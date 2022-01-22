Киев может попросить о помощи британских военных в случае вторжения РФ в Украину, - посол Пристайко
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что не исключает, что Киев пригласит британских военнослужащих в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью UATV.
"Как видите, Россия создает этот туман войны, просто используя как рычаг в переговорах. Наша задача и наших партнеров – отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатическими методами не разрешить начаться активной фазе войны…" - отмечает посол.
"Например, вчера меня спросили: пригласим ли мы вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории, с учетом того, что нам угрожают вооруженные силы значительно больше наших. Я ответил, что если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все, что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", - добавил Пристайко.
А что делать с вертолётами, системами залпового огня, тральщиками...
у когось ПРОСИТИ, ПРОСТИ, ПРОСИТИ!!!
майже як заповів великий ленін.
в Україні КРАСТИ, КРАСТИ, КРАСТИ!!!
тоесть повоевать на тебя, за меня.
а ми тем временим дальше будем наблюдать как правительство грабит страну и как путин
получив киздюлей от наших партнеров убрался во свояси.
мудро, гениально, превосходно...
читаю.
чего человек добиваеться?
что он хочет сказать.?
а наверное по приколу.
или от делать некуй.
самое неблагодарное дело объяснять тому, кто не может понимать, и пишет ,,я так понял,,..
кому то раша старший брат
кому то злейший враг.
Сначала помогли сделать брэксит, а сейчас благодаря этому Британия может никого не спрашивая помогать нам в войне, против самих же москалей)
В который раз убеждаюсь, что все, что ни делается, делается к лучшему!
Под крышей ЕС, т.е. Германии, никакой помощи не будет.