За минувшие сутки обстрелы со стороны войск РФ не зафиксированы, - ООС

За минувшие сутки обстрелы со стороны войск РФ не зафиксированы, - ООС

За прошедшие сутки, 21 января, и по состоянию на 7:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

За минувшие сутки обстрелы со стороны войск РФ не зафиксированы, - ООС 01

Найгірше в цьому повідомленні, що в де-кого з'явиться думка "які гарні роськи, не стріляють"... Але ж це не привід, щоб залишатити усе, як є. Геть з нашої країни, не забули?
показать весь комментарий
22.01.2022 08:04 Ответить
Пшел вон,дебил.
показать весь комментарий
22.01.2022 08:33 Ответить
"які гарні роськи, не стріляють"
Можэт камута это и невыносимо слышать, но любая человеческая общность есть глубоко и крепко охлократична.
И любой сатрап возвышаецца настока, наскока он нравицца охлосу, соотвецтвует чаяниям охлоса.
Мойо убеждение, шо расплачивацца сваими головами за сваи хотелки должэн такжэ охлос, а не тока сатрап и ево свита.
Вас, русских, пощадили в 1991 - вы это поняли как фсепрощение и пошли на очередной круг.
Я за геноцыд преступных пород. Вас, северных корейцэф, китайцэф, персов, суданцэв, цэнтрально-американских индейцэф. Проигравшые должны освободить жызненное пространство для пабидителей.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:22 Ответить
 
 