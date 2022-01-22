Я заявлял о возврате схем по невозмещению НДС, а Гетманцев требует извинений за "обвинение" в кураторстве "скруток". Классика по Фрейду! - Данилюк
Данилюк заявил о возобновлении схемы невозмещения НДС, с которой массово столкнулись украинцы в начале нового года. А глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев требует от него, чтобы тот извинился за обвинения в кураторстве "скруток".
Об этом экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Казус Гетманцева: прочитал все буквы – не смог угадать слово. Некий Гетманцев, широко известный своим маниакальным желанием фискализировать все дышащее, решил отреагировать на мой пост о возобновлении схемы невозмещения НДС, с которой массово столкнулись украинцы в начале нового года, а также о том, что налоговую отдали под его, Гетманцева, "кураторство", - пишет Данилюк.
Он отмечает, что очень хорошо, когда власть реагирует на критику, но только при одном условии: если она может понять, за что ее критикуют.
"К сожалению, не наш случай. Как говорится, прочитал все буквы – не смог угадать слово. Вместо этого господин Гетманцев предложил мне извиниться за то, что он, мол, возглавляет другую схему – так называемые "скрутки". Классика по Фрейду!" – продолжает он.
Далее Данилюк подробно объясняет, что имел в виду:
1. Практика назначения "смотрящих" за работой государственных органов является неприемлемой. Руководить ГНС, как и БЭБ, должны их председатели, а не глава Налогового комитета.
2. Установление неформальных нормативов налоговой нагрузки как критерия для признания налогоплательщика рисковым и, соответственно, блокирование его хозяйственной деятельности – это варварство, ведущее к коррупции.
3. Задача Налогового комитета и его председателя – в тесной кооперации с министром финансов принимать законы, которые обеспечат уплату налогов и защиту законных прав и интересов налогоплательщиков.
"Если вы там только сейчас поняли, что реформа налоговой не работает, и единственное, что смогли придумать, – какую-то абсурдную сверхреформу, то вы или просто идиоты, или воры, которые всех вокруг считают идиотами", - делает ремарку он.
Также Данилюк отмечает, что вместе с сотнями тысяч украинцев требует четких ответов на вопросы:
① Получили ли вы так называемое "кураторство" над налоговой? Да или нет?
② Предоставьте, пожалуйста, конкретные цифры: сколько и на какую сумму заблокированы налоговые накладные и сколько плательщиков признано рисковыми. Действительно ли вы считаете, что все они - нарушители налогового законодательства? Если не все, то какой процент?
"Повторюсь для читателей: по моей информации, сейчас автоматически признаются рисковыми все плательщики, налоговая нагрузка которых по НДС за прошлый год составила менее 1,5% от общего оборота средств предприятия", - утверждает он.
"Что же касается результатов моей работы, господин Гетманцев, то ее оценил самый строгий судья - сам бизнес, который считает введение автоматического возмещения НДС во время моей каденции одной из лучших реформ. Будучи министром, я не пытался получить "кураторство" над налоговой, но боролся за ее очищение от "насировщины" и отстаивал ее независимость от Налогового комитета, который в то время, как и сейчас, пытался туда влезть, чтобы заработать. Я действительно был неудобен для власти, потому что работал на страну, а не на премьера или президента. Хочу и вам, господин Гетманцев, пожелать того же - попытаться быть полезным стране, а не руководителям Офиса президента или президенту лично", - резюмирует Данилюк.
Пи си той випадок коли гетьманцев сам признався що відповідає за скрутки
новиЄ, мАлАдиЄлітЦа ВАЗеленського, лише постарілі рила "мАлАдих регіАналов".
Все він розуміє і діючи саме так, він, як п*ятиколонний агент *****, здійснює диверсійні плани Кацапії по руйнуванню економіки України.
При цьому офіційні платежі (мінімальні) платяться також. "Свої" не платять нічого. Ура комбінатом Дані!