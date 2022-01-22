РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10295 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 207 1

Школы Киева работают в штатном режиме. На "дистанционку" отправили 2 учебных заведения и почти тысячу классов, - КГГА

Школы Киева работают в штатном режиме. На

Заболеваемость среди школьников далека от критических показателей, и столичные школы пока работают в обычном режиме.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Киев сейчас находится в желтой карантинной зоне, а это значит, что все школы работают в стандартном режиме. В то же время руководство школ должно принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим обучения класса, его параллели или всей школы исходя из ситуации с заболеваемостью именно в учебном заведении. Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости, и это тревожная тенденция, хотя количество больных не критически высокое. В часности, из 320 тысяч учеников и учителей больных – чуть больше 1,5 тыс. На дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в различных учебных заведениях", – сообщил Валентин Мондриевский.

Также замглавы КГГА отметил, что в столице делают все для предотвращения стремительного распространения вируса.

"Председатели районных администраций получили поручение усилить контроль за противоэпидемическими мероприятиями в школах. Есть четкий регламент по уборке и дезинфекции, а также требования по доступу в помещение сотрудников и учеников. Напоминаем родителям, что для предупреждения распространения заболеваемости просим внимательнее относиться к здоровью детей и при первых признаках респираторного заболевания оставлять их дома и делать тест на коронавирус", – заметил Мондриевский.

Читайте также: За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, выявили 1552 новых случая. Среди заболевших 153 ребенка, - Кличко. КАРТА

Автор: 

карантин (16729) Киев (26002) школа (3032) Мондриевский Валентин (32) коронавирус (17042) дистанционное обучение (116)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Беглуздя! Зараз дуже багато хворіють дітей та педагогів. Класи один за одним ідуть на самоізоляцію. Не вистачає вчителів, щоб замінити захворівших колег, решта колег розриваютья читаючи онлайн та очно, а ще заміняючи хворих педагогів. Скільки ще чекати: толку від цього навчання нема все рівно. Ще й школи мінують кожен день...
показать весь комментарий
22.01.2022 11:35 Ответить
 
 