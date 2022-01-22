За минувшие сутки обстрелы со стороны войск РФ не зафиксированы, - ООС

За прошедшие сутки, 21 января, и по состоянию на 7:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте также: Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию столкновения на Донбассе. За сутки – 4 обстрела со стороны войск РФ, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС