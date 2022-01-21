РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9395 посетителей онлайн
Новости Война
5 064 13

Главные новости 21 января: Зеленский говорит о захвате Харькова, Блинкен и Лавров провели переговоры

Главные новости 21 января: Зеленский говорит о захвате Харькова, Блинкен и Лавров провели переговоры

Президент Зеленский испугал всех словами о возможной оккупации Харькова, Блинкен и Лавров провели переговоры по Украине, страны Балтии поставят Украине американское оружие, - главные новости 21 января.

Зеленский рассказал о возможном захвате Харькова

""Если Россия решит усилить свою эскалацию, конечно, она собирается это делать на тех территориях, где исторически есть люди, ранее имевшие родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", – сказал президент в интервью The Washington Post.

Позже пресс-секретарю президента пришлось уточнить: речь шла только о гипотетическом сценарии. "Мы никому не дадим захватить Харьков, пусть россияне не разевают рот", - утверждает мэр города Терехов. "Отстояли в 2014-м – отстоим и сейчас", – добавляет бывший министр внутренних дел Аваков.

Переговоры Блинкена и Лаврова

Главы внешнеполитических ведомств США и России встретились на нейтральной территории – в Женеве. Говорили полтора часа вместо запланированных двух. Блинкен заявил, что в случае вторжения в Украину ответ США и союзников будет жестким, а торговать правом украинцев выбирать будущее никто не будет. На следующей неделе Вашингтон и Москва собираются обменяться документами: Лавров называет их "письменными ответами на требования РФ", Блинкен – "перечнем своих опасений и идей".

Страны Балтии поставят Украине оружие

Речь идет о противотанковых ракетах Javelin и зенитных ракетах Stinger, их поставят Эстония, Латвия и Литва.

США тем временем передадут Украине вертолеты Ми-17. Также в Штатах подготовили законопроект о ленд-лизе с Украиной.

Россия потребовала вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии. И получила отказ

Требование озвучило МИД РФ. Москва хочет, чтобы силы НАТО были выведены с территории стран, не являющихся членами Альянса до 1997 года.

"Болгария - суверенная страна, давно сделавшая свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы сами решаем организовать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами", - ответил болгарский премьер Петков. Исключает требования и НАТО: "Требования России привели бы к созданию членов НАТО первого и второго сорта, чего мы не можем принять", - заявили в Альянсе.

Свежий рейтинг партий

Преодолеть пятипроцентный барьер могут 9 партий. У "ЕС" - 22%, у "СН" - 18%, у "ОПЗЖ" - 10%, у "Батькивщины" - 8%, у "Украинской стратегии Гройсмана" - 7%. "Наши" могут набрать 6%, "Разумная политика", "Партия Шария" и "УДАР" – по 5%.

Умер известный волонтер Антон Дубишин

Этого 31-летнего мужчину называли "человеком без тела" и "украинским Ником Вуйчичем". Антон жил со спинной мышечной атрофией и мог двигать одним пальцем левой руки и головой. Это не помешало ему заниматься активной волонтерской и общественной деятельностью, писать стихи и издавать книги.

Автор: 

Болгария (666) Зеленский Владимир (21647) Лавров Сергей (2350) НАТО (10256) оружие (10403) Балтия (367) рейтинг (1645) россия (96917) Румыния (1143) США (27739) Харьков (7728) Дубишин Антон (6) Блинкен Энтони (937)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
21.01.2022 22:23 Ответить
+8
Хрипатого на нары!
показать весь комментарий
21.01.2022 22:22 Ответить
+7
Дурне і не лікується...
показать весь комментарий
21.01.2022 22:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хрипатого на нары!
показать весь комментарий
21.01.2022 22:22 Ответить
Если Путин захватит Харьков, то Зеленского надо как жабу выкидывать из кресла президента и главнокомандующего и в каталажку как предателя и пособника Путина.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:41 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 22:23 Ответить
Дурне і не лікується...
показать весь комментарий
21.01.2022 22:27 Ответить
ЗЕдаун путинская шлюха
показать весь комментарий
21.01.2022 22:41 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 22:57 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=******************************************************************************************************-NkYAyZNhk68QRwPIWdGRTwN-d9Zc&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7605974072761966?__cft__[0]=******************************************************************************************************-NkYAyZNhk68QRwPIWdGRTwN-d9Zc&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Все же сегодня Закарпатье под руководством Николая "Митбола" Тищенко достигает невиданных глубин в интенсивном пробивании дна. Там заранее вывесили поздравления Зеленскому с днём рождения. И поверьте, что заранее поздравлять - плохая примета, это вторично. А вот то, что подхалимаж и идолопоклонство процветает среди https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3?__eep__=6&__cft__[0]=******************************************************************************************************-NkYAyZNhk68QRwPIWdGRTwN-d9Zc&__tn__=*NK-R #слуг - это факт. И от этого дыхнуло затхлостью совка. Но лепить из Зе туркменбаши - это так примитивно и архаично. Хотя, что я от них хочу? Чтоб они прыгнула выше своей головы? Тут безперспективняк.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:59 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 23:00 Ответить
господи нами керує недоросль 43 скоро 44 года он как ребенок вступает в противоречие со всеми взросліми и еще гадит и несет свою детскую чушь
показать весь комментарий
21.01.2022 23:19 Ответить
таропiцца зеленожопе не приховуе радiсних очiкувань
показать весь комментарий
22.01.2022 08:24 Ответить
 
 