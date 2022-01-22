Заявления главы ВМС Германии Кай-Ахим Шенбаха не соответствуют официальной позиции, - Минобороны ФРГ

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах предоставит объяснения в Министерстве обороны относительно своих заявлений о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

Как отмечается, Шенбаху придется отчитываться перед генеральным инспектором Вооруженных сил Германии Эберхардом Цорном.

Читайте также: Крым никогда не вернется в Украину, а Путин заслуживает уважения, - глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах

"Заявления по содержанию и подбору слов никоим образом не соответствуют позиции Федерального министерства обороны", - заявил представитель Минобороны ФРГ в субботу, 22 января..

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.