Германия заблокировала поставки своего оружия из Эстонии в Украину, - The Wall Street Journal
Германия блокирует союзника из Организации Североатлантического договора Эстонию от предоставления военной поддержки Украине, отказываясь выдавать разрешения на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев, поскольку она готовится к потенциальному российскому вторжению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal
В отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников, правительство Германии отказалось экспортировать летальное оружие непосредственно в Украину.
В случае Эстонии Берлин также отказывается разрешить третьей стране отправить артиллерию в Украину, поскольку оружие происходит из Германии, по словам эстонских и немецких официальных лиц.
Представитель правительства Эстонии сказал, что его правительство все еще пытается убедить Германию изменить свое мнение.
"Надеюсь, мы получим одобрение от Германии", – сказал Кристо Энн Вага, советник министра обороны Эстонии. "Эстония продемонстрировала, что мы хотим помочь Украине в практической степени всеми возможностями".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Именно тогда немцы массово стали на расиянскую службу идти.
Німці залишились фашистами !
Гитлер не напал бы на СССР, ему Европу нужно было осваивать до 1950 года. Но узнав, что Сталин, Молотов, Берия и компания готовит коварное нападение, ударил без готовности воевать зимой.
Две недели Сталину не хватило на друзей напасть. Но пять тысяч самолётов подтянул к границе и потерял, немцы захватили вдоль границы 24 тыс. вагонов боеприпасов, другое военное оборудование подготовленное для нападения, размещённое вдоль границы.
Планировалось по трудам Ленина, расширить социализм на всю Европу, коммунисты уже ждали, советские правительства всех стран были сформированы. Захватили бы Румынию с нефтью, и всё, весной уже в Берлине.
Социализм был бы в Европе к осени 1942.