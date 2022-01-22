Предложение признать "ЛДНР" – это еще один аргумент РФ в переговорах, – российский оппозционер Шлосберг
Подняв руками КПРФ вопрос о признании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", Москва пытается найти еще один аргумент для переговоров с международными партнерами.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил российский оппозиционер и правозащитник Лев Шлосберг, сообщает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что пакет документов о признании "ЛДНР" был представлен в Госдуму РФ еще месяц назад. Но его не регистрировали официально, ожидая саммита Россия-НАТО.
"И пока переговоры не состоялись, ни одного документа от фракции КПРФ никуда не подавали... Итак, это выдвижение на арену больших международных разговоров еще одного аргумента... Ввести войска в Украину, которую контролирует Украина, [президент РФ Владимир] Путин сейчас не может, а попробовать поиграть с территорией, которую фактически удерживает Россия, - это возможно", - сказал политик.
По словам Шлосберга, угроза для Украины "в фиксации отчуждения ОРДЛО".
"Подготовка к политическому признанию государственной независимости "ДНР" и "ЛНР" – это подготовка к их другому государственному статусу, в чем-то похожему на статус Абхазии и Южной Осетии. Когда пребывание на этой территории российских войск объявляют делом этих псевдодержав. Когда это уже не предмет переговоров с Украиной, а предмет переговоров с этими самопровозглашенными руководителями, самопровозглашенными государствами", – отметил он.
Для России, как подчеркнул Шлосберг, это "очень опасное действие", потому что оно "полностью ликвидирует вторые Минские соглашения, на которых РФ настаивает".
"Но совершенно очевидно, что Минские соглашения не реализованы. Ни один их пункт… не реализован. Они перестали быть для России… ограничительным фактором в действии", – резюмировал правозащитник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да признавайте себе лугандон . Нарушайте минские соглашения .
НЕЧЕГО ЭТУ РАКОВУЮ ОПУХОЛЬ ПХАТЬ В УКРАИНУ.
Сами создали - сами и мучайтесь !!
В московии у Украині друзей нет.Они все помешаны на имперстве и считают украинцев людьми второго сорта!Прекрасная идея тройственного союза с Польшей и Америкой!
Вот так как ответил мне ты - всегда отвечали и отвечают переселенцы из этого чудесного шахтерского края предателей Украины. Извини я в том , что ты оттуда, нисколько не виноват. Это ты сивухе вашему можешь в жилетку плакаться.
Интересная у вас логика: не очищать загаженные "саранчой" территории, а бросать их...
1. Накінець припинеться той дебилізм з Мінськими угодами.
2. ОРДЛО Росія ніколи не віддасть на наших умовах а на росіїських-нахер воно нам всралося. І це вже стана для всіх очевидним.
3. Накінець може ми самі признаємо, що наших людей там практично є а ті що залишилися люто нас ненавидять. А тому краще мати границю з ними, забути про цю пухлину і зайнятися своїми справами.
4. Може накінець ми припинемо ВСЯКІ економічні відносини з ОРДЛО і в результаті Росія отримає ще один хомут собі на шию, як з Осетією чи Абхазією.
5. Тепер весь світ постійно буде мати приклад (Осетія та Абхазія далекі від цього світу), що там, куди входить Росія завжди повна жопа.
6. А відносно можливості, що війська Рашки ввійдуть тутд-то вони і так там.