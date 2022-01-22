РУС
Украина должна четче формулировать свою позицию по Крыму и Донбассу на всех международных площадках, - Чубаров

Украина должна четче формулировать свою позицию по Крыму и Донбассу на всех международных площадках, - Чубаров

Украина должна использовать международную мобилизацию для более четкой формулировки своих позиций на всех международных платформах.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время Национального круглого стола по случаю Дня Соборности Украины, проведенного под эгидой Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

"У 103 год объявления Акта воссоединения украинских земель нависает смертельная опасность над Украиной. Мы хотим призвать и власть, и украинское политическое мнение, чтобы мы четче формулировали нашу позицию на всех международных площадках, избегали градации наших задач, мол, вопросы, связанные с отдельными районами Донбасса, а потом, во вторую очередь – Крым. Мы предлагаем и требуем, чтобы единая формула восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, включая АР Крым и город Севастополь, присутствовала и была требовательна со стороны Украины на всех международных площадках. Это особенно важно сейчас", - сказал он.

Чубаров подчеркнул, что Меджлис крымскотатарского народа всячески поддерживает все инициативы и усилия по мобилизации украинского общества.

"Мы об этом говорили с момента оккупации Крыма, поскольку мы понимаем, что единственным условием существования независимой Украины является восстановление территориальной целостности. Говоря о настоящем, мы отмечаем заметную мобилизацию международного сообщества и мы нуждаемся во внутренней мобилизации", - отметил он.

Смотрите также: Киевский форум по безопасности проводит национальный круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Это главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Крым (26453) оккупация (10265) Чубаров Рефат (943) Донбасс (26961) деоккупация (848) Киевский форум по безопасности (149)
От формулировок ничего не зависит. Никаких действий нет и поэтому скоро не только Германия начнет посылать в жопу , но и все остальные
22.01.2022 14:49 Ответить
Время еще есть, научаться формулировать. В свое время нужно было защищать, а не через 8 лет формулеровочки сочинять. Во брешу я, накидайтесь.
22.01.2022 14:56 Ответить
А що тут казати? Ці обрізані звикли загрібати жар чужими руками, ось і зараз обурюється, а ніяких дій на рівні міжнародного мусульманського співтовариства не робиться
22.01.2022 18:30 Ответить
