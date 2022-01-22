За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 13 человек, выявлено 1 744 новых случая. Среди заболевших 203 ребенка, - Кличко. КАРТА
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1 744 больных коронавирусом, 13 человек умерли.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"1 744 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 13 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 426 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 352 201", - сообщил Кличко.
Заболели за минувшие сутки 970 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 571 мужчинав возрасте от 18 до 86 лет. А также 92 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 111 мальчиков от 1 до 17 лет.
Среди умерших 9 женщин от 69 до 90 лет, 4 мужчины от 53 до 81 года.
В больницы столицы госпитализировали 46 больных коронавирусом и 142 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 476 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 330 506 жителей столицы.
"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 371, в Деснянском – 265 и в Днепровском районе – 190 случаев", – отметил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль