В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умерли 136 человек, выздоровели – 4 610

За прошедшие сутки, 21 января, в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2838, медработников – 535).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным профильного министерства, также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 608 человек;

летальных исходов – 136;

выздоровели – 4 610 человек.

Кроме того, отмечается, что за все время пандемии в Украине:

заболело – 3 842 011 человек;

выздоровели – 3 580 878 человек;

летальных исходов – 99 129;

проведено ПЦР-тестирований – 17 455 150.

Читайте также: За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, выявили 1552 новых случая. Среди заболевших 153 ребенка, - Кличко. КАРТА