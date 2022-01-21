Германия заблокировала поставки своего оружия из Эстонии в Украину, - The Wall Street Journal

Германия блокирует союзника из Организации Североатлантического договора Эстонию от предоставления военной поддержки Украине, отказываясь выдавать разрешения на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев, поскольку она готовится к потенциальному российскому вторжению.

В отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников, правительство Германии отказалось экспортировать летальное оружие непосредственно в Украину.

В случае Эстонии Берлин также отказывается разрешить третьей стране отправить артиллерию в Украину, поскольку оружие происходит из Германии, по словам эстонских и немецких официальных лиц.

Представитель правительства Эстонии сказал, что его правительство все еще пытается убедить Германию изменить свое мнение.

"Надеюсь, мы получим одобрение от Германии", – сказал Кристо Энн Вага, советник министра обороны Эстонии. "Эстония продемонстрировала, что мы хотим помочь Украине в практической степени всеми возможностями".

