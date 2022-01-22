Аваков: Путин должен понимать, что вторжение в Украину нанесет ему огромные потери
Экс-глава МВД Арсен Аваков уверен, что в случае вторжения России в Украину это обернется для Москвы огромными потерями.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
Аваков отметил, что сейчас Украина намного сильнее, чем была в 2014 году, и России нужно с этим считаться.
"Путин очень четко должен понимать, что ему вторгаться в Украину и идти в сторону Харькова – как и любого другого украинского города, и Мариуполя, и Херсона, и Одессы – нельзя. Потому что это будут огромные потери", – уверен экс-министр.
Аваков отрицательно оценил обращение президента Зеленского к украинцам.
"А что должен сказать президент? Чего я от него ждал в этом обращении? Ну, во-первых, не разговаривать с людьми, с нами, украинцами, как с малыми детьми. Потому что этот разговор был или с толковым ребенком, или с серьезно больным человеком под названием "Все будет хорошо". Надо сказать правду: ситуация непростая, ситуация тяжелая, но мы делаем конкретные шаги, и, кроме того, мы сильнее", - отметил Аваков.
Также Аваков, много лет проживший в Харькове и начинавший там политическую карьеру, заверил, что предположение президента о захвате Россией Харькова бестолковое и на самом деле у россиян нет шансов оккупировать этот город, к тому же их предыдущая попытка взять Харьков под контроль в 2014 году не имела успеха.
Аваков отдельно призвал харьковчан демонстрировать россиянам, что они не смогут захватить город.
