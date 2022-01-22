Украина ввела санкции против австрийской компании за строительство оперы в оккупированном Крыму

Украина ввела санкции против австрийской компании Coop Himmelb за строительство оперного театра в оккупированном Крыму. Соответствующий указ подписал 21 января президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента, размещенном на официальном сайте главы государства.

Решение о введении санкций против Coop Himmelb принял Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 30 декабря 2021 года. Согласно ему, санкции направлены против некоторых лиц, занимающих руководящие должности в компании.

Читайте также: Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских предприятий

В "черный список" Украины попали 6 австрийцев.

Среди них:

Кригер Гаральд (Krieger Harald), с 12 декабря 2006 года исполняющий обязанности доверенного лица архитектурного бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. с неограниченными полномочиями на заключение торговых сделок.

Отт Александер (Ott Alexander) - управляющий партнер архитектурного бюро COOP HIMMELB(L) au.

Прикс Вольф Дитер (Prix Wolf Dieter) - основатель и генеральный директор архитектурного бюро COOP HIMMELB (L) AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (г. Вена). Занимается преподавательской деятельностью.

Просниг Маркус (Prossnigg Marcus) - управляющий партнер компании.

Шмидбаур-Фолк Каролин (Schmidbauer-Volk Karolin). С 1992 г. практикует архитектуру на международном уровне в архитектурном бюро COOP HIMMELB(L)AU в офисах компании в Вене (Австрия), Гвадалахари (Мексика) и Лос-Анджелесе (США). С 1995 года является лицензированным архитектором в Германии, с 2018 года - в Австрии. С 1996 г. партнёр COOP HIMMELB(L)AU. На сегодняшний день исполняет обязанности дизайнерского партнера и руководителя по вопросам исследований компании. Возглавляет офис компании в г. Лос-Анджелес (США).Отвечает за дизайн всех архитектурных проектов, разрабатываемых COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.

Шмидт Бенджамин (Schmidt Benjamin) - управляющий партнер архитектурного бюро COOP HIMMELB(L) AU.

Всем этим лицам заблокировали активы в Украине; ввели запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества; ввели отказ в предоставлении и отмене виз; запретили въезд на территорию Украины.

Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях