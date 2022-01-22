РУС
Логика Путина изменилась, раньше он был против Украины в НАТО, а теперь против НАТО в Восточной Европе, - Порошенко

Аппетиты Кремля растут, и если раньше Путин был против Украины в НАТО, то теперь он против присутствия НАТО в Восточной Европе. Противостоять его ультиматумам может только объединенная общая позиция Украины и всего цивилизованного мира.

Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

"Ситуация кардинально изменилась. Пять лет, с 2014 по 2019 год, логика Путина заключалась в следующем: "нет Украине в НАТО". Нет – НАТО в Украине, нет учениям, нет поставкам оружия, нет общим маневрам, нет общим инициативам. С 2019 по 2021 год логика изменилась, мы уже видим "нет - НАТО в Восточной Европе", - отмечает Порошенко.

"Приведу один пример. МИД России подчеркнул, что он теперь уже требует выведения  войск НАТО из Болгарии и Румынии. Какова реакция моего большого друга президента Румынии? Через три часа был созван Совет национальной безопасности и обороны, через пять часов были утверждены правила действий – что каждый и когда делает. Через 7 часов – обращение в военный комитет НАТО, через десять часов все знали, какой отпор получит Путин в связи с исполнением своего ультиматума", – привел пример Порошенко.

"В Болгарии президент, считавшийся пророссийским, на сегодняшний день сделал очень жесткое заявление и созвал внеочередное заседание правительства", - отметил Порошенко.

Читайте также: НАТО отвергает требования РФ вывести военных из Болгарии и Румынии

Порошенко подчеркнул: недооценка угрозы – это тоже преступление.

"Я не хочу никого пугать для того, чтобы спасти Украину. Потому что Украина может дать отпор тогда, когда она сильна, а сильна она тогда, когда она едина", – резюмирует Порошенко.

+40
22.01.2022 10:09
+39
22.01.2022 09:51
+26
22.01.2022 10:11
Чергове васпаленіє красних ліній від стрінгів у лапатного сцаря...
22.01.2022 09:51
ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ОТКУДА У ОКУРКА- ЛОГИКА... ЭТО РАСТЕТ В РАЗМЕРАХ его деменция навыверт идет мозг и психика старческие приколы и может рост метастаз и опухоли ...
22.01.2022 10:01
Есть абсолютное правило: чем благополучнее и свободнее живут люди, тем меньше им нужен бред об имперском величии державы, особом пути и кольце врагов.



22.01.2022 11:27
Так, всі вірно. Але є одно АЛЕ. Вчені стверджують, що будь-які ресурси на Землі мають своє кінцеве значення. Тому диктатори поспішають вихопити з-під носа інших побільше пирога. Ось вам і технологія Північних потоків. Зараз, або буде пізно.
22.01.2022 11:36
22.01.2022 09:51
Пані Софіє !!! ЙЙЙой!!! Ну і "щоб два рази не вставати" - Бодай би ви ...уки всі показилися й здохли !!! ( На предмЕт сказу маю сумнів... Сказилися вже дуже давно...) Ну-у ...Тоді, хай хоч здохнуть !!!
22.01.2022 10:13
Иногда думаю , что политики и и политтехнологи - туповаты.
Столько аргументов есть против раши и ее правителей - но политтехнологи их не используют , а топчутся на узкой полоске .
22.01.2022 10:25
Та вони не туповаті.Навпаки. "Оціннь кусить хоцицца!!!"
22.01.2022 10:29
😀😀😀
22.01.2022 10:30
В мене враженя що у багатьох людей,як усобак,з'явилася безумовна реакція на Порошенко.
Побачивши,чи почувши його - одразу заплющують очі,затикають вуха і повторюють російську мантру "только не Порошенко!"
22.01.2022 09:55
Поправочка:
В мене враженя що у багатьох людей,як усобак,з'явилася безумовна реакція на Порошенко.
Побачивши,чи почувши його - одразу заплющують очі,затикають вуха і повторюють російську мантру "только не Порошенко!"
22.01.2022 10:17
Фуйло наперстки просто переставляє, запутати хоче
22.01.2022 09:57
Кацапская армия готовится грабить дома украинцев 😀😀😀😀
22.01.2022 09:58
Апетити ростають Доки нема холодного душу
22.01.2022 10:07
Вчора Порох на рингу в шустрого однозначно виграв черговий бій в Зе за лохторат.
На жаль, але лохторат вчора був такий, що виграти той бій нокаутом було неможливо. Хоча - по очкам (70/30) - виграш не помітити було неможливо.
22.01.2022 10:08
22.01.2022 10:09
Бо ВІН - ЛЮДИНА!
22.01.2022 10:18
Він, до речі, на роботу по Лондону часто добирається велосипедом. А нашого ніхто на велосипеді так і не побачив.
22.01.2022 10:20
Бо його лісапед захований у броньованому мерсі,у кортежі з десятків авто,щоб захиститися від проявів любові "мудрого наріду".
22.01.2022 14:33
Честь ему и хвала!!
22.01.2022 15:47
22.01.2022 10:11
А,сприяла зростаню домогань, зрадницька поведінка Німеччини,котра немає Самодостатньої економіки,цілковито сировинно,й енергозалежна,але,й,як кацапня з претензіями!
22.01.2022 10:26
Пороху хвала!
Розмазав зелебенських, як мазальниця кізяк з глиною по долівці, тоненьким шаром!
22.01.2022 10:29
***** замахивается на больше, чтобы получить то что ему надо - Украину. Петрушка жирик специально во всвойственной манере сумасшедшего, чтобы все услышали, но можно было сказать, что не обращайте внимания он больной, сказал, что нужно что-то сейчас сделать, намекая видимо на ядерный удар по Украине, чтобы НАТО и США сбежали. Потом ***** в оправдание скажет, что Штаты когда-то ударили по Японии, чтобы прекратить войну. Поэтому у них руки чешутся нанести тактический ядерный удар по Украине, в случае неудавшегося блицкрига, а он не удастся. Но что я тебе *****кремлядь бандитская кровавая скажу, как и многие украинские граждане. Если ты тварь осмелишься на это и пострадают наши семьи, я первый хорошо разговаривающий па руски украинец запишусь в команду смертников чтобы достать тебя в бункере, заодно применить возмездие ко всей твоей банде. Будет вам смерть.
22.01.2022 10:32
Вот в том то и состоит очень серьёзная ошибка путлера и его окружения. Они до сих пор думают, что в случае оккупации Украины т.н. русскоговорящие украинцы не оказывая никакого сопротивления выйдут встречать его зелёных человечков с хлебом-солью. Он никак не поймёт, что даже наши местные доморощенные ватники стали называть его упырём и куйлом.. Несомненно есть и упоротые, но таких становится всё меньше и меньше. Особо упоротых воспитывают
22.01.2022 10:45
Усвідомлення натівцями цієї тези є ахілесовою п'ятою ...йла. Бажаєш багато, то й отримаєш відповідно, але все навпаки.
22.01.2022 11:25
Видсич лучше всего давать на подьемнике в Буковеле.
22.01.2022 10:33
СССР сдох от обширного Инфакта,РАБссия повторит подвиг сей обширним Инсультом
22.01.2022 10:41
Эта речь направлена больше против Зеленского )) Мол,те так,а ты не. Зеленский конечно небольшого ума. Но он как блоха на гребешке - слушает,что США сначала скажут. Шоб не наворотить еще больших глупостей. Сам Порошенко,не в тех условиях шоб поучать. Лолита это или просто предатель.Вор или кто еще. - Следствие не закончено. Если окажется ,что виновен - то понятны мотивы выжимания лозунгов-чисто как обманный ход чтобы выжить.
22.01.2022 10:47
Как раз Порошенко в тех условиях,чтоб поучать ,а ты нет )и закончится все тем,что ПАП размажет твою блоху по полной -Запад снова приветик зебобе передал,слив Сейшелы )
22.01.2022 11:46
Був би сьогодні Порошенко президентом України, то вже давно добився би санкцій США і Європи на Засрашку тільки за наміри напасти. А півшостого, якому кришка піаніно роздавило яйця, постійно втікає то в Буковелі, то в Омани, то на Сейшели і витрачає бюджетні гроші на своє задоволення. Було б добре, якби воно не заважало. А так приїде на місяць, вигрібе всі гроші на дороги і свої телеканали і знову на відпочинок. Армія без оборонного замовлення, без ракет "Нептун", яку ще розробили при тій владі.
22.01.2022 10:48
Та оба они одинаковые )) Просто один опытнее другого. Брехать ))
22.01.2022 10:54
А за кого з них ти голосував?
22.01.2022 11:12
Не за них
22.01.2022 11:22
А за кого?
22.01.2022 11:56 Ответить
За Грибоускайте ))
22.01.2022 11:58 Ответить
це із тої опери, що всі баби гляді? То виходить, що і твоя мама? Не потрібно дурити нарід, зовсім не однакові, і навіть немає чого порівнювати, Порошенко - державний діяч, 5 президент, патріот, який для України допоміг відродити армію, зробив асоціація з ЄС і безвіз, допомагав прийняттю закону про захист української мови і допоміг отримати Томос. Зберіг Україну, почистив банківську систему, зробив децентралізацію, прозоро, санкції проти Засрашки і міжнародну коаліцію, яка підтримала Україну. Відродив ЗВР до 26 мільярдів доларів США, відсудив у Засрашки, те, що вона заграбастала незаконно і залишив Блазню виграних 3,7 мільярда доларів США. Залишив в казні 170 мільярдів гривень і зростаючу економіку на 4%. Успіхи Бласня перераховувати не буду, бо крім дорогих в три рази доріг немає нічого. Скрізь негатив і недофінансована армія в период війни. Участь з Беником у викрадені з банка 5,5 мільярда людських грошей, бо в офшорах на його рахунку знайшлося 41 мільйон доларів США.
22.01.2022 11:20 Ответить
Да неужели?а летать на Сейшелы на самолёте мертвечука,которого ты типа щимешь?не прибедняйся)мочи зелёной ты напился выше крыши -еще и добавки просишь
22.01.2022 11:20 Ответить
Так это не логика поменялась.
Просто аппетиты возросли.
22.01.2022 10:54 Ответить
Это шуллер подымает ставки. Прием такой. А крыть им нечем.
22.01.2022 11:00 Ответить
Нічого не помінялось, все по старому. Логіка ***** щодо Криму- потрібно розв'язати війну на Донбасі, а потім обміняти припинення війни на визнання Криму. З НАТО так само- потрібно вимагати виводу НАТО з Східної Європи, а так як це неможливо- то хоча б дійти згоди щодо неприйняття України. ***** завжди *********** сильно, проте відщипує трішки. Всі це розуміють.
22.01.2022 11:05 Ответить
Усвідомлення натівцями цієї тези є ахілесовою п'ятою ...йла. Бажаєш багато, то й отримаєш відповідно, але все навпаки.
22.01.2022 11:21 Ответить
США открыли Лэен=Лиз для Украины...,включая знаменитые ПРЗК Стингер...
22.01.2022 11:11 Ответить
Доконає ...йло тільки летальна зброя. Як з'являться натівські літаки та бронетехника у підрозділах ВСУ, воно ще трохи пошкварчить, а потім здує щоки. Головне, що залізні натівські яйця показали м'яким оленячим ріжкам місце ..... на грубці.
22.01.2022 11:16 Ответить
Апетит розігрався у кремлівського ублюдка, останнім часом , що тут поробиш😡
22.01.2022 11:17 Ответить
Не неси пургу, земеля с Рязані. Сейчас глядачі займаються вивченням інструкції по использованию NLAW.
22.01.2022 11:23 Ответить
...логика маленького зелёного никогда не меняется. Его задача война нашими руками. Любые ее формы. А какая разница з НАТО, без НАТО,....главное между людьми.
22.01.2022 11:41 Ответить
И кстати....если вы думаете, что перед вами одиночный придурок -самоучка, то вы ошибаетесь. У ВСЕХ!...есть свое начальство, перед которыми отчитываются. Главное лицо врага не он. Он всего лишь манипулятор, Россия инструмент, а русские - стадо ослов, которых используют.
22.01.2022 11:58 Ответить
Просто апетит виріс. Викине США з Європи, розвалить ЄС і забере всю Європу. Виконає заповіт та мрію Сталіна.
22.01.2022 13:02 Ответить
ну типо если просить очень много то что то дадут -а то скажут мы просили а вы ничего не дали
22.01.2022 13:26 Ответить
А шо зделало ЗЕчмо? Укатило на Сейшелы за инструкциями от ФСБ и вбухало очередную кучу бабла в асфальт. Хоть бы грохнул его уже кто-нибудь. Толку от ЗЕ НИКАКОГО. Один вред
22.01.2022 15:38 Ответить
 
 