Двух киевских патологоанатомов будут судить за вымогание денег у родственников умерших от COVID-19, - Нацполиция
Следователи столичного главка полиции направили в суд обвинения в отношении двух патологоанатомов, требовавших деньги у родственников умерших от COVID-19 за предоставление услуг, которые должны предоставляться бесплатно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По данным следствия, заведующий патологоанатомическим отделением и врач-патологоанатом одной из киевских больниц за "вознаграждение" пообещали подготовить и выдать тела умерших. Кроме этого, фигуранты требовали и получали неправомерную выгоду от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранение тел в холодильных камерах, подготовку и захоронение, которые должны предоставляться бесплатно.
В начале апреля 2021 правоохранители задержали правонарушителей в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении очередной неправомерной выгоды в размере 4 000 гривен.
В дальнейшем следователи сообщили 39-летнему врачу-патологоанатому о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 354 Уголовного кодекса Украины, а 62-летнему заведующему патологоанатомическим отделением – по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.
Судом для правонарушителей были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. В настоящее время материалы уголовных производств вместе с обвинительными актами направлены в суд для рассмотрения дела по существу. Мужчинам грозит от 2 до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ливер,таки,подорожает...
Як вам ход конем)))
Якби всі так зробили-весело б було
"Коррупция в ДНК в Украине просто зашита. И каждый человек хочет иметь какого-то кума, который за него может что-то порешать", - отметил Арахамия.
По его словам, коррупция начинается от "самоорганизации во дворе" и заканчивается на "самом верху".