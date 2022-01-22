11,48 из 32,33 млрд грн: в условиях угрозы российского вторжения треть проведенных на прошлой неделе тендеров пришлась на асфальтирование, - СМИ. ТАБЛИЦА
С 15 по 21 января в "Prozorro" опубликованы результаты 94 тыс. закупок на общую сумму 32,33 млрд. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наши деньги".
На асфальтирование дорог провели тендеры на 11,48 млрд грн, это 36% закупок по всей Украине (в том числе в структуре "Укравтодора" - 10,55 млрд грн, местные органы власти - 0,93 млрд грн).
Далее издание публикует таблицу с десяткой подрядов, заслуживающих особого внимания:
А чтобы зебилы не волновались - им видосик снимут, про шашлычки и "не смотри вверх!"
Не догадались?)
Во времена Сагайдачного, Сирка, Наливайко, оборотней и предателей не стреляли, не вешали и на кол не сажали. Их тупо топили в болоте, чтобы даже после казни тело его не видеть.
Хорошие были времена. (c) gorlis_gorsky
это для рашиского "сухопутного коридора" ?
А те 7 тысяч тонн топлива, которые завезли на Донбасс нельзя считать маркером наступления. Дело в том, что масштабных складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов на территории оккупированного Донбасса нет, и они завозятся с колес. То, о чем сообщило ГУР МО, это тот минимум, который необходим для учебной подготовки. Сейчас стартовал так называемый зимний период обучения, и на всех полигонах, которые находятся на оккупированных территориях, идет подготовка и слаживание боевых частей. Да и объемы топлива не столь велики, чтобы вести боевые действия. Фактически, это заправка 300 танков в день. Они смогут ездить, но не воевать. Когда танки воюют, то расход топлива в разы больше. Поэтому я лично не считаю, что они готовятся к наступлению. Для наступления нужно, чтобы топливозаправщики шли вереницей. Но этого мы пока не видим.
Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.
Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
P.S....Зєля як і його виборці - Сміття...
В абсолютних числах найбільше проблем виявили в Укравтодорі - 12,6 млрд грн. «Срібло» взяло Мінсоцполітики, де знайшли проблем на 7,6 млрд, а «бронза» в Мінекономіки (5 млрд). ... "
Когда оно приезжало к нам в город, к окнам не разрешали подходить в прилегающих домах, а вы спросит
ой, ли?! так уж и запрещали?!
см. ролик на ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=6kzFlT82yQs https://www.youtube.com/watch?v=6kzFlT82yQs
в 2018 Порох приезжал в Николаев и выступал на БАМ-е. в ролике видно, как по Ингульскому мосту свободно ездят транспортные средства и стоят люди, а это метров 100 максимум от места его выступления. я был с другой стороны, там где расположен пешеходный (старый) Ингульский мост, ограничивающий акваторию бывшего завода им. 61 Коммунара.
Тварини ,запроданці.
Теж стосується і тролів казаламордіі,потенційне гарматне м,ясо .
закон о антисемитизме ж принят! в израиль его выпустят
П.С. Можно подумать, эти деньги потратят на оборону, как же.
https://zn.ua/project/velykebudivnytstvo/ ЯК ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО СТАЛО ВЕЛИКИМ КРАДІВНИЦТВОМ
https://pbs.twimg.com/media/FJhGuuRXwAUITg0?format=jpg&name=large
Тендеры обьявили только в августе, а в ноябре почти все отменили. Спасибо ЗЕ и те кто его выбрал