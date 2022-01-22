США просили РФ не обнародовать американский ответ на предложения по "гарантиям безопасности". Лавров отмечал целесообразность публикации, - The Washington Post

США попросили Россию не обнародовать американский ответ на предложения по "гарантиям безопасности". В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что публикация "была бы правильной".

Об этом изданию The Washington Post заявили источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

При этом, как отмечает издание, в Госдепартаменте США не исключается, что Москва все равно решит обнародовать письмо. Как ожидается, в ответе США дадут понять, что заинтересованы в продолжении диалога, но исключат отказ НАТО от политики открытых дверей, а также изложат встречные предложения.

Как рассказали источники The Washington Post, несмотря на то, что в письме США откажутся от основных требований России, в Белом доме считают, что его отправка все равно будет полезна, поскольку с ним ознакомится лично президент Владимир Путин.

"Это в наших интересах, чтобы человек, который принимает единоличные решения в России, ознакомился с нашей позицией и решил, как двигаться дальше", - заявил источник в Белом доме.

В свою очередь Лавров заявлял, что Москва считает целесообразным опубликовать ответ США относительно предложенных Россией "гарантий безопасности". При этом он подчеркивал, что вопрос публикации будет обсужден с США.