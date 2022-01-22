РУС
Заявления главы ВМС Германии Кай-Ахим Шенбаха не соответствуют официальной позиции, - Минобороны ФРГ

Заявления главы ВМС Германии Кай-Ахим Шенбаха не соответствуют официальной позиции, - Минобороны ФРГ

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах предоставит объяснения в Министерстве обороны относительно своих заявлений о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

Как отмечается, Шенбаху придется отчитываться перед генеральным инспектором Вооруженных сил Германии Эберхардом Цорном.

Читайте также: Крым никогда не вернется в Украину, а Путин заслуживает уважения, - глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах

"Заявления по содержанию и подбору  слов никоим образом не соответствуют позиции Федерального министерства обороны", - заявил представитель Минобороны ФРГ  в субботу, 22 января..

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

Автор: 

Германия (7222) Крым (26453) путин владимир (32036)
Топ комментарии
+45
Этому главе ВМС ГЕРМАНИИ хутин явно пообещал место сторожа в своём дворце
22.01.2022 15:45 Ответить
+41
Заява повністю відповідає ДІЯМ онуків Ріббентропа...
22.01.2022 15:46 Ответить
+33
личной яхтой рулить доверит...он жеж по морскому делу спец
или бассейн очищать, тоже с водой связаное дело
22.01.2022 15:48 Ответить
ти , тварь помолися- щоб успів як братчики наші схоплять то не буде й миті
22.01.2022 22:28 Ответить
Я вас не зрозумів,Ольго? Звідкіля стільки експресії?
22.01.2022 22:40 Ответить
давно пора понять, что им пофиг на нас абсолютно
22.01.2022 21:08 Ответить
Украина продолжает надеяться на поставки оборонительного вооружения из Германии. Ввиду недавних обязательств, взятых на себя Великобританией, Канадой, Чехией и странами Балтии, Германия больше не должна оставаться в стороне.
22.01.2022 21:23 Ответить
Wir müssen von Deutschland sofort Entschädigung für den 2. Weltkrieg fordern! Dies ist eine faschistische Nation, die von der ganzen Welt verflucht wird, und solche Äußerungen des Ministers sind eine Schande für alle Deutschen
22.01.2022 22:25 Ответить
Нужно немедленно стребовать компенсацию с Германии за 2 мировую войну! Это проклятая всем миром фашистская нация и такие заявления министра этопозор всем немцам
22.01.2022 22:24 Ответить
Похоже, Железный Бундес-Херр Олаф ОберБундесМореману Шенбаху "в его кормовой аппарат зарядил торпеду".
22.01.2022 23:45 Ответить
