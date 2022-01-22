Логика Путина изменилась, раньше он был против Украины в НАТО, а теперь против НАТО в Восточной Европе, - Порошенко

Аппетиты Кремля растут, и если раньше Путин был против Украины в НАТО, то теперь он против присутствия НАТО в Восточной Европе. Противостоять его ультиматумам может только объединенная общая позиция Украины и всего цивилизованного мира.

Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

"Ситуация кардинально изменилась. Пять лет, с 2014 по 2019 год, логика Путина заключалась в следующем: "нет Украине в НАТО". Нет – НАТО в Украине, нет учениям, нет поставкам оружия, нет общим маневрам, нет общим инициативам. С 2019 по 2021 год логика изменилась, мы уже видим "нет - НАТО в Восточной Европе", - отмечает Порошенко.

"Приведу один пример. МИД России подчеркнул, что он теперь уже требует выведения войск НАТО из Болгарии и Румынии. Какова реакция моего большого друга президента Румынии? Через три часа был созван Совет национальной безопасности и обороны, через пять часов были утверждены правила действий – что каждый и когда делает. Через 7 часов – обращение в военный комитет НАТО, через десять часов все знали, какой отпор получит Путин в связи с исполнением своего ультиматума", – привел пример Порошенко.

"В Болгарии президент, считавшийся пророссийским, на сегодняшний день сделал очень жесткое заявление и созвал внеочередное заседание правительства", - отметил Порошенко.

Читайте также: НАТО отвергает требования РФ вывести военных из Болгарии и Румынии

Порошенко подчеркнул: недооценка угрозы – это тоже преступление.

"Я не хочу никого пугать для того, чтобы спасти Украину. Потому что Украина может дать отпор тогда, когда она сильна, а сильна она тогда, когда она едина", – резюмирует Порошенко.