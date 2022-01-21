РУС
Двух киевских патологоанатомов будут судить за вымогание денег у родственников умерших от COVID-19, - Нацполиция

Двух киевских патологоанатомов будут судить за вымогание денег у родственников умерших от COVID-19, - Нацполиция

Следователи столичного главка полиции направили в суд обвинения в отношении двух патологоанатомов, требовавших деньги у родственников умерших от COVID-19 за предоставление услуг, которые должны предоставляться бесплатно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По данным следствия, заведующий патологоанатомическим отделением и врач-патологоанатом одной из киевских больниц за "вознаграждение" пообещали подготовить и выдать тела умерших. Кроме этого, фигуранты требовали и получали неправомерную выгоду от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранение тел в холодильных камерах, подготовку и захоронение, которые должны предоставляться бесплатно.

В начале апреля 2021 правоохранители задержали правонарушителей в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении очередной неправомерной выгоды в размере 4 000 гривен.

В дальнейшем следователи сообщили 39-летнему врачу-патологоанатому о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 354 Уголовного кодекса Украины, а 62-летнему заведующему патологоанатомическим отделением – по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.

Судом для правонарушителей были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. В настоящее время материалы уголовных производств вместе с обвинительными актами направлены в суд для рассмотрения дела по существу. Мужчинам грозит от 2 до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

взятка (6216) Киев (26000) Нацполиция (16704) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) врачи (1525) коронавирус (17042)
+9
Тільки мерзенні покидьки заробляють на людському горі....
21.01.2022 20:43 Ответить
+4
всю жизнь там такое было...иди одевай-выноси сам... или позолоти на физрастворы.... и не прикопаешься....
21.01.2022 21:35 Ответить
+3
что бі забрать тело с морга нужно заплатить 4000 грн , такая такса в многих моргах.. просто забрать..
21.01.2022 21:19 Ответить
Тільки мерзенні покидьки заробляють на людському горі....
21.01.2022 20:43 Ответить
Ти легко можеш орієнтовно визначити скільки таких
21.01.2022 21:02 Ответить
73% совершеннолетних в Украине
21.01.2022 22:28 Ответить
а почему не 100% ?
21.01.2022 22:32 Ответить
потому что часть имеет совесть и мозги
21.01.2022 23:47 Ответить
вид 2 до 4-ьох?
ливер,таки,подорожает...
21.01.2022 20:44 Ответить
На органы их.
21.01.2022 20:48 Ответить
что бі забрать тело с морга нужно заплатить 4000 грн , такая такса в многих моргах.. просто забрать..
21.01.2022 21:19 Ответить
Треба в заповіті вказати- мене не забирати, поки моїй сімї не доплатять 10к

Як вам ход конем)))
Якби всі так зробили-весело б було
21.01.2022 22:17 Ответить
всю жизнь там такое было...иди одевай-выноси сам... или позолоти на физрастворы.... и не прикопаешься....
21.01.2022 21:35 Ответить
А конфискация не грозит за вымогательство и взятки? С каких пор?
22.01.2022 09:04 Ответить
Да везде так, сплошь и рядом. И в чем хламидия был не прав?

"Коррупция в ДНК в Украине просто зашита. И каждый человек хочет иметь какого-то кума, который за него может что-то порешать", - отметил Арахамия.

По его словам, коррупция начинается от "самоорганизации во дворе" и заканчивается на "самом верху".
22.01.2022 09:44 Ответить
100%
22.01.2022 13:56 Ответить
 
 