Германия пока не планирует поставлять оружие в Украину, - министр обороны ФРГ Ламбрехт

Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ламбрехт подтвердила, что Германия придерживается своей политики отказа от поставок летального оружия в зоны конфликта. По ее словам, Германия поддерживает Украину другими средствами.

"Полевой госпиталь будет передан в феврале, включая необходимое обучение, при софинансировании Германии в размере 5,3 миллиона евро. Мы также поставили аппараты искусственной вентиляции легких. И мы лечим тяжелораненых украинских солдат в наших госпиталях Бундесвера. Так что мы поддерживаем Киев. Теперь мы должны сделать все возможное для деэскалации. Поставки оружия в данный момент бесполезны - таково мнение федерального правительства", - сказала Ламбрехт.

Министр заявила, что Германия прикладывает все усилия, чтобы предотвратить российское вторжение.

"Когда прямо у границы с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских солдат, это крайне угрожающая ситуация. Мы встревожены, видим опасность - и делаем все возможное, чтобы ее предотвратить", - сказала она.

Читайте также: Крым никогда не вернется в Украину, а Путин заслуживает уважения, - глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах

Ламбрехт также заявила, что Россия не имеет права вето относительно вступления какой-либо страны в НАТО и не может оспаривать членство восточноевропейских стран в Альянсе.

"Любое суверенное государство, разделяющее наши ценности, может подать заявку на членство. Однако за пределами этих красных линий есть большое желание западной стороны вести переговоры с Россией и учитывать ее интересы", - сказала она.

+27
Думаю всем понятно что Германия уже не может быть на переговорах как нейтральный посредник
22.01.2022 13:12 Ответить
+26
Та мыуже поняли что Немци купленные с потрахами - позорная Германия ...
22.01.2022 13:07 Ответить
+24
Винесу в якості коментаря свій пост на цю тему:

Нацистську Німеччину виплекала більшовицька Московія.
Рашистську Московію плекає та підтримує Німеччина як покуту за своє нацистське минуле?
.
Британські літаки з військовою допомогою облітали територію Німеччини. Траєкторія тих польотів може нарешті відкрила очі - хто така ФРН та її роль у вирощуванні світового монстра - Московії? Німці покаялися за нацизм, наступним буде - їх відповідальність за "рашизм".
І це вже стає зрозумілим.
.
Так, вражаючі економічні досягнення Німеччини співіснують з глибокими психологічними травмами, які зазнала німецька нація за розв'язання двох світових воєн та вбивство десятків мільйонів людей.

На жаль, подібної винуватості не відчувають більшовистсько-комуністичні режими та їх неокомуністичні нащадки, які знищили по світі людей більше, аніж нацисти.

Навіть - більше, саме комуністи сприяли приходу нацистів до влади та спільно з Німеччиною розв'язали WWII, а потім, на спинах жертв розв'язаної ними ж війни опинилися в стані жертви агресії та переможця.

Етнопсихологія німецької нації, її психологічні архетипи очевидно ретельно вивчалися кремлівцями. Почуття вини німцями усіляко роздмухувалась Москвою, яка врешті-решт трансформувалась у їх винуватість перед одноособово москвитинами, які уміло використовуючи культ «Побєдобєсія» перейняли на себе роль єдиної жертви Війни на теренах СССР та єдину націю-переможницю у розв'язаній ними ж війні.
Ця німецька винуватість вилилась у пряму економічну підтримку диктатур Східної Європи та СССР (проєкт «газ - труби», будівництво заводів, комбінатів, тощо).

Як наслідок, німецька допомога тим людожерливим комуняцьким режимам продовжила їх існування, що фактично означало прихильність ФРН репресіям проти власних народів всередині цих режимів, а особливо - СССР, а також радянському агресивному курсу.

Єдиною спадкоємицею СССР визнає себе Московія.

Потурання агресивним діям СССР з боку Німеччини перейшло до потурання війнам, які розв'язує нині Московія.

Хибне почуття винуватості німців перед Московією має нівелюватися тією обставиною, що режим Кремля - це ніщо інше, аніж відображення їх власного нацистського минулого, а бажання «зрозуміти Путіна» - це політика вмиротворення Гітлера 30-з рр ХХ століття.

Винуватість повоєнної Німеччини у тому, що вона відіграла вирішальну роль у вирощуванні на кордонах Вільного світу кривавого монстра в особі імперської Московії та продовжує її активно підтримувати.

З яких причин? Архіви ШТАЗІ, чиї співробітники тотально шпигували за політиками ФРН, вивезені в Москву містять багато чутливих відомостей, що дає можливість ними маніпулювати й керувати.

Німеччина фінансує московітські проєкти з продажу в Європу нафти й газу, дозволяючи московітам перетворювати нафту й газ у зброю, танки й ракети, які погрожують не тільки Україні, але й Євросоюзу та вільному світові.

Лицемірна Німеччина закликає не давати озброєння «сторонам конфлікту» чудово розуміє, що військова потуга озброєної до зубів (не в останню чергу за економічної допомоги Німеччини) Московії неспівставима з можливостями України.

Таким чином Німеччина в який раз у своїй історії стає посібником спроб знищення України як держави, українців - як нації. І це потрібно усвідомити й визнати!

Така поведінка Німеччини не тільки ганьбить її владу але й примушує задуматися - на кого німці працюють, чому та які невидимі зв'язки-ниточки пов'язують їх з ФСБешним Кремлем.
.
22.01.2022 13:08 Ответить
22.01.2022 14:39 Ответить
Нужно поднимать вопрос репараций за ВМВ. Греция - поднимала, Польша - поднимала, можно и Украине пощекотать нервы Германии.
22.01.2022 14:43 Ответить
Бажано ще подивитись на рахунки, які відкрив вам #уйло, у Дойче банку…
22.01.2022 14:43 Ответить
Я вам нарисую возможное будущее Германии с таким подходом реалполитик.Германия расколота сегодня на ФРГ и ГДР ментально.Запуск СП завяжут на промордовских немцев так,що денежки будут капать в карман лояльных к Мордору политиков.С помощью этих денежек они захватят большинство в Бундестаге.Дальше иакой как этот адмирал,который говорил,що Крым никогда не вернётся в Украину,путём переворота захватит власть в Германии.Сторонники ФРГ объединятся и дадут бой адмиралу оттеснив его в столицу ГДР Дрезден,откуда адмирал попрсит помощи у Пуйла о военной поддержке.Ну дальше всё по накатанному як було в Крыму и вуаля здравствуй новая Берлинская стена.Як вариант
22.01.2022 14:44 Ответить
На мою думку Німеччина в майбутньому має наміри повернути собі "ісконно німецькі Померанію і Сілезію", які є зараз польськими Поможем і Дольним Шльонськом". Ну і зробити це в союзі з ординською московією. Іншого пояснення дій швабів я не знаходжу.
22.01.2022 15:33 Ответить
Думается мне что слитая русней "переписка" между франицией германией и рахостаном, где гансы с французами типа поддерживают Украину - ,всего лишь операция прикрытия гебней своих агентов
22.01.2022 14:50 Ответить
Нормально так. Кацапи (не самі звичайно) дали по морді дойчланду у 1945, потім дали канфєтку (об'єднання Німеччин), а тепер просто раком поставили і мають..
22.01.2022 14:58 Ответить
Фюрер хоть и гад, каких мало в истории, но был идейным врагом, а не гопником и сейчас он в гробу переворачивается каждый день глядя на гнусную алчность потомков
22.01.2022 15:02 Ответить
Що？ Навіть Шмайсерів не дадуть？ От @уки！😀😀😀😀
22.01.2022 15:10 Ответить
На мою думку Німеччина в майбутньому має наміри повернути собі "ісконно німецькі Померанію і Сілезію", які є зараз польськими Поможем і Дольним Шльонськом". Ну і зробити це в союзі з ординською московією. Іншого пояснення дій швабів я не знаходжу.
22.01.2022 15:16 Ответить
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!
Німці залишились фашистами !
22.01.2022 15:28 Ответить
германия - БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ ПРОСТИТУТКОЙ У раши!!!!! АМИНЬ!!!!!!
22.01.2022 15:33 Ответить
Предлагаю вернуть Германии этот госпиталь и насыпать им те 5,3 миллиона евро мелкими монетами. Пусть, скоты, подавятся своими подачками и засунут себе их в газпромовскую трубу.
22.01.2022 16:20 Ответить
Пора Германию, и Францию выкинуть из переговоров из Нормандского сходняка.

Толку там не будет пока там эти продажные страны которые заигрывают с оккупантом Росией.

Формат нужно сделать Великобритания, США, Украина, можно подключить Польшу и Рашка. Где ни будь в Стамбуле.
22.01.2022 16:57 Ответить
Генерал ВСУ Кривонос поведал о плане России по "молниеносному захвату" Украины

По оценке военного, Москва обойдётся одной лишь авиацией, чтобы напасть на Украину и превратить в своего вассала.
22.01.2022 17:20 Ответить
"вести переговори з Росією та враховувати її інтереси "?????

поверить не могу...Это точный перевод??? какие интересы раши они собрались учитывать?? по уничтожению Украины??
ох и твари.
В суд на них надо подвать. Уже сейчас! за пособничество терроризму.
22.01.2022 17:27 Ответить
Ну это слова холуёв, а не лидеров.
Только холуи принимают решения с оглядкой на своего хазяина
22.01.2022 18:36 Ответить
В августе-сентябре 1939 Союз поддержал Германию , пришло время ей отдавать долги.
22.01.2022 20:54 Ответить
зеленкой и йодом помогут, если что.
но потом, и это не точно
22.01.2022 21:33 Ответить
