РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9621 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 901 80

Немецкие партнеры должны прекратить своими словами и действиями поощрять Путина к новому нападению на Украину, - Кулеба

Немецкие партнеры должны прекратить своими словами и действиями поощрять Путина к новому нападению на Украину, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации по безопасности.

Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России. Для его достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", - написал Кулеба.

Читайте также: Крым никогда не вернется в Украину, а Путин заслуживает уважения, - глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах

В то же время, глава МИД отметил, что Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. "Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", – подчеркнул Кулеба.

Немецкие партнеры должны прекратить своими словами и действиями поощрять Путина к новому нападению на Украину, - Кулеба 01

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сомневается в необходимости отключать РФ от международной системы платежей SWIFT.

Кроме того, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Автор: 

Германия (7222) Крым (26453) МИД (7073) оружие (10405) Кулеба Дмитрий (2881)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Все эти высеры немецких нацистов связаны с тем, что США впервые за все годы нашей войны с рашкой серьйозно намерены убить экономику свинособак
показать весь комментарий
22.01.2022 14:54 Ответить
+31
Больше штаты терпеть эту херню не будут как после Второй Мировой. Установят вечный протекторат над Европой и поделят с Китаем рашку, на этом все закончится. Много европейцев просто неблагодарные ублюдки, забыли, что именно благодаря Штатам они были защищены от кровавого совка и имели возможность построить демократические гсударства
показать весь комментарий
22.01.2022 14:59 Ответить
+27
Кулеба наверное единственное светлое пятно , в той куче тупорылых воров наркош.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
_Надо публично давать путинферштейнам такой подзатыльник на каждый враждебный выпад в адрес Украины.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:53 Ответить
Ничего они тебе не должны!а вы уже про.....ли.Крым.донбас,Луганск....
показать весь комментарий
22.01.2022 15:09 Ответить


https://www.youtube.com/watch?v=Dc1ONXOdoSY https://www.youtube.com/watch?v=Dc1ONXOdoSY

показать весь комментарий
22.01.2022 15:13 Ответить


це про те, що російську імперію побудовано українцями й німцями за сприяння татар і греків?

Ося Саідівна@ser_373



Чому вас дивує позиція Німеччини - в імперії німчура завжди була у владі, економічна пуповина розірвалась тільки після того, як Польща стала державою, в 1919 році, далі по суті після 1946 знов ця пуповина черз соц лагер діяла. По суті, сьогодні спроба її розірвати. Бо саме ця пуповина то єдиний шлях РФ до цивілізації
показать весь комментарий
22.01.2022 15:17 Ответить
Это не партнеры Твари которые продались за вонючий ********** ГАЗ
показать весь комментарий
22.01.2022 15:17 Ответить
С большой долей вероятности можно предположить что это дети и внуки пьяной казламордое солдатни.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:03 Ответить
Добре що ми вчасно відповідаємо на закиди ще однієї недоімперії. Фріци мріють про розділ панування у Европі між собою і московією. Мрійники пуєві…
показать весь комментарий
22.01.2022 14:53 Ответить
Больше штаты терпеть эту херню не будут как после Второй Мировой. Установят вечный протекторат над Европой и поделят с Китаем рашку, на этом все закончится. Много европейцев просто неблагодарные ублюдки, забыли, что именно благодаря Штатам они были защищены от кровавого совка и имели возможность построить демократические гсударства
показать весь комментарий
22.01.2022 14:59 Ответить
сосисочників з жабоїдами ,макаронників і решту материкових єврогнидників США і Англія спочатку врятували від гітлера,який їх усіх за кілька місяців закабалив,потім від червоної чуми сталіна.Захищає і дотепер ,утримуючи купу баз в Європі. Правий був Трамп,коли заставляв їх витрачатися на власну оборону.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:21 Ответить
Все эти высеры немецких нацистов связаны с тем, что США впервые за все годы нашей войны с рашкой серьйозно намерены убить экономику свинособак
показать весь комментарий
22.01.2022 14:54 Ответить
Не "путіна", а "прутіна", а ще точніше - "прутена"
показать весь комментарий
22.01.2022 14:54 Ответить
Не треба видумувати! До вас вже придумали-просто *****!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 15:39 Ответить
Не при дітях, шановний пен Ігоре...
показать весь комментарий
22.01.2022 15:52 Ответить
Кулеба наверное единственное светлое пятно , в той куче тупорылых воров наркош.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:56 Ответить
Нет, светлое пятно это посол Украины в ФРГ Мельник. Кулеба лакей. И ему надо было в этом послании не слово "партнеры" использовать, а "коллеги", т.к. партнеры помогают, а не потакают агрессору. Немцы не партнеры Украине. Это уже факт.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:25 Ответить
Вчасна та чітка відповідь. Добре!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:57 Ответить
Нужно срочно объединяться с Бритами, Поляками и Прибалтами и посылать **************
показать весь комментарий
22.01.2022 14:58 Ответить
Кому нахрен нужна страна с наридом избравшим гундосика?
Перемзались гамном, нажрались его досыта, а теперь к приличным людям лезем
показать весь комментарий
22.01.2022 16:09 Ответить
Молодец Кулеба !!!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:59 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 15:00 Ответить
Ви його нетак поняли.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:02 Ответить
От чогось не соромно мені за Кулебу і за МЗС! Він розумничок і сподіваюся залишиться на посаді ще довго.. Хочайого шефу бажаю скорішого імпічменту!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:59 Ответить
це не партнери, це вже Німецька Запутінська Республіка...
показать весь комментарий
22.01.2022 15:02 Ответить
по-ходу после разговоро в Блинкином, МЗС у нас начала работать как МЗС, а не быть на подтанцовке у ермака
показать весь комментарий
22.01.2022 15:03 Ответить
Це може статися тільки після ялинки шмарклі.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:01 Ответить
Ганси і Фріци - п'ята колона в НАТО - ось кого варто було би вигнати з блоку.Хай йдуть в тайожний союз.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:06 Ответить
А действительно, хай йдуть до парашки. Ще туди ж Австрii пара
показать весь комментарий
22.01.2022 16:08 Ответить
справедливости ради, - и жабоедам с макаронниками
показать весь комментарий
22.01.2022 17:05 Ответить
Які вони в біса партнери.Були фашистами,фашистами і лишились.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:07 Ответить
да вы и сами стараетесь

показать весь комментарий
22.01.2022 15:08 Ответить
Та ніхто і не проти, щоб зашив собі рота, "зшиватєль".
показать весь комментарий
22.01.2022 15:36 Ответить
Грьобаний стыд!
показать весь комментарий
22.01.2022 15:10 Ответить
фріци є рашистськими співучасника окупації українського Донбасу,вони є співучасники війни, котра йде в Україні з 2014 року більше того,з їх дозволу і за взаємним погодженням рашист стягнув до границь з Україною війська і на сам кінець ,фашисти є винні у загибелі майже 15000 українських громадя.Вони мають знову опинитися на лаві міжнародного трибуналу ,разом з російським окупантом, як його співучасники
показать весь комментарий
22.01.2022 15:10 Ответить
чего удивляться если их политики некоторые говорят по русски, другие экс работают в россии в газовом бизнесе .както экс фашисты состыковались с современными фашистами.... ничего удивительного...как раньше пели .дружбааа.... врэндшип, дружба фрэндшип... всегда мы вместе .всегда мы рядом ...ГДР И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! была такая песенка....
показать весь комментарий
22.01.2022 15:11 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 15:12 Ответить
ну какие к маме партнёры? скорее 3,14дарасы.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:13 Ответить
Кстати теперь ясно, посему санкции были достаточно слабыми все эти годы против свинособак. США все полностью согласововали их с европейцами, которые гасили силу санкций. Видимо теперь США будут перед фактом ставить всех остальных
показать весь комментарий
22.01.2022 15:16 Ответить
Ну як слабкими, напочатку 14 року рубль був 32 рубля, а зараз 78
показать весь комментарий
22.01.2022 15:18 Ответить
рубль упал в 2,5 раза, но гривна упала в 3,5 раза.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:50 Ответить
???
показать весь комментарий
22.01.2022 15:56 Ответить
_Сила либо слабость санкций определяется по их эффективности: заставили они фашистов отказаться от своих планов по завоеванию Украины? Заставили отказаться от планов поставить на колени Европу и Запад? Ответ очевиден!
показать весь комментарий
22.01.2022 15:51 Ответить
Снова снюхались фашистьІ с коммунистами
показать весь комментарий
22.01.2022 15:22 Ответить
А там різниця невелика! Звідкіля прийшли і Хітлер і Муссолліні ? Вчите історію !
показать весь комментарий
22.01.2022 15:50 Ответить
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, які розв"язала Німеччина, яка напала на Україну!
Німці залишились фашистами !
показать весь комментарий
22.01.2022 15:25 Ответить
Кремлядь готовит Гермашку к расколу ЕС и НАТО. Да фактически уже все готово.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:25 Ответить
немцам надо вспомнить вот это!

показать весь комментарий
22.01.2022 15:25 Ответить
И заметьте , никто не расстреливал протест как сделали хутин и Лукашенко в Казахстане
показать весь комментарий
22.01.2022 15:41 Ответить
Тоже мені новина. Вони себе завжди так вели, путінські колаборанти.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:27 Ответить
Можна сміло сказати, що це початок кінця Європейського Союзу!
Німеччина під Путіним !
показать весь комментарий
22.01.2022 15:30 Ответить
Вот завдяки таким крисам ми ні в НАТО не вступимо ні в єс
показать весь комментарий
22.01.2022 15:32 Ответить
Нах НАТО. Треба створювати новий блок: Велика Британія. США. Польща, Україна, Прибалти, Швеція і т. д. А Німеччина і Франція ідуть ліспм. Колобаранти уєві. До Уйла.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:45 Ответить
Тут інша реальність жабоєди мають ядерну зброю
показать весь комментарий
22.01.2022 15:48 Ответить
Британія і СШа теж її мають
показать весь комментарий
22.01.2022 15:49 Ответить
Ну розумієш жабоєди граничать з ганцами а це не маленька територія і створити тальтернативу НАТО не вдасться
показать весь комментарий
22.01.2022 15:53 Ответить
Ну і що, що граничать? Крім РФ ніхто з цівілізованих стран з сусідами наразі не воює.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:55 Ответить
Меркель через своих людей стала делать то, что от своего имени делать стеснялась
показать весь комментарий
22.01.2022 15:35 Ответить
Як тільки не "розкорячишся" щоб ПП-2 запрацював! Прямо "зі шкіри вилазять"!
показать весь комментарий
22.01.2022 15:40 Ответить
Зато соответствуют, к сожалению, уровню немецкой продажности.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:44 Ответить
З огляду на політику Німеччини щодо України нам потрібно замислитися стосовно подачі позову до міжнародного суду ООН щодо виплати компенсації за другу світову війну
показать весь комментарий
22.01.2022 15:45 Ответить
Партнери обгрунтовано не довіряють чинушникам, у яких в голові тільки як грабувати власний народ, що загальновідомо.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:45 Ответить
Скількі газу в дупу ***** закачало цьому адміралу?
показать весь комментарий
22.01.2022 15:47 Ответить
Какой в жопу твитер? Где официальные заявления МИд и администрации президента Украины по вопросу Германии?
показать весь комментарий
22.01.2022 15:48 Ответить
Украина должна потребовать от Германии разъяснений
22 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd.html#respond Комментарии: 0



Глава ВМС Германии на встрече с индийскими коллегами заявил, что Германии и Индии нужна Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) против Китая.


Об этом https://www.facebook.com/yuriy.romanenko сообщил около часа назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.

«Путин оказывает давление, чтобы расколоть Европейский союз, но больше всего он хочет уважения. Уважение стоит недорого или вообще ничего не стоит. Россия заслуживает уважения. Нам, Индии и Германии нужна Россия против Китая.»

Он это сказал в прямом эфире. Я думаю, что наш МИД должен направить ноту с требованием разъяснить, является ли уважение Путина Германией за счет территориальной целостности Украины и уничтожение ее суверенитета официальной позицией Берлина.

Очевидно, что такая позиция делает невозможным участие Германии в качестве посредника в рамках Минска-2.

Такие заявления нельзя спускать немцам, поскольку они фактически подтверждают все наши опасения относительно того, что позиция Германии является недружелюбной.

Кроме того, в свете этих высказываний, заявления Меркель относительно того, что Украина не пострадает от Северного потока, что в случае широкомасштабной агрессии России Германия остановит СП-2 и прочая лапша, которую немцы вешают нам на уши, что при Меркель, что при нынешнем правительстве, начинает уже откровенно выглядеть именно таковой.

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b9.html Канцлер Германии раскалывает единый фронт Запада против России - Rzeczpospolita

Налицо факт сговора Германии с Россией, который находит отражение в конкретных действиях и заявлениях.

Это несет угрозу не только Украине, но и всей Восточной и Центральной Европе и требует реакции со стороны других стран региона.

***

Пока администрации США, Британии, Литвы, Латвии и Эстонии продолжают вооружать Украину для возможности отражения полномасштабной агрессии России, передавая Стингеры, противотанковые и антидроновые орудия, немецкое руководство позорно отказывается дать Эстонии разрешение на передачу Украине оружия ФРГ, хранящееся складах этой балтийской страны, а министр обороны Германии рассказывает, что такие поставки якобы не помогут урегулировать «кризис на Донбассе».

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8-%d0%b1.html Германия закрыло небо для перевозки британского оружия для Украины

Такую информацию приводит сегодня в Фейсбуке известный российский журналист и публицист Александр Кушнарь.

Это диагноз, который невозможно комментировать.

Берлин из лидера Европы начинает превращаться - да что там, давно уже превратился - в ее задний двор, на котором Путин проворачивает грязные махинации в то время, пока цивилизованный мир борется с кремлевской чумой.

Этого ли мы ждали от нового правительства Германии?

Да, там есть Анналена Бербок и Роберт Хабек, но не надо забывать о том, что канцлером этой страны является Олаф Шольц, партия которого держала власть все предыдущие годы в коалиции с партией Меркель.

Не нужно думать, что старая лошадь загарцует по-новому.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:50 Ответить
Пора уже посла отзываться из германщины
показать весь комментарий
22.01.2022 15:54 Ответить
Немецкие путинские прихвостни не могут быть партнерами Украины.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:56 Ответить
Как третий рейх с гитлером и московщина со сталиным были союзниками и развязали 2 мировую войну, тем же занимаются и сейчас их наследники.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:09 Ответить
Ну шо, еще кто то где то сомневается, што фашист шольц, продолжение комсомолки меркельши, Байден уже просто обязан взять за кадык всю продажную европейскую сволоту.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:09 Ответить
Отец говорил мне,что немцы нас не победили,но купят всех. Это когда,немцы купили новый сахарный завод после развала совка. В 2008м они скупили много предприятий на фоне кризиса. Теперь ждут развязки дел с #уйлом. У них в головах ещё сидит образ Гитлера.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:18 Ответить
Швабы вонючие пердун, они даже когда едят пердят и сморкаются. Какой от них прок? Вонь да слизь.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:20 Ответить
дії Німеччини які неоднозначно вказуєть на її симпатії до РФ в кінці кінців розвалять ЕС. не може такого бути щоб в одному союзі знаходилися країни для яких РФ це життєва небезпека, Польша, країни Балтії, Чехословакія, Румунія... та країни для яких РФ це те на що потрібно рівнятися - Німеччина. так як роль Польші в европейському регіоні росте завдяки її активній, незалежній позиції на виклики в регіоні на відміну від інших країн ЕС, вона займе ведучу роль в регіоні. Саме тому Великобританія зміцнює стосунки з Польшею. роль України могла б вирости також, якби українці перестали виконувати гопака на граблях вибираючи між панами замість того щоб знайти в собі сили на створення та підтримку державницької партії з відповідними лідерами.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:22 Ответить
Фрицы уже перестали скрывать свои украинофобские взгляды. Путин это знал давно, поэтому пригласил гансов в Нормандский формат.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:34 Ответить
Німецькі фашисти завжди цілувались в кутні зуби з москалями і прагнули поділити світ
показать весь комментарий
22.01.2022 17:09 Ответить
Давайте начистоту: там нет партнеров, там есть продажные, купленные газпромом чиновники, для которых национальные интересы Германии и Европы на последнем месте, говорю со знанием вопроса: жил в Германии и других странах Европы несколько лет
показать весь комментарий
22.01.2022 17:28 Ответить


21.01.22 16:05 36155

"Росія разом з Україною. Ми ж єдиний народ", - очільник Федерації боксу України Продивус та президент Міжнародної асоціації боксу росіянин Кремльов.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:32 Ответить
Німеччина - зкорумповане гамно . Британія і Польща це чітко показали .
показать весь комментарий
22.01.2022 20:02 Ответить
Мысль о "великой Германии" ещё будоражит умы немцев или вы думаете,что они забыли унижение прошлого века.Весь их пацифизм ,это лицемерное прикрытие своей долгосрочной политики.Они давно бы показали свои зубки,если бы не боялись,что американцы наматают их кишки им на голову.Бриты видимо первые,кто понял гнилую сущ и отвалили из этого говносоюза.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:25 Ответить
А шо остаётся вышеупомянутым немецким партнёрам, если их капризные детки очень любят исключительно швейцарский шоколад, их обожаемые жёны - меха, золото и бриллианты, а они сами - бунгало под пальмами на первых линиях побережий тёплых морей, "Мерседесы-Майбах-Пулман" с персональными водилами-бывшими пилотами "Формулы-1" и всё такое? Всё вышеперечисленное и не только может накапать из труб "Северного Потока-2". А вот кому накапает, сколько и накапает ли вообще(?) - известно, от кого это зависит.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:27 Ответить
 
 