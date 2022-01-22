Заявления главы ВМС Германии Кай-Ахим Шенбаха не соответствуют официальной позиции, - Минобороны ФРГ
Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах предоставит объяснения в Министерстве обороны относительно своих заявлений о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.
Как отмечается, Шенбаху придется отчитываться перед генеральным инспектором Вооруженных сил Германии Эберхардом Цорном.
"Заявления по содержанию и подбору слов никоим образом не соответствуют позиции Федерального министерства обороны", - заявил представитель Минобороны ФРГ в субботу, 22 января..
Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.
