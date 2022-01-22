РУС
Мы должны найти в себе силы сохранить украинские земли и вернуть то, что украл у нас Путин, - Яценюк

Мы должны найти в себе силы сохранить украинские земли и вернуть то, что украл у нас Путин, - Яценюк

Глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства" призвал украинского президента и власть осознать, что только в единстве наша сила, только в объединении действительно силен украинский дух.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского форума  по безопасности.

"В нынешние времена необходимо продемонстрировать высокую объединенность и высокую мудрость. Призываю украинского президента и власть так же осознать, что только в единстве наша сила, только в объединении действительно силен украинский дух", - заявил Яценюк.

Отмечается, что круглый стол инициирован Киевским форумом по безопасности 22 января, в День Соборности.

Яценюк поблагодарил участников круглого стола: "Вы нашли в себе силы, ум и мудрость прийти сюда, собраться, несмотря на то, что здесь представители разных политических сил, разных общественных движений, разных экспертных сред. Хотя мы все разные, но мы все едины" .

"Мы все едины в том, что мы осознаем: самая высокая ценность – это наше государство", - подчеркнул он.

Смотрите также: Киевский форум по безопасности проводит национальный круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Глава КФБ подчеркнул, что исторический опыт Украины указывает на то, что более 100 лет назад украинцы нашли в себе силы собрать украинские земли: "Сейчас мы должны найти в себе силы сохранить украинские земли и вернуть то, что украл у нас Владимир Путин".

"На наш с вами исторический возраст пришлись самые большие вызовы для Украины. И, с одной стороны, это высокий вызов, а с другой – высокая ответственность. И это большой шанс для каждого из нас проявить себя", - подчеркнул он.

"Россия готовит масштабное наступление на украинское государство. И настолько, насколько мы объединены внутри, насколько украинская нация сильна и сплочена, настолько и у Путина будет больше страха перед Украиной", – подчеркнул глава КФБ.

Он подчеркнул, что украинская армия – это залог украинской безопасности: "Украинская нация, защищающая свою страну единым объединенным словом и духом, – это залог того, что мы сохраним Украину".

"Мы пройдем и эти испытания. Мы обязательно победим. Украина выстояла и устоит, и Украина победит", - подчеркнул он.

"Убежден, что и через 100 лет наши потомки будут отмечать День Соборности с возвращенными землями Крыма, Донецка и Луганска", - сказал глава КФБ.

Киевский  форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Это главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

армия РФ (20346) вторжение (508) путин владимир (32028) россия (96924) Яценюк Арсений (8013) Киевский форум по безопасности (149)
+15
"Стіну" на кордоні біля Харкова побудували, за частину грошей, які вкрали підрядчики - відбувають покарання. Оббріхували довго Яценюка за "стіну", бо вона не вигідна агресору росії. Зараз "Стіну" будують по всьому периметру, побудували аналогічну в Естонії, Литві, Латвії і Польщі від Білорусі.
22.01.2022 12:55
+10
знову виперд з касапських нужників?
22.01.2022 12:55
+9
Для того щоб не крали є в нас ціла армія прокурорів, поліції, судів та інші надзорні інстанції, а Яценюк був тоді прем'єром і внього були зовсім інші функції.
22.01.2022 13:03
тот неловкий момент, когда "кролик" смелее главаря вмс хермании
22.01.2022 12:33
Сеня гражданин Канады.
22.01.2022 12:36
знову виперд з касапських нужників?
22.01.2022 12:55
22.01.2022 14:05
А меня , как хозяйку , интересует ГДЕ СТЕНА ЯЦЕНЮКА ?

Сколько денег выделили , перечислили (!!!) и какой результат в км/ доллар получили . Толи спистили гроши , толи слухи ???

по этому анализу можно и судить - хороший ли Яценюк управленец или просто халатный пиарщик или просто вор
22.01.2022 12:42
"Стіну" на кордоні біля Харкова побудували, за частину грошей, які вкрали підрядчики - відбувають покарання. Оббріхували довго Яценюка за "стіну", бо вона не вигідна агресору росії. Зараз "Стіну" будують по всьому периметру, побудували аналогічну в Естонії, Литві, Латвії і Польщі від Білорусі.
22.01.2022 12:55
Значит не смог Яценюк организовать строительство стены так , чтобы не крали ? ( об остальных политиках пока не говорим)
Вот как строили при Каддафи - даже перегоревшую лампочку надо было предъявить комиссии на списание - иначе считалось сворованым .
показать весь комментарий
22.01.2022 13:00
Для того щоб не крали є в нас ціла армія прокурорів, поліції, судів та інші надзорні інстанції, а Яценюк був тоді прем'єром і внього були зовсім інші функції.
22.01.2022 13:03
ОБЩЕЕ - ЗНАЧИТ НИЧЬЁ
Если Яценюк надеялся на прокуроров , полицию и судей- то заранее понимал , ЧТО ДЕНЬГИ РАЗВОРУЮТ ?
Думать надо ДО , а НЕ ПОСЛЕ
Плохой хозяин .
22.01.2022 13:08
22.01.2022 13:08
Я не писав общее, я написав, що кожен займається своїми справами. Яценюк не має права лізти туди, де не його компетенція. Це компетенція правоохоронних і контролюючих органів. Для цього побудована система державних інтитутів, то на московія царь всея робить все, що йому вздумається.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:28
Вы , когда дома готовите еду , тоже оставляете ее на проверку домашним - посолено , доварено , дожарено ?

ЕСЛИ ТАК, то Вы плохой хозяин
22.01.2022 13:47
Ні. В мене їду вдома готовить дружина і я її не контролірую, бо навіть не розбираюся, що потрібно ложити, наприклад в голубці. Я займаюся іншими справами. Кожен виконує свою роботу. Декржслужбовці мають свої функціональні обовязки і їх притримуються. Зайдіть на сайт Кабінета міністрів України і подивіться його обовязки і там Ви не знайтете, що він особисто перевіряв діяльність того чи іншого підприємства. Для цього є спеціальні органи. А ще Вам напишу точніше, що прем'єр і не має права лізти у справи субєктів господарювання, у ниї є свої статути, свої ліцензії, свої спеціалісти і контроль - від податкової до прокуратури. Прем'єр збирає міністрів, проводить наради, намічає основні напрямки діяльності країни і кожен міністр їх виконує. Ще вносить законопроекти в Раду, створює і виконує бюджет держави...
показать весь комментарий
22.01.2022 13:59
Да шо Вы говорите ??????
ЭтоБЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ И КОНТРОЛЬ ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ С НАЧАЛА И ДО КОНЦА. И деньги выделяются поэтапно , после очередной проверки . Но всего этого не было , т к хотелось в мутной воде рыбку поймать
22.01.2022 14:29
Софійко! Саме так роблю я Оце тільки що смажив оладки Перших дві дав дружині - вона дочці зараз дов"язує кардиган Сказала що "їстівні" І так буває дуже часто - і коли борщ варю і їнші страви готую - їмо ж разом!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:19
Но Вы же не профессиональный повар и в ресторан работать не идёте .
А Яценюк пошёл руководить государством . Так Ваш аргумент- не аргумент .
Завтра и строители не будут делать АКТЫ СКРЫТЫХ РАБОТ и чем это завершиться?
22.01.2022 14:26
Ви тільки що сказали правильні речі, що Яценюк прийшов керувати державою, точніше Кабінем міністрів, а не компанією, яка на замовлення будувала проект "Стіну". А це різні речі.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:31
Софійко! Це різні рівні! Міністр - організатор політики міністерства а не виконроб І не голова технічної комісії Його завдання - організація всього процесу - розподіл функцій керівників і фінансових потоків Решту роблять підлеглі!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:37
‼️‼️‼️Доверять и ПРОВЕРЯТЬ .
Во всех проблемах Украины виноваты ПЕРВЫЕ ЛИЦА , которые на удивление уходят с постов богатыми людьми .
22.01.2022 14:44
А в тюрму садять тих хто ставить підписи в актах виконаних робіт!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:49
Ця софійка навіть не кухарка, це просто кремлядь без мізків: Яценюк не може бути прокурором, слідчим, та він і не суддя !
показать весь комментарий
22.01.2022 16:04
Не "наїжджай" без діла! Тебе я не знаю а її знаю багато років І вона так проукраїнськи виступає що тобі до неї далеко! А те що у деяких моментах у неї погляди з моїми розходяться - так і ти ж з жінкою у вживанні спецій чи зелені "розходишся"! Я люблю селеру і кінзу а моя дружина їх не любить - так мені на розлучення подавать?
показать весь комментарий
22.01.2022 17:28
Серьозно? А "Акти прийому" згідно проекта та оплати хто підписує?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:07
Акти прийому підписують виконавці, замовник -Прикордонна службі і виконавець - будівники.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:33
Угу, угу - а чиї то службовці, коміссії, і хто стоїть як назірающий і у кого вся відповідальність?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:41
ЯЦЕНЮК наверно не в курсе , функций ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 😀😀
показать весь комментарий
Пані Софія,Яценюк, Гройсман, сьогодні Шмигаль та інші знають які функції має казначейство, бо контролюють їх діяльність. Але саме головне, що прем'єр не виконає обов'язки головних управлінь казначейств, ці обовязки виконують згідно наказів ці спеціалісти. Він навіть не має права притягнути їх до кримінальної відповідальності, якщо вони щось порушать, для цього в державі створені спеціальні органи. Як приклад дам Вам ссилку на одне управлення казначейства, а вони фактично однакові.
https://ifr.treasury.gov.ua/ua/pro-golovne-upravlinnya/polozhennya-pro-golovne-upravlinnya
показать весь комментарий
22.01.2022 15:05
Яка вона пані😉 курва вона
22.01.2022 15:54
"Він навіть не має права притягнути їх до кримінальної відповідальності, якщо вони щось порушать..."

Шо ви ото нам тут "тень на плетень" наводите? Вас як послухати так усі такі дурні та безпомічні...
Є проєкт є прийомна коміссія якщо є невідповідність проєкту, роблять акт по відхиленням (недоробкам, зловживанням) та подають до суду, а там вже по результатам розслідування або не заплатять або заплатять не повністю, або кримінальну їм пришпандорять - винним та задіяним за розтрату (бо гроші ж частями виділяються), або штраф і зобов'яжуть доделать.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:44
Станом на 2019 рік на реалізацію проекту Стіна на українсько-російському кордоні Державна прикордонна служба вже витратила 1,3 млрд грн.Про це розповів прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Стіна повинна була обійтися державі в 4 мільярди гривень. Проект планували завершити в 2018 році, проте через недостатнє фінансування зробити це планують у 2021 році. 1,3 мільярда гривень, які вже витратили на будівництво, виділяються з державної програми Заходи щодо інженерно-технічного облаштування кордону, а також додаткових джерел фінансування."З 1 березня в Харківській і Луганській областях та інших ділянках, де дозволяє стан грунту, поновилися інженерні роботи", - сказав він. Раніше в ДПС заявляли, що проект Стіна на кордоні з РФ реалізований на 30%. При цьому на ділянці в Харківській області реалізація проекту майже завершена і вже показала свою надзвичайну ефективність. Ідея так званого Європейського вала з'явилася в 2014 році за часів прем'єрства Арсенія Яценюка. На етапі обговорення проект викликав критику з боку експертів, які піклувалися скоріше за все про безпеку росії, а не України. Протяжність всього сухопутного українсько-російського кордону становить 1,974 тис. км. У серпні 2016 року прокуратура Чернігівської області звинуватила посадовців одного з державних підприємств у розкраданні коштів в ході будівництва фортифікаційниї споруд на кордоні з росією. В цілому НАБУ за підозрою в розкраданні при будівництві об'єкта затримало 8 осіб і це ті, які безпосередньо займалися будівнийтвом "Стіни"
показать весь комментарий
22.01.2022 14:58
дядя , не звезди ! а то подрядчики украаали , а руководители не пределах , неее , они же святые .... давай ссылки кто сидит за воровство на строительстве этой стены ? на нее ушло 60 миллионов долларов ... лучше бы на эти деньги оружия накупили .... но тут бы возможностей украсть не было столько , как с бесполезной стены...
показать весь комментарий
Та це дуже просто, дядя. На все, що є правда Вам відповість пан Гугл, знаєжте такого? Я дам всього одну ссилку, решту запитуйте в нього. Але для особо видатних знавців договорних відносин повідомлю, що у всіх починаннях є замовник, це наприклад керівники якоїсь ділянки прикордонної служби і будівники, які будуть будувати, наприклад "Стіну". Вони складають кошторис (до цього проводять тендер), підписують договір, в якому все перераховують. А вже після цього напрвляються кошти на ті рахунки і суми, які вказані в договорах. По закінченню робіт, вони приймаються і їм перераховуються кошти за виконану роботу і там два підписанта, один від прикордонників, другий від будівників. Там ще можуть бути субпідрядники.І чому там має бути премєр? Таких договорів в нас мільйони, то там має бути премєр чи президент?
https://novynarnia.com/2017/08/10/nabu-nazvalo-sim-osib-yakim-povidomleno-pro-pidozru-u-spravi-pro-rozkradannya-koshtiv-zi-stini/
показать весь комментарий
22.01.2022 13:38
Там не так в воровстве дело, как в том что у страны реально не было денег. Их просто не выделили на строительство в достаточном объеме.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:35
Об этом я написала в первом комменте - были ли деньги на счету ?


пусть знающим украинцам объяснят.

А 73% только шоу , пока деньги Беня тащит 😀😀😀
показать весь комментарий
То Яценюк,замість керуваня економікою країни (з чим він блискуче впорася!) повинен був рахувати/переміряти кожен метр дроту?
Може ще переміряти кількисть цементу у стовпчиках?!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:48
Для цього є служби , котри контролюють кожну гривню на усіх етапах будівництва .
1. питання - був лі откат з першого траншу?
показать весь комментарий
Не говори ерунды!
Если в Украине 10 тысяч коррумпированных судей и других НЕТ - Яценюк лично должен был сидеть во всех судах?
Он делал то, что было возможно с той реальностью, которая была.
Юношеский максимализм...
показать весь комментарий
29.01.2022 11:55
А как вы думаете,если сейчас стороят "стену Яценюка" в 17(семнадцать!!!!) РАЗ ДОРОЖЕ,чем ее строили при Яценюке?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:43
Будівельніматеріали подорожчали плюс паливо .
показать весь комментарий
Вчора у новинах розповіли, що проєкт "Стіна" нарешті добудован. Добудован у вздовж всього кордону з РФ, на напрямку півострова Крим та вздовж всього кордону з Пріднестров'ям.

Зараз терміново планують будувати подібне вздовж кордону з Беларусью.

Скільки вкрадено? Не маю інформації, но хочь шось побудовано. Будували трошки при Яценюку, набагато більш при Гройсмані, та добудували вже зараз.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:24
показать весь комментарий
Дык они могут и перед оккупантами сплясать. Как у лысого было написано на стадионе-POHUY.
22.01.2022 13:15
Якщо куля в лоб то куля в лоб!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:44
І цим довго обкакували Яценюка і з морковкою за ним бігали антимайданівці і працівники ДАЇ януковича, де вони зараз? І за 20 мільярдів доларів США розповсюдили брехню, бо боялися Яценюка і по цей день бояться. А скільки було фейків про Чечню, що він там воював і вбивав чеченців. А виявилося брехнею, а чеценців там вбивали московити, які себе назвали русскими.
показать весь комментарий
Сбітий льотчік.. Много іх сєйчас повилазіло
22.01.2022 14:14
Якщо збитий, то пілот. Льотчіки бувають на московії. І збиті пілоти мертві, а тут живі і набравшись досвіду будуть мочити по новомі і з великим задоволенням та натхненням.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:21
показать весь комментарий
Ну, й що далі?
22.01.2022 12:51
22.01.2022 12:51 Ответить
Воруют и врут (пи. ять та пиз... ять), а двоевать с ублюдками будет обычный Украинский Человек.
Но- такова жизнь.
Свою землю я не отдам!
показать весь комментарий
КуляЛобкович де був коли Порошенка судили?
22.01.2022 12:49
Починається "грузинська частина сценарію" ПРИБОРКАННЯ СТРОПТИВОЇ. Війна, так війна. Стріляти, так високоточною зброєю. На ураження.
22.01.2022 12:49
Яценюк громадянин України і ніколи не був громадянином Канади. Як бояться риги, малороси і бенівці Яценюка. Знають, що він, Порошенко, Турчинов, Парубів дали по зубах їх "русскому миру" і не дали захопити Україну.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:52
О блин, начальник паспортного стола Печерского уезда г. Киева выступил с опровержением здравого смысла!
22.01.2022 13:18
А може Ізраїля
22.01.2022 12:58
Ізраїля громадянин Коломойський, Боголюбський, Зеленський та інше їхнє оточення.
22.01.2022 13:04
Насколько вероятен озвученный Владимиром Зеленским сценарий, и являются ли новые поставки топлива Россией в ОРДЛО сигналом к тому, что Россия готовится напасть, "Апострофу" рассказал https://charter97.org/ru/news/2022/1/22/451977/ военный обозреватель Михаил Жирохов.

Если говорить о танкоопасных направлениях, то речь пойдет о Сумах и Харькове. Черниговщину я не рассматриваю из-за огромного количества рек и небольшого количества мостов, которые смогут выдержать 40 тонн, то есть выдержать танки. Если подорвать 5 мостов, которые там присутствуют, то это собьет темп наступления российской армии. А для россиян первые три дня будут очень важны. Россия понимает, что на этот раз Запад будет достаточно мощно реагировать на агрессию, и поэтому им в течение 72 часов нужно будет занять как можно больше территорий без уличных боев. Это такой совковый комплекс, когда военные боятся уличных сражений. По этой причине россияне в 2014 году ни в Донецк, ни в Луганск не вошли, хотя у них была такая возможность. Потому что у офицеров, имеющих советскую подготовку, на уровне подкорки зашит тезис - уличных боев избегать. Это тянется с того момента, когда советская армия понесла огромные потери при взятии Берлина и Варшавы во время Второй Мировой войны.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:00
Деньги за забор,тоже.
22.01.2022 13:10
Да ладно, норка у Кролика в безопасности - во Флориде! ОН переживает за грядку с морковкой, которая в Украине!
22.01.2022 13:10
Якщо куля в лоба, то куля в лоба !!!
22.01.2022 13:20
Блииин,зелёная идиотина сказала,что кацапня считает его силачом и крепким орехом..
22.01.2022 13:21
Украл, это когда незаметно, втихую, а когда разоблачили, ляпаешь языком что не попадя. ЗАХВАТИЛ! Арсений батьковичь, не украл, погибли тысячи, это не кража, это захват, ну в крайнем случае, учитывая захватчика, налёт, гоп-стоп, разбой..
22.01.2022 13:25
Бляха-муха! Чья бы мычала ... Много ты "вернул" во время своего премъерства?
22.01.2022 13:28
Его дело терять, а возвращать другим ...
22.01.2022 13:37
'Слезть с иглы' (с)
А по чем там газ для Украины сегодня - 900$ ? А для Europe 260-300$...

'Реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу не просто продолжаются уже месяц, а достигли почти 30,4 млн кубометров на сутки'.
22.01.2022 13:35
Добыл я плачу за газ 799 грн за тыс куба , где ты видишь 900 до
22.01.2022 14:25
Стена уже не актуальна? Сеня, слабо найти в себе силы и вернуть, то что ты украл?
22.01.2022 13:46
"Мы все", это кто?
Пуля в лоб? Вперед орлы, а я за вами, я смело постою за вашими спинами ...
22.01.2022 13:56
зараз каротину згризу і знайду сили
22.01.2022 14:16
Гроза чеченцев боевой кролик разбушевался!!!! Воинственный ты наш, а где пограничные заборы и деньги потраченные на них??? В офшорах?????
22.01.2022 14:18
в офшораз відшукалися тільки гроші стирені з приватбанку на рахунку коноплякура і порошконюха, аж 41 мільйон доларів США.
22.01.2022 15:23
Дебил нужно кричать Юля Юля Юля
22.01.2022 14:20
Партию яцыка спонсировала Лада тальями Украина с Василькова ,
22.01.2022 14:23
100 років тому, в жовтні 1919 р. Більшовики разом з українськими 72% "сочуствуэщими" окупували північ УНР- Стародубщину яка була районом Чернігівської губернії.
Одразу після цього вони зачистили її від українців і всього українського.
І провели "референдум на багнетах" про приєднання до радянської росії.
Стародубщина дала Україні багато відомих людей, в тому числі і вихідців з козацької старшини. Вона досі окупована- в складі Брянської обл.росії.
Урок не вивчено- через 100 років те саме в Криму
22.01.2022 14:28
показать весь комментарий
Ціль встановена:
Ми повинні знайти в собі сили зберегти українські землі і повернути те, що вкрав у нас Путін, - Яценюк Джерело:

Але гаспада малароси всерівно будуть робити саботаж ...
22.01.2022 16:22
Сеня Флоридский-щирий патрioт.
22.01.2022 16:25
У Яйценюка! Новая тема? Где пропадал? В Амерыке
22.01.2022 17:36
Яценюк? А хто це?
22.01.2022 21:12
Яценюк колись казав, що він багато чого навчився в Тимошенко. Тимошенко часто зачіски міняє, Яценюк бороду відростив. Бо з зачісками йому складно.
29.01.2022 09:35
Ну-как, говнометатели, смирно!
Строем, с левой ноги, песню "Яценюк украл мирриард долларов!" за-пе-вай!
29.01.2022 11:57
