10 375 39

Киев может попросить о помощи британских военных в случае вторжения РФ в Украину, - посол Пристайко

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что не исключает, что Киев пригласит британских военнослужащих в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью UATV.

"Как видите, Россия создает этот туман войны, просто используя как рычаг в переговорах. Наша задача и наших партнеров – отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатическими методами не разрешить начаться активной фазе войны…" - отмечает посол.

"Например, вчера меня спросили: пригласим ли мы вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории, с учетом того, что нам угрожают вооруженные силы значительно больше наших. Я ответил, что если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все, что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", - добавил Пристайко.

+15
Так іспанський мініст закордонних справ Альварес ще на тому тижні заявив у Вашингтоні ,що вони теж не виключають введення своїх військ для допомоги українцям.
22.01.2022 14:49 Ответить
+12
Только в Харьков не приглашайте, а то спутаете все планы "величайшему лидеру"...
22.01.2022 14:48 Ответить
+9
минируйте возможные пути наступления а не помощи просите.
22.01.2022 14:48 Ответить
Только в Харьков не приглашайте, а то спутаете все планы "величайшему лидеру"...
22.01.2022 14:48 Ответить
минируйте возможные пути наступления а не помощи просите.
22.01.2022 14:48 Ответить
Гм... Жаль, что такие "тупые в генштабе"...
А что делать с вертолётами, системами залпового огня, тральщиками...
22.01.2022 15:26 Ответить
как что?! скиглити, волати про допомогу)) ты же умный сам понимаешь, как вижу.
22.01.2022 15:33 Ответить
То что у нас дюже вумный нарид, это вы точно подметили. Мы крайне признательны странам оказывающим помощь, но хочу напомнить об обстоятельствах при которых мы отказались от ЯО. Я прекрасно понимаю, что воевать за чужую свободу дело такое. Однако тяжесть войны должны разделить страны подписанты Будапештского меморандума. И это уже дело чести.
22.01.2022 15:55 Ответить
головне в цій заяві.
у когось ПРОСИТИ, ПРОСТИ, ПРОСИТИ!!!
майже як заповів великий ленін.
в Україні КРАСТИ, КРАСТИ, КРАСТИ!!!
22.01.2022 14:48 Ответить
після цілеспрямованого, однозначного тиску рускких пропагандистських каналів, важко сприймається оцей український інформаційний різнобій...
22.01.2022 15:02 Ответить
Так іспанський мініст закордонних справ Альварес ще на тому тижні заявив у Вашингтоні ,що вони теж не виключають введення своїх військ для допомоги українцям.
22.01.2022 14:49 Ответить
Іспанія прийшла до тяму тільки цього року. Раніше такого не було.
22.01.2022 16:12 Ответить
Та нее, в этом вопросе халявы не будет. Оружие-да, продовольствие, техника. Но кровушку свою бриты за нас проливать не станут. И за Крым с Донбассом в рукопашную не пойдут. Тут уж придется самим...
22.01.2022 14:51 Ответить
есть много разной техники, которой управляют операторы руками не в рукопашную
22.01.2022 15:05 Ответить
я так понял. ты намекаешь на то что дали вооружение и могли бы сами ним поуправлять.
тоесть повоевать на тебя, за меня.
а ми тем временим дальше будем наблюдать как правительство грабит страну и как путин
получив киздюлей от наших партнеров убрался во свояси.
мудро, гениально, превосходно...
22.01.2022 15:16 Ответить
по негодованию понимаю, что ответ за неучастие бритов в рукопашной попал в точку
22.01.2022 15:23 Ответить
конкретики никакой.
читаю.
чего человек добиваеться?
что он хочет сказать.?
а наверное по приколу.
или от делать некуй.
22.01.2022 15:32 Ответить
отвечаю на обращения...там по поводу - бриты в рукопашный бой не пойдут...
самое неблагодарное дело объяснять тому, кто не может понимать, и пишет ,,я так понял,,..
22.01.2022 15:43 Ответить
каждый понимает по своему.
кому то раша старший брат
кому то злейший враг.
22.01.2022 15:57 Ответить
Какой дурак будет за нас воевать? Надо самим справляться. Спасибо уже за то, что шлют оружие и инструкторов
22.01.2022 14:55 Ответить
Украине просто необходима помощь с ПВО и авиацией, и тут одной техникой не обойдешься. Так что, если НАТО прикроет воздух, то это уже спутает все планы *****.
22.01.2022 15:05 Ответить
Это было бы просто замечательно, но надеяться на это - себя обманывать
22.01.2022 15:41 Ответить
Надеяться на помощь оружием можно, но просить в открытую кого то гибнуть за нас - позорно!!
22.01.2022 16:25 Ответить
наверняка допомогут... нагнем кацапа, никаких сомнений...
22.01.2022 15:08 Ответить
зачем тебя гнуть? такого, сам знаешь, что исправит
22.01.2022 15:25 Ответить
Якщо лишим Зелю влади. А якщо не лишим, то марна праця !
22.01.2022 16:15 Ответить
трьохсторонній союз вже назрів!!! Британіі, після виходу з Євросоюз , потрібний новий союз!!! Польща і Україна , думаю , не проти!!!
22.01.2022 15:24 Ответить
Це якось смішно, коли Фінляндія отримувала допомогу Британії (і то тільки зброєю) от вкладала усі кошти у лінію Маннергейма а не у дороги для радянських танків.
22.01.2022 15:34 Ответить
*********** сами себя переиграли)
Сначала помогли сделать брэксит, а сейчас благодаря этому Британия может никого не спрашивая помогать нам в войне, против самих же москалей)
В который раз убеждаюсь, что все, что ни делается, делается к лучшему!
22.01.2022 15:43 Ответить
Трагедии на Боссе 7 лет: оккупационные власти ОРДО цинично и лицемерно помянули жертв боевиков "ДНР"
22.01.2022 15:49 Ответить
Вот , что брекзит благотворящий делает!
Под крышей ЕС, т.е. Германии, никакой помощи не будет.
22.01.2022 15:53 Ответить
Не заставляйте их пожалеть своими дурацкими заявлениями. Они не будут и не собирались умирать за Украину. Когда-то в по Черному морю безостановочно шли британские корабли с оружием для черкесов. До полного исчезновения Черкесии. Историки говорят что другим кавказским республикам повезло что у них не было выхода к морю.
22.01.2022 16:47 Ответить
Зеля неразрешит британских военных, он воюет против Порошенко, а перед Путиным может и на колина стать
22.01.2022 19:08 Ответить
Ви там агентуру кацапську вичистіть для початку, ходять як у себе вдома. Самі подумайте кому в ситій європі потрібна голожопа Україна? скільки не дай вкрадуть. Чесно кажучи, уже давно піднадоїли. 30 років маршируєте і все в взад.
23.01.2022 07:18 Ответить
А бодай би тобі Уейн Гретцкі шайбою у скроню поцілив! Ти менш патякай, а краще мерщій рятуй Незалежну - давай гроші, якщо є. Ми вже тут якось самі твоїм грошам лад дамо. Да вчи мову, кацапура, "піднадоїли" це про коров'яче або козяче молоко, треба - "набридли".
23.01.2022 07:50 Ответить
При широкомасштабной войне миротворцы будут -только для того чтобы не допустить взрывов на АЕС .
23.01.2022 10:22 Ответить
 
 