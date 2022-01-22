РУС
9 896 63

Аваков: Путин должен понимать, что вторжение в Украину нанесет ему огромные потери

Экс-глава МВД Арсен Аваков уверен, что в случае вторжения России в Украину это обернется для Москвы огромными потерями.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

Аваков отметил, что сейчас Украина намного сильнее, чем была в 2014 году, и России нужно с этим считаться.

"Путин очень четко должен понимать, что ему вторгаться в Украину и идти в сторону Харькова – как и любого другого украинского города, и Мариуполя, и Херсона, и Одессы – нельзя. Потому что это будут огромные потери", – уверен экс-министр.

Аваков отрицательно оценил обращение президента Зеленского к украинцам.

"А что должен сказать президент? Чего я от него ждал в этом обращении? Ну, во-первых, не разговаривать с людьми, с нами, украинцами, как с малыми детьми. Потому что этот разговор был или с толковым ребенком, или с серьезно больным человеком под названием "Все будет хорошо". Надо сказать правду: ситуация непростая, ситуация тяжелая, но мы делаем конкретные шаги, и, кроме того, мы сильнее", - отметил Аваков.

Также Аваков, много лет проживший в Харькове и начинавший там политическую карьеру, заверил, что предположение президента о захвате Россией Харькова бестолковое и на самом деле у россиян нет шансов оккупировать этот город, к тому же их предыдущая попытка взять Харьков под контроль в 2014 году не имела успеха.

Аваков отдельно призвал харьковчан демонстрировать россиянам, что они не смогут захватить город.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) шоу Шустера (315)
Топ комментарии
+18
Надеюсь Авакян такое же прошлое Украины как и Шустер.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:01 Ответить
+17
Ну й мордяка що воно курва пре?
показать весь комментарий
22.01.2022 00:20 Ответить
+16
свічка@svecha62



В Азербайджані закликали позбутися російських закінчень прізвищ.
За словами гендиректора Інституту мовознавства ім. Насімі НАНА Надіра Мамедлі, кожна нація має свої атрибути і для позбавлення від російських закінчень прізвищ необхідно провести просвітницьку роботу серед населення.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь Авакян такое же прошлое Украины как и Шустер.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:01 Ответить
когда Аваков и Шустер заговорят на украинском, наступит будущее
показать весь комментарий
22.01.2022 00:16 Ответить
Если они перестанут говорить и дышать,будет еще лучше ))
показать весь комментарий
22.01.2022 07:48 Ответить
Та не - шли бы вы, клоуны, со своими обоссанными "новыми лицами", куда подальше в небытие...
показать весь комментарий
22.01.2022 00:21 Ответить
Авакян може успішно розробляти операції з усунення патріотів України, наприклад Сашка Музичка. Вживати його у війні з Московією недоцільно; там немає в нього особистих ворогів.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:49 Ответить
свічка@svecha62



В Азербайджані закликали позбутися російських закінчень прізвищ.
За словами гендиректора Інституту мовознавства ім. Насімі НАНА Надіра Мамедлі, кожна нація має свої атрибути і для позбавлення від російських закінчень прізвищ необхідно провести просвітницьку роботу серед населення.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:07 Ответить
Никто в мире не знает чего хочет Россия, может за исключением какого-то кружка осведомленных. Так что все эти призовы к Путину. Вы знаете его цели?
показать весь комментарий
22.01.2022 00:08 Ответить
все лайно завжди на поверхні. По-вашому "вот уж тайна"..
показать весь комментарий
22.01.2022 05:52 Ответить
Аваков наконец должен понять--хуйлу вообще фиолетово сколько холопов подохнет. Самки еще ваты нарожают. Застрял малехо в прошлом милиционер
показать весь комментарий
22.01.2022 00:10 Ответить
Очевидно, что Россия - это угроза миру, угроза мировой безопасности, то есть нынешние российские правители являются таковыми. Причины этого глубокие, исторические. Уже давно сложилась такая традиция, что в России в основном к власти приходят различные подлецы, агрессивные, лживые, хамоватые типы, но при этом крайне завистливые из-за завышенной самооценки, и поэтому приторно, по-петушачьи хвастливые. Причём ведут себя по-крысячьи, скрытно гадят миру, а когда их прищучивают, отскакивают с визгливыми криками в свою нору - якобы "ничего не было", особенно сейчас это часто происходит.
Такая традиция сложилась во многом из-за географических причин, страна постоянно находилась на отшибе, в территориальной отдалённости от центров мировой цивилизации, и из-за ориентации экономики на добычу, продажу природного сырья вместо созидательной, интеллектуальной деятельности, как во многих цивилизованных странах, где такой уклад экономики способствовал появлению в политике более интеллектуальных, ответственных людей, которые или сами вышли из интеллектуального, высокотехнологичного бизнеса, или были поддержаны структурами такого бизнеса. А в России в политику в основном пролезали и пролезают хамоватые лживые, нахрапистые подлецы, потому что они понимают, что в российской политике при такой структуре экономики, когда достаточно прихапать под себя самые лакомые природные ресурсы, то уже этого достаточно, чтобы долго оставаться во власти, пользоваться благами пребывания вблизи властной кормушки, а всех критиков забивать щедро прикормленным карательно-репрессивным аппаратом, и щедро озолачивая пропаганду, которая за шальные деньги сверху от своих хозяев изображает этих подлецов в более презентабельном виде, на что покупаются обыватели, не понимая, как ими манипулирует пропаганда. Вот такая на самом деле чудовищная история территориальной клоаки, которая веками генерирует отрицательных персонажей во власть, которые потом угрожают безопасности мира, человечества. Начиная с придурковатого психопата, садиста И. Грозного, и далее. Ведь даже 2-ая мировая война началась во многом из-за бандитских действий тогдашнего кремлёвского режима, который хищнически напал на мирную Финляндию, что позволило подобному бандитскому режиму в Германии раскрутить истерию праведной ненависти у своего народа к красному агрессору, что и вылилось позже во вторжение с целью наказать красных бандитов за их злодеяния и бомбёжки мирной Финляндии
показать весь комментарий
22.01.2022 00:30 Ответить
о, диви хто виліз. та ні, років з 20 ще краще не показуватися. хіба що десь на передовій
показать весь комментарий
22.01.2022 00:10 Ответить
эти дебилы в московии не разумеют логику нормальных людей. По их логике, может быть нужно понести некоторые потери сейчас, чтобы избежать потерь в будущем, как будто ихняя московия кому-то на*уй нужна хоть в настоящем, хоть в будущем.
Нормальные люди живут нормальной жизнью, работая лишь над тем, чтобы не было проблем в будущем
показать весь комментарий
22.01.2022 00:14 Ответить
Чтобы стать героем труда необходимо обворовывать россиян, а героем России - убивать их...
показать весь комментарий
22.01.2022 00:26 Ответить
ЭТО РАЗВЕ ОН !)
показать весь комментарий
22.01.2022 01:21 Ответить
Ну й мордяка що воно курва пре?
показать весь комментарий
22.01.2022 00:20 Ответить
Президент на полном гособеспечении. На халяву будет жрать , пока не треснет.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:48 Ответить
он не прав. ***** не считается с потерями своего пушечного мяса. а жертвы среди украинцев, для него - чем больше тем лучше. и потому самый бесчеловечный его план, нужно брать, как самый наиболее вероятный, приняв во внимание, что жертвы среди мирного населения, сотни тысяч, особенно среди женщин и детей, за спинами которых он намерен прятаться, ему особенно приятны. есть такая стратегическая штука, как каскад днепровских водохранилищ. зимой они мелководны, особенно сейчас, когда в стране дефицит электроэнергии. но скоро наступит половодье. зима довольно снежная и водохранилища будут заполнены. и вот тогда, учитывая его людоедство, он может просто подорвать дамбу киевского водохранилища, со всеми вытекающими подследствиями, которые будут вызваны первой волной цунами, прорывающей по цепочке дамбы остального каскада. сколько погибнет в этой рукотворной его руками катастрофе, ему вообще не интересно. но именно в этот момент он с небольшимы потерями и пересечёт границу, официально - в рамках гуманитарной помощи "братьям". угадайте кто будет обвинён в подрыве дамбы? всё что останется в зоне катастрофы на левом берегу он заберёт практически голыми руками. ведь армия будет не только отрезанна от баз снабжения, но и Украина при таких условиях, в первую очередь бросит все свои ресурсы на спасение людей. так что если он не нападёт зимой, то следующий срок - половодье и полное заполнение водой днепровского каскада. такой вот у него высоковероятный план "братской помощи". ведь изначально такая роль водохранилищ в случае войны закладывалась уже при их создании. ну а днепрогэс так уже и был один раз дидами подорван. но тогда ещё всего каскада небыло.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:24 Ответить
сомнительно что пути по зеленке пойдет если до весны он ни на что не решиться то до следующей зимы вряд ли что то произойдет но что то мне не верится что он так просто отползет как побитая собака назад в конуру - рейтинг у него падает а "ура патриотов" нужно чем то кормить
показать весь комментарий
22.01.2022 00:40 Ответить
всё может быть. есть много вариантов. но не нужно забывать, что его кумир - адик шикльґрубер. а слабостью того и был именно блицкриґ. с большой степенью вероятности мы можем спроэцировать и на ***** это свойство его предшественника. использование тактического ядерного оружия и втягивание в затяжную войну для него не так привлекательно. ему всётаки нужна чистая территория, а для затяжной войны у него нет ни средств, ни сил. а вот в таком, или чем то подобным, он может быстро достичь желаемого, даже с тем, что у него там сегодня вдоль границ. даже если там не так много топлива и боеприпасов. украинцы будут какое то время просто в шоке и просто парализованны от произошедшего. этого будет достаточно для него. обьявит о вхождении с гуманитарной миссией для помощи в массовом захоронении жертв, по недавно принятым там стандартам. возможны и другие, подобные варианты. но самые бесчеловечные, без ядерного загрязнения территории и заводов, от оружия или реакторов аэс, можно принимать как наиболее вероятные.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:58 Ответить
Президент признался, что в начале своей каденции хотел "по-соседски" поговорить с Россией и урегулировать конфликт на Донбассе, но предавать Украину глава государства не собирался.

Часть россиян, среди которых есть друзья президента Владимира Зеленского, сожалеют, что Россия вторглась в Украину и оккупировала Крым с Донбассом. Об этом глава Украины https://www.washingtonpost.com/outlook/2022/01/20/ukraine-russia-zelensky-interview/ рассказал в интервью изданию The Washington Post.

"Если он (Владимир Путин - ред.) заберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много среди россиян друзей и знакомых, которые сожалеют о том, что произошло (агрессия РФ против Украины - ред.). Наши территории вернутся к нам. В 2014 году мы были друзьями, сейчас мы в состоянии войны друг с другом. Я думаю, у Путина есть большой шанс согласиться на мирное урегулирование, сесть за стол переговоров и найти компромисс", - продолжил Владимир Зеленский в интервью американскому изданию.

В интервью The WP Владимир Зеленский признался, что в начале своего президентского срока планировал "по-соседски" поговорить с Россией, рассчитывая мирно урегулировать военный конфликт. Однако, как подчеркивает глава государства, на подобных переговорах с Кремлем он не собирался предавать Украину.

показать весь комментарий
22.01.2022 00:35 Ответить
У мене одне єдине питання, це ж якою людиною треба бути, щоби "на початку своєї каденції" душа не боліла за 14 000 загиблими в війні. По-сусідськи поговорити воно хотіло
показать весь комментарий
22.01.2022 12:48 Ответить
Вся стария Хвардия повылазила, кто в лозунги о патриотизме играется, кто в любовь к братскому народу всё никак не успокоится, кто-то воду льёт, дожидаясь развития ситуации и смены шапки по обстоятельствам, только вот вопрос : где ж вы все солнышки то были все последние лет 15, эдак года с 2005, со времени ещё Ющенко "Глэчыка" и его гавно-реформ и "пути в ЕС и НАТО", который победоносно завершился проФФесором в качестве Гетмана?.. Где же у вас на повестке дня была оборона и безопасность? Тут же вспоминается акушер-гинеколог Богатырёва на посту шефа РНБО, видимо предмет её медицинской деятельности и является тем местом, где оказалась безопасность граждан Украины на 31-м году независимости. Зато кукарекающих и всезнающих полу-политиков полнятся стройные ряды
показать весь комментарий
22.01.2022 00:35 Ответить
да не поспоришь
показать весь комментарий
22.01.2022 00:42 Ответить
особливо принизливо врізав малорос так "хвардія"...
показать весь комментарий
22.01.2022 06:05 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 00:45 Ответить
"Путина есть большой шанс согласиться на мирное урегулирование, сесть за стол переговоров и найти компромисс" какой компромисс ? с кем ? с умалишённым который взрывал собственный народ что бы развязать войну в Чечне ? Бред
показать весь комментарий
22.01.2022 00:47 Ответить
Но блин, вы же сами придумали нападение. И потом героически побеждаете Путина.
показать весь комментарий
22.01.2022 01:15 Ответить
та да, 140 тисяч кацапського війська навкруги України гівна варті
чого заметушилися?
показать весь комментарий
22.01.2022 01:33 Ответить
маловато для оккупации .
показать весь комментарий
22.01.2022 02:17 Ответить
В какіх оккупаціонних войсках служілі?
показать весь комментарий
22.01.2022 06:55 Ответить
А то что твой хозяин мелит ерунду по всем каналам - это не нападение? А то что твой питух отжал Крым и на ордло выдает паспорта питухов - это не нападение?
показать весь комментарий
22.01.2022 01:55 Ответить
Нє, то гамериканці придумали.
показать весь комментарий
22.01.2022 06:58 Ответить
хто має розуміти - чувак, який меле про "адіннарот" і про те, що Україну створив Ленін?
серйозно?
показать весь комментарий
22.01.2022 01:28 Ответить
он понимает поэтому вторгаться не будет . ему бы СП2 сертифицировать , а при войнушке масса кацапского бизнеса пойдет в мусорку .
показать весь комментарий
22.01.2022 02:16 Ответить
У мессенджеров типа Telegram и Viber серверы находятся в России, а у WhatsApp и Skype - в США. Если вы открыли мессенджер и работаете в нем, то он содержит все сведения о вас.
показать весь комментарий
22.01.2022 02:36 Ответить
Я думаю що всі хто проголошував палкі промови про захист України вже через кілька днів будуть нести службу в окопах?
показать весь комментарий
22.01.2022 03:55 Ответить
На полігонах НАТО в центральній і західній Європі. Та й то тіко ті, кому за станом здоров'я можна.
показать весь комментарий
22.01.2022 07:01 Ответить
Я думаю що з тих хто не вилазять з телевізора жоден навіть на базі НАТО не буде. Хіба що на своїх віллах по Італіях будуть давати інтерв'ю про свій патріотизм і героїзм який зупинив танки асвабадітєлєй.)
показать весь комментарий
22.01.2022 10:59 Ответить
Арсен Борисыч,все они прекрасно понимают...за 8 лет давно все поняли...пилюлей Порошенко выписал еще когда громил Псковскую дивизию ВДВ РАБссии...
показать весь комментарий
22.01.2022 04:47 Ответить
О, ти диви, даунецький підкорювач пляшок мову згадав!))
показать весь комментарий
22.01.2022 07:15 Ответить
Ти диви, який патріот. А Сашка Білого хто вбив?
показать весь комментарий
22.01.2022 06:05 Ответить
Здасться *****..пофф.
показать весь комментарий
22.01.2022 07:09 Ответить
Мне прикололо как авакав,шоб выглядеть умнее нашел себе дурочка киву )) И зараза посылал того за границу за наш счет картины смотреть,чтобы играть с ним в игры - угадай автора,когда тот присылал фото той картины. Но бедалага кива был настолько туп,шо незнал как Гугл ищет картинки в интернете )) - Теперь я понимаю как дебилы подымают себе самооценку за счет еще больших дебилов. Ахметов тоже из той серии - убил Кушнарева,шоб не выглядеть идиотом на фоне его. Янык ему больше подходил ))
показать весь комментарий
22.01.2022 07:55 Ответить
Украина стала сильнее чем в 14 году-очередная брехня...народ пойдет защищать укр элиту ,после того как она просто уничтожила перспективу построения справедливой страны и крадеткрадет и крадёт....может их народ первыми разорвет...
показать весь комментарий
22.01.2022 08:47 Ответить
Для вора -Авакова каждое такое публичное выступление приносит как минимум около 1 млн. гривен. Для него пиар -прежде всего.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:46 Ответить
Намного интереснее и актуальнее было бы услышать от Авакова, который на секундочку 7 лет был министром МВД: В случае полномасштабного вторжения РФ и возможной оккупации, какой % сотрудников МВД сразу перейдет на сторону оккупантов? С его точки зрения ...
показать весь комментарий
22.01.2022 09:54 Ответить
о, гаварящая голова!
показать весь комментарий
10.04.2022 13:51 Ответить
 
 