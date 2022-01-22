11,48 из 32,33 млрд грн: в условиях угрозы российского вторжения треть проведенных на прошлой неделе тендеров пришлась на асфальтирование, - СМИ. ТАБЛИЦА

С 15 по 21 января в "Prozorro" опубликованы результаты 94 тыс. закупок на общую сумму 32,33 млрд. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наши деньги".

На асфальтирование дорог провели тендеры на 11,48 млрд грн, это 36% закупок по всей Украине (в том числе в структуре "Укравтодора" - 10,55 млрд грн, местные органы власти - 0,93 млрд грн).

Далее издание публикует таблицу с десяткой подрядов, заслуживающих особого внимания:

