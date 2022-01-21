Минобороны направило на согласование МВД, СБУ и СВР новую редакцию приказа о военном учете женщин

Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, в новом приказе "Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на военный учет военнообязанных, и Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям определено 14 специальностей и 6 профессий, получение и приобретение которых предусматривает постановку на военный учет. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.

"Логика нового варианта следующая: с помощью военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в военном учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше", - сказал Министр обороны Украины Алексей Резников.

Читайте также: В Минобороны анонсировали изменения по военному учету женщин: "Прямо сейчас идти в центры комплектования не надо". ВИДЕО

Преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка.

"Генеральный Штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и насущных потребностей вносить изменения в перечень — возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА — это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как что-то актуальное. Таким образом мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над совершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно - будет сделано. Этот процесс уже запущен", - подчеркнул министр.

Также читайте: Минобороны о петиции по отмене воинского учета: "Паника и испуг безосновательны - это никак не изменит жизнь женщин"

Также Алексей Резников разъяснил ситуацию по применению штрафов в отношении женщин, которые должны стать на военный учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.

"Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет и до момента становления на учет они не являются такими" — отметил Алексей Резников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тыс. голосов