Двух киевских патологоанатомов будут судить за вымогание денег у родственников умерших от COVID-19, - Нацполиция

Следователи столичного главка полиции направили в суд обвинения в отношении двух патологоанатомов, требовавших деньги у родственников умерших от COVID-19 за предоставление услуг, которые должны предоставляться бесплатно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По данным следствия, заведующий патологоанатомическим отделением и врач-патологоанатом одной из киевских больниц за "вознаграждение" пообещали подготовить и выдать тела умерших. Кроме этого, фигуранты требовали и получали неправомерную выгоду от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранение тел в холодильных камерах, подготовку и захоронение, которые должны предоставляться бесплатно.

В начале апреля 2021 правоохранители задержали правонарушителей в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении очередной неправомерной выгоды в размере 4 000 гривен.

Читайте также: Главного врача на Ривненщине подозревают в безосновательных выплатах более 400 тыс. грн за работу с больными коронавирусом, - прокуратура

В дальнейшем следователи сообщили 39-летнему врачу-патологоанатому о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 354 Уголовного кодекса Украины, а 62-летнему заведующему патологоанатомическим отделением – по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.

Судом для правонарушителей были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. В настоящее время материалы уголовных производств вместе с обвинительными актами направлены в суд для рассмотрения дела по существу. Мужчинам грозит от 2 до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.