На следующей неделе США могут приступить к эвакуации семей дипломатов из Украины, - CNN

Посольство США в Киеве обратилось в Госдепартамент США с просьбой предоставить разрешение на выезд всех второстепенных сотрудников и членов их семей.

Об этом CNN заявили несколько источников, знакомых с ситуацией, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что спикер Госдепартамента от комментариев отказался, сказав, что сейчас им "нечего оглашать".

"Мы проводим строгое планирование на случай чрезвычайных ситуаций, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью", – отметил Нед Прайс.

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил CNN, что США проинформировали Украину, что, "вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе" семей дипломатов из посольства в Киеве. Источник отметил, что президент Владимир Зеленский разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на этот счет и сказал ему, что если Соединенные Штаты пойдут на такой драматический шаг, это будет "чрезмерной реакцией".

CNN обратился за комментарием к правительству Украины.

Напомним, ранее телеканал CNN уже сообщал, что администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения РФ. Но в посольстве США заверили, что пока не рассматривают вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Ранее со ссылкой на собственные источники о таком сценарии писало также издание Bloomberg.