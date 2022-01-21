Главные новости 21 января: Зеленский говорит о захвате Харькова, Блинкен и Лавров провели переговоры

Президент Зеленский испугал всех словами о возможной оккупации Харькова, Блинкен и Лавров провели переговоры по Украине, страны Балтии поставят Украине американское оружие, - главные новости 21 января.

Зеленский рассказал о возможном захвате Харькова

""Если Россия решит усилить свою эскалацию, конечно, она собирается это делать на тех территориях, где исторически есть люди, ранее имевшие родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", – сказал президент в интервью The Washington Post.

Позже пресс-секретарю президента пришлось уточнить: речь шла только о гипотетическом сценарии. "Мы никому не дадим захватить Харьков, пусть россияне не разевают рот", - утверждает мэр города Терехов. "Отстояли в 2014-м – отстоим и сейчас", – добавляет бывший министр внутренних дел Аваков.

Переговоры Блинкена и Лаврова

Главы внешнеполитических ведомств США и России встретились на нейтральной территории – в Женеве. Говорили полтора часа вместо запланированных двух. Блинкен заявил, что в случае вторжения в Украину ответ США и союзников будет жестким, а торговать правом украинцев выбирать будущее никто не будет. На следующей неделе Вашингтон и Москва собираются обменяться документами: Лавров называет их "письменными ответами на требования РФ", Блинкен – "перечнем своих опасений и идей".

Страны Балтии поставят Украине оружие

Речь идет о противотанковых ракетах Javelin и зенитных ракетах Stinger, их поставят Эстония, Латвия и Литва.

США тем временем передадут Украине вертолеты Ми-17. Также в Штатах подготовили законопроект о ленд-лизе с Украиной.

Россия потребовала вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии. И получила отказ

Требование озвучило МИД РФ. Москва хочет, чтобы силы НАТО были выведены с территории стран, не являющихся членами Альянса до 1997 года.

"Болгария - суверенная страна, давно сделавшая свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы сами решаем организовать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами", - ответил болгарский премьер Петков. Исключает требования и НАТО: "Требования России привели бы к созданию членов НАТО первого и второго сорта, чего мы не можем принять", - заявили в Альянсе.

Свежий рейтинг партий

Преодолеть пятипроцентный барьер могут 9 партий. У "ЕС" - 22%, у "СН" - 18%, у "ОПЗЖ" - 10%, у "Батькивщины" - 8%, у "Украинской стратегии Гройсмана" - 7%. "Наши" могут набрать 6%, "Разумная политика", "Партия Шария" и "УДАР" – по 5%.

Умер известный волонтер Антон Дубишин

Этого 31-летнего мужчину называли "человеком без тела" и "украинским Ником Вуйчичем". Антон жил со спинной мышечной атрофией и мог двигать одним пальцем левой руки и головой. Это не помешало ему заниматься активной волонтерской и общественной деятельностью, писать стихи и издавать книги.