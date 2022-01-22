РУС
Украина ввела санкции против австрийской компании за строительство оперы в оккупированном Крыму

Украина ввела санкции против австрийской компании Coop Himmelb за строительство оперного театра в оккупированном Крыму. Соответствующий указ подписал 21 января президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента, размещенном на официальном сайте главы государства.

Решение о введении санкций против Coop Himmelb принял Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 30 декабря 2021 года. Согласно ему, санкции направлены против некоторых лиц, занимающих руководящие должности в компании.

Читайте также: Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских предприятий

В "черный список" Украины попали 6 австрийцев.

Среди них:

  • Кригер Гаральд (Krieger Harald), с 12 декабря 2006 года исполняющий обязанности доверенного лица архитектурного бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. с неограниченными полномочиями на заключение торговых сделок.
  • Отт Александер (Ott Alexander) - управляющий партнер архитектурного бюро COOP HIMMELB(L) au.
  • Прикс Вольф Дитер (Prix Wolf Dieter) - основатель и генеральный директор архитектурного бюро COOP HIMMELB (L) AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (г. Вена). Занимается преподавательской деятельностью.
  • Просниг Маркус (Prossnigg Marcus) - управляющий партнер компании.
  • Шмидбаур-Фолк Каролин (Schmidbauer-Volk Karolin). С 1992 г. практикует архитектуру на международном уровне в архитектурном бюро COOP HIMMELB(L)AU в офисах компании в Вене (Австрия), Гвадалахари (Мексика) и Лос-Анджелесе (США). С 1995 года является лицензированным архитектором в Германии, с 2018 года - в Австрии. С 1996 г. партнёр COOP HIMMELB(L)AU. На сегодняшний день исполняет обязанности дизайнерского партнера и руководителя по вопросам исследований компании. Возглавляет офис компании в г. Лос-Анджелес (США).Отвечает за дизайн всех архитектурных проектов, разрабатываемых COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
  • Шмидт Бенджамин (Schmidt Benjamin) - управляющий партнер архитектурного бюро COOP HIMMELB(L) AU.

Всем этим лицам заблокировали активы в Украине; ввели запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества; ввели отказ в предоставлении и отмене виз; запретили въезд на территорию Украины.

Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях

Автор: 

Австрия (842) Зеленский Владимир (21661) санкции (11767)
Топ комментарии
+9
нарешті..
хоть что-то начали делать.
показать весь комментарий
22.01.2022 01:40 Ответить
+7
Теперь эти 6 австрийцев стали нищими и бездомными....
показать весь комментарий
22.01.2022 06:14 Ответить
+4
А где в списке австриец - фирташ?!!! Или зе-лох своих паханов не трогает?!
показать весь комментарий
22.01.2022 08:13 Ответить
Дивно..

чому цього не зробив НАЙБІЛЬШИЙ ПАТРІОТ УКРАЇНИ ПЕТРО?
показать весь комментарий
22.01.2022 10:22 Ответить
Да, это "сильно". Но на что это повлияет?
Даже на Зюзин рейтинг не повлияет, пока у него апартаменты в Ялте
показать весь комментарий
22.01.2022 02:17 Ответить
Гаразд, просто опери. Без балетту
показать весь комментарий
22.01.2022 04:52 Ответить
Россия начала перебрасывать Су-35С в Белоруссию
показать весь комментарий
22.01.2022 06:07 Ответить
Осталось теперь кацапам перебросить болт в собственной пасти от одной щеки к другой.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:24 Ответить
Тоже австрийцы виноваты?
показать весь комментарий
22.01.2022 09:48 Ответить
Особенно впечатлил "запрет участия в приватизации". Интересно, австрийцы хоть слово такое знают?
показать весь комментарий
22.01.2022 09:40 Ответить
Попандос.. Вони якраз планували збудувати в Бердичеві Діснейленд.
показать весь комментарий
22.01.2022 06:35 Ответить
В Бердосі і без Діснейленда добре )))
показать весь комментарий
22.01.2022 09:05 Ответить
Н-даа... и как теперь? какой кацап без оперы?!
Симменсу привет. Немецкие турбины в Крыму гудят, на военные базы дают электричество так, что счетчики плавятся.
показать весь комментарий
22.01.2022 08:20 Ответить
Йьоперний тєатр...
показать весь комментарий
22.01.2022 09:31 Ответить
Они там в Крыму еще и меломаны.
Уголовники, воры, оккупанты - но еще и меломаны.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:54 Ответить
Не повезло Австрии.
Не повезло Германии.
Давно бы слились в экстазе с РФ (от РФ - ресурсы, от просвещенного мирового человечества - технологии),
Чистая выгода и прибыль.
Однако это никак не получается и вообще невозможно, потому что мешает этому география: между Германией и РФ "затесались" Польша с Украиной.
Именно поэтому ни Польши, ни Украины на географической карте быть не должно согласно большим геополитикам шпрехающим по-немецки и балаболящим по-русски.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:57 Ответить
Оперный театр в Крыму?
Решили постебаться!
показать весь комментарий
22.01.2022 11:37 Ответить
 
 