Немецкие партнеры должны прекратить своими словами и действиями поощрять Путина к новому нападению на Украину, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации по безопасности.

Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России. Для его достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", - написал Кулеба.

В то же время, глава МИД отметил, что Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. "Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сомневается в необходимости отключать РФ от международной системы платежей SWIFT.

Кроме того, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.