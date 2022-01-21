Мы уже не верили в 2014-м, что будет наступление на Крым, - Бурба о возможной атаке россиян

Данные военной разведки Украины и Соединенных Штатов свидетельствуют о высокой вероятности наступления сил Российской Федерации.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил Василий Бурба, с 2016 до 2020 года возглавлявший ГУ разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть брифинги между военной разведкой США, ЦРУ, нашими спецслужбами. Наши точки зрения сходятся. То есть президент получает информацию не только от спецслужб других государств мира, НАТО, он получает от нас. Она тождественна. Она говорит о том, что есть планы и намерения врага наступать на наше государство", - сказал он.

Бурба выразил недоумение, что в таких условиях президент Зеленский публично заявляет, что наступления не будет.

Читайте также: Экс-глава ГУР Минобороны Бурба уволился с военной службы

"Мы проворонили, не поверили, что будет наступление на Крым в 2014-м году, вспомните. Мы не верили, что Путин может построить мост (Керченский мост из Кубани в оккупированный Крым. - Ред.). Мы не верили, что "Северный поток-2" строится. Мы не верим, что Путин наступает. Мы снова этому не верим", - добавил Бурба.

"Сила Путина - в его ненормальном, неадекватном поведении", - подытожил он.