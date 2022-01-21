Страны Балтии предоставят Украине противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, - заявление министров обороны

Страны Балтии предоставят Вооруженным Силам Украины противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Эстонии Калле Лаанет, министра обороны Латвии Артиса Пабрикса и министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Украина находится на переднем крае отделения Европы от военного конфликта с Россией. Посмотрим правде в глаза - война в Украине продолжается, и важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору", - сказал министр обороны Эстонии Лаанет.

Он добавил, что доволен тем, что после консультации с союзниками Эстония приняла решение передать Украине системы вооружений.

"Сегодня у нас есть все необходимые согласования от США для отправки оружия. Этим мы показываем, что поддерживаем Украину не только на словах, но и на деле. Союзники едины, но всегда нужны те, кто проявляет инициативу, Эстония определенно является одной из таких стран", указал Лаанет.

Читайте также: Страны Балтии просят НАТО увеличить военное присутствие на своей территории, - премьер Эстонии Каллас

Согласно заявлению, Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала Украины.

Министры обороны также выразили надежду на то, что Украине никогда не придется реально применять эти системы вооружений и что Россия изменит свою агрессивную позицию.