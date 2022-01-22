На следующей неделе США могут приступить к эвакуации семей дипломатов из Украины, - CNN
Посольство США в Киеве обратилось в Госдепартамент США с просьбой предоставить разрешение на выезд всех второстепенных сотрудников и членов их семей.
Об этом CNN заявили несколько источников, знакомых с ситуацией, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что спикер Госдепартамента от комментариев отказался, сказав, что сейчас им "нечего оглашать".
"Мы проводим строгое планирование на случай чрезвычайных ситуаций, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью", – отметил Нед Прайс.
Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил CNN, что США проинформировали Украину, что, "вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе" семей дипломатов из посольства в Киеве. Источник отметил, что президент Владимир Зеленский разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на этот счет и сказал ему, что если Соединенные Штаты пойдут на такой драматический шаг, это будет "чрезмерной реакцией".
CNN обратился за комментарием к правительству Украины.
Напомним, ранее телеканал CNN уже сообщал, что администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения РФ. Но в посольстве США заверили, что пока не рассматривают вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Ранее со ссылкой на собственные источники о таком сценарии писало также издание Bloomberg.
Об этом заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает со ссылкой на https://ru.interfax.com.ua/news/general/793228.html "Интерфакс-Украина".
В ответ на вопрос, "учитываются ли военные меры" на случай "российского вторжения" в Украину, она сказала: "Безусловно. Мы уже заявляли, что в том, что касается нашего ответа, мы ничего не исключаем из повестки дня".
Экс-главред «Русской планеты» Павел Пряников https://t.me/tolk_tolk/11279 рассказал о патовой ситуации, в которую угодил Кремль.
- После сегодняшних переговоров в Женеве глав МИД России и США наконец-то стала вырисовываться картина происходящего.
Краткое резюме: Россия саму себя переиграла в шантаже Запада, загнав в патовую ситуацию, - пишет Павел Пряников. - Начну издалека. Предыдущие 20 лет Путин и вправду был очень фартовым.
На Западе была череда очень слабых лидеров. ФРС и Китай разогнали сырьевой суперцикл, на деньгах которого, ничего особо не делая, пухла Россия. Начальство конвергировалось в Запад.
Даже вызов Западу в 2014 году почти ничего не стоил России. Санкции оказались декоративными. Олигархи и высшее начальство так и выкачивали деньги на Запад, их яхты и бизнес-джеты шастали туда-сюда по «агрессивным странам НАТО» (даже в эти новогодние праздники радары фиксировали, как суперяхта Сечина фланировала от Сардинии до Лазурного берега и обратно).
Вероятно, пул главных Семей уверовал в то, что если поднажать еще на «вырождающийся» Запад, то и снова сойдет с рук. Но не сошло. Есть у Запада собственные красные линии.
Тут нужна большая тема об очередном провале внешнеполитической аналитики в России; по Украине эта аналитика провалилась давно, по Казахстану - недавно, а теперь - по «коллективному Западу».
США и его сателлиты цинично показали, что они готовы пожертвовать Украиной(***вата і помре ватою,ненавидячи українців) как территорией, но Россия получит суперсанкции, которые за год, максимум два-три обвалят Уклад (и нас, всех пролов, вместе с ним).
«Хотите, воюйте. Идите! Но потом не говорите, что вас не предупреждали», - таков ответ США и его сателлитов.
И Россия - точнее какой-то узкий круг бункерных госдедов, потому что все остальные высшие семьи против эскалации отношений с Западом - теперь стоит перед выбором: или воевать, или откатить на обратные позиции «лежания на печи».
Первое - быстрый крах. Второе - вроде прежний статус-кво, но публичное объявление на весь мир теперь об окончательном бессилии России.
Лет через тридцать историки буду гадать: «Что это было в зиму 21/22? Нормально же жили».
