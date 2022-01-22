Логика Путина изменилась, раньше он был против Украины в НАТО, а теперь против НАТО в Восточной Европе, - Порошенко
Аппетиты Кремля растут, и если раньше Путин был против Украины в НАТО, то теперь он против присутствия НАТО в Восточной Европе. Противостоять его ультиматумам может только объединенная общая позиция Украины и всего цивилизованного мира.
Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".
"Ситуация кардинально изменилась. Пять лет, с 2014 по 2019 год, логика Путина заключалась в следующем: "нет Украине в НАТО". Нет – НАТО в Украине, нет учениям, нет поставкам оружия, нет общим маневрам, нет общим инициативам. С 2019 по 2021 год логика изменилась, мы уже видим "нет - НАТО в Восточной Европе", - отмечает Порошенко.
"Приведу один пример. МИД России подчеркнул, что он теперь уже требует выведения войск НАТО из Болгарии и Румынии. Какова реакция моего большого друга президента Румынии? Через три часа был созван Совет национальной безопасности и обороны, через пять часов были утверждены правила действий – что каждый и когда делает. Через 7 часов – обращение в военный комитет НАТО, через десять часов все знали, какой отпор получит Путин в связи с исполнением своего ультиматума", – привел пример Порошенко.
"В Болгарии президент, считавшийся пророссийским, на сегодняшний день сделал очень жесткое заявление и созвал внеочередное заседание правительства", - отметил Порошенко.
Порошенко подчеркнул: недооценка угрозы – это тоже преступление.
"Я не хочу никого пугать для того, чтобы спасти Украину. Потому что Украина может дать отпор тогда, когда она сильна, а сильна она тогда, когда она едина", – резюмирует Порошенко.
Столько аргументов есть против раши и ее правителей - но политтехнологи их не используют , а топчутся на узкой полоске .
Побачивши,чи почувши його - одразу заплющують очі,затикають вуха і повторюють російську мантру "только не Порошенко!"
В мене враженя що у багатьох людей,як усобак,з'явилася безумовна реакція на Порошенко.
Побачивши,чи почувши його - одразу заплющують очі,затикають вуха і повторюють
російськумантру "только неПорошенко!"
На жаль, але лохторат вчора був такий, що виграти той бій нокаутом було неможливо. Хоча - по очкам (70/30) - виграш не помітити було неможливо.
Розмазав зелебенських, як мазальниця кізяк з глиною по долівці, тоненьким шаром!
Просто аппетиты возросли.