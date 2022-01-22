Обращение участников круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства": Смертельная угроза со стороны России требует нашей коллективной мобилизации и единства

Участники Национального круглого стола под эгидой Киевского форума по безопасности "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства" выступили с обращением к украинцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

"Сегодня, отмечая День Соборности Украины, мы, представители национальных политических сил и общественности, обращаемся ко всему украинскому народу с призывом к единству, солидарности и готовности защищать Украину от российской агрессии. Смертельная угроза со стороны России, которая нависает над Украиной, а также восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Крыма и возвращение контроля над временно оккупированными районами Донбасса требуют нашей коллективной мобилизации", - говорится в обращении.

Кроме того, отмечается, что мобилизация сил и взаимная поддержка также необходимы в Украине для противодействия наступлению на демократию, разрушению государственных институций, сворачиванию реформ, подъему "пятой колонны" Кремля и провоцированному раздору среди людей.

"Мы приняли решение предложить обществу формат национального внепартийного диалога для обсуждения угроз внешнего и внутреннего положения Украины. Власть, склонная к авторитарности, игнорирует своих оппонентов и стремится их заглушить. Демократическая власть идет с ними на диалог и стремится их убедить", - отмечают участники круглого стола.

"Призываем руководство Украины проявить жесткую волю и объединить весь украинский народ в вопросе защиты нашего государства и укрепить союзничество с другими демократическими странами для защиты нашей независимости и общей свободы. На все преступные требования Путина Украина должна сказать категорическое "нет", - говорится дальше.

"Призываем власть и все общество осознать, что главным защитником нашей независимости являются украинские воины – мужчины и женщины – и направить все национальные силы на поддержку Вооруженных сил Украины, их приоритетное финансирование, внедрение современных средств сдерживания врага. Призываем осуществить историческую миссию в наше время и завершить проведение необходимых преобразований и выполнение требований для вступления Украины в НАТО и Европейский Союз", - говорится в обращении.

"Требуем гарантировать неукоснительное соблюдение демократических ценностей и свобод нашего народа и прекратить любое незаконное преследование национальной оппозиции, покушения на свободу слова и свободное волеизъявление. Призываем немедленно остановить попытки подрыва антикоррупционных институций и как можно скорее завершить судебную реформу. Призываем обеспечить условия для свободного экономического развития в Украине и остановить нескрываемое наступление на малый, средний и крупный бизнес и иностранных инвесторов, и гарантировать равные, прозрачные и конкурентные правила для всех, вне зависимости от приближенности к власти", - отмечают участники мероприятия.

В обращении также есть призыв гарантировать курс на полную энергетическую независимость от России и Беларуси.

Остальные призывы звучат так:

- Призываем обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства о защите украинского языка как государственного.

- Призываем обеспечить системную борьбу с российской пропагандой и агентурой.

- Приглашаем к диалогу президента Украины и вместе с тем призываем к сотрудничеству и объединению проукраинские политические партии и общественных активистов по всей стране.

"Пора объединять силы украинских патриотов и создавать общие сети действий, помогать территориальной обороне и вместе защищать государство. Призываем весь свободный мир поддержать свободу и борьбу Украины", - резюмировано в обращении.

Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Это главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.