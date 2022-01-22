Предложение признать "ЛДНР" – это еще один аргумент РФ в переговорах, – российский оппозционер Шлосберг

Подняв руками КПРФ вопрос о признании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", Москва пытается найти еще один аргумент для переговоров с международными партнерами.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил российский оппозиционер и правозащитник Лев Шлосберг, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что пакет документов о признании "ЛДНР" был представлен в Госдуму РФ еще месяц назад. Но его не регистрировали официально, ожидая саммита Россия-НАТО.

"И пока переговоры не состоялись, ни одного документа от фракции КПРФ никуда не подавали... Итак, это выдвижение на арену больших международных разговоров еще одного аргумента... Ввести войска в Украину, которую контролирует Украина, [президент РФ Владимир] Путин сейчас не может, а попробовать поиграть с территорией, которую фактически удерживает Россия, - это возможно", - сказал политик.

По словам Шлосберга, угроза для Украины "в фиксации отчуждения ОРДЛО".

"Подготовка к политическому признанию государственной независимости "ДНР" и "ЛНР" – это подготовка к их другому государственному статусу, в чем-то похожему на статус Абхазии и Южной Осетии. Когда пребывание на этой территории российских войск объявляют делом этих псевдодержав. Когда это уже не предмет переговоров с Украиной, а предмет переговоров с этими самопровозглашенными руководителями, самопровозглашенными государствами", – отметил он.

Для России, как подчеркнул Шлосберг, это "очень опасное действие", потому что оно "полностью ликвидирует вторые Минские соглашения, на которых РФ настаивает".

"Но совершенно очевидно, что Минские соглашения не реализованы. Ни один их пункт… не реализован. Они перестали быть для России… ограничительным фактором в действии", – резюмировал правозащитник.