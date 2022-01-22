Мы должны найти в себе силы сохранить украинские земли и вернуть то, что украл у нас Путин, - Яценюк
Глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства" призвал украинского президента и власть осознать, что только в единстве наша сила, только в объединении действительно силен украинский дух.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского форума по безопасности.
"В нынешние времена необходимо продемонстрировать высокую объединенность и высокую мудрость. Призываю украинского президента и власть так же осознать, что только в единстве наша сила, только в объединении действительно силен украинский дух", - заявил Яценюк.
Отмечается, что круглый стол инициирован Киевским форумом по безопасности 22 января, в День Соборности.
Яценюк поблагодарил участников круглого стола: "Вы нашли в себе силы, ум и мудрость прийти сюда, собраться, несмотря на то, что здесь представители разных политических сил, разных общественных движений, разных экспертных сред. Хотя мы все разные, но мы все едины" .
"Мы все едины в том, что мы осознаем: самая высокая ценность – это наше государство", - подчеркнул он.
Глава КФБ подчеркнул, что исторический опыт Украины указывает на то, что более 100 лет назад украинцы нашли в себе силы собрать украинские земли: "Сейчас мы должны найти в себе силы сохранить украинские земли и вернуть то, что украл у нас Владимир Путин".
"На наш с вами исторический возраст пришлись самые большие вызовы для Украины. И, с одной стороны, это высокий вызов, а с другой – высокая ответственность. И это большой шанс для каждого из нас проявить себя", - подчеркнул он.
"Россия готовит масштабное наступление на украинское государство. И настолько, насколько мы объединены внутри, насколько украинская нация сильна и сплочена, настолько и у Путина будет больше страха перед Украиной", – подчеркнул глава КФБ.
Он подчеркнул, что украинская армия – это залог украинской безопасности: "Украинская нация, защищающая свою страну единым объединенным словом и духом, – это залог того, что мы сохраним Украину".
"Мы пройдем и эти испытания. Мы обязательно победим. Украина выстояла и устоит, и Украина победит", - подчеркнул он.
"Убежден, что и через 100 лет наши потомки будут отмечать День Соборности с возвращенными землями Крыма, Донецка и Луганска", - сказал глава КФБ.
Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Это главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Сколько денег выделили , перечислили (!!!) и какой результат в км/ доллар получили . Толи спистили гроши , толи слухи ???
по этому анализу можно и судить - хороший ли Яценюк управленец или просто халатный пиарщик или просто вор
Вот как строили при Каддафи - даже перегоревшую лампочку надо было предъявить комиссии на списание - иначе считалось сворованым .
Если Яценюк надеялся на прокуроров , полицию и судей- то заранее понимал , ЧТО ДЕНЬГИ РАЗВОРУЮТ ?
Думать надо ДО , а НЕ ПОСЛЕ
Плохой хозяин .
ЕСЛИ ТАК, то Вы плохой хозяин
ЭтоБЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ И КОНТРОЛЬ ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ С НАЧАЛА И ДО КОНЦА. И деньги выделяются поэтапно , после очередной проверки . Но всего этого не было , т к хотелось в мутной воде рыбку поймать
А Яценюк пошёл руководить государством . Так Ваш аргумент- не аргумент .
Завтра и строители не будут делать АКТЫ СКРЫТЫХ РАБОТ и чем это завершиться?
Во всех проблемах Украины виноваты ПЕРВЫЕ ЛИЦА , которые на удивление уходят с постов богатыми людьми .
https://ifr.treasury.gov.ua/ua/pro-golovne-upravlinnya/polozhennya-pro-golovne-upravlinnya
Шо ви ото нам тут "тень на плетень" наводите? Вас як послухати так усі такі дурні та безпомічні...
Є проєкт є прийомна коміссія якщо є невідповідність проєкту, роблять акт по відхиленням (недоробкам, зловживанням) та подають до суду, а там вже по результатам розслідування або не заплатять або заплатять не повністю, або кримінальну їм пришпандорять - винним та задіяним за розтрату (бо гроші ж частями виділяються), або штраф і зобов'яжуть доделать.
https://novynarnia.com/2017/08/10/nabu-nazvalo-sim-osib-yakim-povidomleno-pro-pidozru-u-spravi-pro-rozkradannya-koshtiv-zi-stini/
пусть знающим украинцам объяснят.
А 73% только шоу , пока деньги Беня тащит 😀😀😀
Може ще переміряти кількисть цементу у стовпчиках?!
1. питання - був лі откат з першого траншу?
Если в Украине 10 тысяч коррумпированных судей и других НЕТ - Яценюк лично должен был сидеть во всех судах?
Он делал то, что было возможно с той реальностью, которая была.
Юношеский максимализм...
Зараз терміново планують будувати подібне вздовж кордону з Беларусью.
Скільки вкрадено? Не маю інформації, но хочь шось побудовано. Будували трошки при Яценюку, набагато більш при Гройсмані, та добудували вже зараз.
Но- такова жизнь.
Свою землю я не отдам!
Если говорить о танкоопасных направлениях, то речь пойдет о Сумах и Харькове. Черниговщину я не рассматриваю из-за огромного количества рек и небольшого количества мостов, которые смогут выдержать 40 тонн, то есть выдержать танки. Если подорвать 5 мостов, которые там присутствуют, то это собьет темп наступления российской армии. А для россиян первые три дня будут очень важны. Россия понимает, что на этот раз Запад будет достаточно мощно реагировать на агрессию, и поэтому им в течение 72 часов нужно будет занять как можно больше территорий без уличных боев. Это такой совковый комплекс, когда военные боятся уличных сражений. По этой причине россияне в 2014 году ни в Донецк, ни в Луганск не вошли, хотя у них была такая возможность. Потому что у офицеров, имеющих советскую подготовку, на уровне подкорки зашит тезис - уличных боев избегать. Это тянется с того момента, когда советская армия понесла огромные потери при взятии Берлина и Варшавы во время Второй Мировой войны.
А по чем там газ для Украины сегодня - 900$ ? А для Europe 260-300$...
'Реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу не просто продолжаются уже месяц, а достигли почти 30,4 млн кубометров на сутки'.
Пуля в лоб? Вперед орлы, а я за вами, я смело постою за вашими спинами ...
Одразу після цього вони зачистили її від українців і всього українського.
І провели "референдум на багнетах" про приєднання до радянської росії.
Стародубщина дала Україні багато відомих людей, в тому числі і вихідців з козацької старшини. Вона досі окупована- в складі Брянської обл.росії.
Урок не вивчено- через 100 років те саме в Криму
Але гаспада малароси всерівно будуть робити саботаж ...
Строем, с левой ноги, песню "Яценюк украл мирриард долларов!" за-пе-вай!