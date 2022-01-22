Школы Киева работают в штатном режиме. На "дистанционку" отправили 2 учебных заведения и почти тысячу классов, - КГГА

Заболеваемость среди школьников далека от критических показателей, и столичные школы пока работают в обычном режиме.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Киев сейчас находится в желтой карантинной зоне, а это значит, что все школы работают в стандартном режиме. В то же время руководство школ должно принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим обучения класса, его параллели или всей школы исходя из ситуации с заболеваемостью именно в учебном заведении. Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости, и это тревожная тенденция, хотя количество больных не критически высокое. В часности, из 320 тысяч учеников и учителей больных – чуть больше 1,5 тыс. На дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в различных учебных заведениях", – сообщил Валентин Мондриевский.

Также замглавы КГГА отметил, что в столице делают все для предотвращения стремительного распространения вируса.

"Председатели районных администраций получили поручение усилить контроль за противоэпидемическими мероприятиями в школах. Есть четкий регламент по уборке и дезинфекции, а также требования по доступу в помещение сотрудников и учеников. Напоминаем родителям, что для предупреждения распространения заболеваемости просим внимательнее относиться к здоровью детей и при первых признаках респираторного заболевания оставлять их дома и делать тест на коронавирус", – заметил Мондриевский.

Читайте также: За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, выявили 1552 новых случая. Среди заболевших 153 ребенка, - Кличко. КАРТА