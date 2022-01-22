РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12541 посетитель онлайн
Новости
8 497 92

11,48 из 32,33 млрд грн: в условиях угрозы российского вторжения треть проведенных на прошлой неделе тендеров пришлась на асфальтирование, - СМИ. ТАБЛИЦА

С 15 по 21 января в "Prozorro" опубликованы результаты 94 тыс. закупок на общую сумму 32,33 млрд. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наши деньги".

На асфальтирование дорог провели тендеры на 11,48 млрд грн, это 36% закупок по всей Украине (в том числе в структуре "Укравтодора" - 10,55 млрд грн, местные органы власти - 0,93 млрд грн).

Далее издание публикует таблицу с десяткой подрядов, заслуживающих особого внимания:

Читайте также: За два последних года в Украине осветили почти 1 300 км трасс, - "Укравтодор"

11,48 из 32,33 млрд грн: в условиях угрозы российского вторжения треть проведенных на прошлой неделе тендеров пришлась на асфальтирование, - СМИ. 01
11,48 из 32,33 млрд грн: в условиях угрозы российского вторжения треть проведенных на прошлой неделе тендеров пришлась на асфальтирование, - СМИ. 02
11,48 из 32,33 млрд грн: в условиях угрозы российского вторжения треть проведенных на прошлой неделе тендеров пришлась на асфальтирование, - СМИ. 03
11,48 из 32,33 млрд грн: в условиях угрозы российского вторжения треть проведенных на прошлой неделе тендеров пришлась на асфальтирование, - СМИ. 04

Автор: 

дороги (2513) тендер (674) Prozorro (214)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Не...вешать это слишком гуманно для зеленого стада....его нужно закатывать в асфальт...
показать весь комментарий
22.01.2022 12:51 Ответить
+38
Таки да. Повторю еще раз. Зеленое чмо на 2022 год не заказало украинскому "Лучу" ни одного экземпляра ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается. Хотя по оценкам тех же американцев у нас очень неплохие свои системы ПТРК, способные встречать врага на больших расстояниях. И "Луч" их успешно экспортирует.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:58 Ответить
+26
Пане Зеленськия, а ви точно президент України. Чи ви так активно дороги будуєте, замість підготовки до оборони, щоб "братушкам-окупантам" було зручніше їхати по хорошому асфальту. А то в них техніка древня, що навіть від маленької ямки колеса і гусениці можуть повідлітати нафіг.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не...вешать это слишком гуманно для зеленого стада....его нужно закатывать в асфальт...
показать весь комментарий
22.01.2022 12:51 Ответить
в условиях угрозы расейского вторжения, для зеленского и его шоблы - главное это отдых и деребан бюджета, с выводом миллиардов в свои офшоры.
А чтобы зебилы не волновались - им видосик снимут, про шашлычки и "не смотри вверх!"
показать весь комментарий
22.01.2022 13:25 Ответить
Под видом особенно ямочного ремонта вы не подумали, что просто проводится минирование? Нехай, если шо, кацапы едут)) Латку всегда видно и позже ещё раз провести ямочный ремонт, чтоб достать мины, если уже не пригодятся по назначению.
Не догадались?)
показать весь комментарий
22.01.2022 14:15 Ответить
главное, не допустить выезда из Украины.
Во времена Сагайдачного, Сирка, Наливайко, оборотней и предателей не стреляли, не вешали и на кол не сажали. Их тупо топили в болоте, чтобы даже после казни тело его не видеть.
Хорошие были времена. (c) gorlis_gorsky
показать весь комментарий
22.01.2022 17:22 Ответить
"Хватит наживаться на войне!"
показать весь комментарий
22.01.2022 12:52 Ответить
Напевно будут асфальтувати дороги на сході, щоб російським танкам було краще їхати.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:52 Ответить
Найбільший тендер на дорогу вздовж азовського узбережжя в бік Таганрогу.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:57 Ответить
шоссе М-14: Одесса-Мелитополь-Новоазовск (оккупирован) с выходом на Таганрог (рашка)

это для рашиского "сухопутного коридора" ?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:26 Ответить
та взагалі таке враження складається, що зеленкуваті роблять все можливе, аби рахоголовим у разі гарячого конфлікту було легше дістатися ойропи...
показать весь комментарий
22.01.2022 13:23 Ответить
нехай будують, потім дельту будуть повертати
показать весь комментарий
22.01.2022 12:52 Ответить
и вонючие ноги им в рот
показать весь комментарий
22.01.2022 12:55 Ответить
Пане Зеленськия, а ви точно президент України. Чи ви так активно дороги будуєте, замість підготовки до оборони, щоб "братушкам-окупантам" було зручніше їхати по хорошому асфальту. А то в них техніка древня, що навіть від маленької ямки колеса і гусениці можуть повідлітати нафіг.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:54 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/1/22/451977/

А те 7 тысяч тонн топлива, которые завезли на Донбасс нельзя считать маркером наступления. Дело в том, что масштабных складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов на территории оккупированного Донбасса нет, и они завозятся с колес. То, о чем сообщило ГУР МО, это тот минимум, который необходим для учебной подготовки. Сейчас стартовал так называемый зимний период обучения, и на всех полигонах, которые находятся на оккупированных территориях, идет подготовка и слаживание боевых частей. Да и объемы топлива не столь велики, чтобы вести боевые действия. Фактически, это заправка 300 танков в день. Они смогут ездить, но не воевать. Когда танки воюют, то расход топлива в разы больше. Поэтому я лично не считаю, что они готовятся к наступлению. Для наступления нужно, чтобы топливозаправщики шли вереницей. Но этого мы пока не видим.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:56 Ответить
Зато у нас зеленая пошесть страну защищать не собирается.

показать весь комментарий
22.01.2022 13:00 Ответить
Таки да. Повторю еще раз. Зеленое чмо на 2022 год не заказало украинскому "Лучу" ни одного экземпляра ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается. Хотя по оценкам тех же американцев у нас очень неплохие свои системы ПТРК, способные встречать врага на больших расстояниях. И "Луч" их успешно экспортирует.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:58 Ответить
за наступної, Української, влади уся ця Зеля Ностра буде за закОном відповідати та відбувати покарання..
показать весь комментарий
22.01.2022 12:58 Ответить
Сбегут. Или, что вероятнее, буду фальсифицировать выбоы и цепляться за власть зубами и когтями. Я еще в 2019 писал, что эти добровольно не уйдут и януковощ на их фоне покажется образцом добродетели.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:27 Ответить
Це говорить тільки про те, що Зєля - ****, продажна шкура ,як і його оточення....Ви ще будете пробачення просити у тих людей, які створили ракетну програму і такі корисні і необхідні військові речі..З асфальтованими дорогами воювати краще, правда??? Тільки повний дибіл не вкладає гроші в військову галузь, яка є дуже прибуткова і що саме основне життєво необхідна..А зараз буде стерво дякувати за кожен патрон іноземцям....
P.S....Зєля як і його виборці - Сміття...
показать весь комментарий
22.01.2022 12:59 Ответить
Кому що. Українці готуються захищати Україну, а криворізький прораб спеціально зариває державні кошти в російський бітум, щоб не витратили на армію, на ракети "Нептун". Так 73%?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:01 Ответить
Хотели мозги у тебя украсть, но не нашли... Оказалось, что ты говорящий желудок...
показать весь комментарий
22.01.2022 13:06 Ответить
зе клоунам похер.....бабло не пахнет !!!
показать весь комментарий
22.01.2022 13:02 Ответить
До Зеленского ни одна власть не строила вообще ничего, только трёп, трёп, трёп! А тут пришёл "клован" и строит дороги, гад. Ату!!! Ату его!
показать весь комментарий
22.01.2022 13:08 Ответить
Пішов звідси, лапоть. Не%уй шастать.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:11 Ответить
Ну да, ну да. Как "строит" ООО "Автомагистраль-Юг" хорошо написано в материалах уголовного дела, которое почему-то, с легкой подачи "своего" генпрокурора легло под сукно. Ещё один фигурант списка, "Онур констракшен интернешенел", ещё круче. Это не "строительство", это просто отмывание денег в лучших традициях итальянской мафии. Та тоже что-то "строила", не без этого.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:18 Ответить
"... На 30 млрд. гривень порушень та «проблемних питань» знайшла в фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік Державна аудиторська служба. Такі дані містяться у звіті Служби, який вимагає МВФ.
В абсолютних числах найбільше проблем виявили в Укравтодорі - 12,6 млрд грн. «Срібло» взяло Мінсоцполітики, де знайшли проблем на 7,6 млрд, а «бронза» в Мінекономіки (5 млрд). ... "
показать весь комментарий
22.01.2022 14:44 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 13:08 Ответить
Загрозы были, есть и будут. Дороги, артерии экономики. А без экономики не будет ни оружия, ни что самое главное ЛЮДЕЙ, желающих защищать своё государство.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:09 Ответить
Еще одна про%№андовка мишки подляка.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:12 Ответить
Глупо и плоско, креативнее нужно. И за что вам деньги платят.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:25 Ответить
Ты что дешевка, думаешь стараться будут для ботов подляка?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:28 Ответить
"... На 30 млрд. гривень порушень та «проблемних питань» знайшла в фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік Державна аудиторська служба. Такі дані містяться у звіті Служби, який вимагає МВФ.
В абсолютних числах найбільше проблем виявили в Укравтодорі - 12,6 млрд грн. «Срібло» взяло Мінсоцполітики, де знайшли проблем на 7,6 млрд, а «бронза» в Мінекономіки (5 млрд). ... "

показать весь комментарий
22.01.2022 14:46 Ответить
Я не в коей мере не защитник зелёных. Я о том, что без развития государства, не будет кому его защищать. Вспомните Манергейма. В первую очередь создать жизнь, которую захотят защищать.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:08 Ответить
Ага. Создают. Воруют бешено средства на дорогах и чтобы найти новые деньги повышают постоянно прямые и непрямые налоги. Уровень цен и тарифов хорошо отражает эту жизнь.

показать весь комментарий
22.01.2022 15:16 Ответить
Так у нас на всём воруют. Сколько на поставках в армию украли и ещё украдут? Им не принципиально на чём красть.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:26 Ответить
Вранье. Так у нас еще не воровали никогда. Зеля даже рецидивисту вору Яныку и то фору дал.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:28 Ответить
логічно. на патронах тока барига міг збагатися раз в 200
показать весь комментарий
22.01.2022 13:11 Ответить
Ага.

показать весь комментарий
22.01.2022 14:47 Ответить
Интересно, зачем ему восьмёрка?
показать весь комментарий
22.01.2022 15:11 Ответить
Спросите при встрече
показать весь комментарий
22.01.2022 15:17 Ответить
Вранье. Я лично был свидетелем его приездов и его охраны. С женой Пороха разговаривал на открытии центра. Самыми параноидальными у нас были Овощ и сейчас Шут. А по размерам охраны Зеля уже переплюнул труса Овоща.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:32 Ответить
Ага, Ксюша и "не видел". Так и хочется сразу напомнить классика - "Ну и дура".
показать весь комментарий
22.01.2022 16:00 Ответить
Ага, все вы сразу "дочери" как спалитесь, буквенный.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:13 Ответить

Когда оно приезжало к нам в город, к окнам не разрешали подходить в прилегающих домах, а вы спросит

ой, ли?! так уж и запрещали?!
см. ролик на ютубе.

https://www.youtube.com/watch?v=6kzFlT82yQs https://www.youtube.com/watch?v=6kzFlT82yQs


в 2018 Порох приезжал в Николаев и выступал на БАМ-е. в ролике видно, как по Ингульскому мосту свободно ездят транспортные средства и стоят люди, а это метров 100 максимум от места его выступления. я был с другой стороны, там где расположен пешеходный (старый) Ингульский мост, ограничивающий акваторию бывшего завода им. 61 Коммунара.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:13 Ответить
Зайцев из-под фар стрелять!
показать весь комментарий
22.01.2022 15:18 Ответить
На цьому найлегше гроші відмивати.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:13 Ответить
Так от чому 26 років в Україні дороги не робились!!! Геніально!
показать весь комментарий
22.01.2022 13:17 Ответить
"геніально" що вас, подоляцьких курв, турбують дороги під час війни,а не Армія і не обороний заказ.Але троляки ,російські танки та снаряди не знають де хата троляки ,а де - патріота, не врятують твою родину ,твоїх дітей тролячі гроші.
Тварини ,запроданці.
Теж стосується і тролів казаламордіі,потенційне гарматне м,ясо .
показать весь комментарий
22.01.2022 13:24 Ответить
А должно было уйти на гречку, консервы и туалетную для армии диванных вояк!
показать весь комментарий
22.01.2022 13:21 Ответить
другой армии нет?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:25 Ответить
Так он начальник снабжения этой самой армии диванных вояк.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:27 Ответить
Там новая порция дерьма для тебя подоспела -зекрыса хвастается,что кацапня считает его силачом и крепким орехом
показать весь комментарий
22.01.2022 13:30 Ответить
Для меня только один силач в Украине - сывочолый гетьман, спасший половину донбасса и тысячи военных, несколько военных складов. После него Турчинов и Яценюк. А лучший прокурор в истории, не сложно догадаться кто - Луценко!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:57 Ответить
На початку вторгнення маладая ********* продовжить красти з борту літака, переводячи собі всі залишки з держ.рахунків.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:24 Ответить
Когда псковские десантники будут высаживаться на крещатике - гундосый зеля и его свора 95 квартала все равно будут проводить тендеры на свои фирмы и грабить бюджет до последней минуты!!!!

закон о антисемитизме ж принят! в израиль его выпустят
показать весь комментарий
22.01.2022 13:27 Ответить
Ублюдки и вредители 🤦
показать весь комментарий
22.01.2022 13:28 Ответить
Зимой закатают в асфальть миллиарды и будет всем счастье... особенно тем дятлам что 73%
показать весь комментарий
22.01.2022 13:35 Ответить
...заради президентської програми «Велике будівництво» Україна досі закуповує білоруський бітум. За https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-medvedchuk-i-vorobey/31264448.html інформацією видання «Схеми», після того як стартувала ця програма, імпорт бітуму виріс на 85 відсотків - це рекордний показник за всю історію незалежної України. Його купують переважно у трьох підприємств, два з яких є державними, а одне контролює близький до Олександра Лукашенка олігарх Микола Воробей.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:35 Ответить
а шо вы хотели?! А вдруг грязь? Как кацапоармия будет продвигаться? Зесрань готовит дороги братушкам.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:36 Ответить
Ночью из США двумя бортами транспортной авиации Пентагона в Киев прибыли ПЗРК Стингер...,на РАБссии празник...
показать весь комментарий
22.01.2022 13:37 Ответить
Тендеры в январе на ямочный ремонт? Им что, срочно нужно было распилить деньги?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:38 Ответить
Дороги надо строить и асфальтировать. Кровеносная система государства. Пусть по ним перемещаются украинские войска, что же им, в грязи барахтаться. И да, экономика важна, люди должны работать и получать деньги.
П.С. Можно подумать, эти деньги потратят на оборону, как же.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:43 Ответить
Редактор сайту «Наші гроші» та давній автор ZN.UA, https://zn.ua/ukr/author/yuriy-nikolov Юрій Ніколов розповідає, чому кожна гривня, вкладена у «Велике будівництво» мала принести економіці п'ять гривень, а принесла - лише 96 копійок.
https://zn.ua/project/velykebudivnytstvo/ ЯК ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО СТАЛО ВЕЛИКИМ КРАДІВНИЦТВОМ
показать весь комментарий
22.01.2022 13:51 Ответить
Ага, особенно в январе, когда мороз и снег на улице и орда стоит на границе, срочно нужно было вкладывать деньги в ямочный ремонт.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:06 Ответить
"... На 30 млрд. гривень порушень та «проблемних питань» знайшла в фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік Державна аудиторська служба. Такі дані містяться у звіті Служби, який вимагає МВФ.
В абсолютних числах найбільше проблем виявили в Укравтодорі - 12,6 млрд грн. «Срібло» взяло Мінсоцполітики, де знайшли проблем на 7,6 млрд, а «бронза» в Мінекономіки (5 млрд). ... "

https://pbs.twimg.com/media/FJhGuuRXwAUITg0?format=jpg&name=large
показать весь комментарий
22.01.2022 15:03 Ответить
Ця реальна державна зрада відбувається на наших очах вже третій рік. Що, не можна побудувати ракети? Дай бог, як не ************, то потім їх можна вигідно продати. Ні, пилять посилення бабло, а потім швиденько звалять закордон.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:58 Ответить
Ну, якщо звернути увагу що вартість усіх робіт по дорогам зросла в декілька раз від минулих років, то стане зрозуміло звідки в Зеленського фанатична одержимість дорогами.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:05 Ответить
враги и предатели торопятся урвать побольше денег! Сейшелы с ялтами ждут!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:06 Ответить
Чтобы мокши до Киева с комфортом доехали.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:10 Ответить
В таблице забыли указать хлеб - соль и оральные презервативы - Зе шобла готовится встречать братьев ( до их появления нужно надежно затаритьКоломойского- может Зе перепадёт ).. Редкий олигофрен, считаетчто армии не нужна логистика. Все , на всех площадках делает, что бы у Украины были проблемы- за то всегда с любой.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:12 Ответить
По технологии, асфальтирование дорог в плохую погоду - запрещено! Но какая разница, ведь вся суть большой стройки от опг квартал95 - украсть как можно больше денег из бюджета!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:13 Ответить
Так уже даже на Г+Г показывали сюжет, как верхний слой асфальта укладывали прямо на выпавший снег. Плевать они хотели на технологии.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:29 Ответить
Я был сам свидетелем когда клали в ливень накануне сильных морозов.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:23 Ответить
Главное освоить. Самое интересное, что сейчас частники на стройках такое же творят (имею в виду строительные комплексы и серьезных застройщиков). Мы заканчивали фасадные работы уже по морозам, честно предупредили, что стоять оно не будет. Нам ответили, что они знают, но им гораздо дешевле сдать объект, а потом его ремонтировать, чем задержать сдачу. Вот такой вот дебилизм.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:46 Ответить
Зашибись. Это для рашистских танков? Потому что для наших весь год не закупалось топливо. Его осталось 17% от норм мирного времени.
Тендеры обьявили только в августе, а в ноябре почти все отменили. Спасибо ЗЕ и те кто его выбрал
показать весь комментарий
22.01.2022 14:30 Ответить
Как же хочется надавать по сусалам этому великому строителю! Со стороны выглядит так, будто он тайком попросил ***** ввести войска и ледя тайком печет кошерный хлеб. Соли слава Богу у детей разжились из меню. Ко встрече готов.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:32 Ответить
На Розкрадання, аби не на Захист
показать весь комментарий
22.01.2022 14:34 Ответить
Нет слов! Ипаный оманский осел
показать весь комментарий
22.01.2022 14:43 Ответить
взлетно-посадочные полосы для российских самолетов нужны. да и танки по раскисшей земле плохо едут.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:45 Ответить
Все делается очень просто! Собираем наглое зеленое шобло и распологаем на первой линии обороны! Пусть асфальтом отстреливаются.))))
показать весь комментарий
22.01.2022 17:00 Ответить
это называется - зепридрастизм
показать весь комментарий
22.01.2022 20:19 Ответить
 
 