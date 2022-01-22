РУС
Путин и его окружение должны заплатить за агрессию, - экс-посол США Хербст о санкциях против России

Владимир Путин и его окружение боятся новых санкций, которые могут ввести США, и они должны заплатить цену за агрессию.

Такое мнение в эфире Радио Свобода высказал экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно понять, что "шишки" в Кремле любят отправлять на Запад свои семьи. Они любят, чтобы дети учились в американских и европейских университетах. Они любят иметь большие виллы на Ривьере, и они не хотят это потерять. Это не значит, что они готовы поддаться. Я думаю, что угроза санкций не только против так называемых "шишек" в Кремле, но также против российской экономки. Это большая угроза для них", – сказал экс-посол.

Читайте также: Отключение России от SWIFT не является действенной мерой, - глава МИД Германии Бербок

Отвечая на вопрос, когда могут быть введены такие санкции – после вероятного вторжения, или до него - Хербст ответил, что лично он выступает за введение санкций "до вторжения".

"Я сам сторонник санкций до российского вторжения. Потому что они должны платить за угрозу, которую они сейчас делают. Я уверен, что если Россия нападает на Украину, то будут сильные новые санкции", – отметил Хербст.

Читайте также: Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских предприятий

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Джим Бэнкс внес на рассмотрение американского парламента законопроект о санкциях против России, затрагивающий высокопоставленных российских чиновников и миллиардеров. На сайте Конгресса законопроект пока не опубликован, но его текст опубликовала газета The Washington Post.

Автор: 

путин владимир (32036) россия (96929) санкции (11768) США (27748) Хербст Джон (126)
як би з 2014 року в Україні була "правильна" влада
як би ця влада збирала 37 мяльярдів """Саакашвілі""" і щорічно,
хоча б половину цих грошей+бюджетні, витрачала на НАШУ,
Українську зброю,
то не треба було б санкцій та допомоги від партнерів.
а путін навіть думати не посмів би напасти.
і це закид не тільки до зеленського
а до всіх папередніков
22.01.2022 14:45 Ответить
Bravo!!!!
22.01.2022 15:33 Ответить
Що ти мелеш?
22.01.2022 15:35 Ответить
dlja sledujusjchego scarjka bila bi horosha kartina jesli vse blizkije rodichi ***** da jevo okruzhenija bili bi unichtozheni posle smerti *****. Da, da da, v tom chisle i vnuki. Eto uzhe vrajtli pomoglo bi teperj, no budushchemu pomoglo bi, a ne tak kak teperj, vse genseki i drugije vertuhaji navorovali resursov i potomki razvlekajas vsia semja posle jevo smerti pripivajushchi zhivjot na zapade.
22.01.2022 15:32 Ответить
Путин: Счёт, пожалуйста! Сдачи не надо.
22.01.2022 21:15 Ответить
Санкции действуют только тогда когда они очень жесткие и тяжелые которые невозможно обойти . А не те которые уводились для видимости. В смысле как Европа считает мы с вами но у нас бизнес с Россией. Для Украины в настоящее время наилучшие партнеры это США и Великобритания. Если ввести эти тяжелые санкции на длительное время то России придет конец! Но Европа и США жалеют простой народ -который живет под Путином. Но как Байден сказал в случае вторжения России в Украину доллар в России не будет конвертирован и не будет в обиходе таким образом Российская экономика упадет до 50% эти цифры называли сами российские эксперты-экономисты.
23.01.2022 10:15 Ответить
 
 