Отключение России от SWIFT не является действенной мерой, - глава МИД Германии Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сомневается в необходимости отключать РФ от международной системы платежей SWIFT.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Бербок подчеркнула, что такое решение может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно наиболее действенным.

По ее словам, Запад тщательно изучает, какие именно экономические и финансовые санкции против РФ действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом.

"Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры в случае дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2", - подчеркнула глава МИД Германии.

