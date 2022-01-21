РУС
Великобритания рассматривает возможность создания тройного союза с Украиной и Польшей, - глава МИД Трасс. КАРТА

Великобритания рассматривает возможность создания тройного союза с Украиной и Польшей, - глава МИД Трасс. КАРТА

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN, информацию об этом разместил Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter.

В опубликованном твите представлена ​​геополитическая карта, на которой сформирована тройная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий обозначены Российская Федерация и Белоруссия.

Читайте также: Глава МИД Великобритании Трасс сравнила возможное вторжение РФ в Украину с войной в Афганистане: "Кремль не усвоил уроков истории"

Великобритания рассматривает возможность создания тройного союза с Украиной и Польшей, - глава МИД Трасс 01

Совет по геостратегии – это независимая некоммерческая организация, расположенная в Вестминстере, стремится продвигать сильную Великобританию, тесно сотрудничая с союзниками и партнерами, поддерживать открытый международный порядок – для более безопасного и процветающего будущего.

Также читайте: Великобритания отправила в Украину 30 спецназовцев для инструктажа ВСУ, - Sky News

Информацию о работе над созданием тройственного союза подтвердила сама Лиз Трасс во время выступления в Институте Лоуи, о чем проинформировал официальный сайт правительства Великобритании.

"Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – заявила глава британского МИД.

Также Трасс использовала достаточно жесткую риторику в отношении Москвы и выразила безоговорочную поддержку Киеву:

"Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде "Великой России", разделив территорию по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то же время пытаясь угрожать и дестабилизировать других.

Смотрите также: "Мы не забудем": украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мы знаем, что лежит на этом пути и какие ужасные потери в виде человеческих жизней он принесет. Поэтому мы призываем президента Путина удержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит большую стратегическую ошибку.

Украина – гордая страна с многовековой историей. Они и раньше подвергались вторжениям – начиная с татаро-монгольского ига. Они страдали от устроенного государством голода в 30-х годах прошлого столетия. Их стойкость заслуживает восхищения. Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну.

Вторжение России в Украину приведет только к затяжной войне, по примеру советско-афганской войны или конфликта в Чечне", — заявила Трасс.

Автор: 

Великобритания (5092) Польша (8612) Трасс Элизабет (116)
+79
Хороший сегодня день!
показать весь комментарий
21.01.2022 22:53 Ответить
+77
Джонсон единственный государственный деятель современности. Черчиль 21ого века!
показать весь комментарий
21.01.2022 22:53 Ответить
+74
показать весь комментарий
21.01.2022 22:55 Ответить
Комментировать
Страница 3 из 3
да британская королева с Джонсоном явно не любят рашен **********...это всё хорошие новости с БРИТАНИИ заявления, военная помощь...предложения... в правильном направлении мыслят(товарищи...)
показать весь комментарий
22.01.2022 09:20 Ответить
Ты, кацап, идиот? Хотя о чем это я! ТЫ ИДИОТ!
показать весь комментарий
22.01.2022 09:32 Ответить
Вам дорогой товарищ больше по душе нищая ********** империя?
показать весь комментарий
22.01.2022 10:02 Ответить
Мне по душе сильная и богатая Украина!
Не хочу, что бы моя страна была колонией, не зависимо от того, чьей колонией.
показать весь комментарий
22.01.2022 11:34 Ответить
твоей конченной родины кацап скоро не будет так что успокойся - будет один великий китай или пол китая
показать весь комментарий
23.01.2022 00:13 Ответить
Кто, кацапские свинособаки, рабы *****?
показать весь комментарий
22.01.2022 09:33 Ответить
британцы ведут себя так, как ДОЛЖНО вести себя США...Браво, Великобритании и позор байдену мямлящему перед питерским гопником...
показать весь комментарий
22.01.2022 09:40 Ответить
Було б добре. Але за цієї влади не буде. Єрмак буде проти )))
показать весь комментарий
22.01.2022 10:03 Ответить
Вот это настоящие друзья! На деле выполняют свои обязательства по Будапештскому меморандуму!
показать весь комментарий
22.01.2022 10:13 Ответить
Оце поворот!
Хай живе оновлений "Новий Троїстий союз", .
показать весь комментарий
22.01.2022 10:24 Ответить
Хай живе Королева ! Слава Україні !
показать весь комментарий
22.01.2022 10:25 Ответить
Это будет идеальный расклад , если это все получиться . Тем более что Турция с Азербайджаном , что то похожее заключила .Надо еще Эрдогану Крым а аренду на 100 лет пообещать и тогда через год два там кацапов не будет вообще , а мы без проблем сможем там за 300 баксов в двоем отдохнуть.
показать весь комментарий
22.01.2022 10:35 Ответить
Ничего, скоро подводные лодки и фрегаты по лендлизу пойдут))) у кацапья пердакам уже некуда рваться)))
показать весь комментарий
22.01.2022 10:37 Ответить
Таки новини надихають!
God bless the USA and the UK!
показать весь комментарий
22.01.2022 10:42 Ответить
В Британии проживают такие же белые люди, как мы, которые так же любят возиться с техникой и электроникой, как наши белые мужчины (в т.ч. я ). Это будет неплохой союз в противовес "путинским пехотинцам" Кадырки и прочим боевым бурятам.
P.S. + штаты всегда помогают материнской стране и нам.
показать весь комментарий
22.01.2022 10:48 Ответить
Подтверждение старой мудрости - нет худа, без добра. Ещё бы у этого дурачка забрать телефон и камеру, шо б не злил украинцев своими видосами.
показать весь комментарий
22.01.2022 11:23 Ответить
Это = 38-году.... Тогда Германи я напала на Польшу, понадеявшись, что Англия понтуется и несмотря на договор, никогда из-за Польши не ввяжется в войну... В день, когда после начала войны с Польшей , АНглия заявила, что она - в войне с Германией, Геринг сказал Гитлеру "проиграем... и будем отпять отдавать территории" ..... Сейчас Англия даёт х**лу недвусмысленный намёк. посмотрим: так ли х**ло изучает историю гЕрмании, как многие говорят...
показать весь комментарий
22.01.2022 11:35 Ответить
Есть две страны которые не церемонятся это - Великобритания и Израиль. Правильно сказал Черчель: "Откладывая войну, ты получишь и войну и позор". Красавцы, молчали молчали, а потом по-быстрому 2000 ракет противотанковых и спецназ нам возьмите без денег и сопливых подписей на бумажках для сральника. Кацапу пока в табло лопатой не дашь, он **** будет пьяный прыгать как бешенная собака.
показать весь комментарий
22.01.2022 11:35 Ответить
странная реклама израилю . . . а в остальном согласен - руский только тогда розуму набирается когда грубо ******** ржавой трубой по болванушке . . .
показать весь комментарий
22.01.2022 19:50 Ответить
Очень интересно. Пока раша пыталась выяснять отношения с США, бриты тихо, спокойно начали поставки оружия, готовить проекты трёхстороннего союза. На....ли рашу по полной.
показать весь комментарий
22.01.2022 11:38 Ответить
Американцы сегодня тоже прислали и до конца следующей недели еще привезут летального оружия.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:48 Ответить
Сравните байки немецкого генерала про невозвратный Крым и действия англичан. Сразу видно Ху из Ху.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:11 Ответить
Хорошо что Англия вышла из ЕС и теперь имеет полный суверенитет в принятии политических решений. А так-бы ей пришлось действовать с оглядкой на Германию и Францию-страны имеющие наибольший вес в ЕС и как известно давно продавшиеся Рашке.
Я не верю что в НАТО будет консенсус по присоединению Украины. Но зато я верю в прямые военные союзы Украины с отдельными странами. Не нужно разрешение НАТО чтобы США ии Англия или Польща поставили свои военные базы в Украине и или имели прямое военное партнерство с Украиной. А про НАТО надеятся смысла нет-рашка всегда купит одну-две страны которые заблокируют членство Украины
показать весь комментарий
22.01.2022 12:32 Ответить
Вже купила:
- Німеччина

- Угорщина
- франція, мабуть.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:46 Ответить
Комментарий удален модератором
показать весь комментарий
22.01.2022 17:47 Ответить
Да было бы неплохо, вообще, присоединиться к Королевству.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:09 Ответить
А оцього вже непотрібно
показать весь комментарий
22.01.2022 13:29 Ответить
При выборе быть оккупированным рашкой или присоединится к Британскому Содружеству(независимых стран)-я второе выберу. Ну а до реального Суверенитета нашей Украине-еще очень далеко. Реальный суверенитет это полная военная,политическая,економическая,энергетическая независимость-и у Украины ее никогда не былои ближайшее время не будет к сожалению
показать весь комментарий
22.01.2022 18:54 Ответить
А полной экономической независимости нет даже у США. Энергоресурсы покупают у Канады, почти 800 млрд товарооборот с Китаем, когда в Японии сгорел завод полупроводников, то остановились и штатовские автозаводы...

Вопрос правильно ставить не зависим/независим, а самодостаточная страна или не самодостаточная.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:52 Ответить
британское содружество - це супер . . . подивиться на карту світу держав британської співдружності
показать весь комментарий
22.01.2022 19:57 Ответить
ни у одной страны нет полного суверинитета в современном мире - так что хватит эту туфту писать
показать весь комментарий
22.01.2022 23:44 Ответить
Я не говорю о полном суверенитете-это нерально. Но за 30 лет утеплить совковые панельки,модернизировать производство,увеличить добычу собственного газа и угля и таким образом полностью независить от импорта углеводородов(нефть свободно можно привезти из любой точки мира всегда)-это было вполне реально,сделать реформу армии с упором на Терроборону как в Швейцарии-это вполне реально и увеличит боеспособностбь за малые деньги. про экономическую независимость мечтать даже не приходится учитывая что Украина это чисто сырьевая страна и ничего сложнотехнологического и с высоким% интелектуального труда не экспортирует и зависит от импорта вышеперечисленного
показать весь комментарий
24.01.2022 16:24 Ответить
а рашка независимая страна? - почему у них панельки не утеплены и туалеты на улице
показать весь комментарий
25.01.2022 21:40 Ответить
У рашки есть все возможные природные ресурсе в переизбытке. Включая углеводороды,причем дешевые-ей нет необходимости утеплять дома-ведь она итак энергетически полностью независима от остального мира. Чего не скажешь о Украине которй жизненно-необходимы импортные газ и уголь и топливо для АЭС и нефть. Утеплив панельки и модернизирповав производсто и начав добывать собстенный уголь Украина избавилась-бы от необходимости импортировать газ и уголь-своей добычи хватило бы
показать весь комментарий
25.01.2022 23:04 Ответить
не сьезжай с темы тролль - в рашке денег больше но почему дома не утеплены?
показать весь комментарий
25.01.2022 23:09 Ответить
Насрать мне на рашку. Я спрашиваю почему за 30 лет из Украины вывезли 500 млрд и внутри потратили на майбахи и виллы 500 млрд вместо того чтобы потратить 30 млрд на утепление а 970 млрд на инвестиции в промышленность и СХ и в инфраструктуру в Украине и мы-бы жили сейчас богаче Польши и были-бы в НАТО уже лет 10 и Рашка не напала-бы на нас поскольку даже вата пророссийская знала-бы что зарплаты в Украине выше чем в Рашке. В Рашке не утепляют по той-же причине что и в СССР-углеводороды собственной добычи сишком дешевые и нет смысла их экономить. А в ОАЭ водители не выключают двигатель на стоянке под магазином-чтобы кондиционер работал. А все потомучто бензин сильно дешевле чем в Европе и мире. Если-бы в Украине был избыиток обственного газа и при себестоимости добыча+транспортировка не более 30 баксов-то тогда и совковые панельки утеплять не нужно-ведь газ ьбесплатный
показать весь комментарий
26.01.2022 17:25 Ответить
ты или дурачек или косишь под него - почему? да потому-что НАСЕЛЕНИЕ ТУПОЕ малообразованное которое верит кацапскому зомбоящику и популистам брехунам и голосует за клоунов и бандюков
показать весь комментарий
26.01.2022 17:34 Ответить
Мы согласны. Где подписать?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:50 Ответить
хорошая новость!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:02 Ответить
Комментарий удален модератором
показать весь комментарий
22.01.2022 17:45 Ответить
Обожаю Англию и ее культуру и науку и многогранно обожаю ее, и считаю, что Украине нужно держаться ближе к Великобритании! Если бы мог обнять Англию, то я бы это сделал! И США люблю тоже! США нужно еще в наш союз! Нужно с ними сотрудничать и учиться у них и обмениваться опытом и технологиями и делать больше совместных проектов! Украине с Англией и США - нужно стать одной страной практически - настолько нужно укрепить союз наш!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:08 Ответить
Це діти України !!!
показать весь комментарий
22.01.2022 17:44 Ответить
1939 г. Уже показал что дали Польше договорённости с Великобританией
Только своя армия способная дать адекватный отпор гарантия Ненападения
Вспомните пословицу -- на бога надейся ---а сам не плошай
Никто не сделает ---- лучше самого себя
показать весь комментарий
22.01.2022 14:08 Ответить
Боже, храни королеву!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:11 Ответить
А думка про новий Троїстий союз за участи держави-члена ядерного клубу -зовсім не "холоста".
показать весь комментарий
22.01.2022 14:49 Ответить
Комментарий удален модератором
показать весь комментарий
22.01.2022 17:43 Ответить
Скоріш вже пішли відкриті розмови про створення "Міжморського союзу", або навіть "Тріморря". І у цьому міжнародному проєкті вже декілька років тому Великобрітанії пропонувалась роль ведучого.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:57 Ответить
БОЖЕ - ХРАНИ КОРОЛЕВУ!!!!!! Даешь свой военный блок - без Эвро-шлюх!!!!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:53 Ответить
Комментарий удален модератором
показать весь комментарий
22.01.2022 17:42 Ответить
Ага, це не НАТО і ЄС, але Путлеру у рота не пролізе ))))
показать весь комментарий
22.01.2022 19:58 Ответить
Вот ето бьІл бьІ настоящий военньІй союз без продажньІх колбасников, макаронников и жабоедов.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:15 Ответить
Ну, т.е., Евросоюз нам уже не нужен? Неужели овощ был прав?
показать весь комментарий
22.01.2022 16:40 Ответить
изначально в Евросоюзе лидировала Англия...потом немцы путем интриг и подкупа нищих членов союза сместили с лидирующих позиций Британию...англичане посмотрели на этот циганско-жидовский шабаш, и по-английски удалились от дебилов подальше!
показать весь комментарий
22.01.2022 21:22 Ответить
вам кацапам только места на кладбище потрiбнi
показать весь комментарий
22.01.2022 23:46 Ответить
Пушков высмеял главу МИД Британии из-за слов о вторжениях на Украину "монголов и татар"
показать весь комментарий
22.01.2022 17:38 Ответить
Дякуєм за підтримку!!!! Україна батьківщина білої раси, яка зникає (100 років тому білого населення було на планеті 50%, сьогодня 7. 5% Це почали усвідомлювати у світі. "Пізнай Правду іправда визволить нас" чить Ісс Хрестос
показать весь комментарий
22.01.2022 17:41 Ответить
Путин неадекват.Может применить и ядренную бимбу. Он ее еще в Крыму хотел применить. Мы на пороге 3 мировой войны.Кстати,последней
показать весь комментарий
22.01.2022 17:49 Ответить
Ви в слові *****, зробили 4 помилки.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:05 Ответить
все так, только не стоит писать фамилию этого сумасшедшего гондона с ядерной кнопкой в руках столь уважительно и с заглавной буквы.

показать весь комментарий
22.01.2022 18:13 Ответить
рашка собралась убить Чепушилина ради оправдания агрессии против против Украины


https://stainlesstlrat.livejournal.com/profile https://stainlesstlrat.livejournal.com/ stainlesstlrat
20 января, 7:01

https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2021/05/06/regnum_picture_1620306816256207_normal.jpg

Досадная оплошность, которую допустил один из сотрудников Главного управления Генштаба РФ, может стать причиной пересмотра уже готового плана начала военной операции против Украины.

Сотрудник Главного управления Генштаба, который курирует работу пресс-службы военного командования ДНР, случайно отправил пресс-секретарю военного командования ДНР (официальному представителю народной милиции ДНР) Эдуарду Басурину черновой вариант обращения к народу непризнанной республики по поводу гибели Дениса Пушилина и Александра Ананченко в результате терактов, организованных "украинскими спецслужбами".

Обращение содержит интересные подробности гибели руководителей ДНР и скорбь по поводу гибели мирных жителей оказавшихся рядом.

Пока спохватились, адресат успел с текстом ознакомиться и, возможно, поделиться впечатлениями. Связавшись с Басуриным, объяснили посредством угроз, что ему следует молчать и сообщили об инциденте руководству. Костюков, начальник Главного управления Генштаба, отправил доклад Путину.

К предстоящему совещанию Совбеза в узком составе вопросов и проблем уже великое множество. Начало года удивительным образом складывается просто провально для Владимира Путина. Просчеты и неудачи сыпятся одна за другой. Пора Шойгу под мышку и в тайгу, к шаманам, а то, может статься, президенту и до осени не усидеть
показать весь комментарий
22.01.2022 18:11 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 18:12 Ответить
руские расистьі - на цвет кожи - на разговорньій диалект - на льстивое рабское поведение . . . и все єто - русизм . . . Но руские хотят чтоб их уважали - наверное за то что на людей похожи.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:16 Ответить
По части подлости, лживости, жадности, зависти, презрения и ненависти ко всему свободному и демократичному равных московии нет и никогда не будет.

Если в мире существуют людоеды маньяки садисты - диктаторы убивающие свои народы, ублюдочные террористические организации, то на 100% можете быть уверенны, что это всё друзья и союзники рассеи, ибо подобное всегда притягивает к себе подобное.

московиты не признают ни равноправного партнёрства, ни общепринятых мировых законов, у них нет друзей, либо холуи, либо враги. население московии отстало не только в цивилизованном развитии, но и в эволюционном лет на триста от граждан развитых стран, их имперское зомби-мышление не изменят ни время, ни смена поколений, ибо подобное всегда воспроизводит себе подобное.

https://youtu.be/6nY9mPjGfZM

Не нужно надеяться на то что с уходом свихнувшегося пуйла что-то кардинально изменится в мировоззрении и менталитете рассеян. Не ждите от них не раскаяний, ни признаний своих преступлений, ни признания своей подлинной, а не мифологической истории. Чем раньше вы все это поймёте тем больше у вас появится шансов выжить если вы по несчастью оказались их соседями.

Для психически здоровых адекватных людей этот лепрозорий токсичным был всегда. московия страна в которой "Крепостное право" было отменено только в 1861 году, а цензура и преследование всего свободомыслящего не отменялось на длительный срок вообще никогда.
1 Лев Толстой отлучён от церкви. 2 Достоевский - приговорён к смертной казни.
3 Пушкин застрелен 4 Лермонтов - Застрелен. 5 Маяковский - застрелился.
6 Есенин - повесился. 7 Бродский - лежал принудительно в психушке.
8 Чаадаев - лечился в "Доме для душевно больных.
9 Ахматова - мужа расстреляли, сына посадили в тюрьму, саму исключили из "Союза писателей". 10 Цветаева - повесилась. 11 Блок - не выпущен по приказу ленина на лечение за границу, умер. 12 Мандельштам - умер от тифа в тюрьме. 13 Хармс - психиатрическая больница. 14 Тургенев - умер в Париже 15 Гумелёв расстрелян, сын сидел в лагерях..
16 Горький отравлен. И это только литература, тоже самое в музыке и кинематографе, вообще в культуре.

Эта страна всегда убивала тех кто имел смелость не быть скотом и быдлом.

Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.

https://youtu.be/rSFUSh7dUqw

фино-угры, мокши, мордва эти не славянские племена являются коренным населением московии.

http://osp-ua.info/social/43142-korennoe-naselenie-moskvy--finnskiy-narod-moksha.html

Самым большим и охраняемым секретом московии является её реальная история. недострана с украденным названием с украденной историей.
«россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической почты. Почему такие цитаты выдавали русские классики и известные люди?
«Если бы перед моим рождением господь Бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!"
У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…» - Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
"Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру." - Пётр Чаадаев.
И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда.
Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации. Василий Боткин.

https://youtu.be/V9Hd3ruGEl8

показать весь комментарий
22.01.2022 18:24 Ответить
God save the Queen!
показать весь комментарий
22.01.2022 18:28 Ответить
про дупи то до наших войовничих сусідів...там все через дупу, і коли закінчуються аргументи, то вони завжди заводять теми про дупи...
показать весь комментарий
22.01.2022 21:14 Ответить
кому ты пишешь - он и есть кацап
показать весь комментарий
22.01.2022 23:50 Ответить
Putler KAPUT ! и Х..йло и ты тоже))
показать весь комментарий
22.01.2022 23:49 Ответить
Розумна жінка. І розбирається в Українській політиці краще за зеленого гундосого наркомана.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:03 Ответить
Боже борони Королеву!!))) така трійця може дати початок для справжньої Європейскої Уніїї!
показать весь комментарий
22.01.2022 21:11 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 21:58 Ответить
Це дійсно наші реальні стратегічні союзники!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 22:38 Ответить
Британія постачальник гарних новин
показать весь комментарий
22.01.2022 22:40 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 16:53 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 17:47 Ответить
Страница 3 из 3
 
 