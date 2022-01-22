РУС
Требуем разъяснения со стороны немецкого правительства относительно заявления главы ВМС ФРГ Шенбаха, что Крым не вернется в Украину, - спикер МИД Николенко

Сегодня глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Крым не вернется в состав Украины, а президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения. В украинском МИД резко ответили немецкому высокопоставленному чиновнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

По его словам, такие заявления категорически неприемлемы.

"Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией "Крымской платформы", - говорится в заявлении.

В Украине также удивлены словам Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией", в то время как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы.

"На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и пределы безопасности.  В этом случае эти границы грубо нарушены", - заявили в МИД.

МИД Украины требует публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии.

Читайте также: Крым никогда не вернется в Украину, а Путин заслуживает уважения, - глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах

Пора уже официально заявить, что в связи с явной прокацапской позицией нимеччини нормандский цирк закрывается навсегда. Эти уже насоветовали всякие формулы.
Гидкі,продажні,мерзенні нащадки гітлера,нажаль історія їх нічого не навчила!
А может пора разобраться КТО ВТЯНУЛ УКРАИНУ в переговорный квадрат - Германия, Франция, раша, Украина ????

я предполагаю , что жту идею хутина протянул Мертветчук . Не зря тогда Меркель требовала участия только мертветчука в переговорах ( хочу это напомнить) , что простых украинцев удивляло . И не зря тогда Меркель требовала убрать добробаты с фронта.

ОЛИГАРХИ устроили свою игру вокруг Украины , а гибнут патриоты
Фрицы Бендеру в концлагерь посадили если ты не в курсах за поркбриком, а приютили его союзники после освобождения Германии от фашиздоидов которые снова голову поднимают
Таке враження що Германія є вассалом московщини.
это так и есть
МИД молодец, но мало врезал.
Нужно было приложить фото про карту конц.лагерей в Укриане и комментарий под ней, что после этого эти уроды нам хотят впарить про их мор. долг перед россией?
И Мельник должен что-то сказать. Он обычно не церемонится, а тут что-то задержался)
ANTONIN MARK AVRELY


@Rouslan5

https://twitter.com/Rouslan5/status/1484871909892403205 1 ч



Хорошо, что немцы перестали притворяться поборником европейских ценностей и открыто перешли на сторону агрессора - может и Германии пол Украины обещали и секретный протокол составили? Не впервой!
Когда такие слова слышишь от высокопоставленных чиновников, приходишь к ясному выводу : неудивительно, что именно в этой стране появились фашисты и началась 2-ая мировая. Гены ублюдков проявляются и сейчас. Представляю, как тяжело там нашему послу Мельнику
Надо разорвать отношения с Германией
разорвать не разорвать, а показать карту конц. лагерей во ВМВ, потребовать репараций, и пригрозить Гаагой за преступления против человечности СЕЙЧАС за пособническую политку фашистам и агрессию кремля - это на раз-два!
Требовалка не выросла.
https://foreignpolicy.com/2022/01/21/weapons-ukraine-russia-invasion-military/

Военная помощь, https://strana.best/video/372770-kak-zapad-uvelichivaet-postavki-oruzhija-v-ukrainu-vypusk-jasnoponjatno-s-olesej-medvedevoj.html которую США и другие страны Запада оказывают Украине , не является
действенным рычагом разрешения нарастающего кризиса. Об этом пишет американский журнал https://foreignpolicy.com/2022/01/21/weapons-ukraine-russia-invasion-military/ Foreign Policy .

"Американская военная техника на самом деле не поможет украинцам и не запугает Путина", - говорится в статье, подписанной двумя аналитиками экспертной структуры Rand Corporation, которая занимается военными исследованиями по заказам Пентагона.

Авторы напоминают, что США поставили Украине такой помощи на 2,5 миллиарда долларов, начиная с 2014 года.
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!
Німці залишились фашистами !
Вы не правы. Не смешивайте народ (многонациональный сейчас Германии) и правительство. Сколько беженцев приняла и продолжает сейчас принимать Германия. Дают деньги (просто так) и немало, крышу над головой, многое бесплатно.
Я не знаю, почему эти правители так.
Бизнес, скорей всего. Боятся.
"В 1898 году, в разгар испано-американской войны, США аннексировали Гавайи..."© [Википедия]. На всякий случай, Гавайи в 3'700 км от Штатов. И ничего, как-то никто и не вспоминает, и Гавайи никуда возвращаться не собираются.
Не, если кто знает, как вернуть Крым, то пожалуйста. Лично я не знаю. Но вот это - "благодаря настойчивым усилиям Украины и её партнеров" - жалкий скулёж и бесполезное "бла-бла-бла".
Ничего не поделаешь - мир привыкает. И немецкий вице-адмирал туда же. Да разве он первый? Но точно - не последний.
