Вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем была в 2014 году, - Аваков

Вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем была в 2014 году.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины в 2014-2021 годах Арсен Аваков во время Национального круглого стола по случаю Дня Соборности Украины, проведенного под эгидой Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

"Сегодня уже весь мир убедился, что бешеная собака путинского режима в любой момент может сорваться с цепи здравого смысла", - сказал он.

"Тогда у нас очень небольшой выбор: или потомки будут вспоминать нас как тех, которые не смогли справляться с собственными эмоциями и амбициями, не смогли увидеть разницу между жизненно важным и мелочным, как тех, кто легкомысленно отнесся к своему месту и роли в истории, или же мы останемся в биографии Украины поколением, которое защитило Украину во время тяжелых испытаний", - подчеркнул Аваков.

Он подчеркнул, что мы достигли рубежа, после которого некуда отступать.

Читайте также: Киевский форум по безопасности проводит национальный круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Для тех, кто считает, что ситуация спокойная и нет никакой новости, приведу несколько цифр, которые мне стали известны. Длина государственной границы, вдоль которой расположены недружественные к Украине силы, с сентября увеличилась на 1083 километра. Это не новость, но это требует надлежащего ответа, которого нет", - подчеркнул экс-министр внутренних дел.

"В настоящее время у границ Украины размещено 54 батальонно-тактических группы вооруженных сил России. Это более 100 тысяч профессиональных военных", - сказал он.

"По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году", - подчеркнул Аваков.

"Пусть риски, о которых мы говорим, не реализуются, но желаешь мира – готовься к войне. Времени на объединение мало, но критически важно это время не упустить", - резюмировал он.

Читайте также: Мы должны найти в себе силы сохранить украинские земли и вернуть то, что украл у нас Путин, - Яценюк

Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Это главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.