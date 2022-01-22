Выполним долг перед будущими поколениями – сохраним Независимость и Соборность Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с 103-летием со дня провозглашения Универсала об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в соборную Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"22 января 1919 года торжественное событие на Софийской площади в Киеве собрало десятки тысяч украинцев. Провозглашение Акта объединения – важная страница в летописи государства, и сейчас, более чем через столетие, мы понимаем, что соборность Украины – это не только об истории, это о нашем настоящем и будущем. День Соборности Украины – национальный праздник и важная памятная дата", – отмечает президент.

"В этот день мы празднуем годовщину воплощения стремлений о единстве Украины, торжества оптимизма и веры", - добавляет он.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Западно-Украинская Народная Республика и Приднепровская Большая Украина. Сбылись вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика" - эти строки из Универсала запечатлелись в нашей генетической памяти навеки.

Глава государства также отметил, что, просматривая хроники тех дней и перечитывая воспоминания людей, которые творили историю и которые на площади приветствовали это судьбоносное решение, чувствуешь дух времени, испытываеш особое настроение.

Читайте также: К виртуальной "Цепи Соборности" от Киева до Симферополя присоединились Джамала и Денисова

"История Украины – не только предмет для изучения, важно ее понять, понять причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос: почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919 года, и как нам поступить, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался?" - говорится в поздравлении.

"Ответ очевиден – единство Украинского народа. Это залог наших успехов, залог сильного независимого государства и восстановление его территориальной целостности. Это принципиальная ценность для нас. Мы – это Украина. Украина – это мы. Выполним свой долг перед будущими поколениями – сохраним Независимость и Соборность Украины. С Днем Соборности всех!" - резюмирует Зеленский.