перед влядимирвлядимирычем?
а вдруг теперь скотов на рашке запретят? ))))))))))))
показать весь комментарий
21.01.2022 20:55 Ответить
порохоботам все неймется
показать весь комментарий
22.01.2022 02:30 Ответить
слава Аллаху хоть вам ймётся))))
показать весь комментарий
22.01.2022 09:50 Ответить
А зессикун "йметься" - своїм зебонутим виступом вже здав Харків, хоча мер відповів йому, що хрентамморжовий параші, а не Харків!
показать весь комментарий
22.01.2022 11:43 Ответить
Главное научите парней как с ними обращаться. Ато будет как в 2014 привезли на фронт какие то ТОW непонятно откуда, хлопцы из села кроме трактора гусеничного ничего не видели, ком взвода такой же, как стрельнули чуть сами не поубивались
показать весь комментарий
21.01.2022 21:04 Ответить
а шо дадут проституnки французы и немцы?
показать весь комментарий
21.01.2022 21:05 Ответить
Немцы уже дали нам отказ на поставку Украине 122мм гаубиц

https://www.wsj.com/articles/germany-blocks-nato-ally-from-transferring-weapons-to-ukraine-11642790772?mod=Searchresults_pos1&page=1
показать весь комментарий
21.01.2022 23:58 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 21:06 Ответить
Готують нас до партизанської боротьби. Хоча б так !
показать весь комментарий
21.01.2022 21:07 Ответить
І головне не забути запхати це все на один склад, поближче до ліній фронту чи кордону
показать весь комментарий
21.01.2022 21:14 Ответить
Шото ти не так зрозумів це був сарказм
показать весь комментарий
21.01.2022 21:28 Ответить
І я тільки за щоб зброя зразу йшла в частини і проводились навчання, а не лежала де то там
показать весь комментарий
21.01.2022 21:29 Ответить
ok, udelil
показать весь комментарий
21.01.2022 22:01 Ответить
Vot tak vot. Da, pomnju kak sevodnja, srusnja bormotala - nahrena za takiji dengi pokupatj Estonije Javelin, jesli im cherez 7-8 let zakanchivajetsia termin garantirovanogo popadanija. Nu vot dlja takih sluchijev, vedj godika tak dva jeshcho prigodni i taki bil smisl pokupatj, hotj i dorogo. Vedj jesli chto, celj dostignetsia, hotj i rukami druzei, no srusnju v 200 zapishet po ljubomu.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:21 Ответить
Вологодские кружева это не потерпят 🤣🙈🙊🙉...
оголтелая .... она самая.....‼️
показать весь комментарий
21.01.2022 21:26 Ответить
А скабеиха? У неё же пасть разорвёт от говна
показать весь комментарий
21.01.2022 21:45 Ответить
Там просто на одну дорожку кокса больше и Новый уровень бреда для лаптеухих Емель готов..
показать весь комментарий
21.01.2022 21:55 Ответить
Кацапские ваталетчики--привязывайте сетки от кроватей от стингеров прямо к своим сракам-- так легче вас будет отправить фаршем вашим ватосамкам в фирменных коробках 50*50 см. организацией с фашистким орлом ,,почтарассеи,,
показать весь комментарий
22.01.2022 00:02 Ответить
дякуємо за підтримку, ми не забудемо!
thanks for the support, we will not forget!
paldies par atbalstu, neaizmirsīsim!
ačiū už palaikymą, nepamiršime!
täname teid toetuse eest, me ei unusta!
показать весь комментарий
22.01.2022 01:00 Ответить
Даже из Киева слышен вой с московских болот-спасибо братьям Эстонцам,Латышам и Литовцам!.
И повтрю еще много раз: хороший россиянин-мертвый россиянин(если он находится на территории Украины)
показать весь комментарий
22.01.2022 12:36 Ответить
вот это - БРАТЬЯ.... в отличие от немецких проституток......
показать весь комментарий
22.01.2022 14:48 Ответить
Понятное дело, отдадим оружие Украине, главное, чтобы мокши к нам не полезли. А то пару-тройка тысяч беженцев коллапс у прибалтов организовали, куда там с московией воевать, пусть братья украинцы корячатся
показать весь комментарий
22.01.2022 16:59 Ответить
Хорошая новость.
Когда у пуштунов, узбеков и таджиков в Афганистане появились stinger-ы и другое оборудование.
Всё, нужно было выводить войска с Афганистана.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:10 Ответить
Точно, а то я смотрю как спокойно, уверенно и главное планово вышли американцы из Афгана
показать весь комментарий
22.01.2022 19:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 