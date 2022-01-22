РУС
Вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем была в 2014 году, - Аваков

Вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем была в 2014 году, - Аваков

Вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем была в 2014 году.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины в 2014-2021 годах Арсен Аваков во время Национального круглого стола по случаю Дня Соборности Украины, проведенного под эгидой Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

"Сегодня уже весь мир убедился, что бешеная собака путинского режима в любой момент может сорваться с цепи здравого смысла", - сказал он.

"Тогда у нас очень небольшой выбор: или потомки будут вспоминать нас как тех, которые не смогли справляться с собственными эмоциями и амбициями, не смогли увидеть разницу между жизненно важным и мелочным, как тех, кто легкомысленно отнесся к своему месту и роли в истории, или же мы останемся в биографии Украины поколением, которое защитило Украину во время тяжелых испытаний", - подчеркнул Аваков.

Он подчеркнул, что мы достигли рубежа, после которого некуда отступать.

Читайте также: Киевский форум по безопасности проводит национальный круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Для тех, кто считает, что ситуация спокойная и нет никакой новости, приведу несколько цифр, которые мне стали известны. Длина государственной границы, вдоль которой расположены недружественные к Украине силы, с сентября увеличилась на 1083 километра. Это не новость, но это требует надлежащего ответа, которого нет", - подчеркнул экс-министр внутренних дел.

"В настоящее время у границ Украины размещено 54 батальонно-тактических группы вооруженных сил России. Это более 100 тысяч профессиональных военных", - сказал он.

"По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году", - подчеркнул Аваков.

"Пусть риски, о которых мы говорим, не реализуются, но желаешь мира – готовься к войне. Времени на объединение мало, но критически важно это время не упустить", - резюмировал он.

Читайте также: Мы должны найти в себе силы сохранить украинские земли и вернуть то, что украл у нас Путин, - Яценюк

Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Это главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Топ комментарии
+13
Хочется нагадати пану Авакову і про Ріфмастера, і про реформу поліці ї, і про Кагарлик, і про те, як він залишився на посаді міністра . Але ж пан Аваков, я так розумію, мріє знов очолювати і керувати. А може досить?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:39 Ответить
+10
Дмитро Кулеба заявив, що Україна не проливатиме кров через неспроможність Заходу стримати Росію.
ЦИМ ВАМ ЯСНО ГОВОРЯТЬ- УКРАІНА БУДЕ ЗДАНА ВОРОГУ! А ви чогось іншого чекали від зеленого виро-ка???? Він недієздатен і це портіббно усвідомити ,навіть тим ,в кого корито при владі. Небуде тих кого не торкнеться війна.
Зеля ворог і зрадник, і чим швидше це зрозуміють тим менше невідворотньої біди воно встигне заподіяти Україні!
показать весь комментарий
22.01.2022 13:39 Ответить
+8
То йди ще пане Рюкзаков, послужи Бені, як зробив це у 2019 році. Мстився Порошенко за рюкзаки сина? Донищував разом з "квартальцями" поліцію? Донищив, там вже залишилися тільки рознощики повісток і виконавці провокацій проти опозиції.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:47 Ответить
Правильно, бо тоді Пуйло не знало, яка буде реакція заходу.
Тепер знає, що максимум - це імпорт телефонів заборонять.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:18 Ответить
я бы не преуменшал действие санкций...все таки рубль не на пустом месте упал более чем в два раза
показать весь комментарий
22.01.2022 13:52 Ответить
і шо, якісь народні волнєнія почались?)
Пенсійний вік підняли, тепер він більший ніж середня тривалість життя кацапа, пенсії урізали)
показать весь комментарий
22.01.2022 17:36 Ответить
12:49 , 22 січня 2022


40 грн/літр: експерти попередили українців про подорожчання пального.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:23 Ответить
У Харкові сталась пожежа в навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. . Про це повідомляє https://t.me/dsns_telegram/3637 пресслужба ДСНС.

Пожежа почалась сьогодні о 10:00.

Як повідомили в ДСНС, було виявлено сильне задимлення, а в 10:30 виявлено осередок пожежі на горищі.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:25 Ответить
яке відношення до теми,мурон?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:43 Ответить
ДУМАЙ!
показать весь комментарий
22.01.2022 13:52 Ответить
ну там же кузница судейских и ментовских кадров рыгов и зелебенцев
показать весь комментарий
22.01.2022 13:53 Ответить
Дивно, до поліція віднеслися до своїх обов'язків як зрадники, захотіли всього і відразу тим паче батьки були виродками, що грабують та грабували країни так як займали державні посади
показать весь комментарий
22.01.2022 13:27 Ответить
Для тех кто надеется, что с ****** хуже не будет, будет, но это потом, если сбудутся розовые сны *****, а пока, если оно вторгнется в Украину, будет совсем худо и будет полная разруха. Поэтому единственный правильный выбор для всего народа Украины посылать ***** на хрен и бороться.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:29 Ответить
Нема чим боронитись і нашим керманичам насрати на оборону.
Тер. оборона боєздатна більше на папері ніж у реальному житті!!!
Скільки зроблено тирів та стрельбищ для тренувань та яка їх доступність?
Чи є можливість потрапити до тих тирів та стрельбищ у пересічних громадян за символічну платню?
Наскільки урегульована законодавчо право на опір і застосування вогнепальної зброї?
Наскільки доступна зброя для самозахисту від оккупанта та бандюків?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:28 Ответить
Відповідно до статті 65 Конституції
України захист Вітчизни, незалежності та
територіальної цілісності України, шанування
її державних символів є обов'язком громадян
України
показать весь комментарий
22.01.2022 15:12 Ответить
а які обовязки держави перед громадянами???? не згадаєш????
показать весь комментарий
22.01.2022 15:46 Ответить
Це ви мені навіщо написали?
Я пишу що держава (клоуни - держслужбовці) не опікується захистом громадян та своїх теренів.
А ви мені пишете статтю про громадянські обов'язки? Ви в доброму гуморі, ви трезвий чи не дуже?
Може ви слугам про їхні обов'язки нагадаєте?
показать весь комментарий
22.01.2022 18:31 Ответить
Слова вірні та для клоунів нічого не варті,вних у голові Харків уже окупований!
показать весь комментарий
22.01.2022 13:29 Ответить
не знаю ким шановний пане Аваков.
за 8 років можна було озброїти наші ВСУ,
НАШОЮ!!!
наголошую, НАШОЮ зброєю!!!!
от тільки ви з порохом, а тепер величайший з своїм шоблом
ніяк не знайдуть такого керівника ВСУ та укроборонки, який
би заказав, виготував та поставив нашу зброю в ВСУ
а то у всіх, генералів, керівників, міністрів, які мали б займатися
озброєнням армії ростуть котеджі, з,являються десятки квартир нерухомість за кордоном
з,являються дорогі машини, яхти,
а от, ****, достатнього озброєння, нормального одягу, доброго
харчування та соляри для армії, чомусь не вистачає.
в цьому, теж путін винен???
показать весь комментарий
22.01.2022 13:31 Ответить
до речі.
ми радіємо, що сша виділило 300 лямів
ще з миру по нитці хтось щось дає
при цему, зелене чмо дає добро укравтодору
взяти кредит на 20 ярдів,
а це 700 мільйонів доларів до вже (ОСВОЄНИХ) 5 мільярдів
це нормально в воюючій державі.
чи війна не для всіх?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:38 Ответить
значит при порохе была зрада,а ща зрады нет?и "забирайте харьков" просто выдернули из контекста?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:03 Ответить
Дмитро Кулеба заявив, що Україна не проливатиме кров через неспроможність Заходу стримати Росію.
ЦИМ ВАМ ЯСНО ГОВОРЯТЬ- УКРАІНА БУДЕ ЗДАНА ВОРОГУ! А ви чогось іншого чекали від зеленого виро-ка???? Він недієздатен і це портіббно усвідомити ,навіть тим ,в кого корито при владі. Небуде тих кого не торкнеться війна.
Зеля ворог і зрадник, і чим швидше це зрозуміють тим менше невідворотньої біди воно встигне заподіяти Україні!
показать весь комментарий
22.01.2022 13:39 Ответить
можна посилання на цю заяву?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:12 Ответить
Можна.
https://www.youtube.com/watch?v=DWVyEENn6cw
показать весь комментарий
22.01.2022 14:31 Ответить
немає там такої заяви.є якась незрозуміла нарізка слів ведучої і міністра. а спитав тому, що Кулеба мабуть один з небагатьох професіоналів у банді зелених і почути щось подібне від фахового дипломата це нонсенс.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:39 Ответить
А я вірю Експресо ,ще з часів Майдану цей канал ще жодного разу не збрехав, чого не скажешь про зелене керівницьтво. Немає сенсу порядному каналу компроментувати порядну людину,тим більш робити якісь нарізки. Ви десь чули що Кулеба спростував цей випуск новин,чи це висловлювання?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:48 Ответить
там зовсім інший контекст.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:53 Ответить
Ще раз питаю,випуск за 20 січня,ви чули спростування цього вислову?
И ще.То не единий канал що говорить про це. Наберить у Гугл цей вислів і побачите що то прогреміло на усю Україну,але таки спростувань ми не почули.
И ще, я не вірю людям що працюють з подонками накштаут Зе і його "команди",Кулеба як звісно член партии"слуги народу",там порядних людей немає.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:11 Ответить
там немає такого вислову. не шукайте зради де її немає. і контекст там - нам своє робити, а ви (захід) реагуйте адекватно, а не відмазки ліпіть. і ми вас не будемо слухати, якщо побажання до нас будуть неадекватними.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:19 Ответить
При цьому як Міністр Кулеба слабкий.
Експерти кажуть, що будь міністром Тарасюк, або Огризко, або Гріщенко, то Лаврову булоб дуже незручно.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:27 Ответить
Слухайте,такий вислів є, і це передає не одне СМІ,це росповсюджено по усьому просторі України, на ховайтесь від правди,страусіна позиція не врятує. Ось вам ще одне з шановних новинних сайтів,котрий чесно освітлював новини з перших дней Майдану, один з небагатьох ,до речі, де дається дослівно те ,що сказав Кулеба. Там прямо з перших строк-" Ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів ..."
Не треба дуже прив,язуватися до людини ,котра співпрацює с покидьками.
https://lb.ua/news/2022/01/20/503526_kuleba_mi_budemo_znovu_platiti.html
показать весь комментарий
22.01.2022 22:03 Ответить
пардон, але контекст тут саме той. що я зазначив вище.
показать весь комментарий
23.01.2022 03:02 Ответить
Ну і який подтекст? Як можна виграти війну не проливаючи крові?Тим більш без допомоги партнерів? Хіба що здатися без бою. Не проливають кров лише уклоністи. Оговорочка по Фрейду?
От вам і увесь"контекст" перекреслений. Люди не дурніші за вас.
показать весь комментарий
23.01.2022 03:33 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 09:34 Ответить
Зрозуміло.Ше один зелеадепт,котрий "проти зеленського" ,але голосував за його.
Ви мабуть мали надію що я ссилочку не дам.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:47 Ответить
доволі дивні як для адекватної людини висновки...
як і посилання, тлумачення якого дужу і дуже сумнівне.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:52 Ответить
Та невже,для вас Єкспрессо ,LB, 5 канал, то сумнівні канали.Г+Г дивитися? Кулеба як і ви бачить варіант безкровної війни? Це мабуть встати перд путлером на коліна.Тим війна і страшна ,що без крові не буває,і крові буде дуже і дуже багато, якщо нам не допоможуть міжнародні партнери,тому ставити їм умови і каверзувати може йолоп ,а не дипломат. Зе теж у тві среться із сенаторами США, "діпломатія по зеленські".Слава Богу що в нас є Порох.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:25 Ответить
Хочется нагадати пану Авакову і про Ріфмастера, і про реформу поліці ї, і про Кагарлик, і про те, як він залишився на посаді міністра . Але ж пан Аваков, я так розумію, мріє знов очолювати і керувати. А може досить?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:39 Ответить
Аваков бажає повернутися у велику політику, алеж знаючі люди кажуть, що він не претендує навить на посаду Премьєр-міністра, бо розуміє що непотягне.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:29 Ответить
на провокативные вопроссы не отвечаю.
словоблудие, это грех
показать весь комментарий
22.01.2022 13:40 Ответить
Председатель КНР мог попросить российского президента Владимира Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады в Пекине, запланированной на зиму 2022 года. О просьбе на этот счет пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-22/ukraine-crisis-beijing-olympics-may-affect-russia-s-vladimir-putin-s-thinking Bloomberg со ссылкой на пекинского дипломата.
По его информации, китайский лидер стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту, и кризис в Европе - последнее, что ему нужно.
В связи с этим, как стало известно, МИД Китая подчеркнул важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии
показать весь комментарий
22.01.2022 13:40 Ответить
ху..ла час піджимає..

127 тисяч на кордоні в боєготовності 1.5 місяці не втримати
показать весь комментарий
22.01.2022 13:47 Ответить
руководитель Мониторинговой группы BlackSeaNews Андрей Клименко на своей странице в соцсети "Фейсбук" отмечает, что в течение 17 и 18 января 2022 года из Балтийского моря вышли сразу 6 больших десантных кораблей: 3 из Балтийского флота, 3 - из Северного. "Вы знаете, что Мониторинговая группа BlackSeaNews не разгоняет паники, а фиксирует факты. Вот новый интересный факт. В эти даты (17 и 18 января) они прошли проливы Большой Бельт - сначала балтийские, затем северные. Трио из Северного флота прибыло в Балтику за несколько дней до этого - 11 января. Если сегодня пройдут Ла-Манш, значит, скорее всего, к Средиземному морю", - отметил он. Позже украинский эксперт добавил, что траектория движения российских кораблей была опубликовано в британских СМИ, где также отмечают вероятность их движения в сторону Украины. При этом на борту десантных кораблей пехота может отсутствовать. Личный состав ВС РФ российские военные могут перебросить поездами.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/244708_1642688866
показать весь комментарий
22.01.2022 14:18 Ответить
Что будут делать эсминцы в случае российского вторжения с моря

Недавно мировые СМИ сообщали о проходе через Ла-Манш трех больших десантных кораблей, одного корвета и нескольких малых десантных кораблей Балтийского флота России. Некоторые эксперты связывают эти действия с возможным вторжением российского флота на юг Украины - десантной операцией на отрезке между Одессой и Николаевом. По мнению Чмута, хоть российский флот и может выставить для подобной операции до 5 тысяч личного состава и внушительное количество кораблей, подобная операция маловероятна, поскольку не может проводиться отдельно от других наступательных действий.

https://www.radiosvoboda.org/a/photo-amerykanski-korabli-v-sevastopoli/29786901.html
ФОТОГАЛЕРЕЯ:
Американські кораблі в Севастополі: вперше в українському порту (фотогалерея)

«Даже если Россия будет проводить учения в Черном море с кораблями Балтийского флота, для проведения десантной операции на юге Украины нужно очень много сил и техники. Тем более эта операция не является самодостаточной - она проводится для реализации чего-то большего. Например, для создания плацдарма на юге с целью дальнейшей оккупации страны. А для этого нужно применение всех видов вооружения, в том числе баллистических ракет, и наступление по другим направлениям. Например, с севера или с востока Украины», - говорит Чмут.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:22 Ответить
3 з 4-Х

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%94%D0%9A-43&action=edit&redlink=1 БДК-43 «Минск»




102
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%94%D0%9A-58&action=edit&redlink=1 БДК-58 «Калининград»




110
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%94%D0%9A-100&action=edit&redlink=1 БДК-100 «Александр Шабалин»




130
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%94%D0%9A-61 БДК-61 «Королёв»


відправилось на самовбивчий рейд
показать весь комментарий
22.01.2022 14:27 Ответить
Нептунів майже немає, алеж є Піони та Гіацінти, яки ще з 2015-го тренуються знищувати десантні кораблі. Десантні кораблі малорухома ціль, а у морі немає оврагів та холмів. Два влучення з Піона знищують корвет. Ну нехай на великий транспортний піде три...

Холодне море не дуже для запливу морпехів урятувальних жилетах.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:38 Ответить
То йди ще пане Рюкзаков, послужи Бені, як зробив це у 2019 році. Мстився Порошенко за рюкзаки сина? Донищував разом з "квартальцями" поліцію? Донищив, там вже залишилися тільки рознощики повісток і виконавці провокацій проти опозиції.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:47 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 13:54 Ответить
ТРИВАЄ війна гіБРИДНА..

https://www.facebook.com/oldym?comment_id=Y29tbWVudDo5ODQzODMxMTIxNTQzNzhfOTg0NTA4Nzg1NDc1MTQ0&__cft__[0]=AZV091J5wBeEvV00rJetEp3u-HG0EZbgaEQmLXv0e-aMkvewuN-HdiitJWAr4fskRkV2zH1DJoKpapxm9xkBTgWym133gQGr8tLe1TFCnCQzdrgePtxJqrB5K5Jk0U9iC_rv5yqS5qE0qnfcvm_3CpbK&__tn__=R]-R Oleksij Dymchenko

Те що сталося з даними сервісу "Дія" - закономірно, бо коли без конкурсу витратили гроші платників податків і софт розробляла EPAM, що афілійована з ВТБ (ФСБ), коли всі державні портали побудовані фахівцямі Kitsoft ,також без конкурса, та на російському octobercms, який при цьому не оновлювався (якщо б оновлювали - результат був той же).
Коли міністр цифрової деформації фєдоров каже "Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців".

Невже хтось очікував іншого результату.

Питання в іншому, коли Вискуб, Федоров та інші будут притягнуті до кримінальної відповідальності?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:00 Ответить
https://www.facebook.com/arunninghacker?__cft__[0]=AZVJMkt0I1TcM7y02LBJD3tMzAiS9DxUDe5tk8jVVV2F0GhsR_YlaTMHfg_juaowESgAl5jndg4FV1bIP_fssafHURy-UnO7NA2jE_4s6-DyU4MvjWyBG0lAXqvCiB3OT60FPLcIpceLjBEeo98esSPI&__tn__=-UC%2CP-R Vlad Styran

https://www.facebook.com/arunninghacker/posts/295287219245687?__cft__[0]=AZVJMkt0I1TcM7y02LBJD3tMzAiS9DxUDe5tk8jVVV2F0GhsR_YlaTMHfg_juaowESgAl5jndg4FV1bIP_fssafHURy-UnO7NA2jE_4s6-DyU4MvjWyBG0lAXqvCiB3OT60FPLcIpceLjBEeo98esSPI&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·



Попередньо в мене підозра, що це контрольований злив даних, отриманих в рамках зламу KitSoft та його клієнтів (https://www.facebook.com/hashtag/attack13?__eep__=6&__cft__[0]=AZVJMkt0I1TcM7y02LBJD3tMzAiS9DxUDe5tk8jVVV2F0GhsR_YlaTMHfg_juaowESgAl5jndg4FV1bIP_fssafHURy-UnO7NA2jE_4s6-DyU4MvjWyBG0lAXqvCiB3OT60FPLcIpceLjBEeo98esSPI&__tn__=*NK-R #attack13 ). Надто багато нестикувань між наданими продавцем семплами.

tl;dr: Чи достатньо легітимно виглядає семпл "злама Дії" щоб його захотілося купувати для подальшого аналізу? Ні.

На Даркнет-форумах регулярно з'являються так звані "зклейки" даних з раніше зламаних джерел, які видаються продавцями за справжні результати свіжих операцій. Свідчити про такий "розвод" можуть розбіжності в форматах даних, низька репутація продавців на форумах, низька ціна дампів тощо.

Наприклад, SQL-вибірка користувачів з "утєчкі з Дії" поки виглядає як шахрайство в Даркнеті. Занадто багато імен громадян України починаються на "ФОП" та інші нестикування в дрібницях.


Проте, "вихідний код Дії" виглядає як OctoberCMS, тобто можливо це веб-сайт Дії, який розробляв підрядник. Також, з параметрів конфігурації, таких як IP-адресація та налаштування сервісів, схоже, що це розробницька або тестова версія сайту.

API Дії як такої в семплі ніде немає. Це легко перевірити, бо відкрита частина API опублікована в рамках Bug Bounty програми Дії.

JSON-семпл виглядає більш легітимно. Я не дуже активний користувач Дії, але поєднання в одній структурі даних інформації про геть різні аспекти діяльності людини (підприємництво, банківські реквізити та сімейний стан) трохи напружує. Проте, структура документів неоднорідна: таке враження, що вони були експортовані з геть різних джерел. Можливо це дамп з Redis, який якраз використовується для кешування різнорідних даних. Але не виключаю факту підробки.

Висновок: поки що звучить як новини з минулого тижня, але цим дампом не можна нехтувати. Я сподіваюся, що Кіберполіція та аналітики загроз із усіх надцяти українських кіберцентрів вже займаються його розтином. Хотілося б почути офіційні позиції якнайшвидше. Але впевненості у правоті всепропальників у мене немає.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:03 Ответить
вонючему носорогу в Италии уже скучно, оно сюда приехало и корчит из себя капитана очевидность. или мусор в деньгах поиздержался и хочет опять к корыту?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:06 Ответить
Да просто уже началась игра на вылет в верхах, и подготовка у новым выборам и смене власти, а рюкзакович опять хочет к корыту, шавка бабломойского.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:12 Ответить
Хммм.....ну тогда я вам ...раскажу ..БЫЛЬ! Т.е. реально проишедшее.
Вы имеете дело с зеленым, т.е. с противником технологически более развитым чем мы. Это не Россия, она всего лишь инструмент.
Но даже с ним!!...при правильном порядке действий ...можно получить выигрыш.
Такое случилось со мной, когда я сыграл с зеленым ...в игру "Козаки 2".
Внимание комп был не в сети. Играл я с диска. Пригласил его я в игру своеобразно - просто мысленно прокричав - а ну давай сыграем
,!!Тем не менее, после часа гры, а выпала случайная карта(внимание, которую я до этого проходил!!! важно) начинаю понимать, что со мной играет кто то, но не компьютер, слишком хитрые его действия. Заняв господствующую высоту, я практически предопределил исход...но, затем фигуры противника начинают двигаться в три раза быстрее, чем мои!!!??? и ресурсы его соответственно. Еле еле уничтожив все шахты и ресурчы, после трех с половиной часов борьбы я получив победу...не спешите..не все!!!!
Встав из за стола..я поднял руки и вскрикнул победа!!!! И тут кто то с ненавистью сжал меня за горло, стало трудно дышать. потом чувствую, что стало плохо биться сердце. Дошло до того, что я упал на пол и в конвульсиях начал сжимать пальцы рук. На шум прибежала жена и трясущимися руками поднесла мне нашатарь. Из за тряски нашатырь попал не под нос, а прямо мне в глаза, это меня и спасло. Я вынужден был подняться и промыть глаза. Сказав в шутку - ты даже мне спокойно умереть не даешь. И тут я услышал нечто ревообразное произношение. Кто то что то сказал на непонятном языке....и после этого меня отпустило.
Так вот вот этот кто то впоследствии и оказался Пропердоном, создателем вируса Апокалипсис, весьма злобное и талантливое существо.
К чему я это рассказываю, зная правильный ход событий и карту!!!! можно выиграть любые сражения....если вы к этому готовы...какой бы ни был сильный ваш противник.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:07 Ответить
Арсен Борисович - голова ! сейчас самое время ему в ВСУ что-нибудь по тройной цене загнать.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:16 Ответить
Войны не будет по нескольским причинам...главная из них Экономика РАБссии в полном ЖО....,Падение Фондового рынка РАБссии 13-19 января показало полную несостоятельность крыс кремля в экономических реалиях....,быдло Путлера живет до сих пор в 1945 году....
показать весь комментарий
22.01.2022 14:16 Ответить
Ці,ж, аргументи до протилежного висновку
показать весь комментарий
22.01.2022 14:31 Ответить
В 2014, когда кацы захватили Крым и начали войну у нас в Донецкой области, тоже говорили, что Раша погибнет от санкций. Но эти сволочи живее всех живых. Так что ни в чем нельзя быть уверенным.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:48 Ответить
Вчера ночью в Киев парибыли Стингеры из США,до этого пришло 1080 противотанковых комплексов из Британии...это не считая Байрактаров Эрдогана и Джавелинов Трампа...
показать весь комментарий
22.01.2022 14:18 Ответить
О чём рюкзаков вещает? Паникер? Зелень вон дороги асфальтирует. Все пучком.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:20 Ответить
Путлера сдал...вы не поверите начальник Эха Мацковии Алексей Бенядиктов...,,,Путлеру нужен Хаос в Мире...,потому и дебильные Ультиматумы НАТО и США.... Бенедикт Алексеевич...я об этом догадался еще 6 лет назад...когда Псковская дивизия ВДВ РАБссии сгорела на Донбассе....,а фюрер кремля хоронил их НОЧЬЮ....тайком от всего народа РАБссии...
показать весь комментарий
22.01.2022 14:24 Ответить
Еще один паникер, през уже собирается Харьков отдать врагу вместо того что-бы ободрить народи поддержать его!!! Да не будет никакой войны, кацапы сами ее боятся и боятся ее больше чем мы и они при понтах будут искать выход из этой ситуации что бы уйти от войны не потеряв харю с понтами, типа " ну ладно нас уговорили".
показать весь комментарий
22.01.2022 14:24 Ответить
https://twitter.com/i/status/1484502115909312512
показать весь комментарий
22.01.2022 14:27 Ответить
Навіть? Неймоврно Незрівняно вища!
Й,якщо не зупинити в нас. Орда прокотиться катком по Європі
показать весь комментарий
22.01.2022 14:29 Ответить
Тебе пора в Чечню 1994 года покататься...
показать весь комментарий
22.01.2022 14:32 Ответить
Гумор недоречний. Неохідність впливу на середовище - константа. Чечню знівечили знищивши Дж.Дудаєва. Шапками забросамс,ніколи неімпонувало.
Й ,з усією, повагою,я,Вам,не '*****'
показать весь комментарий
22.01.2022 14:47 Ответить
Предупрежден..значит Вооружен...,из Британии самолеты военного Британского Королевства работают в реэиме 24/7...,значит кроме противотанковые комплексы это цветочки Бориса Джонсона...а будут Ягодки...БРИТАНИЯ... Дякуюємо Панове....
показать весь комментарий
22.01.2022 14:30 Ответить
Фишка с Ларчиком открылась...Норвегия Финляндия и Польша закали в США почти 200 истребителей F-35///Вопрос простой...сколько закжет Голобордька АСФАЛЬТА на Мацковии и Битума у Лукашенко?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:35 Ответить
Что то Голоборотька все к асфальту и битуму тянет-"пророк предвидел свой конец"?!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:40 Ответить
"Российское государство ведёт себя, как цыганское племя, которому легче переехать на новую территорию, чем привести в порядок свою". Василий Ключевский (1841-1911)."
показать весь комментарий
22.01.2022 14:38 Ответить
Нам нужно срочно минировать все возможные пути наступления со стороны Помойки.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:43 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 15:07 Ответить
гниломусор авякян сбежит на виллу в италию - а нам оставит полностью продажных мусоров, которые тут же перейдут на сторону оккупанта как в крыму!!!!

СПАСИБО за реформу полиции, авякяН-рюкзакович!!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 15:50 Ответить
Жалею об одном: что в 14-м у нас не было по одномк Авакову на каждую область. Тогда бы мы точно не потеряли Крым, Донбасс и сегодня не было бы угрозы. Сегодня на Авакова гонят только кремлевские твари, отрабатывающие свои 30 серебрянников.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:23 Ответить
Я помню весну 14-го, в каком шоке были все, как боялись, бежали. И как благодаря Авакову, который отстоял Харьков, стало понятно: МОЖНО и НУЖНО сопротивляться. Я ощущал это не на диване, а в автобусе, который вез меня на Донбасс в апреле 14-го. А теперь скажите, те, кто гонит на Авакова не за кремлевские бабки, а по своей тупоголовости: КТО еще ЛИЧНО был с бойцами, выполнявшими задачу и выполнившими ее блестяще? Операция по освобождению Харькова стала не только блестящей с тактической точки зрения, но и оказала неоценимый эффект на моральный дух всех нас, которые тогда, хоть и приехали на Донбасс, но были растеряны и деморализованы.
Судя по всему, мне вновь придется, как и тогда. в 14-м, идти на войну. И я надеюсь, что возглавлять нас будет Аваков, а не клоуны, собирающие против него митинги.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:29 Ответить
О смотрите, выскочил чёрт из табакерки...
показать весь комментарий
22.01.2022 23:28 Ответить
 
 