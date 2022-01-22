За минувшие сутки обстрелы со стороны войск РФ не зафиксированы, - ООС
За прошедшие сутки, 21 января, и по состоянию на 7:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Можэт камута это и невыносимо слышать, но любая человеческая общность есть глубоко и крепко охлократична.
И любой сатрап возвышаецца настока, наскока он нравицца охлосу, соотвецтвует чаяниям охлоса.
Мойо убеждение, шо расплачивацца сваими головами за сваи хотелки должэн такжэ охлос, а не тока сатрап и ево свита.
Вас, русских, пощадили в 1991 - вы это поняли как фсепрощение и пошли на очередной круг.
Я за геноцыд преступных пород. Вас, северных корейцэф, китайцэф, персов, суданцэв, цэнтрально-американских индейцэф. Проигравшые должны освободить жызненное пространство для пабидителей.