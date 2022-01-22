РУС
В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умерли 136 человек, выздоровели – 4 610

За прошедшие сутки, 21 января, в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2838, медработников – 535).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным профильного министерства, также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 608 человек;
  • летальных исходов – 136;
  • выздоровели – 4 610 человек.

Кроме того, отмечается, что за все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 842 011 человек;
  • выздоровели – 3 580 878 человек;
  • летальных исходов – 99 129;
  • проведено ПЦР-тестирований – 17 455 150.

+7
Нужно просто снять все ограничения - и ковид сам по себе закончится. Ведь правда ативаксеры?
22.01.2022 08:31 Ответить
+5
Ctrl-V, ctrl-C, не устал методичку московскую постить? Пожуй подорожника для успокоения, и пости своё гавно в белорашке-рашке, хай выздыхают.
22.01.2022 08:43 Ответить
+4
Ого, антиваксы, налетай, грипп лютует.
22.01.2022 08:22 Ответить
Ого, антиваксы, налетай, грипп лютует.
22.01.2022 08:22 Ответить
Ctrl-V, ctrl-C, не устал методичку московскую постить? Пожуй подорожника для успокоения, и пости своё гавно в белорашке-рашке, хай выздыхают.
22.01.2022 08:43 Ответить
Давно треба переводити учнів на дистанційну освіту. По класах нема половини школярів, класами ідуть на ізоляцію. Хворіють вчителі так, що нема кому заміняти. Все рівно хворі діти пропускають матеріал - це не навчання під час епідемії! Чому такі інертні, як завжди бояться в нас взяти ініціативу. Тим паче минують зараз школи кожен день, хто зна може рване коли небудь...
22.01.2022 08:41 Ответить
Ну так ж вчителі всі вакциновані... як тут навчальний процес припиняти? В такому випадку, влада просто визнає те, що вакцина нічого не дала у плані зниження рівня заражень та захворюваності.
22.01.2022 12:27 Ответить
Вакциновані - так. Донька мала коктейль з модерни+пфайзера і вже хворіла в квітні на ковід. Зараз хворіла вдруге. Пару днів була температура 38, загалом температура трималась 4 дні. Коли не була вакцинована, то було запалення легенів, уколи антибіотиків та купа ліків. Температура трималась 10 днів біля 39-40. Порівняти ці два рази навіть смішно. Легше грипу навіть. Лікарі давно вже кажуть, що вакцина полегшує перебік хвороби та дає менше шансів на ускладнення. Цього вам мало? Зараз хворіє багато дітей, які невакциновані.
22.01.2022 15:07 Ответить
Ви не зовсім уважно прочитали мій коментар.
Я ж не заперечував, що вакцина полегшує перебіг хвороби. Я мав на увазі, що вона ніяк, на жаль, не вплинула на ймовірність підхопити цю заразу
22.01.2022 18:52 Ответить
Після будь-якого щеплення людина все-рівно підхоплює вірус (бо це ж не маска), але вірус може по-різному себе вести в організмі. Після вакцин вірусу важче завдати шкоду організму, бо вже є антитіла. Ось і вся арифметика. В кого молодий та сильний організм, то вони можуть не відчути захворювання, максимум кволість, нежить. Більшість так і хворіють.
23.01.2022 09:45 Ответить
Нужно просто снять все ограничения - и ковид сам по себе закончится. Ведь правда ативаксеры?
22.01.2022 08:31 Ответить
Нужно больше ограничений - ими мьі прикончим зиму. Правда?
22.01.2022 09:07 Ответить
Шел бы ты туалеты мыть, а мы как-нибудь без чешских парашемоев разберемся
22.01.2022 09:24 Ответить
А хто це "мы"?
22.01.2022 10:40 Ответить
Обсос кацапский
22.01.2022 10:50 Ответить
Обрізаний
22.01.2022 21:19 Ответить
Женским максимализмом страдаете, господин хороший!
22.01.2022 09:28 Ответить
Правда
22.01.2022 09:59 Ответить
Из отчёта ревизоров по расходованию денег, выделенных ВР на лечение от ковида: закатаны в асфальт укравтодором без нарушения СНиП и ЕНиР. Только почему-то в два раза дороже, чем два года назад. Всё хорошо прекрасная маркиза.
22.01.2022 08:50 Ответить
Здравствуй омикрон , и естественно уровень заболеваемости будет как минимум ге ниже чем во Франции , где 200 тысяч в сутки .
22.01.2022 08:59 Ответить
Грипп лютует - сам лютуй! Хуже, брат, если ковидный вдруг начнется сабантуй! Сабантуй - кому-то праздник! А не знаешь - промолчи! Коль не пьешь ты водку с перцем, лук, чеснок скорей ищи! ( А. Твардовский мне помог!).
22.01.2022 09:38 Ответить
В Британии 100 тысяч и отменяют почти все ограничения. Так как решили, что омикрон не опаснее простуды.
22.01.2022 10:47 Ответить
договорюй,лахтінська падла Дєнісофф

Премьер-министр Ирландии: Бустерные прививки полностью изменили ситуацию

22.01.2022, 13:42


Страна отменила большинство ковидных ограничений.


Власти Ирландии отменили большую часть ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/ireland-set-rapidly-drop-almost-all-covid-19-restrictions-2022-01-21/ Reuters .

Премьер-министр Майкл Мартин заявил, что страна "пережила волну штамма Омикрон", а бустерные прививки "полностью изменили" эпидемическую ситуацию.

Итак, начиная с субботы, 22 января, в Ирландии бары и рестораны, а также другие заведения, принимающие посетителей, не должны закрываться в 20 часов или спрашивать у клиентов подтверждения прививки против COVID-19.

Отменены и требования по социальному дистанцированию, а также ограничение количества присутствующих на мероприятиях на открытом воздухе и в помещениях.
22.01.2022 13:03 Ответить
ви коли вже літеру "р" відкинете з прізвища?
22.01.2022 17:51 Ответить
пардон, другу "д"
22.01.2022 17:51 Ответить
Ну зафіксовані нові випадки, і що? Хай у вакцінованих з цього приводу голова болить. Їм ще стільки бустерів та додаткових доз треба ширнути, бо дві дози вже того кайфу не дають.
22.01.2022 13:52 Ответить
Чим більше вштрикнутих по Україні, тим вище захворюваність; то може оці вштрикнтуті саме і захворівають?...
22.01.2022 17:49 Ответить
И какая же зима без гриппа, друзья! Без температуры, кашля, соплей, ночных выпотов, болей в горле? А вот сердечно-сосудистые заболевания злокачественные опухоли и многое другое- им все-равно, что зима, что лето, что переходные периоды года. Косили, косят и будут косить население! Даже ковидников, даже привитых, даже легко, средне- и тяжело переболевших ковидом...
22.01.2022 15:46 Ответить
Чому я ніяк не можу захворіти, га? Часом промерзаю, бо недостатньо тепло вдягнутий, часом черевики промокають. Ходжу без маски, в транспорті маску не вдягаю, в магазинах не вдягаю (якщо не беруть касири гроші за товар, то полишаю такі магазини і більше до них не заходжу). Щеплення не роблю. А грип не бере! Ну, що робити в такому випадку, може хтось порадить...
22.01.2022 17:47 Ответить
не кажіть Гоп....
22.01.2022 17:59 Ответить
срочно пару доз и все как рукой снимет
22.01.2022 19:18 Ответить
Как завещали Гейтц, Фаучи и их ботоферма
22.01.2022 21:40 Ответить
 
 