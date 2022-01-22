Германия пока не планирует поставлять оружие в Украину, - министр обороны ФРГ Ламбрехт
Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Ламбрехт подтвердила, что Германия придерживается своей политики отказа от поставок летального оружия в зоны конфликта. По ее словам, Германия поддерживает Украину другими средствами.
"Полевой госпиталь будет передан в феврале, включая необходимое обучение, при софинансировании Германии в размере 5,3 миллиона евро. Мы также поставили аппараты искусственной вентиляции легких. И мы лечим тяжелораненых украинских солдат в наших госпиталях Бундесвера. Так что мы поддерживаем Киев. Теперь мы должны сделать все возможное для деэскалации. Поставки оружия в данный момент бесполезны - таково мнение федерального правительства", - сказала Ламбрехт.
Министр заявила, что Германия прикладывает все усилия, чтобы предотвратить российское вторжение.
"Когда прямо у границы с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских солдат, это крайне угрожающая ситуация. Мы встревожены, видим опасность - и делаем все возможное, чтобы ее предотвратить", - сказала она.
Ламбрехт также заявила, что Россия не имеет права вето относительно вступления какой-либо страны в НАТО и не может оспаривать членство восточноевропейских стран в Альянсе.
"Любое суверенное государство, разделяющее наши ценности, может подать заявку на членство. Однако за пределами этих красных линий есть большое желание западной стороны вести переговоры с Россией и учитывать ее интересы", - сказала она.
