Зеленский в любое время готов вести прямые переговоры с Путиным, – посол в ФРГ Мельник

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что президент Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, однако российская сторона против этого.

Его слова цитирует издание Handelsblatt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Зеленский в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным", – сказал Мельник.

Он также отметил важность того, чтобы немецкий канцлер Олаф Шольц лично поддержал возобновление работы "нормандского формата".

Мельник снова призвал ФРГ пересмотреть свою позицию по поставке Украине вооружения, добавляя, что наша страна "упорно будет убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонное оружие".

Германия (7222) Зеленский Владимир (21680) оружие (10405) путин владимир (32048) россия (96939) Мельник Андрей (231)
Топ комментарии
+46
Опять хочет куда-то заглянуть?
22.01.2022 15:53 Ответить
+39
пипец наркоман
22.01.2022 15:51 Ответить
+28
Тварь капитулянтская
22.01.2022 15:58 Ответить
пипец наркоман
22.01.2022 15:51 Ответить
у зеЛоха и не скрывают, что "готовы сойтись интересами посередине Украины"(с)зеленский
22.01.2022 15:59 Ответить
і ето сігнал... трєвогі

22.01.2022 16:18 Ответить
Опять хочет куда-то заглянуть?
22.01.2022 15:53 Ответить
Гундосик будет торговать Украиной за компромат на него у херла.
22.01.2022 16:26 Ответить
Компромат ? Він давно вже штатний працівник у ФСБ
22.01.2022 17:33 Ответить
В ОПУ.
22.01.2022 16:56 Ответить
Лицемірні тварини ці німці. На словах підтримують Україну,а на ділч скриті вороги які загоняють ножа у спину.
22.01.2022 15:54 Ответить
А причем тут немцы?

Заявил посол Украины, назначенный ЗЕ, про то, что говорит ротом "президент" Украины ЗЕ.
22.01.2022 16:46 Ответить
Гидую кацапських тварин і їх бульбоприхвостнів,мене від вас вбивць нудить і я на вас блюю .Здохни гнида.
22.01.2022 19:18 Ответить
Чекаю окупантів.
22.01.2022 20:43 Ответить
Тварь капитулянтская
22.01.2022 15:58 Ответить
ты про вальцмана?
22.01.2022 18:46 Ответить
Трохи позитиву 😂😂😂
Странные нравы. Интересный доклад получил Владимир Путин в апреле прошлого года. Тогда, как сообщалось, около трёх часов ночи в один из московских районных отделов МВД обратился нетрезвый мужчина средних лет, несмотря на разнузданный вид, скорее всего, интеллигент, который пытался эмоционально донести дежурным свои проблемы. Дежурные в отделении были крайне удивлены услышанному и даже начали думать, что это первоапрельский розыгрыш. Мужчина утверждал, что он юрист, известный человек, хорошо знает всё начальство МВД и ФСБ, требовал срочно возбудить уголовное дело, по факту склонения его к сексуальным действиям нетрадиционного характера обманным путем, со стороны Захара Прилепина. Также требовал немедленно взять у него анализ из ротовой полости на предмет обнаружения там семенной жидкости того же Захара Прилепина. Со слов мужчины следовало, что его зовут Илья Ремесло, якобы он знаменит своей принципиальной позицией в поддержке президента Путина и его мнение о событиях в стране часто транслируют федеральные каналы.
Ремесло рассказал, что накануне вечером они встретились в ресторане с Захаром Прилепиным обсудить предложение Захара включить Илью в список кандидатов в депутаты в Госдуму от СРЗП. В процессе обсуждения Ремесло и Прилепин распивали спиртные напитки и якобы, будучи уже сильно выпившим, Ремесло получил от Прилепина предложение получить место в списке, вступив с ним в нетрадиционные отношения. Отношения якобы закрепились в туалете этого же ресторана, но Захар после акта высказал сомнения в том, что выполнит свое обещание, аргументировав тем, что Ремесло не старался и Захару, в целом, не понравилось. После этого Ремесло почувствовал себя обманутым и поспешил обратиться за помощью в ближайшее отделение МВД.
Удивлению дежурных, выслушивающих Ремесло, не было предела, когда Захар Прилепин собственной персоной прибыл в отдел через 15-20 минут вслед за Ремеслом. После началась суета со звонками. Прилепин позвонил своим друзьям в ФСБ и через несколько договорённостей ситуацию удалось уладить. Прибывшие сотрудники ФСБ уговорили Ремесло поехать домой проспаться, а решение по дальнейшим санкциям к Прилепину принимать на трезвую голову и исключительно после консультаций с ними.
Вот такими нетрадиционными методами борцы за традиционные ценности пытаются найти своё место на политическом Олимпе в России.
Путину этот доклад очень понравился, в итоге он придумал каламбур, что Прилепин овладел новым ремеслом.
22.01.2022 15:59 Ответить
К нашому бубочці це не має ніякого відношення !
22.01.2022 16:06 Ответить
Хто знає , там в допиті Лероса тоже щось є про відношення 😏
22.01.2022 16:10 Ответить
Які перемовини з агресивним окупантом? Кинути скаженій собаці кістку?
22.01.2022 17:23 Ответить
Та я теж проти щоб з збоченцями домовлятися )
22.01.2022 17:48 Ответить
Нехай зелень готується до прямих перемовин з Богом. Бо нагрішив він перед українським народом знатно.
22.01.2022 16:04 Ответить
Не треба цього! Опасно за живота !
22.01.2022 16:04 Ответить
ЗЕтварь, как та актриса немецких фильмов для взрослых, готова принять от ху@ла в любом количестве, с любой стороны...
22.01.2022 16:06 Ответить
Перед зустріччю вибийте йому передні зуби,чоб не травмував кумира!
22.01.2022 16:11 Ответить
Все подумали про рояль?😁
22.01.2022 16:13 Ответить
Скорее, только одну струну от рояля, имени Канариса, остается только определиться по точке подвеса.
22.01.2022 16:25 Ответить
**** СМЕРТЕЛЬНО БОИТСЯ потерять своё добро
, накопленное кровавим путём . Давить надо диктатора , а не говорить с ним .
Зе, гони Ермака с его советами в шею .
Дворец и угодья диктатора стоимостю миллиард
22.01.2022 16:20 Ответить
у него таких угодий много (
22.01.2022 16:43 Ответить
копеечные шлёндры они такие - всегда готовы... (хоть за пирожок с капустой ))))
спросите откуда знаю? )))) из литературы))) (начитанный шибко)))))
22.01.2022 16:23 Ответить
"Зеленський готовий у будь-який час".
Що, і марка роялю не важлива?
22.01.2022 16:25 Ответить
У "Слузі народу" запевняють, що ще рано збирати "тривожну валізку" через агресію Росії


Оно и понятно, после оккупации Московия Слуг Народа оставят в Украине как лояльных , а остальных отправят в ГУЛАГ
22.01.2022 16:31 Ответить
чому воно, як обiсране?
22.01.2022 20:04 Ответить
Езжай в Москву и договаривайся. Чего ждёшь?
22.01.2022 16:39 Ответить
"Приблатньонному" і вкрай забобонному ***** в падлу спілкуватися з "опущеним" і зашквареним наркоманом. Це ж лише поряд стати і "вєк удачі нє відать"... А може "бєдоносєць" і є наше оружіє? - з ким і де не зустрінеться там завжди якась катастрофа. Ми думаємо що він буде лизати ***** зад, а він прагне лише скромно поряд постояти і всьо! - піздєц *****...
22.01.2022 16:51 Ответить
Залиже так що той до вітру ходить не зможе - ось тут ***** і #іздець 🙂
22.01.2022 16:53 Ответить
Вже за#бали цими прямими перемовинами. Путін їм сцить та сере на голову а вони гундосять про прямі перемовини.
22.01.2022 16:51 Ответить
Перемовини про що?
22.01.2022 16:56 Ответить
Про порядок зради.
22.01.2022 16:59 Ответить
"Хоть с Путіним хоть з чортом лисим могу разгаварівать" - сказав Зєля..."Но пока ишо нє знаю о чьом,тут мнє нужен второй термін"...
22.01.2022 17:01 Ответить
В любое время он дозу готов принять или в отпуск свалить...
22.01.2022 17:05 Ответить
Поздновато, новогдние корпоративы закончились и зелёного шута не приглашают в мацкву.
22.01.2022 17:12 Ответить
Смотрю я на путлера ..и хочется надеть на его череп резиновый сапог и подпалить паяльной лампой...Как вы думаете,мне нужна консультация психолога или это естественная реакция нормального человека?
22.01.2022 17:16 Ответить
Тобто він хоче запропонувати путіну, щось таке, що не пропонували наші західні партнери? Хоче перекреслити своїми компромісами все що сформували союзники?
22.01.2022 17:18 Ответить
Зеленский в любое время готов ... Ну конечно, на этот случай у него ноты всегда с собой, а рояль на месте дадут.
22.01.2022 17:24 Ответить
Беня, шевеля губешками ЗЕленого клоуна, готов где угодно и когда угодно, за счет Украины и за счет территории Украины, вести какие-угодно переговоры с кремлевским ху@лом ...Беня уже понял, что его ЗЕленая кукла никогда в жизни не пройдет на 2 строк, а безопасность Бени и его неподсудность американскому суду возможна исключительно лишь тогда когда у власти в Украине будет его карманный скоморох, при другом раскладе Беня будет сидеть лет 150 в американской тюрьме за махинации и уклонение от уплаты налогов в США... Поэтому для Бени и его куклы спаситель сейчас это кремлевское ху@ло... На независимую Украину и ему и его ЗЕ-скомороху всегда было насрать. Независимая Украина для людей с тремя паспортами никогда не была и не будет той ценностью, которой нельзя торговать ... даже с оккупантом.
22.01.2022 18:11 Ответить
помнится зеленая гнида говорил про вступление Украины в НАТО- "чего мы туда пойдем, нас там не ждут, а я не хожу в гости без приглашения". а здесь какой то трэш-хочет к путлеру и все тут, а его гонят поганой метлой от плешивого, а воно как капризное дитя-хочу, хочу. понятно, что хочет, таким образом, сдать Украину вонючей рашке.
22.01.2022 18:27 Ответить
22.01.2022 18:34 Ответить
Зеленский в любое время готов...
22.01.2022 19:22 Ответить
Роялти дорогого стоят!
22.01.2022 19:35 Ответить
22.01.2022 19:47 Ответить
Все шо касается армии провалено с треском,а он про переговоры с путлом,шо за дебил такой.
22.01.2022 19:50 Ответить
та дайте ж ему уже селедки...скумбрии по 8

https://lh3.googleusercontent.com/***************-Wvl75dtUxrRXVrBf2_-rM8tpLbKlGTGWohQfHTKqAHpn7XvPZmwXeJIN3-IyGMa04lOUCCEaOG3Q0kZJoBPucSA
22.01.2022 20:03 Ответить
Готов с любой стороны.
22.01.2022 20:05 Ответить
юстас -алексу,- бабушка готова к сепаратним переговорам
22.01.2022 21:24 Ответить
Какие переговоры оно в состоянии провести????
Оно даже нашими союзниками всерьез не воспринимается, порет какую-то чушь все время----какой стыд и унижение для страны этот лох!
22.01.2022 22:22 Ответить
в марте 1945 года Совправительство решило провести переговоры в Варшаве с АК как с представителями правительства Польши в Лондоне. Со стороны АК прибыло, как и договаривались, 15 полномочных представителей. Они пропали. Черчиль немедленно связался с Сталиным и спросил о их судьбе, мол негоже так поступать на переговорах. Москва отмалчивалась и только перед Потсдамом сообщила, что они у нас и их будут судить. Приговор был быстрым -троих расстреляли, 12 получили лагеря. В "Записках из чемодана" Ванька Серов подтвердил это событие, и сообщил, что он был инициатором этих "переговоров" и поляки были немедленно арестованы по прибытию. А Серов то был главным спецом в вопросе выселений целых народов.
Так что Буба своим навязчивым требованием по переговорах "с глазу на глаз" может и повторить ход тех п ереговоров 1945 года. Да и о чем переговариваться, когда другой глаз считает первый глаз представителем несуществующего государства. Ведь он сам то родом из города которого нет
23.01.2022 00:07 Ответить
 
 