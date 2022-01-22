Требуем разъяснения со стороны немецкого правительства относительно заявления главы ВМС ФРГ Шенбаха, что Крым не вернется в Украину, - спикер МИД Николенко
Сегодня глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Крым не вернется в состав Украины, а президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения. В украинском МИД резко ответили немецкому высокопоставленному чиновнику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.
По его словам, такие заявления категорически неприемлемы.
"Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией "Крымской платформы", - говорится в заявлении.
В Украине также удивлены словам Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией", в то время как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы.
"На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и пределы безопасности. В этом случае эти границы грубо нарушены", - заявили в МИД.
МИД Украины требует публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии.
Нужно было приложить фото про карту конц.лагерей в Укриане и комментарий под ней, что после этого эти уроды нам хотят впарить про их мор. долг перед россией?
И Мельник должен что-то сказать. Он обычно не церемонится, а тут что-то задержался)
@Rouslan5
·
https://twitter.com/Rouslan5/status/1484871909892403205 1 ч
Хорошо, что немцы перестали притворяться поборником европейских ценностей и открыто перешли на сторону агрессора - может и Германии пол Украины обещали и секретный протокол составили? Не впервой!
Военная помощь, https://strana.best/video/372770-kak-zapad-uvelichivaet-postavki-oruzhija-v-ukrainu-vypusk-jasnoponjatno-s-olesej-medvedevoj.html которую США и другие страны Запада оказывают Украине , не является
действенным рычагом разрешения нарастающего кризиса. Об этом пишет американский журнал https://foreignpolicy.com/2022/01/21/weapons-ukraine-russia-invasion-military/ Foreign Policy .
"Американская военная техника на самом деле не поможет украинцам и не запугает Путина", - говорится в статье, подписанной двумя аналитиками экспертной структуры Rand Corporation, которая занимается военными исследованиями по заказам Пентагона.
Авторы напоминают, что США поставили Украине такой помощи на 2,5 миллиарда долларов, начиная с 2014 года.
Німці залишились фашистами !
Я не знаю, почему эти правители так.
Бизнес, скорей всего. Боятся.
Не, если кто знает, как вернуть Крым, то пожалуйста. Лично я не знаю. Но вот это - "благодаря настойчивым усилиям Украины и её партнеров" - жалкий скулёж и бесполезное "бла-бла-бла".
Ничего не поделаешь - мир привыкает. И немецкий вице-адмирал туда же. Да разве он первый? Но точно - не последний.