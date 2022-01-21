Великобритания рассматривает возможность создания тройного союза с Украиной и Польшей, - глава МИД Трасс. КАРТА
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN, информацию об этом разместил Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter.
В опубликованном твите представлена геополитическая карта, на которой сформирована тройная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий обозначены Российская Федерация и Белоруссия.
Совет по геостратегии – это независимая некоммерческая организация, расположенная в Вестминстере, стремится продвигать сильную Великобританию, тесно сотрудничая с союзниками и партнерами, поддерживать открытый международный порядок – для более безопасного и процветающего будущего.
Информацию о работе над созданием тройственного союза подтвердила сама Лиз Трасс во время выступления в Институте Лоуи, о чем проинформировал официальный сайт правительства Великобритании.
"Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – заявила глава британского МИД.
Также Трасс использовала достаточно жесткую риторику в отношении Москвы и выразила безоговорочную поддержку Киеву:
"Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде "Великой России", разделив территорию по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то же время пытаясь угрожать и дестабилизировать других.
Мы знаем, что лежит на этом пути и какие ужасные потери в виде человеческих жизней он принесет. Поэтому мы призываем президента Путина удержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит большую стратегическую ошибку.
Украина – гордая страна с многовековой историей. Они и раньше подвергались вторжениям – начиная с татаро-монгольского ига. Они страдали от устроенного государством голода в 30-х годах прошлого столетия. Их стойкость заслуживает восхищения. Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну.
Вторжение России в Украину приведет только к затяжной войне, по примеру советско-афганской войны или конфликта в Чечне", — заявила Трасс.
Не хочу, что бы моя страна была колонией, не зависимо от того, чьей колонией.
Хай живе оновлений "Новий Троїстий союз", .
God bless the USA and the UK!
P.S. + штаты всегда помогают материнской стране и нам.
Я не верю что в НАТО будет консенсус по присоединению Украины. Но зато я верю в прямые военные союзы Украины с отдельными странами. Не нужно разрешение НАТО чтобы США ии Англия или Польща поставили свои военные базы в Украине и или имели прямое военное партнерство с Украиной. А про НАТО надеятся смысла нет-рашка всегда купит одну-две страны которые заблокируют членство Украины
- Німеччина
- Угорщина
- франція, мабуть.
Вопрос правильно ставить не зависим/независим, а самодостаточная страна или не самодостаточная.
Только своя армия способная дать адекватный отпор гарантия Ненападения
Вспомните пословицу -- на бога надейся ---а сам не плошай
Никто не сделает ---- лучше самого себя
https://stainlesstlrat.livejournal.com/profile https://stainlesstlrat.livejournal.com/ stainlesstlrat
20 января, 7:01
https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2021/05/06/regnum_picture_1620306816256207_normal.jpg
Досадная оплошность, которую допустил один из сотрудников Главного управления Генштаба РФ, может стать причиной пересмотра уже готового плана начала военной операции против Украины.
Сотрудник Главного управления Генштаба, который курирует работу пресс-службы военного командования ДНР, случайно отправил пресс-секретарю военного командования ДНР (официальному представителю народной милиции ДНР) Эдуарду Басурину черновой вариант обращения к народу непризнанной республики по поводу гибели Дениса Пушилина и Александра Ананченко в результате терактов, организованных "украинскими спецслужбами".
Обращение содержит интересные подробности гибели руководителей ДНР и скорбь по поводу гибели мирных жителей оказавшихся рядом.
Пока спохватились, адресат успел с текстом ознакомиться и, возможно, поделиться впечатлениями. Связавшись с Басуриным, объяснили посредством угроз, что ему следует молчать и сообщили об инциденте руководству. Костюков, начальник Главного управления Генштаба, отправил доклад Путину.
К предстоящему совещанию Совбеза в узком составе вопросов и проблем уже великое множество. Начало года удивительным образом складывается просто провально для Владимира Путина. Просчеты и неудачи сыпятся одна за другой. Пора Шойгу под мышку и в тайгу, к шаманам, а то, может статься, президенту и до осени не усидеть
Если в мире существуют людоеды маньяки садисты - диктаторы убивающие свои народы, ублюдочные террористические организации, то на 100% можете быть уверенны, что это всё друзья и союзники рассеи, ибо подобное всегда притягивает к себе подобное.
московиты не признают ни равноправного партнёрства, ни общепринятых мировых законов, у них нет друзей, либо холуи, либо враги. население московии отстало не только в цивилизованном развитии, но и в эволюционном лет на триста от граждан развитых стран, их имперское зомби-мышление не изменят ни время, ни смена поколений, ибо подобное всегда воспроизводит себе подобное.
https://youtu.be/6nY9mPjGfZM
Не нужно надеяться на то что с уходом свихнувшегося пуйла что-то кардинально изменится в мировоззрении и менталитете рассеян. Не ждите от них не раскаяний, ни признаний своих преступлений, ни признания своей подлинной, а не мифологической истории. Чем раньше вы все это поймёте тем больше у вас появится шансов выжить если вы по несчастью оказались их соседями.
Для психически здоровых адекватных людей этот лепрозорий токсичным был всегда. московия страна в которой "Крепостное право" было отменено только в 1861 году, а цензура и преследование всего свободомыслящего не отменялось на длительный срок вообще никогда.
1 Лев Толстой отлучён от церкви. 2 Достоевский - приговорён к смертной казни.
3 Пушкин застрелен 4 Лермонтов - Застрелен. 5 Маяковский - застрелился.
6 Есенин - повесился. 7 Бродский - лежал принудительно в психушке.
8 Чаадаев - лечился в "Доме для душевно больных.
9 Ахматова - мужа расстреляли, сына посадили в тюрьму, саму исключили из "Союза писателей". 10 Цветаева - повесилась. 11 Блок - не выпущен по приказу ленина на лечение за границу, умер. 12 Мандельштам - умер от тифа в тюрьме. 13 Хармс - психиатрическая больница. 14 Тургенев - умер в Париже 15 Гумелёв расстрелян, сын сидел в лагерях..
16 Горький отравлен. И это только литература, тоже самое в музыке и кинематографе, вообще в культуре.
Эта страна всегда убивала тех кто имел смелость не быть скотом и быдлом.
Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.
https://youtu.be/rSFUSh7dUqw
фино-угры, мокши, мордва эти не славянские племена являются коренным населением московии.
http://osp-ua.info/social/43142-korennoe-naselenie-moskvy--finnskiy-narod-moksha.html
Самым большим и охраняемым секретом московии является её реальная история. недострана с украденным названием с украденной историей.
«россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической почты. Почему такие цитаты выдавали русские классики и известные люди?
«Если бы перед моим рождением господь Бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!"
У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…» - Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
"Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру." - Пётр Чаадаев.
И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда.
Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации. Василий Боткин.
https://youtu.be/V9Hd3ruGEl8