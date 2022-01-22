РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12214 посетителей онлайн
Новости Война
13 058 129

Отключение России от SWIFT не является действенной мерой, - глава МИД Германии Бербок

Отключение России от SWIFT не является действенной мерой, - глава МИД Германии Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сомневается в необходимости отключать РФ от международной системы платежей SWIFT.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Бербок подчеркнула, что такое решение может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно наиболее действенным.

По ее словам, Запад тщательно изучает, какие именно экономические и финансовые санкции против РФ действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом.

"Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры в случае дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2", - подчеркнула глава МИД Германии.

Читайте также: Отключение России от SWIFT приведет к гражданской войне в Украине, - пресс-секретарь Путина Песков

Автор: 

Германия (7221) россия (96924) санкции (11767) SWIFT (86) Бербок Анналена (349)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+46
показать весь комментарий
22.01.2022 13:35 Ответить
+42
************* ШЛЮХИ заметушились
показать весь комментарий
22.01.2022 13:35 Ответить
+41
показать весь комментарий
22.01.2022 13:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Конечно, когда Украина имеет 15000 убитыми, окупированные ерриториии и угрозу очередного вторжения, наилучший вариант лизать зад *****, и делать вид, что ничего особенного не происходит. И конечно же иногда можно выражать обеспокоенность, так для разнообразия, это же не в Германи русские танки.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:39 Ответить
Я подозреваю что их планы на построение коммунизма в Европе напрямую связаны с Рашкой. Может из-за ресурсов а может и не только. Кто-то должен будет наводить порядок в ЕС когда мигранты окончательно потеряют берега и начнут резню бюргеров. А эвероятность этого очень велика. Хоть они там в правительстве полно дегенератов но они не настолько тупые чтобы не понимать к чему ведет их мигрантская политика в сочетании с уничтожением христианских ценностей.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:42 Ответить
Схоже в гру доброго і злого поліцейського.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:47 Ответить
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається у необхідності виключати РФ від міжнародної системи платежів SWIFT. Для того, щоб фріци не сумнівалися у необхідності виключити РФ від міжнародної системи платежів їх потрібно відключити одночасно з рашистами.Сумніви зразу пропадуть
показать весь комментарий
22.01.2022 14:58 Ответить
Я сними абсолютно согласен, для полной эффективности нужно ещё первый и второй серверный потоки на металл порезать
показать весь комментарий
22.01.2022 15:04 Ответить
Скоро гимном Германии станет песня "Я люблю тебя, Россия"...
показать весь комментарий
22.01.2022 15:04 Ответить
самой лучшей санкцией было бы отключить рашку и фрицев одновременно
показать весь комментарий
22.01.2022 15:14 Ответить
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=470x10000:format=jpg/path/*****************/image/ic78de67ca1127641/version/1489088595/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80.jpg https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=470x10000:format=jpg/path/*****************/image/ic78de67ca1127641/version/1489088595/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80.jpg


Улицы в Германии сегодня. На этом фото нет но вообще полно плакатов за Антифа и равноправие, с серпами и молотами. Гермашка все! Это не та Европа куда мы стремимся.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:15 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 15:15 Ответить
Бербок - шило тебе в бок...
показать весь комментарий
22.01.2022 15:31 Ответить
точно надо повторить поход на Германию, вообще уже оборзели фашисты
показать весь комментарий
22.01.2022 15:46 Ответить
У Німеччині великий товарообіг з Рашею, і возити Євро у валізах (стріляти собі в ногу), вони не хочуть, та й Україна з Рашею через Свіфт торгує. Все логічно.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:17 Ответить
Совсем сдурели тевтоны такое заявлять и быть негласным союзником тех, кто до сей поры оккупирует Восточную Пруссию..Меркель уже не у власти но дело ее живет и процветает..
показать весь комментарий
22.01.2022 16:56 Ответить
Западу выгодно чтобы все пользовались их финансовыми инструментами и механизмами. Можно заиграться в мирового жандарма и потерять все. Особенно когда Азия развивается такими бурными темпами.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:59 Ответить
Не западу,а конкретно Германии,именно она формирует политику "старой потаскухи".
показать весь комментарий
22.01.2022 20:37 Ответить
Я,я,лутше севегный поток драй.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:06 Ответить
Але дієвий.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:10 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 17:11 Ответить
Немура мерзотная
показать весь комментарий
22.01.2022 18:36 Ответить
Британія і Польща чітко показали , що Німеччина - гамно і зкорумповані виродки.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:58 Ответить
Ну чтож,грабли так грабли.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:39 Ответить
и она, таки права. только полное эмбарго на импорт всех нефтепродуктов из россии!
показать весь комментарий
22.01.2022 21:21 Ответить
ага, проявите обеспокоенность. это самое эффективное, на что вы способны
показать весь комментарий
22.01.2022 21:30 Ответить
Ну ничего страшного, за газ будете возить )(уйлу чемоданы с деньгами😁
показать весь комментарий
22.01.2022 22:13 Ответить
Ну кто бы в этом "сомневался".
показать весь комментарий
22.01.2022 22:21 Ответить
пакт 1939 года. Как писал переводчик Гитлера Шмидт, инициатива пакта была исходила Риббентроппа. Она исходит из апреля мая 1939 года. Именно занятие Сталиным поста предсовнаркома в начале мая и было сигналом немцам. что СССР согласна. И пакт подписали МИДы. Главы правительств уполномочили их.
По возвращении в Берлин Рибентроп немедленно явился к Гитлеру в парадной форме и весь сиял. Сам Гитлер был страшно доволен происшедшим и шутя говорил всем, Рибентроп потому ходит такой гордый, поскольку был в Москве и встречался с коммунистами как старыми партийными товарищами и еще рад, что не увидел в правительстве евреев. После этого был раздел Польши, демаркация границ, договор об економсотрудничестве.
А перед этим, бриты и жабоеды пронюхали о зондаже Рибентропа и в июле-августе пытались заключить договор с СССР, но не сошлись в вопросе о Польше. И тенью висел вопрос о Чехословакии. В самой Германии один Рибентроп был за союз с Сталиным. Геринг и Гесс продавливали союз с бриттами.
Валентин Пикуль в одном романе предположил, что Рибентроп так себя вел, потому что провел в России детские и юношеские годы, учился в русской гимназии вместе с Молотовым (тогда еще Скрябиным) и хорошо знал русский язык. Так что эта любовь есть взаимной и глубокой, и никаких сюрпризом для рейха не имеется.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:42 Ответить
так назови действенную меру, умница
показать весь комментарий
23.01.2022 08:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 