20 339 68

На следующей неделе США могут приступить к эвакуации семей дипломатов из Украины, - CNN

Посольство США в Киеве обратилось в Госдепартамент США с просьбой предоставить разрешение на выезд всех второстепенных сотрудников и членов их семей.

Об этом CNN заявили несколько источников, знакомых с ситуацией, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что спикер Госдепартамента от комментариев отказался, сказав, что сейчас им "нечего оглашать".

"Мы проводим строгое планирование на случай чрезвычайных ситуаций, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью", – отметил Нед Прайс.

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил CNN, что США проинформировали Украину, что, "вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе" семей дипломатов из посольства в Киеве. Источник отметил, что президент Владимир Зеленский разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на этот счет и сказал ему, что если Соединенные Штаты пойдут на такой драматический шаг, это будет "чрезмерной реакцией".

Читайте также: США рассматривают вопрос эвакуации семей дипломатов из Украины, - Bloomberg

CNN обратился за комментарием к правительству Украины.

Напомним, ранее телеканал CNN уже сообщал, что администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения РФ. Но в посольстве США заверили, что пока не рассматривают вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Ранее со ссылкой на собственные источники о таком сценарии писало также издание Bloomberg.

Автор: 

Зеленский Владимир посольство США эвакуация дипломаты Блинкен Энтони
Топ комментарии
+43
Так. Ще з 2014го. Але де-хто вважав, що вона далеко, й дуже від неї втомився.
22.01.2022 11:10 Ответить
+28
В 2022 году исполняется 275 лет со дня разгрома российского войска аборигенами Чукотки. В результате оккупации россиянами Чукотки началась русско-чукотская война, длившаяся 135 лет, с 1641 по 1776 год. В марте 1747 г. близ Анадырьского острога чукчи, вооруженные луками и стрелами, разгромили русское войско, захватили оружие и боеприпасы гарнизона, в том числе одну пушку и знамя. Этот разгром произвел ошеломляющее впечатление на русские власти. В 1765 г. из Анадыря начался вывод войск, а в 1771 г. разрушены крепостные укрепления. Это не только свидетельствовало о прекращении боевых действий против чукчей, но и означало фактическое поражение России в этой войне.
22.01.2022 11:11 Ответить
+23
Они что, о шашлыках от "найвеличнішего" не слышали?
22.01.2022 11:10 Ответить
невже війна?
22.01.2022 11:06 Ответить
22.01.2022 11:10 Ответить
Александр, не в бровь, а в глаз...
22.01.2022 13:19 Ответить
не включайте дурника-повинні розуміти про яку війну я веду мову-мені непотрібно розказувати про події які відбуваються з 2014 року-
22.01.2022 14:41 Ответить
Події які відбуваються з 2014 року це війна
22.01.2022 15:11 Ответить
Та вы шо? Зелень говорят, что дезинформаторы

22.01.2022 11:20 Ответить
Америкосы просто так ничего не делают, россияне им шепнули на ушко.
22.01.2022 13:58 Ответить
А тебе лично *****?
22.01.2022 20:07 Ответить
А шо казламордое, не слыхал?
22.01.2022 20:06 Ответить
22.01.2022 11:10 Ответить
Добавлю еще одного дегенерата

22.01.2022 11:25 Ответить
В 14-му не евакуйовували.
22.01.2022 11:10 Ответить
В 2022 году исполняется 275 лет со дня разгрома российского войска аборигенами Чукотки. В результате оккупации россиянами Чукотки началась русско-чукотская война, длившаяся 135 лет, с 1641 по 1776 год. В марте 1747 г. близ Анадырьского острога чукчи, вооруженные луками и стрелами, разгромили русское войско, захватили оружие и боеприпасы гарнизона, в том числе одну пушку и знамя. Этот разгром произвел ошеломляющее впечатление на русские власти. В 1765 г. из Анадыря начался вывод войск, а в 1771 г. разрушены крепостные укрепления. Это не только свидетельствовало о прекращении боевых действий против чукчей, но и означало фактическое поражение России в этой войне.
22.01.2022 11:11 Ответить
Поэтому в бессильной злобе русские и насочиняли все эти уничижительные анекдоты про "тупых чукчей"
22.01.2022 11:21 Ответить
Чукчам было проще тогда, тогда кацапов там было 500 человек
22.01.2022 11:23 Ответить
а чукч было миллион по твоему? или ты думаешь в обычаях охотников заваливать жертву собственным мясом, как кацапы обычно делают?
22.01.2022 12:27 Ответить
Не миллион, но луками и копьями отбились
22.01.2022 12:33 Ответить
Ппц у тебе примітивна логіка. Вони відбились не тому що росіян було мало, а тому що у росіян не було логістики. Порох має властивість намокати, кулі закінчуватись і без логістики будь там хоч мільйон російських фашистів вони всерівно програли б чукчам бо в чукчів були луки, а в фашистів тільки тупі палки які не стріляють бо логістики немає.
22.01.2022 13:55 Ответить
От только не надо! Я неплохо разбираюсь в истории - как только нету возможности закидать шапками, то весь загар у зазаборных сходит на нет+ на меня не действует пропаганда, в том числе и украинская, но я за любой полезный движ для Украины!
22.01.2022 15:52 Ответить
треба додати що остаточне підкорення чукчів відбулося вже в радянські часи, до того чукчі формально були підданими російської імперії, але податків вони не сплачували.
22.01.2022 11:52 Ответить
У них и сейчас льгот три коробки😁
22.01.2022 13:48 Ответить
Какие чукчи!шо вы тут гоните,завтра за место чукчей вы будете,вот тогда я посмотрю на ваш юмор и сарказм
22.01.2022 14:01 Ответить
Коли замість голови срака, то ні думати, ні видіти косаб не може, не брали.
22.01.2022 15:33 Ответить
Вы лаптеногие давно уже чукчи))) так ***** ваше говорит)
22.01.2022 20:10 Ответить
...есть такая книжкв "Алитет уходит в горы",удостоенная сралинской премии ...
Читать всем,на перемотке...чукчи,алени,ягель...
22.01.2022 12:18 Ответить
ты еще "Злой дух Ямбуя" посоветуй
22.01.2022 12:28 Ответить
Не читал,обязательно схожу в библиотеку,за свои,дык нет 1000,беда...
22.01.2022 12:35 Ответить
Чукчей победила огненная вода,которой москали их споили и до сих пор спаивают как и бурятов и другие северные народы.Кавказу религия не позволяет бухать,поэтому они оказались более стойкими и воюют с москалями по сей день в той или иной форме.А вот остальные народы порабощены с помощью водки,лжи,вероломства москалей и их этносы прибывают в бессознанетельном состоянии.Як вариант
22.01.2022 13:15 Ответить
Что происходило потом, после 135-летней русско-чукоткой войны, в которой победили чукчи, это уже совсем другая история. Тема поста не об этом...
22.01.2022 13:56 Ответить
Как раз об этом.Когда москали поняли,шо чукчей не завоевать,они прибегли тактике"Разделяй и влавствуй"с упором на разложение нации доступным в то время психотропом водкой
22.01.2022 14:03 Ответить
саша, а кто такие "москали"?
22.01.2022 14:12 Ответить
Тебя в Гугле забанили?
22.01.2022 14:22 Ответить
москаль, это воин любого этноса на военной службе у москвы.
22.01.2022 20:17 Ответить
Стингеры Пентагон привезет каже Тарас Березовец,а это есть очень хараше...
22.01.2022 11:13 Ответить
Американцы сваливают, зато стингеры привезут. Очень хорошая новость!
22.01.2022 11:39 Ответить
А толку от дипломатов американцев и их семей? Они за тебя воевать будут? Семьи все вывозить будут, не только дипломаты и не только сша
22.01.2022 12:00 Ответить
Сваливает *****, вас в одну кучу)))
22.01.2022 20:11 Ответить
Паникеры, нашему Зебласы не верют...
22.01.2022 11:13 Ответить
США предложили провести встречу на высшем уровне между Джо Байденом и Владимиром Путиным в качестве последней попытки остановить сползание к новой войне в Европе, поскольку Россия продолжает наращивать свои силы вдоль границы с Украиной и объявила о новых военно-морских учениях в Черное море. Источник The Guardian
22.01.2022 11:16 Ответить
И шо? У вас на фсб уже по объявлению набирают?
22.01.2022 20:12 Ответить
В Черном море найдены крупные запасы газа в Украинских территориальных водах...,крысы кремля хотят забрать себе...,Испания присылает в Румынию свои боевые корабли...
22.01.2022 11:20 Ответить
Ну так вышки Бойка забрали, подсчитай сколько газа уже выкачали. ( даже при переплатах и распиле эти вышки уже окупились) Цап-царап.
22.01.2022 11:25 Ответить
Из земли не могут нарастить добычу, а из моря и подавно ума или денег не хватит.
22.01.2022 11:41 Ответить
Сцыкуны.
22.01.2022 11:28 Ответить
Соединенные Штаты не исключают военного участия в российско-украинском конфликте.

Об этом заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает со ссылкой на https://ru.interfax.com.ua/news/general/793228.html "Интерфакс-Украина".

В ответ на вопрос, "учитываются ли военные меры" на случай "российского вторжения" в Украину, она сказала: "Безусловно. Мы уже заявляли, что в том, что касается нашего ответа, мы ничего не исключаем из повестки дня".

Не все на поверхности ! Амеры однозначно не упустят кацапчегов пощипать чем-то...
22.01.2022 11:50 Ответить
Путин заботится о будущем: если не развязать войну, то у новых поколений русских просто не будет портретов для "Бессмертного полка".



22.01.2022 11:30 Ответить
не думаЮ,що майбутні громадяни Піднебесної східніше Уральських гір проводитимуть акцію"бєссмєртний полк"
22.01.2022 11:47 Ответить
Акция "Бессмертный полк" в нынешней россии - это шествие, в котором потомки пособников Гитлера, пришедшие к власти в результате вооруженного госпереворота, ведут под конвоем фашистских власовских триколоров людей с портретами советских солдат...
22.01.2022 12:36 Ответить
І чого ото. Сиділи би спокійно і жерли собі шашлик-машлик , постраждає тільки Харків , тю. Найвеличнівшивий з ****** вже все порішав , ''па сєрєдінє''.
22.01.2022 11:33 Ответить
Короче, смажені буряти і расєйскіє мальчікі в гробах поїдуть до руцкіх матєрєй!
Останній бій для імперії зла какцапії!
22.01.2022 11:35 Ответить
Патовая ситуация, в которую угодил Кремль.


Экс-главред «Русской планеты» Павел Пряников https://t.me/tolk_tolk/11279 рассказал о патовой ситуации, в которую угодил Кремль.

- После сегодняшних переговоров в Женеве глав МИД России и США наконец-то стала вырисовываться картина происходящего.

Краткое резюме: Россия саму себя переиграла в шантаже Запада, загнав в патовую ситуацию, - пишет Павел Пряников. - Начну издалека. Предыдущие 20 лет Путин и вправду был очень фартовым.

На Западе была череда очень слабых лидеров. ФРС и Китай разогнали сырьевой суперцикл, на деньгах которого, ничего особо не делая, пухла Россия. Начальство конвергировалось в Запад.

Даже вызов Западу в 2014 году почти ничего не стоил России. Санкции оказались декоративными. Олигархи и высшее начальство так и выкачивали деньги на Запад, их яхты и бизнес-джеты шастали туда-сюда по «агрессивным странам НАТО» (даже в эти новогодние праздники радары фиксировали, как суперяхта Сечина фланировала от Сардинии до Лазурного берега и обратно).

Вероятно, пул главных Семей уверовал в то, что если поднажать еще на «вырождающийся» Запад, то и снова сойдет с рук. Но не сошло. Есть у Запада собственные красные линии.

Тут нужна большая тема об очередном провале внешнеполитической аналитики в России; по Украине эта аналитика провалилась давно, по Казахстану - недавно, а теперь - по «коллективному Западу».

США и его сателлиты цинично показали, что они готовы пожертвовать Украиной(***вата і помре ватою,ненавидячи українців) как территорией, но Россия получит суперсанкции, которые за год, максимум два-три обвалят Уклад (и нас, всех пролов, вместе с ним).

«Хотите, воюйте. Идите! Но потом не говорите, что вас не предупреждали», - таков ответ США и его сателлитов.

И Россия - точнее какой-то узкий круг бункерных госдедов, потому что все остальные высшие семьи против эскалации отношений с Западом - теперь стоит перед выбором: или воевать, или откатить на обратные позиции «лежания на печи».

Первое - быстрый крах. Второе - вроде прежний статус-кво, но публичное объявление на весь мир теперь об окончательном бессилии России.

Лет через тридцать историки буду гадать: «Что это было в зиму 21/22? Нормально же жили».
22.01.2022 11:36 Ответить
Лежати вже на пічці не доведеться. Коліки тепер будуть весь час. Бігати по "лікарням" (до китайців, і назад) - це шанс ще протягти років з десять. Доки лікарі .... не кончать. ОКОНЧАТЕЛЬНО.
22.01.2022 12:40 Ответить
Бункерний дед кабай ось, ось може вдарити тріппеним корнюшоном по дряблій, обісцяній ляшці....
22.01.2022 11:38 Ответить
Если начнется, лучше что бы в Украине было поменьше американцев. Они ведь будут требовать прекратить огонь, не стрелять и решить все миром. Ну подумаешь. территория уменьшится. Не США ведь.
22.01.2022 11:40 Ответить
панікерам
ПРИПИНІТЬ!

'РОЗГАНЯТИ ПОРАЗКУ'
--------------------------------------
127 (140)тис. БОЄЗДАТНОГО війська-це максимум,що рашенНЕДОімператор може показати на "західному напрямі'..
а ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ ОКУПУВАТИ і утримувати недовго максмум решту донецької,луганської областей..\

партизанську війну навіть півроку ХУ№ЛО НЕ ПОТЯГНЕ.
22.01.2022 12:18 Ответить
Та то мордва сраная тут панику сеет))) они думают, шо их головы будут плохо смотреться на заборе))
22.01.2022 20:15 Ответить
тебя бы в подвале потрымали недовго
22.01.2022 20:27 Ответить
Оружие поставляют а в ВСУ не верят!!!....... будет просто мясо ??
22.01.2022 12:06 Ответить
При нападении зешмырь первый с першей бледи и мамой римой переселятся в Оман
22.01.2022 12:32 Ответить
Друзі, це дуже позитивна новина. Тепер вже точно США використають високоточну зброю проти першого бурятського шахтЬОра, який свій порваний чобіт поставить на українську землю. Зрозуміли ... думку. Відповіді по США не буде. Максимум - це крилаті ракети з Каспійського моря по дипломатичним закладам США в Україні. Добре було б почути ще новину про евакуацію американських дипломатів з самої рФ. Цей крок - крок ...йла до інсульту.
22.01.2022 12:35 Ответить
а из паРашы не эвакуируются. как-то так.
22.01.2022 12:50 Ответить
Там нет войны, воюют в Украине
22.01.2022 13:22 Ответить
Тепер зрозуміло навіщо Блінкен на тиждень відстрочив відповідь Путіну, щоб як в Афганістані не довелося тікати, чіпляючись за шасі з літака
22.01.2022 14:18 Ответить
В случае вторжения России Украина сможет обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты в течение недели. Такой сценарий возможен при прекращении транзита или разрушении трубопроводов.
Ну теперь понятно, почему им так важны сроки. Пока идет зима важен фактор времени. И...иии.....соответственно задача....всех дипломатов всех времен и народов тянуть как можно дольше до конца зимы....
Ну ...вои и фсьо стало на свои места .....
22.01.2022 17:43 Ответить
 
 