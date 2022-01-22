Путин и его окружение должны заплатить за агрессию, - экс-посол США Хербст о санкциях против России

Владимир Путин и его окружение боятся новых санкций, которые могут ввести США, и они должны заплатить цену за агрессию.

Такое мнение в эфире Радио Свобода высказал экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно понять, что "шишки" в Кремле любят отправлять на Запад свои семьи. Они любят, чтобы дети учились в американских и европейских университетах. Они любят иметь большие виллы на Ривьере, и они не хотят это потерять. Это не значит, что они готовы поддаться. Я думаю, что угроза санкций не только против так называемых "шишек" в Кремле, но также против российской экономки. Это большая угроза для них", – сказал экс-посол.

Отвечая на вопрос, когда могут быть введены такие санкции – после вероятного вторжения, или до него - Хербст ответил, что лично он выступает за введение санкций "до вторжения".

"Я сам сторонник санкций до российского вторжения. Потому что они должны платить за угрозу, которую они сейчас делают. Я уверен, что если Россия нападает на Украину, то будут сильные новые санкции", – отметил Хербст.

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Джим Бэнкс внес на рассмотрение американского парламента законопроект о санкциях против России, затрагивающий высокопоставленных российских чиновников и миллиардеров. На сайте Конгресса законопроект пока не опубликован, но его текст опубликовала газета The Washington Post.