США просили РФ не обнародовать американский ответ на предложения по "гарантиям безопасности". Лавров отмечал целесообразность публикации, - The Washington Post

США попросили Россию не обнародовать американский ответ на предложения по "гарантиям безопасности". В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что публикация "была бы правильной".

Об этом изданию The Washington Post заявили источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

При этом, как отмечает издание, в Госдепартаменте США не исключается, что Москва все равно решит обнародовать письмо. Как ожидается, в ответе США дадут понять, что заинтересованы в продолжении диалога, но исключат отказ НАТО от политики открытых дверей, а также изложат встречные предложения.

Как рассказали источники The Washington Post, несмотря на то, что в письме США откажутся от основных требований России, в Белом доме считают, что его отправка все равно будет полезна, поскольку с ним ознакомится лично президент Владимир Путин.

"Это в наших интересах, чтобы человек, который принимает единоличные решения в России, ознакомился с нашей позицией и решил, как двигаться дальше", - заявил источник в Белом доме.

Читайте также: США на следующей неделе направят России список своих "опасений и идей", – Блинкен

В свою очередь Лавров заявлял, что Москва считает целесообразным опубликовать ответ США относительно предложенных Россией "гарантий безопасности". При этом он подчеркивал, что вопрос публикации будет обсужден с США.

кремліни ще не в'їхали що:

"публікуй, не публікуй, все одно получиш #уй !"
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017810975574 Свірський Андрій

Человеком Года должен быть простой Русский Мужик Вася!

Этот упертый Вася уже не первое десятилетие верит в чудо-Царя и его божественную миссию.

На Васю повесили увеличение пенсионного возраста, НДС, Африку, Сирию, ЛНР и ДНР, космодром Восточный, "Генерала Кузю", позор и унижение в Спорте!

Но Вася чешет яйца и продолжает верить в Путина и ненавидеть Америку, Украину, WADA, Европу, геев и весь Мир!
Да и сам вася каждое утро возвращается с Бодуна.
Может, в самом деле не стОит публиковать некоторые вещи? Турецкий султан в свое время вряд ли публиковал письмо от запорожских казаков.
Отаман Сирко был хороший военачальник...но как дипломат слабоват..письмо явно идиотское...потеряли вероятного союзника против москвы
ще неясно чи був такий лист запорожців
У яворницкого есть...надо посмотреть документ ли это либо он взял из легенд...
не сумніваюся що такий текст є, але чи є в архіві Стамбула?
На счет Стамбула сомневаюсь...если бы папе римскому написал, то сохранился бы 100%..там каждая бумажка подшивалась...А вот Стабула ну шото очень сомневаюсь..
треба сидіти в архіві і шукати, але потрібно знати арабську мову, а в нас готують філологів-тюркологів чи істориків-тюркологів?
це "скрепні архіви"
лист запорожців був перекладений європейськими мовами і був свого часу дуже популярним

Блінкіну варто було б запросити українського редактора тексту свого листа
С иной стороны там речь идёт о нас и пусть в мире прочитают о чем говорят две странны с крупным арсеналом ЯО...
Так і Будапештський меморандум був же опублікований, ну і що з того. Папір все стерпить.
фак ю раша- таку відповідь можна опублікувати
Лавров очень удачно проводит переговоры. Ещё пару встреч и Украине передадут Томагавки ядерное оружие и авианосец
На днях США пустили на метал два неядерних авіаносця, які були на консервації (значно в кращому стані від "Кузі"). Продали підряднику, який на цьому заробить хороші гроші, за символічний 1 цент.
Вот блин, я бы доллар дал.
Їх утримувати- всього бюджету України не вистачить
Чому США не хотять оприлюднення цього листа? Може тому, що там є речі, які вони обіцяють зробити через силу і зі сторони вони будуть виглядати як слабкість?
Одне діло якщо США би не хотіли, але коли сумний кінь Лавров навпаки хоче, каже про те, що там щось дуже для козломордих вигідне.
Как то это не очень приятно выглядит.
В разі публікації не забудьте - те, куди американці послали рашу пишеться разом.
Є на цю тему гарний анекдот

1 сентября. Урок https://zasmeshi.ru/joke/category/1315/russia.html русского языка. Вовочка спрашивает у молоденькой учительницы:

- Марь Иванна, а пох*й пишется слитно или раздельно?

- Вовочка, немедленно вон из класса! И чтоб до конца четверти я тебя не видела на своих уроках!

И Вовочка не ходил на русский. Прошел месяц, звонят ему из школы, говорят, на русский ходить уже можно. Приходит он на урок, а там вместо Марьи Ивановны, которая ушла в декрет, старый https://zasmeshi.ru/joke/category/1561/jews.html еврей Арон Моисеевич. Решил Вовочка и с его уроков слинять, задал тот же вопрос:

- Арон Моисеевич, а пох*й пишется слитно или раздельно?

- Видите ли, молодой человек, если брать во внимание глубину реки Иордан, то раздельно, а если брать во внимание мое https://zasmeshi.ru/sms/category/270/love-relationship.html отношение к твоей глупой выходке, то слитно!
Американці так і не зрозуміли, що кацапам і нафіг зміст відповіді, їм головне показати всьому світу, що їх злякалися і дали відповідь на папері, як ті вимагали своїм ультиматумом.
Американці так і не зрозуміли...

Да ты что? Т.е. ты умнее или все же они они поступают так, как им выгодно?
А как им выгодно?
Ну ответ же в вопросе) Поступают так, как считают приоритетным для себя, для США. Кто-то может поверить, что американцы что-то не додумали, в чем-то не уверены, думают, так как же им все-таки быть..... А о своих планах мне, к сожалению, не докладывают.) Да собственно как и нашему руководству, как бы этого не хотелось)
То есть никакой конкретики. Вот выгодно США-и всё тут. А дальше-трава не расти.
Все, понятно. Остановимся на том, что все, что делают американцы, это от огромной, всепоглощающей любви к Украине, при чем себе в ущерб. Интересно, какой % американцев (не иммигрантов) знают, где собственно находится Украина)
А в чём ущерб себе?
"В ущерб себе" - естественно сарказм. Этого они никогда на сделают, неужели не понятно по эвакуации семей дипломатов США? Это из разряда - оружие мы вам подкинули, теперь воюйте с москалями, а мы домой , по сиэнэнам войнушку смотреть с попкорном и колой)
Ну и? Пусть москали не нападают. Или москалям жить неохота? Ну так разве в этом вина США? Что москали такие упоротые?
воєї поради точно не чекаю. Вивчи спочатку мову держави чий хліб їси, а потім будеш вчити - малорос.
ЧТО В ЛОБ,ЧТО ПО ЛБУ

НЕ думаю,що даний "пропагандистський успіх" для коцяпів- це хоч на тиждень..

МИД РФ: Итак, нас послали нахер, но это часть нашего великого стратегического пути.
Таке враження,що дописувачі на Цензорі одні "дипломати"...)
Просто Америка не хочет озвучивать свою пэрэмогу, стеснительные., поручат это Вовочке.
Прочитал все комментарии. Никто ничего так и не понял.
Поясняю:
Публикация ответа нужна Кремлю исключительно и только для одной цели: Для очередной пропагандистской волны направленной на внутреннего потребителя (россиян). Нарратив будет стандартый: Мы хотим мира и предлагаем США договориться, а США хотят войны, поэтому отвергают все наши предложения.
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят" (с). Путин - превзошел Гебельса в этом.
США это все прекрасно понимают и пытаются предотвратить запретом публикации, но при этом отдают себе отчет, что опубликуют в любом случае. Такую возможность лишний раз промыть мозги россиянам, Путин не упустит.
CША приготувалося моргнути.
Там будут неприятные для Украины вещи.
+1000
Не уживлюсь если это черовий фейк
вітаю короче , ви розповсюдили кремлівський фейк...в статті WP яка за версії. медузи , на яку посилайтесь ви так от в цій статті нічого нема про якесь таємниче джерело зате э Мария Илюшина нештатний російський кореспондент якій WP висловлював подяку в долученні до цієї статті
коцапы такие смешные - разве американьцы когда-то предавали своих юнитов...
Влада в Московії давно вже не легітимна і розглядати будь-які її вимоги - це абсурд і неповага до себе.
Америкоси молодці, спровокували коняку зачитати те що він насправді ніколи не зачитував би, та він і не зачитає коли дізнається про зміст того письма, бо навіть кінь зрозуміє.
Московіти повинні бути впевненими, що війна почнеться, а для деяких упоротих вже почалось, натівським вторгненням у тундру для захвату у рабство чукчів та бурятських шахтЬОров. То якже без оприлюднення вимог ...йла ? Народ должЄн знать всЬО. Американські вимоги - то "то таке". Вони завжди на користь імперіалістів.
зроби прохання як "не робити" і москаль зробить як тобі треба )
на американских интернет-форумах всецело господствуют промосковская вата и кремлёвские тролли
основные тезисы: Байден - коммунист, США на грани краха, путти - единственный мировой лидер, способный предотвратить упадок белой расы, за Украину воевать не стоит, украинцы - это те же русские, и вообще - политика Байдена ведёт к новой мировой войне
