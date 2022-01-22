Зеленский в любое время готов вести прямые переговоры с Путиным, – посол в ФРГ Мельник

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что президент Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, однако российская сторона против этого.

Его слова цитирует издание Handelsblatt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Зеленский в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным", – сказал Мельник.

Он также отметил важность того, чтобы немецкий канцлер Олаф Шольц лично поддержал возобновление работы "нормандского формата".

Мельник снова призвал ФРГ пересмотреть свою позицию по поставке Украине вооружения, добавляя, что наша страна "упорно будет убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонное оружие".

