Блинкен проинформировал Кулебу о результатах переговоров в Берлине и Женеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о результатах своих встреч в Берлине и Женеве министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы МИД.

"Провел разговор с госсекретарем США. Энтони Блинкен проинформировал меня об итогах встреч в Берлине и Женеве. Я благодарен за нашу тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости", - написал Кулеба.