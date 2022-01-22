РУС
Я заявлял о возврате схем по невозмещению НДС, а Гетманцев требует извинений за "обвинение" в кураторстве "скруток". Классика по Фрейду! - Данилюк

Я заявлял о возврате схем по невозмещению НДС, а Гетманцев требует извинений за

Данилюк заявил о возобновлении схемы невозмещения НДС, с которой массово столкнулись украинцы в начале нового года. А глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев требует от него, чтобы тот извинился за обвинения в кураторстве "скруток".

Об этом экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Казус Гетманцева: прочитал все буквы – не смог угадать слово. Некий Гетманцев, широко известный своим маниакальным желанием фискализировать все дышащее, решил отреагировать на мой пост о возобновлении схемы невозмещения НДС, с которой массово столкнулись украинцы в начале нового года, а также о том, что налоговую отдали под его, Гетманцева, "кураторство", - пишет Данилюк.

Он отмечает, что очень хорошо, когда власть реагирует на критику, но только при одном условии: если она может понять, за что ее критикуют.

"К сожалению, не наш случай. Как говорится, прочитал все буквы – не смог угадать слово. Вместо этого господин Гетманцев предложил мне извиниться за то, что он, мол, возглавляет другую схему – так называемые "скрутки". Классика по Фрейду!" – продолжает он.

Далее Данилюк подробно объясняет, что имел в виду:

1. Практика назначения "смотрящих" за работой государственных органов является неприемлемой. Руководить ГНС, как и БЭБ, должны их председатели, а не глава Налогового комитета.

Читайте также: 2022 год Украина может пройти без новой программы с МВФ, – "слуга народа" Гетманцев

2. Установление неформальных нормативов налоговой нагрузки как критерия для признания налогоплательщика рисковым и, соответственно, блокирование его хозяйственной деятельности – это варварство, ведущее к коррупции.

3. Задача Налогового комитета и его председателя – в тесной кооперации с министром финансов принимать законы, которые обеспечат уплату налогов и защиту законных прав и интересов налогоплательщиков.

"Если вы там только сейчас поняли, что реформа налоговой не работает, и единственное, что смогли придумать, – какую-то абсурдную сверхреформу, то вы или просто идиоты, или воры, которые всех вокруг считают идиотами", - делает ремарку он.

Также Данилюк отмечает, что вместе с сотнями тысяч украинцев требует четких ответов на вопросы:

① Получили ли вы так называемое "кураторство" над налоговой? Да или нет?

② Предоставьте, пожалуйста, конкретные цифры: сколько и на какую сумму заблокированы налоговые накладные и сколько плательщиков признано рисковыми. Действительно ли вы считаете, что все они - нарушители налогового законодательства? Если не все, то какой процент?

"Повторюсь для читателей: по моей информации, сейчас автоматически признаются рисковыми все плательщики, налоговая нагрузка которых по НДС за прошлый год составила менее 1,5% от общего оборота средств предприятия", - утверждает он.

Читайте также: Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы почти на 1,2 млрд грн, более 72 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев. ИНФОГРАФИКА

"Что же касается результатов моей работы, господин Гетманцев, то ее оценил самый строгий судья - сам бизнес, который считает введение автоматического возмещения НДС во время моей каденции одной из лучших реформ. Будучи министром, я не пытался получить "кураторство" над налоговой, но боролся за ее очищение от "насировщины" и отстаивал ее независимость от Налогового комитета, который в то время, как и сейчас, пытался туда влезть, чтобы заработать. Я действительно был неудобен для власти, потому что работал на страну, а не на премьера или президента. Хочу и вам, господин Гетманцев, пожелать того же - попытаться быть полезным стране, а не руководителям Офиса президента или президенту лично", - резюмирует Данилюк.

Я заявлял о возврате схем по невозмещению НДС, а Гетманцев требует извинений за обвинение в кураторстве скруток. Классика по Фрейду! - Данилюк 01
Я заявлял о возврате схем по невозмещению НДС, а Гетманцев требует извинений за обвинение в кураторстве скруток. Классика по Фрейду! - Данилюк 02

Автор: 

НДС (421) Данилюк Александр (469) Гетманцев Даниил (412)
Топ комментарии
+20
Гетманцев - ворог України!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 09:09 Ответить
+20
показать весь комментарий
22.01.2022 09:20 Ответить
+14
Ресурсный закон от Гетманцева и Слуг это саботаж и уничтожение ФОП 95% ФОП в один день 1 января по указанию налоговой под видом РРО заблокировали все рахунки в банках и все терминалы принимавшие безнал карт банка не работают а налички нет у банкоматов очереди о которых забыли наличку в банкоматы банкам просто нечего загружать 1--2-5-10 гривен норма...купюры в банкоматах....продуктовые ФОП не завозят товар встали заводы продуктов некуда отгружать на склад идёт длительного хранения скоропортящиеся снизили в 3--6 раз количество товара крупные сети также не спасают у народа нет налички у крупных сетей пока терминалы карт банков работают и на сколько этого хватит пенсии в феврале будут с задержками....а Гетманцев пребывает в прострации и наркотическом бредовом состоянии не понимая реализма в стране
показать весь комментарий
22.01.2022 09:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Та нє-Фрейд тут навіть поряд не стоїть...
показать весь комментарий
22.01.2022 09:08 Ответить
Гетманцев - ворог України!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 09:09 Ответить
Один з найлютіших! Більш нарваніший п*ятиколонець, ніж д*Єрмак з Татаровим та Демченком.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:39 Ответить
Ничего личного, только деньги. Работа такая.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:12 Ответить
Нічорта подібного! Істотами типу гетьманцева в першу чергу керує ненависть до української України.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:40 Ответить
На воре шапка горит
Пи си той випадок коли гетьманцев сам признався що відповідає за скрутки
показать весь комментарий
22.01.2022 09:17 Ответить
Нічого дивного. Все закономірно. Бо, ці новиЄ, мАлАдиЄ літЦа ВАЗеленського, лише постарілі рила "мАлАдих регіАналов".
показать весь комментарий
22.01.2022 09:19 Ответить
Хватит уже цацкаться с этим аферистом гетьмановичем,пора в открытую призвать правоохранительные органы арестовать его мать и записанное на нее огромное количество имущество,которое сынок уклонил от уплаты налогов.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:20 Ответить
От тільки не треба про "правоохранительные органы".
показать весь комментарий
22.01.2022 09:47 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 09:20 Ответить
Сівкович та Волошин це навіть не індикатори прокацапськості нутра гетьманцева, а факт, який доводить на 100%, що він агент *********. Та він і не особливо приховує це.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:50 Ответить
Вопрос не в Гетманцеве - вопрос в Зеленском.
показать весь комментарий
22.01.2022 10:16 Ответить
Гетьманцев должен сидеть. Если кто предатель, то это он!
показать весь комментарий
22.01.2022 11:17 Ответить
73%! Ви зробили то разом!
показать весь комментарий
22.01.2022 09:21 Ответить
Ресурсный закон от Гетманцева и Слуг это саботаж и уничтожение ФОП 95% ФОП в один день 1 января по указанию налоговой под видом РРО заблокировали все рахунки в банках и все терминалы принимавшие безнал карт банка не работают а налички нет у банкоматов очереди о которых забыли наличку в банкоматы банкам просто нечего загружать 1--2-5-10 гривен норма...купюры в банкоматах....продуктовые ФОП не завозят товар встали заводы продуктов некуда отгружать на склад идёт длительного хранения скоропортящиеся снизили в 3--6 раз количество товара крупные сети также не спасают у народа нет налички у крупных сетей пока терминалы карт банков работают и на сколько этого хватит пенсии в феврале будут с задержками....а Гетманцев пребывает в прострации и наркотическом бредовом состоянии не понимая реализма в стране
показать весь комментарий
22.01.2022 09:22 Ответить
От тільки не вірно, що " Гетманцев пребывает в прострации и наркотическом бредовом состоянии не понимая реализма в стране ".
Все він розуміє і діючи саме так, він, як п*ятиколонний агент *****, здійснює диверсійні плани Кацапії по руйнуванню економіки України.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:45 Ответить
за цим рьіго-кацапчєком тре слідкувати, щоб не чкурнуло
показать весь комментарий
22.01.2022 09:28 Ответить
Гетманцев должен давно висеть на осине.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:53 Ответить
Да, вообще этот коррупционный налог заменить на налог с продаж и тем самым сократить длинную череду фиктивных фирм-прокладок, не говоря уже о схемах "по возмещению НДС"!
показать весь комментарий
22.01.2022 10:24 Ответить
Не отмените. Этот НДС-40 процентов бюджета.
показать весь комментарий
22.01.2022 10:35 Ответить
Да, просто! Налог с продаж дасть все 50% (хотя его ставка будет не более 5%)
показать весь комментарий
22.01.2022 10:45 Ответить
Ага. А то все европейские страны до сих пор не обнаружили такую простую схему. Все никак от НДС неоткажуться. Подай Макрону предложение, может в премьеры выдвинет.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:04 Ответить
А ты из бюджета питаешься? Нечего будет разворовывать?
показать весь комментарий
22.01.2022 18:24 Ответить
Ты в будние дни, нормальный. Но, сегодня суббота. Под бемсом?
показать весь комментарий
22.01.2022 20:05 Ответить
Вся "зеленая" власть - подельники Кремля. Банкует Коломойский.
показать весь комментарий
22.01.2022 10:27 Ответить
Белый и пушистый Данилюк, который"працював на країну" и поэтому привел к власти Зеленского и Гетманцева. А когда Зеленский, выпер его от власти, в Данилюке проснулся литературны критик. Прежде, чем открывать рот, Данилюкам, Шабуниным, не мешало бы рассказать, они действолвали из "любви к искусству", или чего-другого хотели?
показать весь комментарий
22.01.2022 10:34 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 11:02 Ответить
Гетманцев, редкой души чмо !!! Своими действиями он провоцирует Украинцев, которые честно заработали свои деньги прятать и выводить их за рубеж !!! Хотя у самого ряшка в пушка в пушку. Ну ничего пару лет мы потерпим....а потом беги вова...беги!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 11:28 Ответить
Пусть сбудутся все хотелки этого ******** Гетманцева. Быстрее сбудутся. Быстрее свалит. Причем , всем табором. Во главе с артыстом.
показать весь комментарий
22.01.2022 11:34 Ответить
нету смертной казни от этого и бардак
показать весь комментарий
22.01.2022 11:45 Ответить
Цей "викладач" з КНУ кураторствує всю митницю. Мішки з нашим "пливуть, біжать, плигають, їдуть" з усіх митниць. Українська митниця зараз - це як рецидив онкології, робиться зорганізмом митниці щось страшне:вона тотальної хвора, і заражую вже молоде покоління сотників. Кожний водій буса, а мабуть і фари, і принцепа, трейлер платить мзду кешом митникам за неприскіплеву перевірку, коли розкидається иитникам весь товар з середини навкруги. А потім водій часами складає все назад в середину. Щоб цього уникнути платять я 500-900 євро, в залежності від кількості товару і візуально-приблизно вартості: пакети, кульки, стара техніка, мебель б/у, коробки, валізи і тд.
При цьому офіційні платежі (мінімальні) платяться також. "Свої" не платять нічого. Ура комбінатом Дані!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:59 Ответить
Читати з "Налом"
показать весь комментарий
22.01.2022 13:00 Ответить
ЗЕшоблу в отставку в полном составе!!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 15:56 Ответить
 
 