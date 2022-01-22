6 355 41
В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умерли 136 человек, выздоровели – 4 610
За прошедшие сутки, 21 января, в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2838, медработников – 535).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным профильного министерства, также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 608 человек;
- летальных исходов – 136;
- выздоровели – 4 610 человек.
Кроме того, отмечается, что за все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 842 011 человек;
- выздоровели – 3 580 878 человек;
- летальных исходов – 99 129;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 455 150.
Я ж не заперечував, що вакцина полегшує перебіг хвороби. Я мав на увазі, що вона ніяк, на жаль, не вплинула на ймовірність підхопити цю заразу
Премьер-министр Ирландии: Бустерные прививки полностью изменили ситуацию
22.01.2022, 13:42
Страна отменила большинство ковидных ограничений.
Власти Ирландии отменили большую часть ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/ireland-set-rapidly-drop-almost-all-covid-19-restrictions-2022-01-21/ Reuters .
Премьер-министр Майкл Мартин заявил, что страна "пережила волну штамма Омикрон", а бустерные прививки "полностью изменили" эпидемическую ситуацию.
Итак, начиная с субботы, 22 января, в Ирландии бары и рестораны, а также другие заведения, принимающие посетителей, не должны закрываться в 20 часов или спрашивать у клиентов подтверждения прививки против COVID-19.
Отменены и требования по социальному дистанцированию, а также ограничение количества присутствующих на мероприятиях на открытом воздухе и в помещениях.