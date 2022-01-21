РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4922 посетителя онлайн
Новости Война
12 022 29

Мы уже не верили в 2014-м, что будет наступление на Крым, - Бурба о возможной атаке россиян

Мы уже не верили в 2014-м, что будет наступление на Крым, - Бурба о возможной атаке россиян

Данные военной разведки Украины и Соединенных Штатов свидетельствуют о высокой вероятности наступления сил Российской Федерации.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил Василий Бурба, с 2016 до 2020 года возглавлявший ГУ разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть брифинги между военной разведкой США, ЦРУ, нашими спецслужбами. Наши точки зрения сходятся. То есть президент получает информацию не только от спецслужб других государств мира, НАТО, он получает от нас. Она тождественна. Она говорит о том, что есть планы и намерения врага наступать на наше государство", - сказал он.

Бурба выразил недоумение, что в таких условиях президент Зеленский публично заявляет, что наступления не будет.

Читайте также: Экс-глава ГУР Минобороны Бурба уволился с военной службы

"Мы проворонили, не поверили, что будет наступление на Крым в 2014-м году, вспомните. Мы не верили, что Путин может построить мост (Керченский мост из Кубани в оккупированный Крым. - Ред.). Мы не верили, что "Северный поток-2" строится. Мы не верим, что Путин наступает. Мы снова этому не верим", - добавил Бурба.

"Сила Путина - в его ненормальном, неадекватном поведении", - подытожил он.

Автор: 

россия (96917) шоу Шустера (315) Бурба Василий (81)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
этот ваш прЗЕдент зеленский - самый обычный колаборант. если бы не "агрессивное меньшинство" состоящее восновном из порохоботов, то сейчас зебилы и формулу штанмаера приняли, и сделали героями Украины моторол и гиви, а ВСУ уже давно распустили за ненадобностью.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:40 Ответить
+21
Завдання зелено недоумка (отримане в Омані) - добровільно здати Україну *****, зробити все аби ніхто не чинив опір.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:39 Ответить
+19
показать весь комментарий
21.01.2022 22:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.01.2022 22:38 Ответить
Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ". (С)
показать весь комментарий
22.01.2022 02:16 Ответить
Действительно не верили.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:38 Ответить
Дураки - не верили. И те кто нарочно зажмуривался чтоб не видеть - и это тоже очень глупо.
показать весь комментарий
21.01.2022 23:55 Ответить
Ну тогда дураков 85% било, только галичане понимали, что война будет.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:46 Ответить
а може бубочка просто штрейкбрехер?!
показать весь комментарий
21.01.2022 22:38 Ответить
Завдання зелено недоумка (отримане в Омані) - добровільно здати Україну *****, зробити все аби ніхто не чинив опір.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:39 Ответить
А завербований він був ще 2008 року.
показать весь комментарий
22.01.2022 10:55 Ответить
этот ваш прЗЕдент зеленский - самый обычный колаборант. если бы не "агрессивное меньшинство" состоящее восновном из порохоботов, то сейчас зебилы и формулу штанмаера приняли, и сделали героями Украины моторол и гиви, а ВСУ уже давно распустили за ненадобностью.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:40 Ответить
бери выше-ЦРУ разведка Англии также говорят о вторжении вояк путина.Уж они точно работают на рашку
показать весь комментарий
21.01.2022 23:09 Ответить
Йди Лікуйся бажано і свого пРеза візьми ZE
показать весь комментарий
21.01.2022 23:12 Ответить
ЗЕбил, проект *********. И это неоспоримый факт
показать весь комментарий
21.01.2022 23:32 Ответить
Всмысле? Адекватные люди еще в 2008 году по Грузии поняли что к чему. А мне лично уже во время инцидента в раене Тузлы было понятно. Просто у нас 73% вечно ждут пока горящий петух в задницу клюнет, выбирают кравчуков,яныков,ЗЕрмаков. А потом натягуют вышиванки и бегают с флагами как будто раньше было не понятно к чему идет
показать весь комментарий
22.01.2022 00:35 Ответить
Багато хто зрозумів. Інше питання, а що зробили.
показать весь комментарий
22.01.2022 06:45 Ответить
Наиболее вероятный сценарий это боевые действия на линии ОРДЛО и битва за Мариуполь, а далее все зависит от Украины. Сможем дать мошный отпор - отстанут на многие годы, не сможем возьмут всю Луганск и Донецк область. И, как всегда в истории Украины было, слабое звено это руководство страны, армии, спецслужб и т д
показать весь комментарий
22.01.2022 08:11 Ответить
Государство тыхо-тыхо разоружали до 14 года,взрывали склады и оставили армию в состоянии нестояния.И кто же это делал,кто управлял страной , чем занимались депутаты?А депутаты тем временем образовывали кружки по финансовым интересам и пилили,пилили,пилили,растаскивали государство по одиночке,группами,партиями и блоками,а теперь оказывается "всё пропало" и "вставай страна огромная,вставай на смертный бой".
Сила путина в нашей слабости,а слабость наша видна каждый день на всех шоу.Все говорят умные и патриотические речи и никто ничего не делал,да и не делает (кроме бла-бла-бла) для защиты государства,и оказывается того у нас нет,и этого у нас нет тоже.

Защита государства начинается в мирное время,когда каждый гражданин этого государства защищён.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:32 Ответить
Собрать бы бывших государственных мужей всех ветвей власти в одну дивизию и на передовую, на 0,пусть пожинают плоды своего творчества.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:39 Ответить
ТАК СКОЛЬКО НАДО ДЕНЕГ ВСЕМ СПЕЦСЛУЖБАМ ЧТОБЫ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПУТИНА !!!??? ИЛИ ВЫ ЗА ОДНО, ЗА СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ !!!???
показать весь комментарий
22.01.2022 10:28 Ответить
Правильно говорит!
Столько лет жили по соседству.....
То, что сосед может наспать на коврик под дверью - это было ожидаемо, но подпалить сарай....
показать весь комментарий
22.01.2022 10:56 Ответить
 
 