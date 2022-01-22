Киев может попросить о помощи британских военных в случае вторжения РФ в Украину, - посол Пристайко

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что не исключает, что Киев пригласит британских военнослужащих в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью UATV.

"Как видите, Россия создает этот туман войны, просто используя как рычаг в переговорах. Наша задача и наших партнеров – отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатическими методами не разрешить начаться активной фазе войны…" - отмечает посол.

"Например, вчера меня спросили: пригласим ли мы вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории, с учетом того, что нам угрожают вооруженные силы значительно больше наших. Я ответил, что если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все, что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", - добавил Пристайко.

Читайте также: Великобритания рассматривает возможность создания тройного союза с Украиной и Польшей, - глава МИД Трасс. КАРТА