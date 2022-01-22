Отключение России от SWIFT не является действенной мерой, - глава МИД Германии Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сомневается в необходимости отключать РФ от международной системы платежей SWIFT.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Бербок подчеркнула, что такое решение может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно наиболее действенным.
По ее словам, Запад тщательно изучает, какие именно экономические и финансовые санкции против РФ действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом.
"Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры в случае дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2", - подчеркнула глава МИД Германии.
Топ комментарии
+46 Mganga Zambezi
показать весь комментарий22.01.2022 13:35 Ответить Ссылка
+42 Юрій Булкін
показать весь комментарий22.01.2022 13:35 Ответить Ссылка
+41 Mganga Zambezi
показать весь комментарий22.01.2022 13:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Улицы в Германии сегодня. На этом фото нет но вообще полно плакатов за Антифа и равноправие, с серпами и молотами. Гермашка все! Это не та Европа куда мы стремимся.
По возвращении в Берлин Рибентроп немедленно явился к Гитлеру в парадной форме и весь сиял. Сам Гитлер был страшно доволен происшедшим и шутя говорил всем, Рибентроп потому ходит такой гордый, поскольку был в Москве и встречался с коммунистами как старыми партийными товарищами и еще рад, что не увидел в правительстве евреев. После этого был раздел Польши, демаркация границ, договор об економсотрудничестве.
А перед этим, бриты и жабоеды пронюхали о зондаже Рибентропа и в июле-августе пытались заключить договор с СССР, но не сошлись в вопросе о Польше. И тенью висел вопрос о Чехословакии. В самой Германии один Рибентроп был за союз с Сталиным. Геринг и Гесс продавливали союз с бриттами.
Валентин Пикуль в одном романе предположил, что Рибентроп так себя вел, потому что провел в России детские и юношеские годы, учился в русской гимназии вместе с Молотовым (тогда еще Скрябиным) и хорошо знал русский язык. Так что эта любовь есть взаимной и глубокой, и никаких сюрпризом для рейха не имеется.