Мы должны найти в себе силы сохранить украинские земли и вернуть то, что украл у нас Путин, - Яценюк

Глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства" призвал украинского президента и власть осознать, что только в единстве наша сила, только в объединении действительно силен украинский дух.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского форума по безопасности.

"В нынешние времена необходимо продемонстрировать высокую объединенность и высокую мудрость. Призываю украинского президента и власть так же осознать, что только в единстве наша сила, только в объединении действительно силен украинский дух", - заявил Яценюк.

Отмечается, что круглый стол инициирован Киевским форумом по безопасности 22 января, в День Соборности.

Яценюк поблагодарил участников круглого стола: "Вы нашли в себе силы, ум и мудрость прийти сюда, собраться, несмотря на то, что здесь представители разных политических сил, разных общественных движений, разных экспертных сред. Хотя мы все разные, но мы все едины" .

"Мы все едины в том, что мы осознаем: самая высокая ценность – это наше государство", - подчеркнул он.

Глава КФБ подчеркнул, что исторический опыт Украины указывает на то, что более 100 лет назад украинцы нашли в себе силы собрать украинские земли: "Сейчас мы должны найти в себе силы сохранить украинские земли и вернуть то, что украл у нас Владимир Путин".

"На наш с вами исторический возраст пришлись самые большие вызовы для Украины. И, с одной стороны, это высокий вызов, а с другой – высокая ответственность. И это большой шанс для каждого из нас проявить себя", - подчеркнул он.

"Россия готовит масштабное наступление на украинское государство. И настолько, насколько мы объединены внутри, насколько украинская нация сильна и сплочена, настолько и у Путина будет больше страха перед Украиной", – подчеркнул глава КФБ.

Он подчеркнул, что украинская армия – это залог украинской безопасности: "Украинская нация, защищающая свою страну единым объединенным словом и духом, – это залог того, что мы сохраним Украину".

"Мы пройдем и эти испытания. Мы обязательно победим. Украина выстояла и устоит, и Украина победит", - подчеркнул он.

"Убежден, что и через 100 лет наши потомки будут отмечать День Соборности с возвращенными землями Крыма, Донецка и Луганска", - сказал глава КФБ.

Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Это главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.