Зеленский в любое время готов вести прямые переговоры с Путиным, – посол в ФРГ Мельник
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что президент Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, однако российская сторона против этого.
Его слова цитирует издание Handelsblatt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Зеленский в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным", – сказал Мельник.
Он также отметил важность того, чтобы немецкий канцлер Олаф Шольц лично поддержал возобновление работы "нормандского формата".
Мельник снова призвал ФРГ пересмотреть свою позицию по поставке Украине вооружения, добавляя, что наша страна "упорно будет убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонное оружие".
Топ комментарии
+46 Свододнй
показать весь комментарий22.01.2022 15:53 Ответить Ссылка
+39 Стрелок
показать весь комментарий22.01.2022 15:51 Ответить Ссылка
+28 Vladimir Chayka
показать весь комментарий22.01.2022 15:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заявил посол Украины, назначенный ЗЕ, про то, что говорит ротом "президент" Украины ЗЕ.
Странные нравы. Интересный доклад получил Владимир Путин в апреле прошлого года. Тогда, как сообщалось, около трёх часов ночи в один из московских районных отделов МВД обратился нетрезвый мужчина средних лет, несмотря на разнузданный вид, скорее всего, интеллигент, который пытался эмоционально донести дежурным свои проблемы. Дежурные в отделении были крайне удивлены услышанному и даже начали думать, что это первоапрельский розыгрыш. Мужчина утверждал, что он юрист, известный человек, хорошо знает всё начальство МВД и ФСБ, требовал срочно возбудить уголовное дело, по факту склонения его к сексуальным действиям нетрадиционного характера обманным путем, со стороны Захара Прилепина. Также требовал немедленно взять у него анализ из ротовой полости на предмет обнаружения там семенной жидкости того же Захара Прилепина. Со слов мужчины следовало, что его зовут Илья Ремесло, якобы он знаменит своей принципиальной позицией в поддержке президента Путина и его мнение о событиях в стране часто транслируют федеральные каналы.
Ремесло рассказал, что накануне вечером они встретились в ресторане с Захаром Прилепиным обсудить предложение Захара включить Илью в список кандидатов в депутаты в Госдуму от СРЗП. В процессе обсуждения Ремесло и Прилепин распивали спиртные напитки и якобы, будучи уже сильно выпившим, Ремесло получил от Прилепина предложение получить место в списке, вступив с ним в нетрадиционные отношения. Отношения якобы закрепились в туалете этого же ресторана, но Захар после акта высказал сомнения в том, что выполнит свое обещание, аргументировав тем, что Ремесло не старался и Захару, в целом, не понравилось. После этого Ремесло почувствовал себя обманутым и поспешил обратиться за помощью в ближайшее отделение МВД.
Удивлению дежурных, выслушивающих Ремесло, не было предела, когда Захар Прилепин собственной персоной прибыл в отдел через 15-20 минут вслед за Ремеслом. После началась суета со звонками. Прилепин позвонил своим друзьям в ФСБ и через несколько договорённостей ситуацию удалось уладить. Прибывшие сотрудники ФСБ уговорили Ремесло поехать домой проспаться, а решение по дальнейшим санкциям к Прилепину принимать на трезвую голову и исключительно после консультаций с ними.
Вот такими нетрадиционными методами борцы за традиционные ценности пытаются найти своё место на политическом Олимпе в России.
Путину этот доклад очень понравился, в итоге он придумал каламбур, что Прилепин овладел новым ремеслом.
, накопленное кровавим путём . Давить надо диктатора , а не говорить с ним .
Зе, гони Ермака с его советами в шею .
Дворец и угодья диктатора стоимостю миллиард
спросите откуда знаю? )))) из литературы))) (начитанный шибко)))))
Що, і марка роялю не важлива?
Оно и понятно, после оккупации Московия Слуг Народа оставят в Украине как лояльных , а остальных отправят в ГУЛАГ
селедки...скумбрии по 8
https://lh3.googleusercontent.com/***************-Wvl75dtUxrRXVrBf2_-rM8tpLbKlGTGWohQfHTKqAHpn7XvPZmwXeJIN3-IyGMa04lOUCCEaOG3Q0kZJoBPucSA
Оно даже нашими союзниками всерьез не воспринимается, порет какую-то чушь все время----какой стыд и унижение для страны этот лох!
Так что Буба своим навязчивым требованием по переговорах "с глазу на глаз" может и повторить ход тех п ереговоров 1945 года. Да и о чем переговариваться, когда другой глаз считает первый глаз представителем несуществующего государства. Ведь он сам то родом из города которого нет