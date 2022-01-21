РУС
Германия заблокировала поставки своего оружия из Эстонии в Украину, - The Wall Street Journal

Германия блокирует союзника из Организации Североатлантического договора Эстонию от предоставления военной поддержки Украине, отказываясь выдавать разрешения на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев, поскольку она готовится к потенциальному российскому вторжению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal

В отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников, правительство Германии отказалось экспортировать летальное оружие непосредственно в Украину.

В случае Эстонии Берлин также отказывается разрешить третьей стране отправить артиллерию в Украину, поскольку оружие происходит из Германии, по словам эстонских и немецких официальных лиц.

Читайте также: Германия не будет поставлять оружие Украине. Будем стараться дипломатическим путем отвлечь вторжение РФ, - Шольц

Представитель правительства Эстонии сказал, что его правительство все еще пытается убедить Германию изменить свое мнение.

"Надеюсь, мы получим одобрение от Германии", – сказал Кристо Энн Вага, советник министра обороны Эстонии. "Эстония продемонстрировала, что мы хотим помочь Украине в практической степени всеми возможностями".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия готова помочь Украине оружием и боеприпасами, – глава Минобороны Чернохова

Германия (7220) оружие (10403) Эстония (1493)
Топ комментарии
+106
фашистами были, фашистами и остались.
21.01.2022 22:33 Ответить
+94
Германия все больше с каждым месяцем скатывается в объятия *****.
21.01.2022 22:36 Ответить
+87
Маски полностью сняты.
21.01.2022 22:35 Ответить
22.01.2022 11:54 Ответить
В американському конгресі на розгляді лежить законопроект про ленд-ліз Україні. Все як в сорокових, весь світ проти гітлєро-сталінської коаліції
22.01.2022 12:00 Ответить
А цікаво, за що німчура продалася? Я так розумію, за путінський газ?
22.01.2022 12:02 Ответить
А потом нам предлагают верить в то что Гермашка обязалась прекратить прокачку газа по СП2 в случае нападения рашки на Украину. Если-бы СП2 заработал уже сейчас-Пуйло-бы точно напалопоскольку в таком случае нет риска разрыва поставок газа в ЕС поскольку как только СП2 заработает-так через Украину полностью прекратится транзит. Гермашке плевать на Украину-ей свои деньги важнее человеческих жизней
22.01.2022 12:10 Ответить
Ну всё, наверное депутаты и ярые патриоты пойдут сдавать на мусорник или на металл свои BMW, Audi, Mercedes, Фольцвагены и т.д., шуруповерты и другой инструмент Бош и другой немецкий, бытовую технику немецкую всю, по электрике автоматы и связанное с электрикой Шнайдер и Дженерл электрик и т.д. и много всего другого по электрике? Уже не говоря о сложном оборудовании для предприятий. Фуры сдать на металл, которые немецкие и трактора. И НЕТ не пойдут сдавать и это смешно, зато вагон комментов напишут и это угар просто. Приехали отмечать 9-мая на бехах и меринах - это тоже зашквар. Вот прям сами депутаты будут херить немцев, а под радой 99% элитных немецких авто )))
22.01.2022 12:12 Ответить
Нажаль, німці не вперше нас зраджують((((
22.01.2022 12:15 Ответить
Друг познается в беде, как говорится
22.01.2022 12:20 Ответить
Предлагаю Украинцам бойкотировать немецкие товары. Товары немецких фирм или немецкого производства. Я вот покупаю дорогое лекарство каждый мес-его производят в ЕС в нескольких странах в том числе и Германии. Теперь буду смотреть при покупке чтобы любая страна но только не Германия
22.01.2022 12:25 Ответить
Предлагаю слугам сдать свои мерседесы, бмв итд - на металлолом в знак протеста!
22.01.2022 15:44 Ответить
Жаль! Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...
22.01.2022 12:38 Ответить
У них с рашкой дружба с 39-го года....
22.01.2022 12:47 Ответить
Нет, с более давних времён. И не только дружба, а и почти законные брачные отношения.
22.01.2022 13:03 Ответить
Кто из них кто?
22.01.2022 15:36 Ответить
Катерина друга.
22.01.2022 15:57 Ответить
Гастарбайтерша
22.01.2022 16:18 Ответить
Вплотную - начиная с времён Петра I. Причём по обоюдному согласию и подмахиванию.
Именно тогда немцы массово стали на расиянскую службу идти.
22.01.2022 16:03 Ответить
фольксдойчи предсказуемы. но от них ничего не зависит. они могут стопорнуть оружие из других стран их производства. а оно и так к нам не поступало.
22.01.2022 13:08 Ответить
дайте немчуре рашисткого газу
показать весь комментарий
В камеру!
22.01.2022 16:01 Ответить
Объявить бойкот немецким товарам в Украине.
22.01.2022 13:10 Ответить
Вот когда проявилась истинное лицо этих притаившихся фашистов : типа МЕркель, Штанмаер и прочей немецкой швали!!!
22.01.2022 13:25 Ответить
Та вже зрозуміло хто є хто. Й тепер чітко зрозуміло чому Меркельша льотала як ушпарена щоб не захищали Крим Українці. Так... так... саме вона казала що не треба, санкції "допоможуть".
22.01.2022 13:38 Ответить
Интересно, какие у немцев закулисняки с кремлём, ведь они прекрасно понимают, что если начнётся полномасштабное вторжение, им самим же придётся несладко от наплыва беженцев и прочих плюшек присущих военным действиям в Европе. Значит крепко висят на кукане у путина.
22.01.2022 13:43 Ответить
Може Велика Германія вирішила разом з пуйлом перекроїти і Європу.
22.01.2022 16:05 Ответить
дойчпідари
22.01.2022 13:44 Ответить
Deutsches Schwein!
22.01.2022 16:02 Ответить
не называйте немчуру фашистами, нынешним немцам до их дедов/прадедов - як до неба рачки. пол страны почти сорок пять лет (а это два поколения) втемяшивали вину перед ссср (а для всего мира ссср асоциировался именно с рузьке). для многих из немцев это своего рода табу - как это немецкое оружие можно использовать для убийства рузьке. молодым, конечно, на.рать на эти переживания, но пока не они у власти. поэтому немчуру нужно меньше слушать, послать их на. с ихним штанмаером, сотрудничать только на выгодных себе условиях ну и ждать. когда поменяется поколение этих "всегда виноватых" пееред рузьге
22.01.2022 13:58 Ответить
жалкие подкацапские ошметки былого немецкого величия... продавшиеся с потрохами тем, кто насиловал их бабушек и кто убивал их дедов.
22.01.2022 14:05 Ответить
мадам Риббентроп.....
22.01.2022 14:41 Ответить
долой в Украине все немецкое! это евро проститутки!!!!!!
22.01.2022 14:51 Ответить
мало их трахали в 45.... надо повторить.....
22.01.2022 14:52 Ответить
так то результат трахання...
22.01.2022 15:11 Ответить
Вона якраз більше на москальку подібна, ніж на німкеню.
22.01.2022 16:09 Ответить
Серпень 39-го повторюється. Тільки ж історичні події повторитися можуть лише як фарс. На фіга було приєднувати НДР до ФРН. Все треба навпаки
22.01.2022 14:58 Ответить
Фашик фашику в глаз не плюнет
22.01.2022 15:06 Ответить
Настоящих немцев нет Русише швайне их бабушек *********. Получились ватные полукровки
22.01.2022 15:12 Ответить
Ничего, даст Бог развалится мордор, а потом можна будет спросить с колбасников и жабоедов.
22.01.2022 15:17 Ответить
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!
Німці залишились фашистами !
22.01.2022 15:26 Ответить
Ось які вони......Абсолютно правильно
22.01.2022 16:00 Ответить
Це,мабуть,на генетичному рівні: стрес після війни
22.01.2022 15:37 Ответить
У немцев память коротка...
22.01.2022 16:36 Ответить
Это не память коротка, это в Германии у власти внуки тех советских солдат "освободителей" и поимевших ими немок. А как известно у них один лишний хромосом, как и в россии. С 45 -го года один народ.
22.01.2022 16:50 Ответить
22.01.2022 17:03 Ответить
Дыбил, тебе еще фоток?

22.01.2022 17:04 Ответить
Ты где такой рукожопский фотошоп нашел. На твоих фотках прекрасно видно несовпадение света и тени на фотках, особенно у идущего офицера. Так что иди броди кацапчик
22.01.2022 17:55 Ответить
Иди сам, дедушка полицай за пайку односельчан расстреливал?
22.01.2022 19:41 Ответить
А. пожалуйста!
22.01.2022 19:30 Ответить
Комсомолка Меркель ушла, но дело ее / как и Шредера/ по саботажу противодействию Украины российской агрессии живет. Немцы как были пятой про российской колонной в ЕС и НАТО так ими и остались. То британские самолеты с помощью для Украины не пропускают, теперь оружие с Эстонии блокируют.
22.01.2022 16:46 Ответить
Фашисты всегда снюхаются, поэтому кремль и бундестаг- лучшие друзья
22.01.2022 16:57 Ответить
А я думаю - чого це Меркельша відмовилася працювати в структурі ООН ? Просто напевно пуйло запропонувало грошовитіше містечко в "грязьпромі"
22.01.2022 17:07 Ответить
США может поставить столько оружия,что хватит воевать до конца тысячелетия,Германия проиграла две мировые войны не хотят больше ввязываться в авантюры,только не надо мне рассказывать что чеченские танки с распятыми мальчиками на броне пойдут на Берлин,это для 95-го квартала приберегите.
22.01.2022 17:20 Ответить
22.01.2022 17:30 Ответить
В Німців повно великих заводів на Росії, їм війна з Україною не вигідна, бо прийдеться санкції вводити і накриється там німецький бізнес разом з Північним потоком-2
22.01.2022 17:35 Ответить
22.01.2022 17:46 Ответить
22.01.2022 17:47 Ответить
22.01.2022 17:49 Ответить
22.01.2022 17:51 Ответить
22.01.2022 17:52 Ответить
22.01.2022 17:54 Ответить
От Романовых все цари, вся вельможи в Московии , есть немцы.
Гитлер не напал бы на СССР, ему Европу нужно было осваивать до 1950 года. Но узнав, что Сталин, Молотов, Берия и компания готовит коварное нападение, ударил без готовности воевать зимой.
Две недели Сталину не хватило на друзей напасть. Но пять тысяч самолётов подтянул к границе и потерял, немцы захватили вдоль границы 24 тыс. вагонов боеприпасов, другое военное оборудование подготовленное для нападения, размещённое вдоль границы.
Планировалось по трудам Ленина, расширить социализм на всю Европу, коммунисты уже ждали, советские правительства всех стран были сформированы. Захватили бы Румынию с нефтью, и всё, весной уже в Берлине.
Социализм был бы в Европе к осени 1942.
22.01.2022 18:04 Ответить
Грьобані ковбасники. Оце і все,що можна сказати,не використовуючи ненормативну лексику.
22.01.2022 18:05 Ответить
Чую, есть некий "Договор о ненападении между Германией и Россией" с тайным приложением. Хорошо, что Польша уже напряглась.
22.01.2022 18:24 Ответить

22.01.2022 19:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wDGSMJQut70 Гитлер дособирался земель и Путин закончит так же-Om TV youtube.com
22.01.2022 19:13 Ответить
22.01.2022 19:28 Ответить
да и правильно.. не нужно ничего поставлять.. там если с металлоискателем походить то можно тонны немецкого оружия только в лесах киеской области найти
22.01.2022 23:01 Ответить
Бывший Рейх, помогает Рейху сегодняшнему. Ничего удивительного. История ничему не учит.
26.01.2022 09:02 Ответить
Трусливый третий рейх.Как они вообще войну развязали в 39м.????????
20.03.2022 19:54 Ответить
Страница 3 из 3
 
 