Новости
Минобороны направило на согласование МВД, СБУ и СВР новую редакцию приказа о военном учете женщин

Минобороны направило на согласование МВД, СБУ и СВР новую редакцию приказа о военном учете женщин

Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, в новом приказе "Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на военный учет военнообязанных, и Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям определено 14 специальностей и 6 профессий, получение и приобретение которых предусматривает постановку на военный учет. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.

"Логика нового варианта следующая: с помощью военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в военном учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше", - сказал Министр обороны Украины Алексей Резников.

Читайте также: В Минобороны анонсировали изменения по военному учету женщин: "Прямо сейчас идти в центры комплектования не надо". ВИДЕО

Преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка.

"Генеральный Штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и насущных потребностей вносить изменения в перечень — возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА — это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как что-то актуальное. Таким образом мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над совершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно - будет сделано. Этот процесс уже запущен", - подчеркнул министр.

Также читайте: Минобороны о петиции по отмене воинского учета: "Паника и испуг безосновательны - это никак не изменит жизнь женщин"

Также Алексей Резников разъяснил ситуацию по применению штрафов в отношении женщин, которые должны стать на военный учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.

"Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет и до момента становления на учет они не являются такими" — отметил Алексей Резников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тыс. голосов

Ну б.л.я немає слів ! Ракетами займися Рєзьніков !!!! Гарматами !! Літаками !!! А в разі війни , наші жінки себе прявлять і без ваших кончених указів !
21.01.2022 22:56 Ответить
Ленку-скумбрію теж до воєнкомату викличуть?
21.01.2022 22:31 Ответить
пусть перед камерами с показом по всем каналам приведут и поставят на учет своих жен зеленьський, шмугаль, стефанчук, все министры, депутаты, главы администраций... чтобы это увидела вся Украина... тем более до 60 лет все обязаны... или ашкеназиевском кагале бабы не могут становиться на учет необрезанными?
22.01.2022 01:01 Ответить
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦Мало хто знаэ, що насправді жінки вже після першої публікації прибувають до військкоматів з ціллю встати на облік, а їм відмовляють, посилаючись на відсутність у військоматах роз'яснень. Зараз військкомати вже ТЦК. Територіальні центри комплектування. От так от. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
21.01.2022 22:10 Ответить
каждой маме римме по дивизии..
21.01.2022 22:11 Ответить
Ленку-скумбрію теж до воєнкомату викличуть?
21.01.2022 22:31 Ответить
Ну б.л.я немає слів ! Ракетами займися Рєзьніков !!!! Гарматами !! Літаками !!! А в разі війни , наші жінки себе прявлять і без ваших кончених указів !
21.01.2022 22:56 Ответить
пусть перед камерами с показом по всем каналам приведут и поставят на учет своих жен зеленьський, шмугаль, стефанчук, все министры, депутаты, главы администраций... чтобы это увидела вся Украина... тем более до 60 лет все обязаны... или ашкеназиевском кагале бабы не могут становиться на учет необрезанными?
22.01.2022 01:01 Ответить
Ну, Марина Порошенко-врач, поэтому она уже стоит на учете.
22.01.2022 07:13 Ответить
👏👏👏👏👏👍
22.01.2022 08:22 Ответить
Ну дебилы же! Сначала обосрутся по полной, а потом токо включают мозги!
22.01.2022 02:28 Ответить
Понятно ,что Ленкаскумбрия будет разрабатывать меню для солдат,какая это ВУС?
22.01.2022 08:27 Ответить
Такі не розумію логіку зелених генштабістів. Адже на обліку у військкомат стоять обмежено придатні чоловіки, які підлягають призову у разі загальної мобілізації, чи при введенні військового стану. Це особи з проблемами слуху, зору і інших вад, які все ж роблять можливим їх залучення до війська, виключаючи правда участь у власне самих бойових діях. Чи не було б доцільніше і справедливе організувати для них підготовку, перепідготовку, курси, збори для нвюа буття ними цих спеціальностей? Адже в окопи вони і так не підуть. І можливо перепідготовка безробітного з вадпюами слуху на оператора БПЛА, чи бухгалтера принесла б користь не лише армії, але й економіці? Зєлєнь як завжди пішла легким шляхом - призвати до війська жінок з відповідними навичками, які і так інтегровані в економіку. Це робиться, щоб гроші з б'юджету не використовувати з користю для держави, її війська і економіки, а дер банити на бальших стройках.
22.01.2022 08:31 Ответить
Особенно умиляют в ихнем списке бухгалтера,финансисты и аудиторы,по видимому красть они хотят с заключением аудиторов:нарушений не выявлено...
22.01.2022 09:02 Ответить
Вся это ЛАЖА с "воинским учетом" неизбежна, ибо в Украине как и абсолютном большинстве стран мира нет по факту ИНТИТУТА ГРАЖДАНСТВА. Оно давно было подменено и девальвировано УЗУРПАТОРАМИ и ПРОХОДИМЦАМИ до ПОДДАНСТВА, а чаще и до РАБСТВА! ГРАЖДАНИН - это самодостаточный, ИМУЩИЙ и полностью САМОДОСТАТОЧНЫЙ и ОТВЕТСВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК (пол и возраст - это не определяющий фактор) Совокупность ГРАЖДАН составляет НАРОД, а совокупность ЖИТЕЛЕЙ - это НАСЕЛЕНИЕ! Нельзя подменять НАРОД НАСЕЛЕНИЕМ, в этом главная уловка и наглый обман УЗУРПАТОРОВ, которые легко манипулируют "голосами" НАСЕЛЕНИЯ называя эту массу НАРОДОМ. Человек не способный (или не желающий) с оружием в руках защищать свою свободу, честь, достоинство, родных и близких, имущество(готовый СОЗНАТЕЛЬНО УБИВАТЬ за это) априори ГРАЖДАНИМОМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
22.01.2022 09:58 Ответить
 
 